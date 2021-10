Testujemy chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB, czyli najnowszy model z popularnej serii zestawów AiO. Czy ma on szansę powtórzyć sukces zwykłego modelu Liquid Freezer II 280?

Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB to ulepszona wersja cenionego modelu Arctic Liquid Freezer II 280, gdzie zastosowano nowe wentylatory z adresowalnym podświetleniem LED

Chłodzenie Liquid Freezer II 280 A-RGB zalicza się do zestawów typu AiO. Producent zastosował jednak autorską konstrukcję, która ma wyróżniać się lepszymi osiągami

Zestaw Liquid Freezer II 280 A-RGB jest trochę droższy względem standardowego modelu Liquid Freezer II 280 – to propozycja dla tych osób, które cenią wydajność i wygląd sprzętu

4,6/5

Jakie jest najlepsze chłodzenie AiO? Wielu z Was pewnie pomyślało o modelach Arctic Liquid Freezer II – konstrukcje oferują bardzo dobre parametry, cechują się wysoką kulturą pracy, a do tego są dostępne w atrakcyjnych cenach. Świetnym przykładem jest tutaj testowany przez nas model Liquid Freezer II 280, który spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony klientów.

Ostatnio w ofercie producenta pojawiły się jego ulepszone wersje – Liquid Freezer II 280 RGB i Liquid Freezer II 280 A-RGB. Patrząc na popularność zwykłego modelu, postanowiliśmy sprawdzić ulepszoną wersję A-RGB. Jakie są różnice? Jak się sprawdza? Czy ma on szansę powtórzyć sukces poprzednika? Wszystkiego dowiecie się z naszej recenzji.

Porównanie chłodzeń Arctic Liquid Freezer II 280 - czym się różnią?

Nim przejdziemy do testów, przydałoby się wyjaśnić czym się różni zwykły zestaw Liquid Freezer II 280 od nowych modeli Liquid Freezer II 280 RGB i Liquid Freezer II 280 A-RGB. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji:

Model Arctic Liquid Freezer II 280 Arctic Liquid Freezer II 280 RGB Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB Blok wodny Miedziany Miedziany Miedziany Wymiary bloku wodnego 98 x 78 x 53 mm 98 x 78 x 53 mm 98 x 78 x 53 mm Obroty pompki 800 - 2000 RPM 800 - 2000 RPM 800 - 2000 RPM Wentylator VRM 40 mm 40 mm 40 mm Obroty wentylatora VRM 1000 - 3000 RPM 1000 - 3000 RPM 1000 - 3000 RPM Węże 450 mm 450 mm 450 mm Chłodnica Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa Wymiary chłodnicy 317 x 138 x 38 mm 317 x 138 x 38 mm 317 x 138 x 38 mm Wentylatory 2x P14 PWM (140 mm) 2x Arctic P14 PWM RGB (140 mm) 2x Arctic P14 PWM A-RGB (140 mm) Obroty wentylatora 200 - 1700 RPM 200 - 1900 RPM 200 - 1900 RPM Generowany hałas 0,3 sona 0,3 sona 0,3 sona Wydajność wentylatora 72,8 CFM 68,9 CFM 68,9 CFM Dodatkowe » pasta termoprzewodząca Arctic MX-4 (0,8 g) » pasta termoprzewodząca Arctic MX-5 (0,8 g) » pasta termoprzewodząca Arctic MX-5 (0,8 g) Kompatybilność » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 Waga zestawu 1572 g 1600 g 1600 g Cena 459 złotych 499 złotych 529 złotych

Różnica między poszczególnymi modelami właściwie sprowadza się do zastosowanych wentylatorów – w Liquid Freezer II 280 wykorzystano zwykłe śmigiełka, natomiast w Liquid Freezer II 280 RGB i Liquid Freezer II 280 A-RGB są to wersje z podświetleniem (zwykłym RGB lub adresowalnym RGB).

W chwili pisania artykułu nowe chłodzenia jeszcze nie były dostępne w polskich sklepach, ale ich ceny powinny przedstawiać się następująco:

Arctic Liquid Freezer II 280 - 459 złotych

Arctic Liquid Freezer II 280 RGB - 499 złotych

Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB - 529 złotych

Zainteresowani modelami z podświetleniem muszą liczyć się z dopłatą "kilku dyszek" - około 30 zł w przypadku wersji RGB i 70 złotych w przypadku wersji ARGB. Czy warto? Przekonamy się po testach.

Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

Liquid Freezer II 280 A-RGB zalicza się do konstrukcji typu AiO (All-In-One), gdzie wszystkie elementy połączono w całość. Takie rozwiązanie jest dużo wygodniejsze w montażu względem typowego, składanego chłodzenia wodnego, a przy tym powinno zapewnić bardzo dobrą wydajność (co oczywiście zweryfikujemy w testach).



Model Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB zalicza się do konstrukcji typu AiO

Jeżeli chodzi o budowę, tutaj nie powinno być specjalnego zaskoczenia. Testowany model bazuje na tej samej konstrukcji, która pojawiła się w poprzednich chłodzeniach z serii Liquid Freezer II.

Producent zastosował niewielki, miedziany blok wodny

Głównym atutem zestawów Arctica jest autorski projekt bloko-pompki, która ma cechować się lepszą wydajnością i cichszą pracą. Prędkość obrotowa pompki jest sterowana sygnałem PWM, a jej obroty są dostosowane do pozostałych elementów zestawu – wpływa to nie tylko na kulturę pracy, ale też na mniejszy pobór energii elektrycznej przy niskim i typowym obciążeniu CPU.



Jednym z głównych atutów modeli Liquid Freezer II jest autorski projekt bloko-pompki z małym wentylatorem owiewającym sekcję zasilania płyty głównej

To jednak nie wszystko! Konstrukcję wzbogacono o malutki, 40-milimetrowy wentylator promieniowy – element ma za zadanie wspomagać cyrkulację powietrza przy sekcji zasilania płyty głównej (możemy Wam zaspoilerować, że rzeczywiście spełnia on swoje zadanie).



Producent zastosował grubszą chłodnicę niż w przypadku typowych zestawów AiO - taka konstrukcja ma zapewniać lepszą wydajność, ale może się nie zmieścić do wszystkich obudów

Jak sama nazwa wskazuje, w testowanym modelu zastosowano aluminiową chłodnicę typu 280 mm. Warto jednak zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia z nieco grubszą konstrukcją, niż w przypadku typowych modeli AiO (38 vs 27 mm) – radiator powinien cechować się lepszymi możliwościami odprowadzania ciepła, ale może się nie zmieścić do wszystkich obudów (dobrze to zweryfikować przed zakupem sprzętu).



Model Liquid Freezer II 280 A-RGB wyróżnia się podświetlanymi wentylatorami

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, główna różnica między modelem Liquid Freezer II 280 a Liquid Freezer II 280 A-RGB sprowadza się do wentylatorów. Zestaw wykorzystuje dwa 140-milimetrowe modele Arctic P14 PWM A-RGB.

Co można powiedzieć o wentylatorach? To wysokociśnieniowe modele, które wyposażono w wytrzymałe łożysko FDB (Fluid Dynamic Bearing) – ich prędkość obrotową można regulować w zakresie 200 - 1900 RPM, a maksymalna wydajność sięga 68,9 CFM (przy hałasie 0,3 sona). Śmigiełka Arctic P14 PWM A-RGB „na papierze” oferują ciut gorsze parametry względem zwykłych modeli Arctic P14.



Adresowalne podświetlenie LED (ARGB LED) pozwala podświetlić wentylatory w różnych barwach

Chodzi jednak o coś innego - głównym atutem wentylatorów Arctic P14 PWM A-RGB jest system adresowalnego podświetlenia LED (ARGB LED), które nadaje chłodzeniu ciekawszego wyglądu. Efektami świetlnymi można sterować z poziomu płyty głównej - obsługiwane są wszystkie popularne systemy: ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync (producent wykorzystał tutaj podłączenie 3-pin 5 V).

Montaż chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

Razem z chłodzeniem otrzymujemy wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz małą tubkę pasty termoprzewodzącej Arctic MX-5 (ta powinna wystarczyć na 2-3 aplikacje, więc będzie można z niej skorzystać przy ewentualnej modernizacji sprzętu w przyszłości).

Jak wygląda kwestia kompatybilności? Model Liquid Freezer II 280 A-RGB pasuje prawie do wszystkich nowszych podstawek pod procesory Intel i AMD (od niedawna producent nawet wysyła zapinki pod Intel LGA 1700). Wyjątkiem są tutaj tylko gniazda AMD TR4 i sTRX4 pod procesory Ryzen Threadripper.

Montaż chłodzenia jest prosty i powinni sobie z nim poradzić nawet mniej doświadczeni użytkownicy. Warto tutaj wspomagać się instrukcją obsługi, która w intuicyjny sposób opisuje poszczególne kroki instalacji zestawu. Trochę szkoda, że producent nie dorzuca poradnika w papierowej wersji (materiały są dostępne tylko na stronie producenta - do odpowiedniej strony przenosi kod QR).

Jak zamontować chłodzenie Liquid Freezer II 280 A-RGB? Cała operacja właściwie sprowadza się do kilku prostych kroków.

Zaczynamy od przykręcenia wsporników do bloko-pompki i zdjęcia folii zabezpieczającej blok wodny. Następnie należy przykręcić do płyty głównej elementy montażowe (w przypadku procesorów AMD Ryzen 3000 i 5000 producent przewidział możliwość przesunięcia bloku, co ma poprawić właściwości odprowadzania ciepła).

Kolejnym krokiem jest posmarowanie procesora pastą termoprzewodzącą i przykręcenie bloko-pompki do elementów montażowych na płycie głównej. Chłodnica musi być zamontowana w odpowiednim miejscu w obudowie (producent nie zaleca montażu poniżej linii bloku wodnego).

Na sam koniec należy podłączyć przewody do płyty głównej – co ważne, nie musimy się tutaj specjalnie trudzić, bo z bloko-pompki odchodzą tylko dwa tabelki: do pompki/wentylatorów oraz do podświetlenia. Takie rozwiązanie ułatwia aranżację okablowania w obudowie (a przy okazji oszczędza frustracji przy składaniu zestawu).

Test chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

Zestaw Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB przetestowaliśmy na procesorze AMD Ryzen 9 3900XT, który generuje dużo ciepła i jest sporym wyzwaniem dla chłodzeń CPU. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, oprócz testów przy standardowych zegarach, sprawdziliśmy też temperatury przy mocnym podkręceniu jednostki (4,3 GHz z napięciem 1,3 V).

Platforma testowa:

Wydajność nowego chłodzenia Arctic porównaliśmy do innych zestawów AiO, które niedawno mieliśmy okazję przetestować:

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 24 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy). Do odczytu parametrów procesora/płyty głównej wykorzystaliśmy aplikację OCCT.

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 45

9 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 36 dB) 46

10 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 47

12 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 48

10 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 49

16

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 13

7 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 14

4 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 14

7 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 36 dB) 18

11 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 22

7

Przy standardowych taktowaniach jest naprawdę nieźle - Liquid Freezer II 280 A-RGB oferuje wydajność zbliżoną do 360-milimetrowych modeli (a przy tym cechuje się świetną kulturą pracy).

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 66

11 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 66

13 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 42 dB) 68

12 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 69

16 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 71

21

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 18

7 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 20

6 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 20

10 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 42 dB) 22

16 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 27

8

Sytuacja trochę zmienia się po podkręceniu procesora, gdy konieczne jest odprowadzenie większej ilości ciepła - tutaj Liquid Freezer II 280 A-RGB wypada podobnie do 280-milimetrowego modelu be quiet! (ale oferuje lepszą kulturę pracy i zapewnia niższe temperatury sekcji zasilania płyty głównej).

Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB – udana ewolucja popularnego chłodzenia AiO

Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB z całą pewnością można nazwać udaną ewolucją zwykłego modelu Arctic Liquid Freezer II 280. Sprzęt oferuje świetne możliwości, a przy tym pozwala upiększyć wnętrze komputera. Niestety, trzeba się też liczyć z wyraźną dopłatą.

Liquid Freezer II 280 A-RGB zalicza się do chłodzeń typu AiO, jednak producent zastosował tutaj autorską, ulepszoną konstrukcję, która ma przewagę nad standardowymi modelami – bloko-pompka zapewnia dodatkowy nawiew na sekcję zasilania, a grubsza chłodnica cechuje się lepszymi możliwościami odprowadzania ciepła. To modyfikacje, które rzeczywiście mają znaczenie.

Wersja A-RGB wyróżnia się jednak czymś innym – na chłodnicy zainstalowano wentylatory z adresowalnym podświetleniem LED. Taki dodatek powinien zainteresować entuzjastów, którzy zwracają uwagę na wygląd sprzętu i planują budowę ciekawego, podświetlanego zestawu (szczególnie, że efekty świetlne można zsynchronizować z innymi podzespołami i akcesoriami).

Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB powinien zainteresować entuzjastów, którzy zwracają uwagę na wygląd sprzętu i planują budowę ciekawego, podświetlanego komputera

Chłodzenie Arctica wyróżnia się też pod względem wydajności. model Liquid Freezer II 280 A-RGB nie tylko poradził sobie ze schłodzeniem 12-rdzeniowego Ryzena 9 3900XT, a nawet pozwolił na jego dodatkowe podkręcenie. Chłodzenie wypada podobnie do 280- i 360-milimetrowych modeli, ale, co może mieć istotne znaczenie przy wyborze, zapewnia lepszą kulturę pracy. Nie bez znaczenia jest też zgodność z najpopularniejszymi podstawkami i prosty montaż (aczkolwiek warto pamiętać o większym profilu radiatora, który w niektórych przypadkach może powodować problemy).

No dobrze, a jak to wygląda pod względem opłacalności? Zwykły model Liquid Freezer II 280 wypadał tutaj wprost rewelacyjnie – jego cena w polskich sklepach wynosi około 460 złotych. Za modele z podświetleniem trzeba dopłacić. Wersja RGB to koszt około 500 złotych, a A-RGB już 530 złotych. Czy warto? To już zależy od Waszych oczekiwań i czy preferujecie LED-y w obudowie.

Opinia o Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB Plusy bardzo dobra wydajność,

cicha praca wentylatorów,

podświetlenie A-RGB (kompatybilne z płytami głównymi),

dodatkowy nawiew na sekcję zasilania płyty głównej,

prosty montaż,

zgodność z najpopularniejszymi podstawkami Intel i AMD,

6 lat gwarancji. Minusy nie pasuje do podstawek AMD TR4 i sTRX4,

grubsza chłodnica może się nie zmieścić do niektórych obudów,,

wyraźnie wyższa cena względem standardowego modelu Liquid Freezer II 280.

Ocena końcowa 92% 4.6/5