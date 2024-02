Rok po premierze serii z numerem 13, przyszła pora na pokazanie światu Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra. Bo te modele, oprócz Xiaomi 14 Pro, który pozostanie na rodzimym rynku producenta, trafiają do światowej dystrybucji, w tym do Polski

Rok po roku jesteśmy świadkami premier nowych smartfonów, w tym marki Xiaomi, które mają odmienić świat fotografii. Nietrudno zrozumieć takie, a nie inne, hasła które widnieją na reklamujących produkty banerach praktycznie każdej firmy z branży mobilnej. Dziś zaskoczyć i zadowolić mobilnego fotografa nie jest łatwo.

Bo choć fotografia smartfonowa ma przed sobą jeszcze wiele do osiągnięcia, to większość potencjalnych użytkowników fotosmartfonów już jest zadowolona z tego co oferują. Pamiętacie zresztą Xiaomi 13 sprzed roku, od niego jeszcze lepszym był Xiaomi 13 Pro, a nieobecny na polskim rynku Xiaomi 13 Ultra faktycznie miał wszelkie atuty by stać się najlepszym fotosmartfonem roku, gdyby trafił do naszych sklepów.

To co najlepsze w smartfonach Xiaomi po raz czternasty

Rok 2024 to rok serii Xiaomi 14. Od strony papierowej wszystko już wiemy, dlatego przede wszystkim przypomnimy sobie to co nowe telefony oferują najważniejszego. Tak jak się spodziewano, nie będzie do kupienia poza Chinami model Xiaomi 14 Pro. Dla nas są Xiaomi 14, który aspiruje do miana zaawansowanego fotosmartfona dla entuzjasty, a także Xiaomi 14 Ultra, który jest tym co najlepsze w fotografii mobilnej zaoferować może producent telefonów taki jak Xiaomi (trzeci co do udziałów na polskim rynku).



Wewnętrzna budowa Xiaomi 14 Ultra

Przypuszczalnie Xiaomi 14 spełni wymogi większości mobilnych fotografujących, a Xiaomi 14 Ultra trafi w oczekiwania, bo tu nie chodzi o gusta, tych najbardziej wymagających. Można powiedzieć, że bezkompromisowych użytkowników.

Jak będzie w rzeczywistości? To okaże się w praniu, a my już szykujemy dla was recenzję tego pierwszego z nowych telefonów - Xiaomi 14. Na początek pierwsze wrażenia dotyczące Xiaomi 14, a poniżej jako przedsmak przykładowe zdjęcia demonstrujące potencjał tego smartfonu (wykonane w dość trudnych warunkach), ale i wagę dobrego momentu w fotografii. Na opinię o Xiaomi 14 Ultra będziecie musieli trochę poczekać, gdyż ten telefon wejdzie do sprzedaży nieco później.

Seria Xiaomi 14 to także pierwsza główna linia smartfonów w portfolio tej chińskiej firmy, która realizuje koncepcję „Człowiek X Samochód x Dom”. Platforma Xiaomi HyperOS, czyli coś co jest wedle założeń czymś pomiędzy czystym systemem Google z Android 14, a maksymalnie zmodyfikowaną nakładką producenta, pomóc ma w realizacji działań, które polegają na, jak to określa Xiaomi:

kompleksowej modernizacji,

inteligentnej komunikacji między urządzeniami,

proaktywnej sztucznej inteligencji,

zapewnieniu kompleksowego bezpieczeństwa.

HyperOS zadebiutował oczywiście już wcześniej w innych telefonach producenta, a jako aktualizacja trafił także na poprzedników serii - Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro, ale pewne funkcje HyperOS, związane z integracją z usługami Google i intensywnym wykorzystaniem mechanizmów AI, zobaczymy dopiero niebawem. To takie narzędzia jak Napisy AI (transkrypcja w czasie rzeczywistym), AI Album Search (wyszukiwanie zdjęć na podstawie zapytań w naturalnym języku) czy AI Expansion (dodawanie do zdjęć wygenerowanych motywów zgodnych z oczekiwaniami autora). Sztuczna inteligencja będzie też filarem Xiaomi HyperMind, czyli strategii funkcjonowania urządzeń elektronicznych polegającej na dostosowaniu się do ich zwyczajów.

Specyfikacja Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra

Seria Xiaomi 14 rodzi wiele pytań, bo to co widnieje na papierze to tylko odzwierciedlenie postępu jaki nastąpił przez ostatni rok w branży mobilnej. To rzeczy, których można było się spodziewać. A najbardziej palące są odpowiedzi na pytania, co faktycznie nowego udało się zdziałać Xiaomi i Leica przez ostatnie dwanaście miesięcy. To nowe ma objawiać się w możliwościach aparatów zastosowanych przez Xiaomi w dwóch nowych telefonach. Najlepszą odpowiedzią na niektóre z nich, będzie sprawdzian telefonów przez dłuższy czas i w maksymalnie różnych warunkach eksploatacji.



Widok Xiaomi 14 w wersji zielonej oraz dodatkowe dwa kolory, które trafią na nasz rynek.



Dwie wersje kolorystyczne Xiaomi 14 UItra

Poniżej specyfikacja telefonów z serii Xiaomi 14, które trafią na Polski rynek.

Model Xiaomi 14 Xiaomi 14 Ultra oprogramowanie Android 14, HyperOS 1 Android 14, HyperOS 1 ekran » LTPO CrystalRes AMOLED (C8)

» 6,36 cala

» 2670 x 1200 pikseli

» 1-120 Hz

» probkowanie dotyk 240 Hz

» jasność 1000 nit (max 3000 nit)

» 68B Pro HDR, DolbyVision, HDR10+, HDR10, HLG

» szkło Corning Gorilla Glass Victus » LTPO AMOLED

» 6,73 cala

» 1440 x 3200 pikseli

» 1-120 Hz

» próbkowanie dotyk 240 Hz

» jasność 1000 nit (max 3000 nit)

» 1920 Hz ściemnianie PWM

» 68B Pro HDR, DolbyVision, HDR10+, HDR10, HLG

» szkło Xiaomi Shield procesor » Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 (4 nm)

» GPU Adreno 750

» modem 5G Snapdragon X75 » Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 (4 nm)

» GPU Adreno 750

» modem 5G Snapdragon X75 pamięć RAM 12 GB 16 GB pamięć wewnętrzna 256 GB (UFS 4.0) 512 GB (UFS 4.0) aparat » opracowany przez Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.6 2.2/14-75 ASPH

» szerokokątny 50 Mpix, 23 mm f/1.6 z OIS, 7P, sensor Light Fusion 500, typ sensora 1/1.31 cala, DualPixel PDAF

» ultraszerokokątny 50 Mpix, 115°, 14 mm f/2.2, 123°

» teleobiektyw z ruchomymi soczewkami 50 Mpix (32 Mpix efektywnie), 75 mm f/2.0, OIS, makro 10 cm, PDAF » opracowany przez Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.63 2.5/12-120 ASPH

» szerokokątny 50 Mpix, 23 mm f/1.6-4.0 z OIS, 8P, sensor LYT-900 1 cal, PDAF

» ultraszerokokątny 50 Mpix, 122°, f/1.8, tryb makro 5 cm, sensor IMX858 1/2.51 cala, DualPixel PDAF

» teleobiektyw z ruchomymi soczewkami 50 Mpix, 75 mm f/1.8, OIS, makro 10 cm,sensor IMX858 1/2.51 cala, DualPixel PDAF

» teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix, 120 mm f/2.5, OIS,sensor IMX858 1/2.51 cala, DualPixel PDAF wideo 8K/24p, 4K/60p,30p (DolbyVision), 1080/60p, 30p

tryb HFR 1080/960p, 720/1920p (każdy obiektyw) 8K/30p, 4K/60p,30p (Dolby Vision), 1080/240p, 120p, 60p, 30p

tryb HFR 1080/1920p, 720/1920p aparat selfie 32 Mpix, f/2.0 32 Mpix, f/2.0 łączność Bluetooth 5.4, WiFi 7, NFC, 5G (SA, NSA) Bluetooth 5.4, WiFi 7, NFC, 5G (NSA + SA) bateria » 4610 mAh

» ładowanie 90W HyperCharge

» ładowanie bezprzewodowe 50W

» ładowanie zwrotne » 5000 mAh

» ładowanie 90W HyperCharge

» ładowanie bezprzewodowe 80W

» ładowanie zwrotne dodatkowe cechy IP68, dualSIM, eSIM, system chłodzenia Xiaomi IceLoop, głośniki stereo, 4 mikrofony, Dolby Atmos, tryb UltraNight Video, IP68, dualSIM, eSIM, system chłodzenia Xiaomi IceLoop, głośniki stereo, 4 mikrofony, Dolby Atmos, tryb UltraNight Video, wideo 8K z każdego tylnego obiektywu, 16bit RAW, wideo 10-bit LOG, tablice LUT, funkcja In-Sensor Zoom (ogniskowe 46 i 240 mm), bezstopniowa regulacja przysłony w głównym aparacie wymiary i waga 152.8 x 71.5 x 8.2 mm i 193 gramy

ramka wokól ekranu 1,71 mm 161.4 x 75.3 x 9.2 mm i 220 gramów kolory Black, White, Jade Green Black, White

Dostępność i ceny Xiaomi 14 i Xiaomi 14 UItra w Polsce

Xiaomi nie będzie nas stresować cenami różnych wersji pamięciowych i zaoferuje tylko po jednej dla każdego z telefonów. Będą za to różne kolory. Dla Xiaomi 14 wersje - czarna (z aksamitną tylną ścianką), biała i zielona (ze szklaną tylną ścianką). Dla Xiaomi 14 Ultra - czarna i biała (z ekoskóry). Do Xiaomi 14 Ultra dostępny będzie zestaw foto, w którym znajdzie się uchwyt do telefonu z dwustopniowym spustem migawki, dźwignią zoomu, konfigurowalnym przyciskiem nagrywania wideo oraz dodatkowe pokrętło, gwint okrągłych filtrów filtrów i dodatkowy akumulator 1500 mAh.

Ceny i data wprowadzenia do sprzedaży oraz promocje przedsprzedażowe to:

4799 złotych i 25.02.2024 w przypadku Xiaomi 14 (do 3.03.2024 każdy zakupiony telefon będzie premiowany gratisową hulajnogą Xiaomi Mi Electric Scooter 3)

6799 złotych i 19.03.2024 w przypadku Xiaomi 14 Ultra (w dniach 3.03.2024 - 18.03.2024 telefon będzie w przedsprzedaży)

Są to ceny spodziewane, choć moim zdaniem powinny być trochę niższe, by uczynić z Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra bezwzględną konkurencję dla tego co już w tym roku trafiło do sprzedaży.

Użytkownicy Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra dostaną cztery duże aktualizacje systemu Android, a przez 5 lat będzie trwać wsparcie bezpieczeństwa. Na dzień dobry są także małe bonusy - 100 GB miejsca w Google One na pół roku oraz 3 miesiące dostępu do YouTube Premium.

Źródło: Xiaomi, inf. własna

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.