Przetestowaliśmy najszybszy wariant ASUS Zephyrus G14 na podzespołach AMD, czyli połączenie AMD Ryzen 6900HS z AMD Radeon RX 6800S. Czy taki sprzęt sprawdzi się w wymagających grach i zadaniach profesjonalnych? Co z kulturą pracy? Na m.in. te pytania znajdziecie tutaj odpowiedzi!

3,5/5

W naszym tegorocznym plebiscycie na najlepszy produkt 2022 roku (w kategorii laptopy) zaskoczyła nas Wasza nominacja właśnie modelu ASUS ROG Zephyrus G14. Co prawda do podium nieco małemu ASUSowi zabrakło, ale trudno, aby mógł mierzyć się ze znacznie większym Legionem 5 Pro lub tym bardziej przepotężnym Titanem GT77. Niemniej wzbudził naszą ciekawość i postanowiliśmy faktycznie przyjrzeć mu się bliżej – jeżeli Was również ciekawi, co potrafi połączenie najmocniejszych mobilnych podzespołów AMD z 2022 roku, to zapraszamy do lektury.



ASUS ROG Zephyrus z pewnością stawia na design.

ASUS Zephyrus G14 zachowuje zgrabną konstrukcję mimo bardzo wydajnych podzespołów

Często wymienianą wadą laptopów dla graczy jest ich rozmiar oraz waga. Oczywiście ten argument coraz bardziej traci na znaczeniu, jako że miniaturyzacja zdecydowanie zdaje się ostatnio przyspieszać. Jednak nie sądziliśmy już teraz będzie nam dane ujrzeć najszybsze podzespoły zamknięte w tak małej obudowie. Wymiary 31,2 x 22,7 cm oznaczają, że jest to laptop tylko nieco większy od kartki A4. Wysokość po złożeniu nie przekracza 2 cm, a waga oscyluje w okolicy 1,7 kg (bez zasilacza).



W zestawie mamy dwa zasilacze – mniejszy, USB-C z limitem 100 W, który pozwoli komfortowo używać laptopa na uczelni/w pracy, oraz duży 240-watowy zasilacz, który odblokuje jego pełną wydajność.

Za sztywność konstrukcji oraz jej niską wagę odpowiada wybranie za wiodący materiał stopów metali lekkich (aluminium i magnezu). Część wstawek dekoracyjnych wykonano z plastiku (głównie te pod spodem laptopa), ale całość sprawia bardzo solidne wrażenie. Zresztą to nie tylko wrażenie – laptop faktycznie bez problemu zniesie częste podróże w torbie lub plecaku. Zawiasy również wykonano w sprawdzonej już technologii, co pozwala wróżyć im długoletnią bezawaryjną pracę.



Jak na serię Zephyrus przystało, mamy możliwość położenia matrycy na płasko – ekran nie jest dotykowy, więc nie ma to większego sensu, ale wygląda „cool”.

Poza jakością wykonania Zephyrusowi nie można odmówić stylu. Pokrywa laptopa posiada w ponad połowie swojej powierzchni perforację, która to po podłączeniu zasilania zamienia się w wyświetlacz LED AniMe Matrix. Każda dioda może być osobno sterowana, zatem na pokrywie możemy (w tej niezbyt wysokiej rozdzielczości) wyświetlać dowolne wzory, napisy lub ich kombinacje - ogólnie jest do tego cały dedykowany soft, w którym można spędzić kilka dni na personalizacji naszej pokrywy. Jest tylko jedno istotne ograniczenie – do wyboru mamy tylko „kolor” biały.



Poza domyślnymi animacjami i wyświetlaniem informacji systemowych możemy również stworzyć własną animację lub napis :)

ASUS ROG Zephyrus oferuje przyzwoity zestaw złączy

Po bokach obudowy umieszczono znacznie więcej złączy, niż zwykle oferują laptopy w tym rozmiarze. Udało się to nawet pomimo wykorzystania znacznej część obu boków na otwory wentylacyjne pokaźnego systemu chłodzenia. Ostatecznie do naszej dyspozycji oddano:

2x USB 3.2 typu A (5 Gbps);

2x USB 3.2 typu C (10 Gbps, w tym jedno z obsługą DP 1.4 oraz PD 3.0);

1x HDMI 2.0b;

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x czytnik kart microSC (UHS-II).

Pośród wymienionych złączy przemycono jeszcze wtyk zasilania dla większego z dołączonych zasilaczy. Pod względem komunikacji bezprzewodowej otrzymujemy najnowsze (dopiero wdrażane) Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Niestety zabrakło chociażby adaptera dla kabla sieciowego z wtykiem RJ45.



Okazuje się, że mały laptop nie musi się zadowolić dwoma USB i miniJackiem, jak to zwykle ma miejsce w tego typu konstrukcjach.

Klawiatura i touchpad w ASUS ROG Zephyrus G14 sprawdzają się wyśmienicie

Raczej nikogo nie zdziwimy chwaląc ASUSa za klawiaturę. Nie od dziś wiadomo, że do serii ROG trafiają jedne z najlepszych klawiszy na rynku. W opisywanym modelu klawisze reagują jeszcze szybciej za sprawą technologii Overstroke. Sprawdziliśmy i faktycznie daje to wymierny efekt w grach typu MOBA, w których te ułamki sekundy przyspieszające aktywację klawisza zdolności potrafią odwrócić losy bitwy.



W 14-calowej obudowie nie ma opcji, aby komfortowo zmieścić blok numeryczny…

Układ klawiszy niczym negatywnie nie zaskakuje (choć zwolennicy dużego Entera będą zawiedzeni). Pochwalić ASUSa należy za pełnowymiarowe i odizolowane przyciski strzałek oraz dodatkowe klawisze funkcyjne bliżej ekranu (mogą służyć do aktywowania makr). Dobrze albo nawet wyśmienicie wypada również touchpad – został dodatkowo powiększony (co wynika ze zmiany proporcji ekranu) i realnie używa się go bardzo wygodnie – do pracy biurowej, nauki lub nawet zwykłego przeglądania Internetu myszka jest w zasadzie zupełnie zbędna.



Kamera pozwala na rozpoznawanie twarzy.

Bardzo duża zaleta Zephyrusa to również jego nagłośnienie. Nie tylko jest zgodne z Dolby Atmos (co do pewnego stopnia pozwala z tego systemu stereo wyciągnąć nawet nieźle przestrzenny dźwięk), ale również zbudowano je w oparciu o solidne przetworniki dźwięku. Laptop gra donośnie, ale przy tym czysto, oferując jednocześnie słyszalne pasmo z zakresu 80-120 Hz. Wyraźnie słychać również dźwięki aż do 16 kHz, co stanowczo nie jest normą w laptopach. Z czystym sumieniem możemy polecić oglądanie filmów i seriali bez dodatkowego nagłośnienia.

Specyfikacja testowanego laptopa ASUS ROG Zephyrus G14

Procesor: AMD Ryzen 9 6900HS (45 W);

4.9 GHz w trybie Boost;

16 MB cache L3;

8 rdzeni/16 wątków Pamięć: 32 GB DDR5 (2x16 GB 4800 MHz CL40) Karta graficzna: AMD Radeon RX 6800S 12 GB;

105 W TGP;

zintegrowana AMD Radeon 680M Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4.0 x4 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

podświetlenie RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: ASUS ROG Nebula

14", 2560x1600px, 120 Hz, 3 ms GTG, matowy;

500 nit, HDR Dolby Vision (1000 nit+);

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 180° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Jon, 76 Wh Wymiary: 31,2 x (Sz) x 22,7 (G) x 19,5 (W) mm Waga: 1,72 kg; Materiały obudowy: aluminium i magnez Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Bluetooth 5.2 Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu C 3.2 gen. 2;

1x USB typu C 3.2 gen. 2 (DP 1.4, PD 3.0 100 W);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x HDMI 2.1 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: 4 głośniki 2 W;

2 mikrofony;

czytnik kart microSD (UHS-II);

dodatkowy zasilacz USB-C 100 W Cena w dniu testu: 9 490 zł Gwarancja: 2 lata



Nieczęsto w laptopach widzimy taką synergię produktów AMD.

ASUS ROG Zephyrus G14 zachwyca matrycą ASUS ROG Nebula

Zgadza się – w tym małym i poręcznym laptopie ASUS postanowił zaskoczyć nas swoją najlepszą matrycą. O ROG Nebula już mieliśmy Wam okazję pisać wcześniej, zatem tutaj tylko szybko przedstawimy wyniki naszych testów, które stanowczo potwierdzają wybitność tego panelu. Co istotne, jest to również ekran o atrakcyjniejszej proporcji 16:10 – przekłada się to na rozdzielczość 2560x1600 px, oferujących krystalicznie czysty obraz i więcej przestrzeni do pracy.



Pomiar pokrycia gamutów po wykonaniu profilowania.



Wizualizacja pokrycia gamutów (od lewej) sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Pełne pokrycie gamutu DCI-P3 to nieczęsty widok w laptopach gamingowych, zwłaszcza jeżeli obraz jest faktycznie dobrze skalibrowany, a jest (co potwierdza certyfikat Pantone), choć można samym profilowaniem uzyskać dosłownie idealne odwzorowanie całego gamutu. Podobnie jak jasność na poziomie 500 nit, które dodatkowo w filmach będzie wspierać obsługa Dolby Vision – w tym przypadku (HDR) punktowa jasność potrafi przekroczyć 1000 nit!



.

Równomierność strefowo wygaszanego podświetlenia mini LED stoi na bardzo wysokim poziomie. Nieco może zawodzić kontrast 1000:1 dla treści SDR, ale tam, gdzie potrzeba dobrego kontrastu (zatem w grach i filmach), aktywowanie HDR pozwala podnieść dynamiczny kontrast do poziomu 50 000:1 (to wyniki naszych testów, producent podaje nawet 100 000:1).



Badanie równomierności podświetlenia ekranu.

Panel jest oczywiście również bardzo szybki – realny czas reakcji pikseli, jaki zmierzyliśmy, to 4,8 ms, a żadna z transformacji nie przekracza 8,33 ms, jakich wymaga odświeżanie na poziomie 120 Hz oferowane przez ROG Nebula Display. Naturalnie ekran wspiera również adaptacyjne odświeżanie (FreeSync), zatem każdą klatkę z przedziału 48-120 FPS zobaczymy w pełnej krasie.



Tak jasna matryca nawet w naszym studio świetnie daje sobie radę!

ASUS Zephyrus G14 za sprawą magii AMD bije rekordy pracy na baterii

Jedyna rzecz, której nikt się nie spodziewa po laptopie dla gracza, to długi czas pracy na baterii. Tymczasem ASUS Zephyrus G14 z 2022 roku, korzystając pełnymi garściami z programu AMD Advantage, całkowicie ten stereotyp przełamuje. Owszem, daleko tu do czasów osiąganych przez ekstremalnie oszczędne (i znacznie wolniejsze) ultrabooki z bardziej energooszczędnymi matrycami, ale i tak możemy śmiało mówić o cały dniu pracy bez zasilania!

Pomiar czasu pracy na baterii

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h OMEN 16

(86 Wh) 1:50 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 1:21 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(90 Wh) 1:08 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 1:05 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h ASUS ROG Zephyrus G14

(76 Wh) 0:56 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 12:40 h ASUS ROG Zephyrus G14

(76 Wh) 9:41 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:58 h ASUS ExpertBook B7 Flip

(63 Wh) 8:11 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 6:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:04 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 14:11 h HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h ASUS ROG Zephyrus G14

(76 Wh) 8:33 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:09 h ASUS ExpertBook B7 Flip

(63 Wh) 7:31 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 4:38 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:08 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 20:14 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 17:45 h ASUS ROG Zephyrus G14

(76 Wh) 15:26 h ASUS ExpertBook B7 Flip

(63 Wh) 13:45 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 9:21 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:12 h

Niestety nie przekłada się to na czas grania bez podłączonego zasilacza. Nawet jeżeli skorzystamy ze zintegrowanego z procesorem układu graficznego AMD Radeon 680M (który wydajnością rozgramia wszystkie inne tego typu układy, a nawet pokonuje podstawowe z dyskretnych kart graficznych), to i tak nie ma co liczyć na więcej niż godzinę podtrzymania zasilania. Dobra wiadomość jest taka, że wystarczy zaledwie 30 minut, aby rozładowaną baterię naładować do 55% jej pojemności. Sam laptop również jest dosyć oszczędny pod względem zużywanej energii, gdy pracujemy podpięci do prądu.

Pomiar zużycia energii przez laptopa ASUS ROG Zephyrus G14

Spoczynek 37 W Obciążenie renderem CPU 105 W (125 W peak) Obciążenie grą 195 W (220 W peak)

W typowy dla laptopów (i na dobrą sprawę PC również) sposób procesor po chwili pracy pod pełnym obciążeniem obniża swój limit mocy. Nietypowe jest to, że tak samo robi w grach, choć tam takie zachowanie może wynikać z tego, jak Zephyrus G14 radzi sobie z odprowadzaniem ciepła...

Nasz ASUS ROG Zephyrus G14 z 2022 to stanowczo nie jest kulturalny sprzęt…

Szczerze powiedziawszy wyniki, które za moment zobaczycie, są tak złe, że mamy przypuszczenie graniczące z pewnością, iż nie będą dotyczyć każdego modelu. Całkiem możliwe, że któraś z poprzednich redakcji, która laptopa testowała, postanowiła zajrzeć, co skrywa się pod komorą parową. Znaleźć tam powinni ciekły metal, który nie nadaje się do ponownego użycia po takim demontażu… Pół biedy, jeżeli podzespoły z metalu wyczyścili (co łatwe nie jest…) i nałożyli zwykłą pastę, którą pewnie mieli pod ręką. Gorzej, jeżeli po prostu chłodzenie skręcili, laptopa spakowali i wysłali dalej. Nie ma jednak co przedłużać. Zobaczcie sami, jak prezentują się wykresy dotyczące throttlingu termicznego.



Wykres prezentuje zachowanie podzespołów w trzech trybach wydajności podczas obciążenia tylko procesora.

Procesor momentalnie po rozpoczęciu pracy pod obciążeniem osiąga krytyczny poziom temperatury bliski 100°C, przez co nie jest w stanie utrzymać najwyższego poziomu boost i taktowanie skacze dosyć mocno. Wentylatory szybciej już chodzić nie mogą, zresztą niewiele by to dało – temperatura wylotowa powietrza jest ledwie gorąca i nie sugeruje problemów z przegrzewaniem się podzespołów. Po przejściu na profil Wydajności sytuacja nieco się uspokaja, co wynika z obcięcia o 25% limitu mocy. Taktowanie jest stabilne, a temperatura stabilizuje się w okolicy 93°C. Co ciekawe, tryb Cichy ostatecznie niczym się od trybu Wydajnego nie różni, w chwili gdy obciążamy tylko procesor. Z całą pewnością też nie jest cichy...



Wykres prezentuje zachowanie podzespołów w trzech trybach wydajności podczas pełnego obciążenia (w grze).

W grach pierwsze skrzypce gra karta graficzna, która, co prawda, również uparcie trzyma się skrajnych 95°C, powoli obniżając limit zasilania z wyjściowych 100 W aż do 87 W, na których w końcu osiąga equilibrium termiczne. To przekłada się na taktowanie, które w efekcie spada z 2400 MHz aż do 2150 MHz w trybie Turbo. Przechodząc na nieco cichszy tryb Wydajności limit zasilania zostaje jeszcze mocniej obcięty (do 70 W), a taktowanie pikuje kolejne 300 MHz w dół. Tryb Cichy operuje przy 65 W limitu dla karty, co przekłada się na 1700 MHz taktowania. Tutaj też temperatury spadły do "niskich" 90°C. Niestety procesor dalej zachowuje się niestabilnie i taktowanie potrafi skakać nawet ponad 1,5 GHz w kilka sekund. Przez to nie tylko średnia wydajność jest nieco niższa, niż byśmy oczekiwali od tej klasy sprzętu, ale również czas generowania kolejnych klatek jest drastycznie nierówny (co powoduje ciągłe mikroprzycięcia). Jak za chwilę się przekonacie w testach gier, wyniki są dalekie od pożądanych. Niestety, mimo iż temperatura wylotowa powietrza w układzie chłodzenia nie jest wysoka, to już sama obudowa laptopa nagrzewa się i to znacznie powyżej poziomu, który zgodzilibyśmy się określić komfortowym.

Pomiar temperatur obudowy przy małym obciążeniu (YouTube)



Na niebiesko oznaczono średnie odczyty z każdego obszaru

Pomiar temperatur obudowy przy dużym obciążeniu (Blender)



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Pomiar temperatur obudowy przy dużym obciążeniu (Gra)



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Szczerze powiedziawszy to nawet bez dużego obciążenia jest to dosyć ciepły laptop. Natomiast granie możliwe jest tylko na stole, a wrażliwszym użytkownikom radzimy zaopatrzyć się w rękawice kuchenne (albo klawiaturę na USB). Wszystko to przy oczywiście niemiłosiernym wyciu wentylatorów. Podczas grania chłodzenie dobija do 55 dB(A), podobnie ma się sytuacja podczas np. renderowania czegoś na samym procesorze (52 dB(A)). Samo oglądanie filmów na YT wiąże się z uruchomieniem wentylatorów na całkiem już słyszalnym poziomie (39 dB(A)). Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że nie jest to norma dla tego modelu.

Wydajność 3D miała spory potencjał…

Testy wydajności rozpoczniemy, jak zwykle, od testów syntetycznych – te są dosyć krótkie, przez co nie aż tak wrażliwe na problemy z chłodzeniem. Tutaj też nic jeszcze mocno nie zwiastuje nadciągających problemów w faktycznych grach. Dodatkowo warto odnotować, że wyniki wypadają różnie w zależności od tego, którego zasilacza użyjemy (z oczywistych względów zasilacz USB-C limituje moc całego zestawu do 100 W, z czego dla karty i procesora zostaje mniej niż 70 W).

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 13 849 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 13 405 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 12628 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10208 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 9685 ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS, Radeon RX6800S

TGP 105 W 8975 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 8486 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 7938 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 7795 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

AMD Ryzen 9 4900HS, GeForce RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GeForce GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GeForce GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8487 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8432 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 7532 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 6812 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6070 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Intel Core i9-10980HK, GeForce RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 5791 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 5088 Hyperbook NH5 (2021)

Intel Core i7-10870H, GeForce RTX 3060

TGP 80 W 4828 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce ,RTX 3060

TGP 95 W 4512 ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS, Radeon RX6800S

TGP 105 W 4117 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 3641

Udało się pokonać pobierającego 25 W więcej energii RTX 3060 w duecie z Ryzenem 5 5600H. Lepszy za to okazał się dwa razy cięższy Acer Nitro 5 z RTX 3070 (o podobnym limicie mocy, co w testowanym Zephyrus G14) oraz Core i7-11800H. To przynajmniej w testach standardowej rasteryzacji, ponieważ odpalenie śledzenia promieni (test Port Royal) już zbliża wydajność naszego Zephyrusa w okolice najmocniejszych laptopów z RTX 3050…

Wydajność w grach mogłaby być wyższa, gdyby nie throttling na procesorze

Mając na uwadze stan naszego modelu, nie robiliśmy bardzo rozległych testów. Niemniej te, które wykonaliśmy, pozwalają już wyciągnąć odpowiednie wnioski. Zobaczcie zresztą sami.

ASUS ROG Zephyrus G14 2022 - pomiar wydajności w grach

[FPS], 2560x1600 px, najszybszy tryb pracy, więcej = lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS/FSR Q) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 44*

33* Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 42

32 MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 37*

30* ASUS ROG Zephyrus G14

(R9 6900HS + RX6800S) 23

13

Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS Q ) ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 64

43 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 63*

45* MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 48*

37* ASUS ROG Zephyrus G14

(R9 6900HS + RX6800S) 28

21

Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 78*

70* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 70

56 MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 68*

46* ASUS ROG Zephyrus G14

(R9 6900HS + RX6800S) 57

20

Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 93*

67* Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 91

61 MSI Crosshair 15 R6E

(i7-12700H + RTX 3070) 87*

60* ASUS ROG Zephyrus G14

(R9 6900HS + RX6800S) 70

26 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px

Do wydajności laptopowego RTX 3070 zupełnie nie mamy podejścia. Znacznie tu bliżej wydajnością do mobilnego RTX 3060 i to też tylko pod warunkiem, że nie korzystamy ze śledzenia promieni. Niestety nie mieliśmy okazji testować laptopa z RTX 3060 z tak wymagającą matrycą, aby odnieść się bezpośrednio. W rozdzielczości natywnej Zephyrusa G14, tj. 2560x1600 px, zwykle nie pogramy na najwyższych ustawieniach, a już na pewno w bardziej wymagających tytułach nie wykorzystamy pełnego potencjału 120 Hz odświeżania. Poniżej jeszcze garść testów po obniżeniu detali (np. poprzez wyłączenie RT) oraz w niższej rozdzielczości.

ASUS ROG Zephyrus G14 2022 - pomiar wydajności w grach

[FPS], 1920x1200 px, tryb turbo, więcej = lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, RT OFF) 39

22 Spider-Man: Miles Morales

(Ultra + RT OFF) 80

16 Dying Light 2

(Ultra + RT OFF) 73

31 CS:GO

(Maksymalne) (...) 335

(...) 121 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Dopiero w takich warunkach da się grać (jeżeli przymkniemy oko na problem z low 1% FPS, z którym zmaga się nasz egzemplarz…). Dla przekątnej 14”, tak zupełnie szczerze powiedziawszy, i tak nie widzieliśmy różnicy w ostrości obrazu w grach między 2560x1600 px a 1920x1200 px, zatem ostatecznie możemy napisać, że na (sprawnie chłodzonym) ASUS ROG Zephurus G14 gra się bardzo przyjemnie nawet w najnowsze i bardzo wymagające gry na średnich i wysokich ustawieniach detali.

Pozostałe testy wydajności również wypadają w mieszany sposób

Poza grami Zephyrus G14 to również bardzo wydajny sprzęt do bardziej kreatywnych zastosowań. Sprawdzi się również w roli towarzysza biznesowych wycieczek, jeżeli oczywiście nie przeszkadza Wam jego krzykliwy design, oraz pod warunkiem, że nie będziemy używać innego niż Cichy trybu wydajności. W domowym zaciszu, gdy wyposażymy się w słuchawki z dobrym ANC, to śmiało można wykorzystać jego pełną moc do wszelakich bardziej złożonych zastosowań.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8357 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8096 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS, Radeon RX6800S

TGP 105 W 7590 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 6802 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 6231 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382



Crossmark to test weryfikujący głównie codzienne, biurowe i biznesowe zastosowania sprzętu - karta graficzna nie ma tu znaczenia.

Wyniki testu CrossMark - wynik ogólny

[pkt], na czerwono wynik "wydajności", na zielono "kreatywności", a na żółto "reakcji", więcej = lepiej

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 16 GB

64 GB DDR5 4000 MHz

2 TB SSD PCI-E 4.0x4 2111

1953 / 2317 / 2015 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB RAM 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti

64 GB DDR5 4800 MHz

4 TB SSD NVMe PCI-E 4.0 1929

1756 / 2230 / 1657 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 ASUS ROG Zephyrus G14

Ryzen 9 6900HS, RX6800S

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 1579

1542 / 1696 / 1368 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 Gigabyte A5 K1

Ryzen 5 5600H, RTX 3060

16 GB DDR 4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 x4 1302

1316 / 1371 / 1082 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 1280

1261 / 1453 / 911 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

16 GB DDR4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 1260

1232 / 1370 / 1046 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB RAM 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB RAM 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB RAM 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020 320

414 / 241 / 347

Wyniki na poziomie najszybszych laptopów tej samej generacji robią wrażenie (mając nadal na uwadze rozmiar Zephyrusa G14). Oczywiście Crossmark nadal faworyzuje procesory Intela i do laptopów z procesorem Core dwunastej generacji Zephyrus nie dał rady dorównać – przypominamy jednak, że w tym teście każdy wynik powyżej 1000 pkt. oznacza z grubsza to samo – że to wystarczająco szybki sprzęt do zadań, jakie ów program testuje. Istotniejsze już mogą okazać się wyniki testów SSD – ten realnie potrafi wpłynąć na szybkość wykonywania niektórych zadań.



Dysk to solidny przeciętniak - raczej spodziewalibyśmy się nieco lepszego modelu, ale z drugiej strony, ani w grach, ani w codziennym użytkowaniu nie ma powodów, aby na ów dysk narzekać.

Dysk, w jaki ASUS wyposażył Zephyrusa, to dosyć podstawowy model z generacji SSD NVMe PCI-E 4.0. Mieliśmy okazję napotkać go już w kilku laptopach dla graczy ze średniego segmentu (np. MSI Crosshair 15) i szczerze powiedziawszy spodziewaliśmy się lepszego SSD w przypadku Zephyrusa. Niemniej do grania i codziennych zadań to i tak aż nadto wydajności i przepustowości.

Pomiary wydajności w różnych zastosowaniach

Laptop: ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS

Radeon RX6800S (105 W)

9490 zł MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H

RTX 3070 8 GB (140 W)

9190 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Cinebench R20

Single Core: 586 681 730 687 Cinebench R20

Multi Core: 5130 5156 7142 6367 Cinebench R23

Single Core: 1489 1764 1899 1790 Cinebench R23

Multi Core: 13 116 13 811 17 413 16 496 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 3:04.75 2:38.45 2:29.30 3:14.78 Blender (GPU Optix/HIP)

Barcelona [minuty]: 2:03:59 1:12.09 1:09.58 1:15.89 7-Zip [MIPS] 74 635 81 001 77 973 67 888

Powyższe testy potwierdzają, że nasz model miał problem z chłodzeniem – 8-rdzeniowy i 16-watkowy Ryzen 9 6900HS powinien uzyskać znacznie lepsze wyniki, a tymczasem przegrywa często z Ryzenem 7 5800H. Wydajność mobilnego Radeona również pozostawia wiele do życzenia w testach, które obsługiwał (ponieważ spora część aplikacji wymaga karty z rdzeniami CUDA, obecnymi tylko w kartach NVIDII).

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS

Radeon RX6800S (105 W)

9490 zł MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H

RTX 3070 8 GB (140 W)

9190 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł 3DSMax 07 (FHD): 76.11 102.28 104.85 108.15 Catia 06 (FHD): 51.65 68.19 71.99 70.06 Creo 03 (FHD): 77.88 97.49 102.31 104.61 Energy 03 (FHD): 27.93 26.95 27.66 26.21 Maya 06 (FHD): 301.49 N/A 306.52 309.84 Medical 03 (FHD): 36.7 33.26 33.81 32.27 Solidworks 05 (FHD): 152.14 229.10 246.67 263.36

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS

Radeon RX6800S (105 W)

9490 zł MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H

RTX 3070 8 GB (140 W)

9190 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Media and Entertainment 2.38 2.53 3.43 3.08 Wynik CPU: 2.34 2.56 2.84 2.43 Wynik grafiki: 3.43 3.53 3.74 3.95 Wynik dysku: 1.72 1.75 5.56 5.35 Product Development: 2.40 2.04 2.97 2.23 Wynik CPU: 2.38 2.30 3.00 1.83 Wynik grafiki: 2.13 1.32 1.39 1.34 Wynik dysku: 2.77 2.16 6.16 6.77 Life Sciences: 2.67 2.59 3.2 2.27 Wynik CPU: 2.71 2.66 3.17 2.10 Wynik grafiki: 5.37 4.73 4.93 4.88 Wynik dysku: 1.26 1.32 2.15 1.32 Energy: 3.00 3.15 3.47 2.77 Wynik CPU: 2.41 2.51 2.93 2.27 Wynik grafiki: 5.68 5.52 5.46 5.73 Wynik dysku: 1.77 5.62 5.15 3.64 General Operations: 1.86 1.96 2.58 2.10 Wynik CPU: 1.90 1.97 1.98 1.64 Wynik dysku: 1.77 1.91 5.63 4.46 Financial Services: 3.09 2.99 3.16 3.07

Pakiet testów SPECviewperf 2020 oraz SPECWorkstation jest już całkowicie bezlitosny dla małego Zephyrusa G14. Co prawda, to wyniki co najmniej rząd wielkości lepsze od osiąganych przez inne laptopy o zbliżonym rozmiarze i wadze, ale do większych laptopów bez problemów z odprowadzaniem ciepła dzieli go nadal bardzo wiele. Można to uznać za ciekawy kompromis, ale z pewnością nie jest to sprzęt dla każdego.

Czy warto kupić ultrabooka ASUS Zephyrus G14, opartego o podzespoły AMD?

Opisywany laptop zrobił na nas ogromnie pozytywne wrażenie od samego początku aż do rozpoczęcia testów wydajności. Jakość wykonania, dbałość o szczegóły oraz pomysł na design stoją tu na najwyższym poziomie. Matryca jest dosłownie „top-tier”, crème de la crème i oglądanie filmów lub granie w bardziej widowiskowe gry na tym ekranie to czysta przyjemność (o ile usiądziemy odpowiednio blisko, aby skompensować rozmiar matrycy). Jakość nagłośnienia tylko minimalnie ustępuje samej matrycy, podobnie jak zastosowana tu klawiatura i touchpad.



Styl i gracja – podświetlenia nie ma przesadnie dużo, ale jest go wystarczająco, aby laptop się bardzo pozytywnie wyróżniał.

Równie pozytywnie zaskakuje czas pracy na baterii – to już bezpośrednia zasługa połączenia procesora i układu graficznego AMD (ze sprzętowym MUX, który umożliwia całkowite odłączenie dedykowanej karty w celu oszczędzania energii). Obejrzenie obu części Avatar (w wersjach reżyserskich!) jest jak najbardziej realne bez podłączania zasilacza. Duży plus dla ASUSa również za dołączenie w zestawie dwóch różnych zasilaczy – pełnowymiarowego do grania i podróżnego z USB-C.

ASUS Zephyrus G14, oparty o procesor Ryzen oraz kartę graficzną Radeon, to wyśmienity towarzysz podróży - w szczególności dla bardziej wymagających graczy

Niestety czar w naszym przypadku prysł, kiedy okazało się, jak laptop sprawuje się pod faktycznym obciążeniem (grami lub renderowaniem). Przegrzewający się procesor, nieznośny szum chłodzenia oraz rozgrzana do nieakceptowanych wartości powierzchnia robocza laptopa w zasadzie całkowicie dyskwalifikują ten model w naszych oczach. To oczywiście zakładając, że nasz model odzwierciedla zachowanie typowe dla całej serii.



Przy zasilaniu z baterii podświetlenie na pokrywie nie jest aktywne.

Najchętniej, w takim przypadku, wolelibyśmy wstrzymać się od wystawienia finalnej oceny. Przynajmniej do czasu wyjaśnienia problemów z chłodzeniem. Gdyby pominąć ten jeden aspekt, to śmiało byśmy się podpisali pod umieszczeniem tego modelu na wysokiej pozycji rankingu najlepszych laptopów 2022 roku. Niestety ten model, który faktycznie mieliśmy okazję testować, daleki jest od naszej rekomendacji, nawet najbardziej zatwardziałym fanom AMD i ASUSa.

Opinia o ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8159W Plusy wyśmienity design z dekoracyjnym wyświetlaczem na pokrywie laptopa,

cudowna matryca ASUS ROG Nebula,

wygodna klawiatura i ogromny, równie wygodny touchpad,

bardzo dobre nagłośnienie,

solidna kamera i mikrofony,

dwa zasilacze w zestawie (jeden USB-C),

dużo szybkich złączy,

długi czas pracy na baterii,

sprzętowy MUX karty graficznej,

wydajność pozwalająca pograć w nowe tytuły na wysokich ustawieniach,

oraz używać laptopa do umiarkowanie wymagających zastosowań profesjonalnych. Minusy bardzo głośna praca chłodzenia, nawet bez dużego obciążenia,

wydajność ograniczana przez przegrzewanie się podzespołów,

wysoka temperatura obudowy.

Ocena przetestowanego modelu ASUS ROG Zephyrus G14 2022: 70% 3.5/5