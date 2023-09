Xiaomi wprowadza do globalnej sprzedaży, także w Polsce, dwa nowe telefony z serii Xiaomi 13T. Premiera spodziewana, jednak pod kilkoma względami inna niż dotychczas. Pierwsze skrzypce grają tu aparaty opracowane wespół z Leica. Poznaliśmy ich ceny.

Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro jak nigdy przedtem są do siebie wyjątkowo podobnymi przedstawicielami serii telefonów Xiaomi z wyższej średniej półki (tu ceny nie są aż tak niskie). Można powiedzieć, że tym co je od siebie odróżnia to przede wszystkim szybkość i to rozumiana na różne sposoby. W obu telefonach po raz pierwszy w serii zastosowano chipsety MediaTek, jednak różnej wydajności, choć w obu przypadkach wystarczającej dla płynnej pracy.

Również szybkość ładowania i rozładowywania się podczas pracy są różne, na korzyść modelu Pro oczywiście. Inna będzie też szybkość zapełnienia pamięci RAM jak i masowej, a także wydajność tej ostatniej, bo telefony trafią na polski rynek w jednej wersji pamięciowej każdy i ponownie to model Pro będzie miał wszystkiego więcej. Dostaniemy 8/256 GB w przypadku Xiaomi 13T oraz 12/512 GB w Xiaomi 13T Pro. A na rozszerzenie pamięci masowej nie ma co liczyć.

A co decyduje o tym, że Xiaomi 13T i 13T Pro są jak bliźniaki

Nawet bliźniaki nie muszą być identyczne - w przypadku serii T oprócz wspomnianych wyżej różnic są też te w oprogramowaniu, szczególnie aparatów. Jednak są też cechy, które czynią je do siebie podobnymi. W przypadku serii Xiaomi 13 T to kilka bardzo istotnych elementów. To ten sam:

zestaw aparatów z tyłu i przodu telefonu, opracowanych we współpracy z Leica, który stanowi element kluczowy serii Xiaomi 13T,

akumulator 5000 mAh,

taki sam ekran AMOLED CrystalRes 144 Hz,

głośniki stereo z Dolby Atmos,

certyfikat IP 68,

wygląd, telefony są z zewnątrz nie do odróżnienia (w przypadku wersji o wykończeniu z tego samego materiału).



Xiaomi 13T Pro lub Xiaomi 13T w wersji ze szklanym wykończeniem tylnej ścianki w kolorze zielonym obudowy.

W świetle tak wielu podobieństw różnica cenowa pomiędzy Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro będzie bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na popularność każdego z tych telefonów. Pierwsze wrażenia dotyczące Xiaomi 13T Pro już możecie przeczytać, a niebawem pojawi się pełna recenzja.

Nawet jeśli wkład Leica w fotografię w wykonaniu Xiaomi jest dla nas dyskusyjny, nie podlega wątpliwości, że od momentu nawiązania współpracy obu marek, wiele zmieniło się na plus w pracy aparatów w smartfonach Xiaomi.

Specyfikacja Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro - porównanie

Przede wszystkim warto pamiętać, że choć telefon pojawi się w trzech wariantach wykończenia tylnej ścianki, dwóm szklanym i jednym z wegańskiej skóry, ten ostatni nie trafi do szerokiej sprzedaży w Polsce. Będzie go można kupić tylko w trakcie ograniczonych liczbą produktów akcji sprzedażowych, o których Xiaomi wcześniej poinformuje.



Wersje kolorystyczne telefonów z serii Xiaomi 13T. Wariant niebieski będzie dostępny w Polsce tylko w ograniczonej ofercie.

Model Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro oprogramowanie Android 13, MIUI 14 Android 13, MIUI 14 ekran » AMOLED CrystalRes

» 6,67 cala

» 2712 x 1220 pikseli

» 144 Hz

» 2880 Hz ściemnianie PWM

» 480 Hz próbkowanie dotyku

» jasność max 1200 nit, szczytowa 2600 nit

» DolbyVision, HDR10+

» Corning Gorilla Glass 5 procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra

GPU Mali-G610 MediaTek Dimensity 9200+

GPU Immortalis-G715 pamięć RAM 8 GB

12 GB (niedostępny w Polsce) 12 GB

16 GB (niedostępny w Polsce) pamięć wewnętrzna 256 GB (UFS 3.1) 512 GB (UFS 4.0)

256 GB i 1 TB (niedostępne w Polsce) aparat » główny 50 Mpix, 24 mm f/1.9 z OIS, AF / obiektyw 7 soczewkowy / sensor 1/1.28 cala, piksele domyślnie łączone po 4

» tele 50 Mpix, 50 mm f/1.9, AF / obiektyw pięciosoczewkowy

» ultraszerokokątny 12 Mpix, f/2.2 / obiektyw pięciosoczewkowy wideo 8K/24p, 4K/60p,30p (HDR10+), 1080/240p, 120p, 60p, 30p

tryb HFR 1080/1920p, 720/1920p aparat selfie 20 Mpix, f/2.2 łączność Bluetooth 5.4, WiFi 6, NFC, 5G (NSA + SA) Bluetooth 5.4, WiFi 7, NFC, 5G (NSA + SA) bateria » 5000 mAh

» ładowanie 67W Turbo Charging (42 min do 100%) » 5000 mAh

» ładowanie 120W HyperCharge (19 min do 100%) dodatkowe cechy głośniki stereo, Dolby Atmos, dual SIM, obsługa eSIM, system foto Leica, funkcja telepromptera przy wideo, tryb RAW foto, tryb LOG z obsługa LUT, IP68 wymiary 162,2 x 75.7 x 8.49 mm (szklana ścianka, Meadow Green, Black)

162,2 x 75.7 x 8.63 mm (ścianka z wegańskiej skóry Apline Blue pokrytej warstwą hydrofobową) waga 197 gramów (szklana ścianka)

193 gramów (wersja wegańska) 206 gramów (szklana ścianka)

200 gramów (wersja wegańska)

Cena i dostępność Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro

Xiaomi rozsądnie potraktowało kwestię cen i proponuje nam Xiaomi 13T za 2999 złotych, a Xiaomi 13T Pro za 3999 złotych. To ceny niższe, a nawet sporo niższe niż Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro, które wcale nie górują tak bardzo nad modelami z serii T.

Cena to jedno, oferta na początek sprzedaży to coś innego i to całkiem obiecującego. Xiaomi kupującym model 13T proponuje Redmi Pad 4/128 GB, a nabywcom 13T Pro hulajnogę Mi Electric Scooter Essential. Jesli myśleliście o zakupie hulajnogi, to ta oferta na wyższy model może okazać się bardzo atrakcyjna.

Promocyjna oferta potrwa od 26 września do 8 października lub do wyczerpania zapasów. I to jest największa niewiadoma, bo hulajnoga kosztuje 1799 złotych i wątpliwe, by Xiaomi przeznaczyło na promocje nieograniczoną ich liczbę.

Oprócz benefitów za zakup w odpowiednim momencie, Xiaomi zapewnia także korzyści bez względu na czas zakupu. Sa nimi pięć lat poprawek zabezpieczeń i gwarantowane główne cztery aktualizacje systemu Android.

Użytkownicy nowych telefonów dostaną także wydłużoną ofertę na testowanie Google One o pojemności 100 GB (6 miesięcy) oraz YouTube Premium i Music (3 miesiące). Firma oferuje też jedną ograniczoną naprawę uszkodzenia ekranu jeśli zostanie ono zgłoszone przed upływem 6 miesięcy od zakupu i bezpłatną naprawę pogwarancyjną w ciągu 12 miesięcy.

I co powiecie na tę odsłonę Xiaomi. Zainteresowani?

Źródło: Xiaomi

