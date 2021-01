Czy The Last of Us Part 2 to najlepsza gra 2020 roku? Patrząc na wyróżnienia przyrzynane przez branżowe media oraz ich czytelników, bezsprzecznie tak.

The Last of Us Part 2 z rekordową liczbą nagród GOTY

Jeśli ktoś przy zakupie gry zwraca uwagę na przyznane jej wyróżniania, obok The Last of Us Part 2 trudno przejść obojętnie. Z danych zebranych przez serwis gameawards wynika, iż produkcja przygotowana przez studio Naughty Dog zdobyła już 265 nagród Game of the Year, ustanawiając tym samym nowy rekord.

Uwzględnione zostały tu wyróżnienia i od mediów i od czytelników, w obydwu przypadkach było ich najwięcej względem wszystkich konkurentów. Z reguły tego typu zestawienia wywołują sporo komentarzy, ale tym razem trudno jest znaleźć wiele osób, które negowały to, jak świetną grą jest The Last of Us Part 2. Możecie sobie o tym przypomnieć także w naszej recenzji. Ci, którzy nie mieli okazji zagrać poznają tam długą listę atutów tego tytułu. Dla porządku dodajmy, że za The Last of Us Part 2, ale z dużą startą, uplasowały się Hades oraz Ghost of Tsushima.

Dotychczasowy lider z Polski zdetronizowany

Skoro mowa o rekordzie, wypada odnieść się do gry, która mogła chwalić się nim do tej pory. Tym bardziej, że chodzi tutaj o grę Wiedźmin 3: Dziki Gon, która w 2015 roku zdobyła 261 tego typu nagród.

2020 rok: The Last of Us Part 2 - 265 nagród

2019 rok: Death Stranding - 103 nagrody

2018 rok: God of War - 210 nagród

2017 rok: The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 229 nagród

2016 rok: Uncharted 4: A Thief's End - 174 nagrody

2015 rok: Wiedźmin 3: Dziki Gon - 261 nagród

2014 rok: Dragon Age: Inquisition - 135 nagród

Też przyznalibyście The Last of Us Part 2 tytuł gry roku 2020? Pamiętajcie, że możecie głosować na swoich faworytów w naszym plebiscycie na Produkt Roku 2020, The Last of Us Part 2 nominowane zostało w kategorii Gra na konsolę.

