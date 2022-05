Druga połowa maja w usłudze Xbox Game Pass to czas, kiedy zadebiutuje kilka naprawdę mocnych tytułów: od Jurassic Park Evolution 2, po Sniper Elite 5.

Gorący maj w Xbox Game Pass

W pierwszej połowie maja biblioteka usługi Xbox Game Pass wzbogaciła się między innymi o (cudownie klimatyczne) Trek to Yomi, (poważnie odświeżone) This War of Mine: Final Cut czy też sportowe produkcje: NHL 22 i NBA 2K22. Druga połowa miesiąca zapowiada się jeszcze lepiej.

Wiadomo, że jednych ta oferta zachwyci, a innym zupełnie nie przypadnie do gustu. Tak czy siak zdecydowanie można na niej znaleźć kilka gorących tytułów, szczególnie dla fanów szeroko rozumianej kategorii pod tytułem strategie / symulatory.

Już teraz możesz na przykład zagrać w Jurassic World Evolution 2, a więc produkcję umożliwiającą stworzenie własnego parku jurajskiego. W czwartek natomiast katalog Xbox Game Pass wzbogaci się o Farming Simulator 22, czyli najnowszą odsłonę niezwykle popularnej (i niesamowicie pożerającej czas) symulacji życia i pracy na farmie. Do tego jeszcze 24 maja zadebiutują: humorystyczne Floppy Knights oraz kosmiczne Hardspace: Shipbreaker.

Oczywiście nie samymi strategiami człowiek żyje. Dlatego abonenci Game Passa pograją także w Her Story czy skate’a. Największym hitem w drugiej połowie maja niewątpliwie jest jednak Sniper Elite 5. Już w dniu światowej premiery dane nam będzie ponownie wcielić się w strzelca wyborowego z czasów II wojny światowej – tym razem na terenie Francji. Pełna lista przedstawia się następująco…

Xbox Game Pass – nowe gry w drugiej połowie maja 2022:

Her Story na PC – od 17 maja

na PC – od 17 maja Jurassic World Evolution 2 na PC, Xboksy i w chmurze – od 17 maja

na PC, Xboksy i w chmurze – od 17 maja Little Witch in the Woods (preview) na PC i Xboksy – od 17 maja

(preview) na PC i Xboksy – od 17 maja Umurangi Generation Special Edition na PC, Xboksy i w chmurze – od 17 maja

na PC, Xboksy i w chmurze – od 17 maja skate w chmurze – od 17 maja

w chmurze – od 17 maja Farming Simulator 22 na PC, Xboksy i w chmurze – od 19 maja

na PC, Xboksy i w chmurze – od 19 maja Vampire Survivors na PC – od 19 maja

na PC – od 19 maja Floppy Knights na PC, Xboksy i w chmurze – od 24 maja

na PC, Xboksy i w chmurze – od 24 maja Hardspace: Shipbreaker na PC – od 24 maja

na PC – od 24 maja Sniper Elite 5 na PC i Xboksy – od 26 maja

na PC i Xboksy – od 26 maja Cricket 22 na PC – od 27 maja

na PC – od 27 maja Pac-Man Musem+ na PC, Xboksy i w chmurze – 27 maja

I jak – udało ci się znaleźć na liście coś dla siebie?

