Xiaomi zaprezentowało nowy wariant technologii szybkiego ładowania Mi Wireless. Pozwoli ona naładować smartfon w czasie jaki wysportowany amator potrzebuje na przebiegnięcie dystansu 5 km.

Xiaomi do swoich najlepszych telefonów, w tym rewelacyjnego Mi 10T Pro jak i atrakcyjnego cenowo POCO X3 NFC, dodaje ładowarki wspierające ładowanie 33W.

Szybkie, ale wcale nie o rekordowych osiągach. Najszybsze przewodowe ładowanie w dostępnym regularnie produkcie tej marki, Mi 10 Ultra, to 120W, które w ciągu 25 minut napełni zainstalowany w tym smartfonie akumulator 4500 mAh do 100%.

Mi Wireless 80W - najszybsze obecnie ładowanie bezprzewodowe

Ten sam telefon bezprzewodowo naładować można w ciągu 40 minut wedle zapowiedzi producenta za pomocą ładowarki 50W. A w przyszłości pojawią się telefony, które można ładować bezprzewodowo jeszcze szybciej.

Najszybsza i najnowsza obecnie technologia ładowania bezprzewodowego Xiaomi wykorzystuje ładowarkę 80W, która według specyfikacji, akumulator o powszechnej dziś pojemności 4000 mAh:

w ciągu minuty naładuje do 10%

w ciągu 10 minut do 50%

w ciągu 19 minut do 100%

Minuta to tyle co nic, 10 minut kiedyś trwała Dobranocka w TVP, a 19 minut to czas zbliżony do rekordowych osiągnięć wysportowanych amatorów biegania na dystansie 5 km.

Do trzech razy sztuka

Xiaomi w tym roku już po raz trzeci podnosi poprzeczkę szybkości ładowania bezprzewodowego. W marcu zaprezentowano 40W ładowanie, w sierpniu 50W na premierę Mi 10 Ultra, a teraz? Ciekawe do jakiego telefonu trafi technologia 80W, bo na pewno nie będzie to produkt dla mas, a dla wybranych przez zasobność ich portfela.

Przy opisie technologii ładowania podajemy moc ładowarki w W i choć wiąże się ona z czasem ładowania dla danej pojemności akumulatora, to nie należy zawsze rozumieć jej dosłownie. W trakcie ładowania mogą pojawić się straty, oprogramowanie może optymalizować ładowanie, zmniejszając prąd gdy przekroczymy 90%, spowalniając cały proces, tak by akumulator jak najdłużej nam służył z pełną pojemnością.

Poza tym ładując ładowarką 50W nie musimy godzić się na dwukrotnie większe generowanie ciepła niż w przypadku ładowania 25W. Moc może być bowiem dzielona na więcej niż jeden akumulator w smartfonie, tak by efektywna szybkość ładowania odpowiadała 50W, ale obciążenie każdego z akumulatorów było podobne jak w przypadku dużo wolniejszego ładowania.

Jak szybkie ładowanie nas zadowoli?

Szybkie, a dziś można powiedzieć nawet ultraszybkie ładowanie, budzi nie bez powodów, obawy związane z trwałością smartfonowego akumulatora. W praktyce szkodliwsze są inne nawyki, takie jak korzystanie z telefonu podczas takiego ładowania.

Poza tym, użytkownicy telefonów mają zapewne własne limity, których osiągnięcie będzie w ich przypadku oznaczać już komfort. Jakie to limity? Odpowiedzcie sobie sami w sondzie.

Źródło: Xiaomi

