Posiadacze urządzeń ze stajni Apple - Maków, iPadów i iPhone'ów otrzymali właśnie nowość produkcji Platinum Games. Mowa o World of Demons, które miało dziś swoją premierę, ale jest dostępne tylko w usłudze Apple Arcade.

World of Demons tylko w Apple Arcade

Najnowsza produkcja stworzona przez Planinum Games (znane chociażby za sprawą Bayonetty) trafiła dziś do usługi Apple Arcade. Oznacza to, że tytuł zapowiedziany w 2018 roku, o którym od tego czasu niewiele mówiono będzie dostępny tylko dla użytkowników komputerów Mac oraz urządzeń mobilnych Apple (smartfony iPhone i iPad).

World of Demons zostało zapowiedziane w 2018 roku, ale twórcy przez 3 lata nie informowali o szczegółach produkcji.

Gra o której mowa należy do gatunku gier akcji. Bohaterem jest samuraj, a rozgrywka odbywa się w świecie czerpiącym garściami z japońskiej mitologii. W World of Demons na gracza czeka ponad 80 demonów do pokonania, każdy z unikalnymi umiejętnościami. Aby było trochę łatwiej - przyjazne yokai będą wspierać samuraja podczas walk.

World of Demons - gameplay

Napiszcie w komentarzach, czy korzystacie z usługi Apple Arcade - i czy sprawdzicie nowość od Platinum Games.

