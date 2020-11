Konsole do gier

Wiemy już, ile miejsca na gry odda do naszej dyspozycji Xbox Series S. SSD o pojemności 512 GB, w jaki została wyposażona ta konsola, szybko się zapełni.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że teoretycznie 1-terabajtowy dysk konsoli Xbox Series X odda do dyspozycji użytkowników tylko 802 GB. Okazuje się, że w przypadku Xbox Series S – a więc konsoli, która nie tylko ma słabsze podzespoły, ale też SSD o pojemności jedynie 512 GB – wcale nie wygląda to lepiej. Po odjęciu tego, co zajmuje system i inne oprogramowanie producenta, na gry zostają 364 GB.

364 GB to naprawdę mało, jeśli weźmie się pod uwagę to, że gry zajmują coraz więcej miejsca. Tak naprawdę wystarczy kilka dużych produkcji i na kolejną może już zabraknąć przestrzeni (ba – samo Call of Duty: Modern Warfare zajmuję prawie połowę tego miejsca).

Ale jest też dobra wiadomość…

Na szczęście jest też dobra wiadomość, a brzmi ona tak, że gry na Xbox Series S będą „ważyć” mniej niż te na wydajniejszy wariant z dopiskiem „X”. Jako że konsola nie obsługuje rozdzielczości 4K, a „jedynie” 1440p, w takiej też jakości tekstury będą dostarczane. Oszczędność miejsca szacuje się na 30 procent, co brzmi lepiej niż dobrze.

Nie można też zapomnieć o tym, że w razie czego można posiłkować się zewnętrzną kartą pamięci. Przy pomocy Seagate Storage Expansion Card uzyskamy dodatkową przestrzeń o pojemności 920 GB – to już powinno wystarczyć (ale też generuje kolejne koszty). Pytanie tylko na jak długo, bo raczej wątpliwy jest scenariusz, w którym gry nagle zaczną stawać się coraz mniejsze. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?

