Odświeżony Dead Space już puka do naszych drzwi. Prace nad grą zostały oficjalnie zakończone, co oznacza, że żadnych opóźnień nie będzie i – zgodnie z planem – zagramy na początku przyszłego roku.

Prace nad Dead Space (Remake) dobiegły końca

Dopiero co pokazano nam pierwsze minuty rozgrywki w Dead Space (Remake), a już teraz oficjalnie potwierdzono, że niebawem będzie nam dane rozpocząć tę przygodę samodzielnie. Prace nad grą zostały oficjalnie zakończone, w związku z czym można już bez przeszkód ogłosić, że premiera odbędzie się 27 stycznia 2023 roku. Odświeżony klasyk z gatunku survival horrorów zadebiutuje równocześnie na pecetach oraz konsolach obecnej generacji: Xbox Series X|S i PlayStation 5.

rozwiń

Ekipa Motive Studio zakończyła swoje programistyczne działania i teraz zostało już tylko przygotowanie gry do dystrybucji. Nie oznacza to jednak, rzecz jasna, wolnego. Przez najbliższy miesiąc twórcy skoncentrują się pewnie na doskonaleniu produktu i likwidowaniu błędów, jeśli jakieś jeszcze uda się odnaleźć. Zgodnie z obowiązującymi standardami w okolicach dnia premiery doczekamy się najpewniej oficjalnej łatki.

Autorzy starali się zachować maksymalną wierność względem oryginału z 2008 roku. W ciągu tych (niespełna) piętnastu lat sporo się jednak zmieniło, to też w grze czekać będą na nas znaczące poprawki – głównie (choć nie tylko) w warstwie graficznej. Poza tym możemy także liczyć na kilka pobocznych wątków fabularnych, rozwijających historie drugoplanowych bohaterów. To chyba dobry moment, by pomału kończyć już tego newsa, a do tego świetnie sprawdzi się omówienie nowości z kanału Xbox Polska

Zobacz omówienie nowości w Dead Space (Remake):

Mocny rok dla fanów horrorów

Remake Dead Space’a to pierwsze danie dla miłośników przerażających gier w 2023 roku. Dwa miesiące później nadarzy się okazja, by sprawdzić inny odświeżony tytuł, mianowicie Resident Evil 4. Również w marcu zadebiutuje Amnesia: The Bunker, czyli kolejna odsłona tej uznanej serii, a na liście przyszłorocznych premier odnajdujemy też Quantum Error, kooperacyjne The Outlast Trials, polskie Paranoid, również polskie Silent Hill 2, a także Alone in the Dark, stanowiące reboot cyklu.

Źródło: Electronic Arts, GamingBolt, Xbox Polska, informacja własna