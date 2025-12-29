Xiaomi 17 Ultra oficjalnie. Czy to faktycznie najlepszy smartfon tej marki?

Xiaomi zaprezentowało w Chinach swój topowy telefon, który prawdopodobnie wkrótce trafi do Polski.

Xiaomi 17 Ultra jest pozycjonowany wyżej niż zaprezentowane kilka tygodni wcześniej Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max, ale niekoniecznie jest od nich w każdym calu lepszy.

W oczy rzuca się przede wszystkim brak dodatkowego ekranu na tylnym panelu, który jest głównym wyróżnikiem tychże modeli. A nie jest to nawet jedyny kompromis, choć wariant Ultra ma też swoje mocne strony.

Xiaomi 17 Ultra - cała para poszła w aparat

Xiaomi 17 Ultra jest najhojniej wyposażonym smartfonem Xiaomi pod kątem fotograficznym. Producent wyposażył go w:

aparat 50 Mpix z 1-calową matrycą i przysłoną f/1,67;

aparat 200 Mpix z peryskopowym teleobiektywem o płynnej regulacji zoomu w zakresie od 3,2 do 4,3x;

aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i trybem makro.

Xiaomi deklaruje, że nowa matryca Light Fusion 1050L lepiej radzi sobie z niwelowaniem przepaleń i wydobywaniem szczegółów z cieni w kontrastowych sceneriach niż 1-calowy sensor poprzedniej generacji. Nowością w serii Ultra jest także prawdziwy zoom optyczny z płynną regulacją przybliżenia.

Jak jednak wspomniałem, nie obyło się bez kompromisów wykraczających poza brak dodatkowego ekranu, który ułatwiłby robienie selfie aparatem głównym. Xiaomi 17 Ultra, w porównaniu z Xiaomi 17 Pro Max, ma też sporo mniejszą baterię i nieco wolniejsze ładowanie.

Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Ekran OLED 6,9 cala,

2608 x 1200 (416 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3500 nitów OLED 6,9 cala,

2608 x 1200 (416 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3500 nitów OLED 6,3 cala,

2656 x 1220 (464 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3500 nitów OLED 6,3 cala,

2656 x 1220 (464 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3500 nitów Drugi ekran - OLED 2,9 cala,

904 x 572 (394 ppi),

1-120 Hz,

jasność do 3500 nitów OLED 2,7 cala,

904 x 572 (396 ppi),

1-120 Hz,

jasność do 3500 nitów - Głośniki stereo stereo stereo stereo Czip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pamięć RAM 12 lub 16 GB,

LPDDR5X 12 lub 16 GB,

LPDDR5X 12 lub 16 GB,

LPDDR5X 12 lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 256 lub 512 GB,

UFS 4.1 Aparat główny 50 Mpix (1 cal),

f/1,67,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,28 cala),

f/1,67,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,28 cala),

f/1,67,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,31 cala),

f/1,67,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro od 5 cm 50 Mpix (1/2,88 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,4,

tryb makro od 5 cm 50 Mpix (1/2,88 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,4,

tryb makro od 5 cm 50 Mpix (1/2,76 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,4 Aparat tele 200 Mpix (1/1,4 cala),

teleobiektyw 3,2-4,3x,

tryb makro od 30 cm,

f/2,39-2,96,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/2 cala),

teleobiektyw 5x,

tryb makro od 30 cm,

f/2,6,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

teleobiektyw 5x,

tryb makro od 20 cm,

f/3,0,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

teleobiektyw 2,6x,

tryb makro od 10 cm,

f/2,4,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 50 Mpix,

f/2,2 50 Mpix,

f/2,2 50 Mpix,

f/2,2 50 Mpix,

f/2,2 Bateria 6800 mAh,

ładowanie 90 W,

bezprzewodowe 50 W,

zwrotne 22,5 W 7500 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 50 W,

zwrotne 22,5 W 6300 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 50 W,

zwrotne 22,5 W 7000 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 50 W,

zwrotne 22,5 W Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 162,9 x 77,6 x 8,29 mm 162,9 x 77,8 x 8 mm 151,1 x 71,8 x 8 mm 151,1 x 71,8 x 8 mm Waga 223 g 219 g 192 g 191 g Android Android 16,

Xiaomi HyperOS 3 Android 16,

Xiaomi HyperOS 3 Android 16,

Xiaomi HyperOS 3 Android 16,

Xiaomi HyperOS 3 Odporność IP69 IP69 IP69 IP68

Do specyfikacji tej nie warto się przesadnie przywiązywać, bo Kacper Skrzypek ze społeczności MIUI Polska odkrył, że globalny wariant Xiaomi 17 Ultra zostanie najpewniej wyposażony w mniejszą baterię 6000 mAh.

Jest i Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Choć cała seria Xiaomi 17 została opracowana we współpracy z firmą Leica, to do sprzedaży w Chinach trafi także specjalny wariant, w który niemiecki producent aparatów ma jeszcze większy wkład.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition ma:

dwutonowe wzornictwo inspirowane aparatami Leica;

obracany pierścień dookoła wyspy z aparatami do regulacji zoomu;

ekskluzywny algorytm przetwarzania obrazu, wytrenowany na zdjęciach zrobionymi aparatami Leica M3 i M9, mający wiernie odzwierciedlać ich wygląd;

cyfrowy certyfikat autentyczności CAI Photo Authenticity Protection, świadczący o tym, że zrobione zdjęcie nie zostało zmanipulowane przez AI.

Z uzyskanych przez nas nieoficjalnych informacji wynika, że w 2026 roku do Polski trafią jedynie modele Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra. O wersjach Pro i Pro Max z dodatkowym ekranem możemy najpewniej zapomnieć.

Data europejskiej premiery nie jest jeszcze znana, ale dobrą okazją zdają się być targi MWC 2026, które startują 2 marca.