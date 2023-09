Smartfony Huawei wciąż traktowane są jako jedne z najlepszych urządzeń mobilnych, które sprawdzają się w fotografii. Dlatego prace laureatów konkursu XMAGE Awards 2023 można w pewnym sensie określić jako najlepsze zdjęcia i filmy z telefonów.

Ponieważ sam dużo fotografuję, zarówno zwykłym aparatem jak i telefonem, mam osobistą perspektywę, gdy mowa o zdjęciach wykonanych tym drugim typem urządzeń. Oczywiście nawet telefon do zdjęć nie da tak mi tak dużych możliwości jak lustrzanka, a dziś już bezlusterkowiec, ale też nie uważam, że smartfon jest na straconej pozycji. Jakość techniczna zdjęć z telefonu może oczywiście być i będzie gorsza niż z jakiegokolwiek aparatu systemowego, ale nie tylko technika świadczy o tych że zdjęcie zasługuje na uwagę i ma szansę w fotograficznym konkursie.

Ponieważ telefon mamy praktycznie cały czas przy sobie, szansa wykonania rewelacyjnych i unikalnych zdjęć rośnie znacząco w porównaniu z sytuacjami, w których pod ręką znajduje się znacznie mniej poręczny aparat systemowy

Uważam nawet, że w przypadku telefonu o wiele większa jest satysfakcja z uzyskania po licznych próbach fotografii, która ma szanse wygrać w konkursie. W przypadku telefonu trzeba czasem trochę się napracować, pewne ujęcia mogą od razu trafić do kosza, pewne będą prawie dobre, ale niedoskonałe, aż w końcu trafi się moment, model i aparat w telefonie oraz jego oprogramowanie zagra tak jak tego chcemy.



Kategorie konkursowe XMAGE Awards 2023

I na takie zdjęcia oczekiwało jury konkursu XMAGE Awards 2023. To międzynarodowy konkurs, który realizowany jest przez Huawei już od sześciu lat. Wcześniej pod nazwą Next Image Awards, obecnie nazwa nawiązuje do technologii XMAGE, którą Huawei rozwija w swoich telefonach jako następcę rozwiązań Leica.

Nie jest to element innego większego konkursu fotograficznego, podkategoria, ale wydarzenie koncentrujące się wyłącznie na fotografii. Jednak jest tu od zawsze pewne ograniczenie. Prace zgłaszane do konkursu XMAGE Awards 2023 muszą być wykonane telefonami marki Huawei.

Najlepsze prace polskiej edycji XMAGE Awards 2023

Liczba zgłoszonych w Polsce prac, która wyniosła 2380, dwa razy więcej niż rok temu, świadczy o tym, że telefony Huawei mimo wszelkich przeszkód rynkowych, wciąż cieszą się popularnością wśród mobilnych fotografujących. Spośród nadesłanych prac w 8 kategoriach wyłoniono zwycięzców. Są to:

Nagroda główna: mazurekphotographer

Kategoria Night Walk (spróbuj uchwycić światło ukryte w ciemności): pozdro_techno

Portret (wyraź siebie lub swojego bohatera): Anna Mucha

Sztuka i moda (jako znakomite formy wyrażania siebie): Michał Wes Wesołek

Outdoor (pokaż, co znaczy dla Ciebie przebywanie poza domem): bwilkova

Hello Life! (pokaż inspirujący, zaskakujący lub emocjonalny moment): Jarek Radimersky

Storyboard (seria od 3 do 9 zdjęć, które opowiadają jakąś historię): Wroclavska

Akcja (maks. 30 sek. materiał, pokazujący poruszający moment/wydarzenie): daniel_wencel

Storytelling (opowiedz historię takiej postaci, która zainspiruje świat. Film krótkometrażowy do 5 minut / film długometrażowy 5-30 minut) : Anna Łukaszewska



Najlepsze zdjęcie, czyli nagroda główna w polskiej edycji XMAGE Awards 2023

Wszystkie prace, w tym nagrania wideo możecie obejrzeć na stronie społeczności Huawei.

Nagrody polskiej edycji XMAGE Awards 2023 to nie wszystko. Niedługo jeszcze większe emocje

Autora najlepszej pracy wyróżniono telefonem Huawei P60 Pro, w kategoriach Portret i Night Walk nagrodą były smartwatche Huawei Watch 4, a w pozostałych kategoriach słuchawki Huawei FreeBuds 5i. Jednak to nie koniec walki o trofea. Jeszcze większe emocje i nagrody czekają w konkursie ogólnoświatowym XMAGE Awards 2023. Zostanie on rozstrzygnięty 30 września 2023. Trzech zwycięzców czeka nagroda wysokości 10 tysięcy dolarów, trzy najlepsze prace w każdej z kategorii to nagrody po 1500 dolarów. Drugie miejsca, których będzie 27, to 1000 dolarów, a 5 wyróżnionych prac nagrodzone będzie kwotą 500 dolarów.

Do ogólnoświatowej edycji XMAGE Awards 2023 zakwalifikowały się wszystkie prace zgłoszone do lokalnej edycji konkursu, więc już niedługo przekonamy się, czy gusta jury ogólnego są podobne jak tego, które wybierało w Polsce. A byli w nim - Agnieszka Ewa Giętkowska - fotografka, zwyciężczyni polskiej edycji Next Image 2022, Piotr Twardowski - twórca kreatywnych filmów reklamowych, a także zespół polskiego działu marketingu Huawei CBG.

Źródło: inf. własna, Huawei