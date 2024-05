Sprzęt do gier

PS5 Pro, Nintendo Switch 2, nowy Xbox - nie ma tygodnia bez branżowych doniesień o nowym sprzęcie. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas prawdziwy wysyp konsol do grania i nie tylko. Najważniejsze pytanie brzmi: kiedy należy spodziewać się rynkowego debiutu?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaką konsolę do gier kupić? Jeśli konsekwentnie odkładasz pieniądze na nowy sprzęt, warto dowiedzieć się, co w technologicznej trawie piszczy. Branża lubi plotki i zakulisowe doniesienia, jednak ich mnogość podpowiada niekiedy, że coś faktycznie jest na rzeczy, przez co możemy się lepiej przygotować.

Jaki nowy sprzęt zadebiutuje potencjalnie w 2024 r. lub 2025 r.? Poszlaki są niezwykle interesujące i warto je przeanalizować. Może jesteś jedną z tych osób, która nie wie, na co tak naprawdę przeznaczyć swoje oszczędności, bo być może w bliżej nieokreślonej przyszłości pojawi się coś jeszcze lepszego.

Nowe konsole PlayStation: PS5 Pro, PS Vita 2

Chociaż oficjalnej zapowiedzi PS5 Pro jeszcze nie ma, tak w branży panuje powszechna zgoda, iż sprzęt to w zasadzie “pewniak”. Wskazują na to liczne przecieki. Kiedy PS5 Pro trafi na rynek? Nieoficjalnie pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r. Nowa konsola Sony podobno ma być gotowa na GTA 6. Słowem: najpierw PS5 Pro, potem premiera GTA 6.

Przecieki mówią również o PS Vita 2 - przenośnej konsoli do grania. Nieoficjalnie mówi się, że projektowe prace już się rozpoczęły. PS Vita 2 ma bazować na rozwiązaniach AMD, konsolka wyposażona będzie podobno w APU dysponujące 18 jednostkami CU. Kiedy potencjalnie taki sprzęt miałby zadebiutować? Cóż, tego nie wiedzą nawet najlepsi leakerzy, ale logika podpowiada, że japońska korporacja skupi się najpierw na sfinalizowaniu PS5 Pro. A kto wie, może jeszcze później przyjdzie czas na PS6?

Nowy sprzęt Xbox

Co wobec tego szykują “zieloni”, czyli bezpośrednia konkurencja Sony? Oczywiście, że mowa jest o nowych konsolach, ale nie tylko. Przyjrzyjmy się branżowym doniesieniom.

Szefowa działu Xbox, Sarah Bond, praktycznie potwierdziła istnienie konsoli Xbox nowej generacji.

“W istocie skupiamy się na zapewnieniu największego skoku technologicznego, jaki kiedykolwiek widzieliście w generacji sprzętu, a to sprawi, że będzie on lepszy dla graczy i lepszy dla twórców oraz kreowanych przez nich wizji” - podkreśla Sarah Bond. Powołano również specjalny zespół Xbox zajmujący się "konserwacją gier", co może budzić skojarzenia z funkcją wstecznej kompatybilności. W przypadku konsoli Xbox nowej generacji mamy znacznie mniej przecieków niż w przypadku PS5 Pro. Logiczne wydaje się więc, że premiera jest bardziej odległa. W trakcie podcastu XNC - Xbox News Cast padła data - 2026 r.

Podobnie Xbox Handheld, rzekomo będący w planach Microsoftu. Tu również brakuje "mocniejszych" przecieków, poszlaki są niejasne. Niemniej na rynku handheldów trwa prawdziwe szaleństwo i nie zdziwiłbym się, gdyby takie urządzenie powstało. Z pewnością bym się nie obraził.

Nowy kontrolet Xbox, czyli Xbox Sebile. Pad ma trafić na rynek w 2024 r. Prezentacja kontrolera odbędzie się 24 maja 2024 r. - tak twierdzi Tom Warren z The Verge.

Nowy Xbox Series X, pozbawiony napędu, może (ale nie musi) zadebiutować latem bieżącego roku - twierdzi eXputer. Co więcej, odświeżony Xbox "ma zostać wprowadzony w niższym przedziale cenowym w porównaniu do obecnego Xbox Series X, który w USA kosztuje 499,99 dolarów".

rozwiń

Nintendo Switch 2 w 2025 r.?

Po serii przecieków, nadszedł czas na informację o bardziej oficjalnym charakterze. Nintendo informuje o nowej konsoli (umownie nazywaną w mediach Nintendo Switch 2). Oficjalna zapowiedź ma nastąpić w tym roku finansowym (od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r.). Mowa o zapowiedzi, a to nie jest synonim daty premiery.

Na co ja czekam?

Pomijając premierę gry STALKER 2 (i wszelkie rzeczy związane z gamingiem) chyba najbardziej czekam na Samsung Galaxy Ring. Wierzę, że cierpliwość popłaci - premiera odbędzie się w drugiej połowie bieżącego roku. A wy? Jakiego sprzętu najbardziej wyczekujcie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: The Verge, Insider Gaming, Windows Central, X