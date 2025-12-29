Xiaomi 17 Ultra oficjalnie. Czy to faktycznie najlepszy smartfon tej marki?
Xiaomi zaprezentowało w Chinach swój topowy telefon, który prawdopodobnie wkrótce trafi do Polski.
Xiaomi 17 Ultra jest pozycjonowany wyżej niż zaprezentowane kilka tygodni wcześniej Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max, ale niekoniecznie jest od nich w każdym calu lepszy.
W oczy rzuca się przede wszystkim brak dodatkowego ekranu na tylnym panelu, który jest głównym wyróżnikiem tychże modeli. A nie jest to nawet jedyny kompromis, choć wariant Ultra ma też swoje mocne strony.
Xiaomi 17 Ultra - cała para poszła w aparat
Xiaomi 17 Ultra jest najhojniej wyposażonym smartfonem Xiaomi pod kątem fotograficznym. Producent wyposażył go w:
- aparat 50 Mpix z 1-calową matrycą i przysłoną f/1,67;
- aparat 200 Mpix z peryskopowym teleobiektywem o płynnej regulacji zoomu w zakresie od 3,2 do 4,3x;
- aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i trybem makro.
Xiaomi deklaruje, że nowa matryca Light Fusion 1050L lepiej radzi sobie z niwelowaniem przepaleń i wydobywaniem szczegółów z cieni w kontrastowych sceneriach niż 1-calowy sensor poprzedniej generacji. Nowością w serii Ultra jest także prawdziwy zoom optyczny z płynną regulacją przybliżenia.
Jak jednak wspomniałem, nie obyło się bez kompromisów wykraczających poza brak dodatkowego ekranu, który ułatwiłby robienie selfie aparatem głównym. Xiaomi 17 Ultra, w porównaniu z Xiaomi 17 Pro Max, ma też sporo mniejszą baterię i nieco wolniejsze ładowanie.
|Xiaomi 17 Ultra
|Xiaomi 17 Pro Max
|Xiaomi 17 Pro
|Xiaomi 17
|Ekran
|OLED 6,9 cala,
2608 x 1200 (416 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3500 nitów
|OLED 6,9 cala,
2608 x 1200 (416 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3500 nitów
|OLED 6,3 cala,
2656 x 1220 (464 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3500 nitów
|OLED 6,3 cala,
2656 x 1220 (464 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3500 nitów
|Drugi ekran
|-
|OLED 2,9 cala,
904 x 572 (394 ppi),
1-120 Hz,
jasność do 3500 nitów
|OLED 2,7 cala,
904 x 572 (396 ppi),
1-120 Hz,
jasność do 3500 nitów
|-
|Głośniki
|stereo
|stereo
|stereo
|stereo
|Czip
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Pamięć RAM
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|256 lub 512 GB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1 cal),
f/1,67,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,67,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,67,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,31 cala),
f/1,67,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro od 5 cm
|50 Mpix (1/2,88 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro od 5 cm
|50 Mpix (1/2,88 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro od 5 cm
|50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,4
|Aparat tele
|200 Mpix (1/1,4 cala),
teleobiektyw 3,2-4,3x,
tryb makro od 30 cm,
f/2,39-2,96,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/2 cala),
teleobiektyw 5x,
tryb makro od 30 cm,
f/2,6,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix,
teleobiektyw 5x,
tryb makro od 20 cm,
f/3,0,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix,
teleobiektyw 2,6x,
tryb makro od 10 cm,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
|Aparat przedni
|50 Mpix,
f/2,2
|50 Mpix,
f/2,2
|50 Mpix,
f/2,2
|50 Mpix,
f/2,2
|Bateria
|6800 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 50 W,
zwrotne 22,5 W
|7500 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 50 W,
zwrotne 22,5 W
|6300 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 50 W,
zwrotne 22,5 W
|7000 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 50 W,
zwrotne 22,5 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC,
UWB
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC,
UWB
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC,
UWB
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Wymiary
|162,9 x 77,6 x 8,29 mm
|162,9 x 77,8 x 8 mm
|151,1 x 71,8 x 8 mm
|151,1 x 71,8 x 8 mm
|Waga
|223 g
|219 g
|192 g
|191 g
|Android
|Android 16,
Xiaomi HyperOS 3
|Android 16,
Xiaomi HyperOS 3
|Android 16,
Xiaomi HyperOS 3
|Android 16,
Xiaomi HyperOS 3
|Odporność
|IP69
|IP69
|IP69
|IP68
Do specyfikacji tej nie warto się przesadnie przywiązywać, bo Kacper Skrzypek ze społeczności MIUI Polska odkrył, że globalny wariant Xiaomi 17 Ultra zostanie najpewniej wyposażony w mniejszą baterię 6000 mAh.
Jest i Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
Choć cała seria Xiaomi 17 została opracowana we współpracy z firmą Leica, to do sprzedaży w Chinach trafi także specjalny wariant, w który niemiecki producent aparatów ma jeszcze większy wkład.
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition ma:
- dwutonowe wzornictwo inspirowane aparatami Leica;
- obracany pierścień dookoła wyspy z aparatami do regulacji zoomu;
- ekskluzywny algorytm przetwarzania obrazu, wytrenowany na zdjęciach zrobionymi aparatami Leica M3 i M9, mający wiernie odzwierciedlać ich wygląd;
- cyfrowy certyfikat autentyczności CAI Photo Authenticity Protection, świadczący o tym, że zrobione zdjęcie nie zostało zmanipulowane przez AI.
Z uzyskanych przez nas nieoficjalnych informacji wynika, że w 2026 roku do Polski trafią jedynie modele Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra. O wersjach Pro i Pro Max z dodatkowym ekranem możemy najpewniej zapomnieć.
Data europejskiej premiery nie jest jeszcze znana, ale dobrą okazją zdają się być targi MWC 2026, które startują 2 marca.
