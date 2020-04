Wszyscy lubimy dostawać gry za darmo. Wprawdzie w przypadku Master of Orion to nie do końca „za darmo”, ale faktem jest, że nie zapłacimy ani złotówki. Na czym więc polega ta akcja?

Master of Orion – gra za darmo. Wszystko, co musisz zrobić, to…

Grasz w World of Tanks na pececie? Wejdź więc do gry i postaraj się wygrać przynajmniej jedną bitwę – możesz do tego wykorzystać dowolny czołg. Masz czas do 23 kwietnia – jeśli ci się uda, to będziesz mógł lub mogła pobrać grę Master of Orion: Conquer the Stars zupełnie za darmo, za pośrednictwem platformy Wargaming.net Game Center. W tej wersji zawiera ona pełny tryb jednoosobowy, dodatek Revenge of Antares oraz kilka mniejszych rozszerzeń.

Gra Master of Orion: Conquer the Stars zadebiutowała na rynku w 2016 roku i wielu graczy wciągnęła bez końca. Ma pod tym względem olbrzymi potencjał, za sprawą ponad 100 układów solarnych i wielu dostępnych ras (oraz możliwości tworzenia własnych), łatwych do zrozumienia zasad, ale i wciągającej rozgrywki, a także wspaniałego klimatu. Szczególnie ten ostatni aż przelewa się przez ekran na premierowym zwiastunie…

Zobacz premierowy zwiastun gry Master of Orion: Conquer the Stars:

Najnowsza odsłona serii Master of Orion reprezentuje naturalnie gatunek 4X. To zatem strategia, w której naszymi zadaniami są eksploracja, ekspansja, eksploatacja i eksterminacja. Każde z nich gwarantuje doskonałą zabawę, choć nie jest to oczywiście gra pozbawiona wad. Jeśli jednak szukasz czegoś, co pozwoli ci zapomnieć o troskach i dobrze się bawić przez wiele długich dni, to sprawdzi się wyśmienicie.

Zamierzasz podjąć wyzwanie i zdobyć Master of Orion: Conquer the Stars za darmo? Jeśli tak, to trzymamy kciuki!

