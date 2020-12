Coś powstrzymywało Cię przed sprawdzeniem usługi Xbox Game Pass Ultimate? Teraz trudno o wymówkę, bo Microsoft pokusił się o naprawdę świetną promocję.

3 miesiące abonamentu Xbox Game Pass Ultimate za 4 zł

W zgodnej ocenie wielu graczy Xbox Game Pass to jedno z najlepszych rozwiązań, jakie w ostatnim czasie wprowadzono na rynek. Trudno sprzeczać się co do tego, że usługa jest naprawdę korzystna, a już tym bardziej jeśli trafiają się promocje. Na Mikołajki przygotowano niezwykle interesującą, bo można zgarnąć Xbox Game Pass Ultimate za jedyne 4 zł. Za taką kwotę zainteresowani nabędą dostęp do usługi na 1 miesiąc, a 2 kolejne miesiące otrzymają gratis.

#XboxGamePass - prezent, w którym znajduje się ponad 100 innych prezentów



Wykup pierwszy miesiąc XGP Ultimate za jedyne 4zł i odkryj swoją następną ulubioną grę https://t.co/DXYNXyLpAF pic.twitter.com/Kis6fDA58i — Xbox Polska (@XboxPL) December 3, 2020

Xbox Game Pass Ultimate to dostęp do ponad 100 gier

Warto tu przypomnieć, że Xbox Game Pass Ultimate to ten bogatszy wariant usługi. Daje dostęp do ponad 100 gier na konsolę Xbox, komputer i urządzenia przenośne z systemem Android (beta), a także do korzyści z subskrypcji Xbox Live Gold oraz od niedawna również z konta EA Play.

Na jakie tytuły można liczyć? Chociażby na te z serii Forza, Halo, Battlefield, Unravel czy Dead Space, na Batman: Arkham Knight, Dishonored 2, Wolfenstein: Youngblood czy polskie Blair Witch i Wiedźmin 3: Dziki Gon. Katalog jest naprawdę obszerny i zróżnicowany, a dodatkowo ciągle rozbudowany. W tym miesiącu dodano kilka kolejnych gier, przede wszystkim DOOM Eternal.

Korzystacie z Xbox Game Pass lub Xbox Game Pass Ultimate?

Źródło: Microsoft

