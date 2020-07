Zawody podkręcania #wincyjhercuf wchodzą w decydującą fazę – redaktorzy pochwalili się wynikami, a użytkownicy otrzymali platformy, na których będą walczyć o atrakcyjne nagrody. Wkrótce poznamy kto lepiej podkręca procesory.

Zawody #wincyjhercuf to projekt, którego jeszcze nie było – wyzwaliśmy Was na pojedynek podkręcania. W pierwszym etapie sprawdziliśmy Wasze umiejętności i wyłoniliśmy najlepszych overclockerów wśród użytkowników portalu.

Miejsce Użytkownik Procesor Bazowe taktowanie Taktowanie OC Przyrost taktowania 1. phobosq Intel Pentium Dual Core E2140 1600 MHz 3639,97 MHz 127,50% 2. yotr.one Intel Pentium Dual Core E2140 1600 MHz 3525,42 MHz 120,34% 3. _ivanov_ Intel Pentium Dual Core E2160 1800 MHz 3930,34 MHz 118,35% 4. asgaloth Intel Pentium Dual Core E2160 1800 MHz 3906,18 MHz 117,01% 5. Viperus Intel Celeron 420 1600 MHz 3328,4 MHz 108,03% 6. ADVenturePO Intel Core i9 7980XE 2600 MHz 5296,14 MHz 103,70% 7. EH_Gosu Intel Core i9 7980XE 2600 MHz 5255,57 MHz 102,14% 8. puciu Intel Pentium Dual Core E2140 1600 MHz 3160,02 MHz 97,50% 9. koty2 Intel Core i5 750 2660 MHz 4399,98 MHz 65,41% 10. messwhg Intel Core i5 2500K 3300 MHz 5327,22 MHz 61,43% 11. Rica1 Intel Core i5 6400 2700 MHz 4322,89 MHz 60,11% 12. Dark Ofca Intel Core i5 2500K 3300 MHz 5202,51 MHz 57,65% 13. kokosnh Intel Core i7 2600K 3400 MHz 5313,66 MHz 56,28% 14. Overclocker Intel Core i7 2700K 3500 MHz 5400,67 MHz 54,30% 15. FaraonM Intel Xeon X3440 2530 MHz 3812,04 MHz 50,67% Najlepsze 15 wyników z I etapu, które spełniały regulamin konkursu - widać, że walka była zacięta

Do właściwych zmagań przeszło czterech użytkowników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pierwszym etapie: phobosq, yotr.one, _ivanov_ i asgaloth - to właśnie oni będą się z nami mierzyć w podkręcaniu najnowszych procesorów Intela. Partnerami zawodów są firmy Intel, Kingston i HyperX.

Zawody #wincyjhercuf – wynik redakcji

Tydzień temu zorganizowaliśmy stream, na którym pochwaliliśmy się naszymi umiejętnościami podkręcania – w tym celu wykorzystaliśmy następującą platformę:

procesor: Intel Core i7-10700K

chłodzenie: Noctua NH-D15

płyta główna: ASUS Prime Z490-A

pamięć RAM: HyperX 2x 8 GB 4266 MHz CL19

karta graficzna: PNY GeForce GT 710

dysk SSD: Kingston KC2500 500 GB

zasilacz: be quiet! Pure Power 11 600W CM

Konkurencja polegała na uzyskaniu jak najwyższego wyniku wydajności w benchmarku Cinebench R20 (standardowo procesor Intel Core i7-10700K osiąga tutaj około 4900 punktów).

Jako pierwszy swoich sił w podkręcaniu spróbował Marcin Jaskólski – udało mu się zwiększyć taktowanie procesora do 5,1 GHz, a do tego podbić częstotliwość uncore do 4,5 GHz, co pozwoliło osiągnąć wynik 5279 punktów. Walidacja zrobiona... ale okienko z benchmarka Cinebench R20 zostało zakryte przez program Intel XTU. Widać, że Marcin musi jeszcze poćwiczyć robienie screenów ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Jako drugi do platformy zasiadł Paweł Maziarz. Taktowanie procesora pozostało na tym samym poziomie, ale taktowanie uncore zostało podniesione do 5,0 GHz – mimo problemów z przegrzewającym się procesorem, taka kombinacja pozwoliła uzyskać wynik 5329 punktów. Różnica wprawdzie nieduża, ale przez chwilę dała mu prowadzenie.

Najwyższy wynik zdobył Wojtek Spychała, który ustawił podobne zegary, ale lepiej zapanował nad temperaturami. Po zawodach zorientowaliśmy się, że Wojtek ze stresu pomylił wynik – na tablicy zapisał 5358 punktów, ale tak naprawdę uzyskał 5368 punktów. Za karę uznajemy mu wynik, którym się pochwalił na wizji ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯.

Oprócz podkręcania, odpowiadaliśmy na Wasze pytania dotyczące podkręcania sprzęty. Jeżeli nie mogliście uczestniczyć w wydarzeniu, zachęcamy do obejrzenia zapisu transmisji.

#wincyjhercuf – pojedynek użytkowników

Finaliści otrzymali od nas takie same platformy, więc niebawem pewnie ruszą z podkręcaniem sprzętu (daliśmy im więcej czasu, bo mają kilka dni na sprawdzenie sprzętu i wyciśnięcie możliwie najlepszego wyniku).

Jak obstawiacie, zdołają pobić nasze wyniki ze streama?

Walka na pewno będzie zażarta, bo użytkownicy dodatkowo walczą między sobą o atrakcyjne nagrody – łączna pula wynosi 23 tysiące złotych.

