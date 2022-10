Lenovo Legion 5 Pro to już bardzo dobrze rozpoznawalna wśród graczy marka. Zasłużył sobie na tę renomę dzięki połączeniu wysokiej jakości materiałów z dobrze dobranymi podzespołami oraz adekwatnym dla nich systemem chłodzenia. Czy nowy model (2022) utrzyma tę dobrą passę?

Obecnie można powiedzieć, że wszystkie znaczące premiery laptopów gamingowych w tym roku miały już miejsce, a pośród nich stanowczo wyróżnia się nowy Legion 5 Pro. Przynajmniej my wyczekiwaliśmy tego modelu, po tym jak zachwycił nas zeszłoroczny Legion 5 Pro. Co prawda, przez ten rok nie doczekaliśmy się nowej generacji GPU, ale pojawiły się nowe, znacznie wydajniejsze procesory. Jeżeli ciekawi Was, co pokaże następca legendy, to zapraszamy do jego recenzji!



Pokrywa jest jeszcze bardziej stonowana, podobnie jak i logo serii.

Konstrukcja przeszła tylko lekki lifting

Pod względem pakowania nic się nie zmieniło. W skromnym kartonie odnajdziemy laptopa i jego zasilacz (o mocy 300 W) i to by było na tyle. Nie jest to żadną miarą wada, ale warto zaznaczyć, że w tym segmencie inni producenci bardziej rozpieszczają dodatkami i gadżetami.



Zasilacz jest identyczny, jak rok wcześniej – ogólnie dosyć masywny i stanowczo czuć jego obecność w plecaku z laptopem.

Sam laptop wygląda niemal identycznie jak poprzednik. Jedyna realna zmiana dotyczy pokrywy laptopa, podczas gdy reszta konstrukcji została przeniesiona 1:1. To akurat bardzo dobre wieści, bo oznacza to, że laptopa praktycznie w całości wykonano z anodowanego aluminium, przez co jest nie tylko wytrzymały, ale również zachowuje wysoką sztywność konstrukcji. Z wagą 2,5 kg (ta pozostała bez zmian) i ogólnie rozmiarami nieco większymi od typowego laptopa (za sprawą większej, 16-calowej matrycy), raczej nie nazwalibyśmy go ultramobilnym, ale też nigdy taki nie miał być.



Odwrócono port RJ45, aby był klipsem do góry – mała rzecz, a cieszy :)

Po bokach dostrzeżemy pierwsze istotne zmiany funkcjonalne. Z tyłu, co prawda, zniknęło jedno ze złączy USB-A, ale za to po prawej stronie pojawiło się nowe w formie USB-C. Łącznie do naszej dyspozycji mamy:

3x USB 3.2 typu A gen. 1 (5 Gbps);

2x USB 3.2 typu C gen. 2 (10 Gbps);

1x Thunderbolt 4 (40 Gbps, DP 1.4a);

1x HDMI 2.1 (48 Gbps);

1x RJ45 (1 Gbps);

1x miniJack 3,5 mm (combo).

Nieco zawodzi (nadal) brak obsługi 2,5 Gbps złącza bezprzewodowego, ale za to zaktualizowano układ bezprzewodowy do Wi-Fi 6E (Intel AX210) z obsługą Bluetooth 5.2. Z boku obudowy ponownie odnajdziemy fizyczny przełącznik dezaktywujący zasilanie kamery internetowej.



Sporo miejsca po obu bokach zabierają otwory wentylacyjne, ale tego nie da się uniknąć w tak wydajnej maszynie.



Złącza „dużych” kabli wyprowadzono z tyłu, zatem nie będą plątać się po bokach laptopa.

W peryferiach również brak zmian – Legion 5 Pro trzyma poziom

Pokrywa otwiera się do standardowych 130°, a metalowe zawiasy mocowane do równie metalowej obudowy wróżą bardzo długi czas bezawaryjnej eksploatacji. Kiedy już pokrywę otworzymy, ukazuje nam się duża (podświetlana) klawiatura wyspowa z blokiem numerycznym. Jest wygodna w użytkowaniu (dobrze wyczuwalny punkt aktywacji), a blok numeryczny jest kopią 1:1 tego z normalnej klawiatury.



To praktycznie idealny układ klawiszy, jaki można spotkać w laptopie – włącznie z dużymi strzałkami.

Touchpad jest duży i bardzo precyzyjny w działaniu. Co prawda, to nadal zwykła płytka, którą możemy wciskać (identyczna jak rok wcześniej), ale mimo wszystko ze swojej roli wywiązuje się znakomicie. Dodatkowo nie ma problemu, aby w dowolnej chwili go dezaktywować skrótem klawiszowym.



Jedyne, co odróżnia testowany w tym roku model, to naklejki Intela zamiast AMD :)

Rozsądnie grające głośniki i solidna kamera – na to nadal można liczyć, wybierając Legiona 5 Pro

Nad matrycą umieszczono klasycznie kamerę 0,9 MPx – nic nadzwyczajnego, ale przetwarzanie obrazu przez jej oprogramowanie daje bardzo przyzwoity obraz nawet przy przeciętnym świetle. Co ciekawe (w przypadku tego i poprzedniego Legiona 5 Pro), duet mikrofonów umieszczono pod matrycą – sprawdza się to całkiem dobrze, pod warunkiem, że na laptopie nie piszemy w czasie rozmowy… Choć z tym problemem akurat dobrze radzi sobie NVIDIA Broadcast, które sprzętowo wycina takie zakłócenia tła z przechwytywanego głosu.



Kamera niestety nie jest zgodna z systemem rozpoznawania twarzy.

Same głośniki brzmią bardzo przyzwoicie. Nie jest to nadal sprzęt do odsłuchu muzyki, ale na tle laptopów gamingowych Legion 5 Pro nadal wypada ponadprzeciętnie. Dobrze sprawdzą się przy seansach seriali lub filmów podczas delegacji lub zwyczajnie w akademiku.

Specyfikacja testowanego laptopa Lenovo Legion 5 Pro

Procesor: Intel Core i7-12700H;

4.7 GHz w trybie Boost;

24 MB cache L3;

14 rdzeni/20 wątków Pamięć: 32 GB DDR5 (2x16 GB 4800 MHz) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6;

150 W TGP (125 W + 25 W dynamicznie);

zintegrowana Intel Iris Xe (32 UE) Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4.0 x4;

wolny sloty M.2 2280 PCIe gen 4.0x4 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa;

podświetlenie RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 16", 2560x1600px, 500 nit, 165 Hz, antyrefleksyjny;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 60° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Pol, 80 Wh Wymiary: 397 x (Sz) x 330 (G) x 23 (W) mm Waga: 2,5 kg;

3,1 kg z zasilaczem Materiały obudowy: aluminium Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Killer);

Bluetooth 5.2;

1 GbE LAN Złącza: 3x USB typu A 3.2 gen.1;

2x USB typu C 3.2 gen. 2;

1x Thunderbolt 4 (DP 1,4);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x HDMI 2.1;

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 0,9 MPx;

2 głośniki 2 W;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 11 999 zł Gwarancja: 2 lata

Matryca (nadal) zachwyca – pomiary 16-calowego panelu IPS

Główną zaletą poprzedniego modelu była obecność nowej, nieco większej niż wcześniej matrycy o atrakcyjnych proporcjach 16:10 (z rozdzielczością 2560x1600 px). Praktycznie ten sam panel trafił do odświeżonego Legiona. Oznacza to, że ponownie mamy dostęp do G-Sync oraz HDR Dolby Vision z jasnością przekraczającą 500 nit. Niestety to nadal panel „tylko sRGB”.



Od lewej wizualizacje pokrycia gamutów: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Nieco szkoda, bo w tym aspekcie liczyliśmy na poprawę. Nie oznacza to, że obraz jest tu zły, ale jednak obszerniejsze pokrycie DCI-P3 pozwoliłoby uzyskać bardziej soczysty obraz w grach i filmach. Obraz jest przy tym całkiem dobrze skalibrowany fabrycznie – oczywiście nie na tyle, aby laptopa używać do pracy z fotografią i materiałami do druku, ale w przypadku samego gamutu sRGB można mówić o perfekcyjnej kalibracji fabrycznej. Dobrze wypada też balans bieli z naturalną temperaturą 6700 kelwinów.



Od lewej weryfikacja odwzorowania gamutów: sRGB, DCI-P3, Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Podświetlenie, jak już wspomnieliśmy, cechuje się bardzo wysoką jasnością – ta połączona z antyrefleksyjną matrycą oznacza, że nawet w pełnym słońcu laptopa da się używać komfortowo. Mocnemu podświetleniu należy również przypisać znacznie wyższy niż zwykle w panelach IPS kontrast -1365:1 (przy 525 nitach). Bardzo dobrze również wypada równomierność podświetlenia.



Raport z badania równomierności podświetlenia - delta E.

Nasz egzemplarz nie posiadał nawet najmniejszych problemów z wyciekaniem podświetlenia. Niestety nie ma tu żadnej formy wygaszania strefowego, co oznacza nieco przytłumiony efekt HDR oraz srebrzącą czerń w nocy.

Matryca Legiona świetnie radzi sobie w grach

Obsługa G-Sync Compatible w grach pozwala na granie bez efektów rozrywania obrazu, nawet gdy wydajność spadnie poniżej 165 FPS (czyli, nie oszukujmy się, dosyć często). Producent w specyfikacji chwali się czasem reakcji na poziomie 3 ms i taki czas transformacji GtG da się uzyskać, ale średniej bliżej do 7 ms, co nadal jest wyśmienitym i wystarczającym dla 165 Hz wynikiem w laptopie.

Nowy Intel okazuje się być znacznie oszczędniejszy od starszego AMD!

Zwykło się oczekiwać, że procesory AMD w laptopie oznaczają znacznie dłuższy czas pracy na baterii. Jednakże najnowsza 12. generacja procesorów Intel, za sprawą wprowadzenia dodatkowych rdzeni oszczędnych, pozwoliła nie tylko tutaj dogonić konkurencję sprzed roku, ale nawet znacznie przegonić! Na jednym ładowaniu nowy Legion 5 Pro pozwoli pracować z pakietem Office praktycznie 2x dłużej. Niestety, baterii nie starczy na o wiele dłuższy seans filmowy i na obu nie damy rady obejrzeć (na jednym posiedzeniu) całego serialu Wielka Woda na Netflixie.

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h OMEN 16

(86 Wh) 1:50 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 1:21 h Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

(80 Wh) 1:14 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 1:05 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h OMEN 16

(86 Wh) 7:12 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

(80 Wh) 5:01 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 4:54 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 4:48 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 3:02 Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h OMEN 16

(86 Wh) 7:19 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 4:27 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

(80 Wh) 3:10 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 2:53 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h OMEN 16

(86 Wh) 8:50 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 8:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

(80 Wh) 5:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 3:39 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h

To jednak nie koniec niespodzianek. Tegoroczny Legion najwyraźniej wprowadził opcję szybkiego ładowania i naszą baterię o pojemności 80 Wh naładujemy od 5% do 80% w ciągu niespełna 30 minut! Pełne naładowanie (od zera) zajmuje około 45-50 minut. Sam laptop pod pełnym obciążeniem zadowala się 228 W energii (z gniazdka), zatem ładowanie idzie szybko, nawet gdy laptopa intensywnie używamy. To jednocześnie odczuwalnie więcej niż w przypadku zeszłorocznego modelu – procesor Intela okazuje się jednocześnie pobierać znacznie więcej energii, gdy pracuje z pełną mocą.

Legionowi ubyło nieco kultury…

Na równi z wyśmienitą matrycą zeszłoroczny model chwaliliśmy za wyjątkowo cichą pracę pod obciążeniem (w szczególności w grach). Tym razem jednak wybrano nie tylko procesor zużywający więcej energii, ale również mocniejszą kartę graficzną. Chłodzenie przy tym pozostało bez większych zmian (o ile jakiekolwiek zaszły), zatem kultura pracy musiała się nieco pogorszyć. Niestety nie jesteśmy przekonani, czy to tylko „nieco”.

Pomiar temperatury obudowy w spoczynku



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru.

Pomiar temperatury obudowy pod obciążeniem CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Pomiar temperatury obudowy podczas grania



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Obudowa po lewej stronie (tam gdzie procesor) zrobiła się tym razem odczuwalnie cieplejsza. Nie są to pozornie duże różnice (2-3°C), ale w dotyku laptop faktycznie jest nieco cieplejszy. Co gorsza, wraz ze wzrostem temperatury obudowy wzrósł również poziom natężenia dźwięku generowanego przez wentylatory. Podczas grania laptop jest już wyraźnie słyszalny, podobnie jak przy wykonwywaniu zadań związanych z pełnym obciażeniem samego CPU.



Ciepłowodów nie ma bardzo dużo, ale są wyjątkowo szerokie.

Dobra wiadomość jest taka, że mimo większej głośności i temperatury pracy nowy Legion radzi sobie z poskromieniem wydajności nowych podzespołów. Nawet momentami zdarza się przekraczać ustalony przez producenta limit mocy karty równy 150 W. Łączny budżet energetyczny to 190 W dla CPU i GPU, i są gry (jak Spider-Man), w których laptop ogranicza kartę niemal do 100 W, aby więcej energii przekierować na potrzebujący jej w takim przypadku procesor.



Podczas grania w trybie zbalansowanym GPU zostaje ograniczone do 120 W, a procesor do 25 W. Jeżeli jednak skorzystamy z trybu cichego, to GPU redukuje pobór energii do 40 W, co oznacza drastyczny spadek wydajności.

Obciążenie samego procesora sprawia, że ten może pobrać nawet pełne 125 W energii, co przekłada się na maksymalne taktowanie na poziomie ponad 4,5 GHz. Szybko jednak stabilizuje się na poziomie 4 GHz dla rdzeni wydajnych oraz 3 GHz dla rdzeni oszczędnych. To rekordowo dobry wynik jak na tę 16-rdzeniową jednostkę w tak kompaktowej obudowie - znajdzie to swoje odzwierciedlenie w testach renderingu, w których Legion wyprzedza konkurencję z Intel Core i9-12900H!



Podczas renderowania w trybie zbalansowanym procesor nie do końca wie, jak się zachowywać i zegary szaleją. Realnie jednak laptop bez problemu jest w stanie utrzymać wysoki boost z limitem 115 W w trybie wydajnym.

Łatwa rozbudowa to zawsze duża zaleta

Skoro już przyglądamy się chłodzeniu, to warto zwrócić też uwagę na obecność dwóch złączy M.2, zatem w przyszłości możemy dołożyć kolejny dysk. Wymienić można również RAM na pojemniejsze kości, oraz moduł Wi-Fi (np. na zapowiedziane Wi-Fi 7).



Podzespoły wymienne ukryto pod dadatkowymi osłonami (termicznymi?) z metalu, ale ich demontaż to żaden problem.

Wydajność wzrosła i to niemało

Testy wydajności rozpoczynamy, jak zwykle, od syntetyków – pakietu 3DMark. Laptop pracował w trybie najwyższej wydajności z wymuszonym używaniem dedykowanej karty graficznej – tak się bowiem składa, że ponownie Legion wyposażono w sprzętowy MUX GPU i możemy sami zdecydować, do którego układu graficznego podłączony będzie monitor.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 13 849 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 12628 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 150 W 11969 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10208 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 9685 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 8486 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 7938 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 7795 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

AMD Ryzen 9 4900HS, GeForce RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GeForce GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GeForce GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8432 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 7532 Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 150 W 7130 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 6812 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6070 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Intel Core i9-10980HK, GeForce RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 5791 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 5088 Hyperbook NH5 (2021)

Intel Core i7-10870H, GeForce RTX 3060

TGP 80 W 4828 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce ,RTX 3060

TGP 95 W 4512 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 3641

3D Mark - Fire Strike oraz Night Ride

[punkty] wynik ogólny

MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 30 206

68 569 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 27 547

51 873 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 26 012

52 109 Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 150 W 25 632

57 748 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 25 317

51 074 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 24 019

50 199 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 22 935

37 117 Acer Nitro 5 (2021)

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 21 895

48 365 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Intel Core i9-10980HK, GeForce RTX 3080

TGP 90 W 21 490

52 264 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 20 980

39 742 Razer Blade 14 (2021)

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100W 20 706

33 361 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 18 255

41 917 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 16 861

41 525 Hyperbook NH5 (2021)

Intel Core i7-10870H, GeForce RTX 3060

TGP 80 W 15 338

49 464 Legenda: 3DMark Fire Strike

3DMark Night Raid

Wydajność względem zeszłorocznego modelu wzrosła o około 10%, co w części gier da się już odczuć. Potwierdzają to nasze testy (poniżej), jednak należy odnotować, że w tym roku Legion już tak mocno nie wybija się wydajnością. Konkurencja nie spała i swoje maszyny również dopracowała, a także pojawiły się znacznie szybsze RTX 3080 Ti, zatem konfiguracja z RTX 3070 Ti nie wygląda już tak olśniewająco (ale za to kosztuje ponad 2x mniej od tych topowych jednostek :)).

Legion 5 Pro jeszcze lepiej radzi sobie w grach w natywnej rozdzielczości

Niestety przez rok, który minął od czasu testów poprzednika, nie tylko zmieniliśmy nieco procedurę testową, ale również same gry oraz sterowniki doczekały się licznych aktualizacji. Należy mieć to na uwadze porównując wyniki poniżej.

MSI Titan GT77-12UHS - pomiar wydajności w grach [FPS]

2560x1600 px, tryb Turbo, więcej = lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 53*

42* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 45

36 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 44*

33* Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 42

32 Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 37

25 Lenovo Legion 5 Pro-16ACH

(R7 5800H + RTX 3070) 33

23

Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS Q ) MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 69*

50* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 64

43 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 63*

45* Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 51

39

Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 83*

72* MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 78*

70* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 70

56 Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 67

45

Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 109*

85* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 96

66 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 93*

67* Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 92

63 Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 91

61 Lenovo Legion 5 Pro-16ACH

(R7 5800H + RTX 3070) 78

56

Marvel's Spider-

Man Remaster

(Ultra + Max RT

+ DLSS Q) Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 50

30

Elden Ring

(Ultra) Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

(i7-12700H + RTX 3070 Ti) 76

53 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px

Przyrost jest znaczący, a do tego kilka nowych gier (wydanych w tym roku) również nie sprawia problemów dla nowego Legiona 5 Pro. Nawet gry z aktywnym Ray Tracingiem działają tu bardzo płynnie i można uznać, że nowy Legion nadal jest wyśmienicie skonfigurowanym laptopem. Niemniej, jest przy tym głośniejszy podczas grania od poprzednika, ale nadal nie zaliczylibyśmy go do „głośnych laptopów gamingowych”.

Wydajność poza grami wzrosła nawet bardziej

Dużą zaletą Legionów jest to, że nie obwieszczają z daleka swojej gamingowości, co czyni z nich świetny wybór również do zastosowań „pozagamingowych”. Tezę tę stanowczo popiera wydajność nowego procesora Intela.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8357 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Lenovo Legion 5 Pro-16IAH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 150 W 7896 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 6802 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 6231 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Testy syntetyczne pozycjonują nowego Legiona w ogólnych zastosowaniach znacznie wyżej niż zeszłoroczny model, a to dopiero rozgrzewka! Domyślnie dostajemy również 2x szybszy dysk (co wynika m.in. z wyższego standardu PCI-E, z którego korzysta).



Tak szybki dysk sprawdzi się idealnie przy pracy z montażem wideo (przy skomplikowanych projektach).

Prawdziwa magia jednak zaczyna się, kiedy przejdziemy do faktycznych zastosowań profesjonalnych. Renderowanie z pomocą procesora, który fizycznie ma o 6 rdzeni więcej, musi odbywać się znacznie szybciej, nawet jeżeli te dodatkowe rdzenie nie są aż tak szybkie, jak podstawowe 6 „P-Core”. Tak też uzyskujemy o praktycznie 50% wyższą wydajność w zadaniach bazujących na procesorze. Wydajność karty w zadaniach profesjonalnych również nieco wzrosła (a miejscami nawet bardziej niż nieco).

Testy w zastosowaniach profesjonalnych – MSI Titan GT77

Laptop: Lenovo Legion 5 Pro

(2022)

Core i7-12700H

RTX 3070 (150 W)

11990 zł Lenovo Legion 5 Pro

(2021)

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Cinebench R20

Single Core: 701 551 730 687 558 Cinebench R20

Multi Core: 7358 4948 7142 6367 5127 Cinebench R23

Single Core: 1819 1414 1899 1790 1433 Cinebench R23

Multi Core: 18460 12 744 17 413 16 496 13 209 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 2:18.37 3:18.39 2:29.30 3:14.78 3:15.59 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty]: 1:16.79 1:18.48 1:09.58 1:15.89 1:11.54 OctaneBench 2020: 411.21 403.00 397.83 383.74 430.92 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 12 831 9176 11 730 9481 9423 V-Ray 5 CUDA [vp]

(GPU + CPU): 1627 1000 1709 1571 1205 V-Ray 5 RTX [vr]

(GPU): 1747 1678 1773 1759 1879 7-Zip [MIPS] 86 093 64 501 77 973 67 888 65 133

Wyniki z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: Lenovo Legion 5 Pro

(2022)

Core i7-12700H

RTX 3070 (150 W)

11990 zł Lenovo Legion 5 Pro

(2021)

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł 3DSMax 07 (FHD): 110.66 88.07 104.85 108.15 129.42 Catia 06 (FHD): 71.69 63.31 71.99 70.06 66.20 Creo 03 (FHD): 103.61 74.76 102.31 104.61 74.96 Energy 03 (FHD): 27.18 26.97 27.66 26.21 28.15 Maya 06 (FHD): 411.95 330.46 306.52 409.84 344.60 Medical 03 (FHD): 33.17 31.96 33.81 32.27 33.23 SNX 04 (FHD): 23.08 19.96 22.90 22.81 19.78 Solidworks 05 (FHD): 265.47 230.24 246.67 263.36 252.96

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: Lenovo Legion 5 Pro

(2022)

Core i7-12700H

RTX 3070 (150 W)

11990 zł Lenovo Legion 5 Pro

(2021)

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Razer Blade 14

(2021)

Ryzen 9 5900HX

RTX 3080 (100 W)

13 899 zł Media and Entertainment 3.84 2.94 3.43 3.08 2.92 Wynik CPU: 3.26 2.41 2.84 2.43 2.41 Wynik grafiki: 4.24 3.45 3.74 3.95 2.90 Wynik dysku: 5.64 4.59 5.56 5.35 5.21 Product Development: 3.24 2.23 2.97 2.23 2.25 Wynik CPU: 3.39 1.87 3.00 1.83 1.91 Wynik grafiki: 1.48 1.27 1.39 1.34 1.19 Wynik dysku: 6.25 6.65 6.16 6.77 7.02 Life Sciences: 3.46 2.25 3.2 2.27 2.25 Wynik CPU: 3.72 2.09 3.17 2.10 2.21 Wynik grafiki: 4.93 4.68 4.93 4.88 4.45 Wynik dysku: 1.96 1.36 2.15 1.32 1.37 Energy: 3.84 2.71 3.47 2.77 2.70 Wynik CPU: 3.18 2.71 2.93 2.27 2.25 Wynik grafiki: 5.54 5.49 5.46 5.73 4.93 Wynik dysku: 6.84 3.5 5.15 3.64 3.68 General Operations: 2.66 2.00 2.58 2.10 2.19 Wynik CPU: 2.13 1.66 1.98 1.64 1.71 Wynik dysku: 5.21 3.53 5.63 4.46 4.63 Financial Services: 4.12 3.00 3.16 3.07 3.12

W szczególności na wyróżnienie zasługują bardzo wysokie wyniki testów procesora. Chłodzenie Legiona stanowczo pozwala znacznie więcej z tej jednostki wycisnąć, niż udaje się to innym laptopom z tego segmentu. Naturalnie nowy Intel Core i7 dominuje bezlitośnie nad mobilnymi Ryzenami, zwłaszcza tymi z poprzedniej generacji.

Czy nadal warto wybrać Lenovo Legion 5 Pro?

Odświeżony Legion jest jeszcze bardziej minimalistyczny w stylu obudowy, ale to nadal ta sama, wyśmienita konstrukcja, która zachwyciła nas rok wcześniej. Obecność nowszych podzespołów nadal dzielnie znosi układ chłodzenia, choć robi to nieco głośniej niż wcześniej. Niemniej do wykorzystania mamy cały potencjał potężnego Core i7-12700H oraz najmocniejszej (pod względem limitów mocy) odmiany RTX 3070 Ti.



Jedyny element RGB w tym laptopie to podświetlenie klawiatury (no i jeszcze matrycy ;)).

Matryca IPS o przekątnej 16” z rozdzielczością 2560x1600 oraz z obsługą G-Sync i Dolby Vision to ciągle jedna z najjaśniejszych stron laptopa (również dosłownie – 500 nit jasności podświetlenia robi robotę). Granie w takich warunkach jest bardzo komfortowe, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie mamy miejsca, aby korzystać z pełnoprawnego PC. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda, jeżeli laptopa używamy do czegoś więcej niż grania. Poprawił się również czas pracy na baterii, a samą baterię można teraz błyskawicznie naładować do pełna, co dodaje aspektu mobilności.



Wydajnie i z klasą – tak można by podsumować Legiona 5 Pro z 2022 roku.

Nie znamy oficjalnej ceny, w jakiej laptop ten niebawem pojawi się w sklepach, ale już teraz można go upolować na portalach aukcyjnych. Ceny zaczynają się od 9 tysięcy złotych i kończą na około 12 tysiącach złotych, co wynika obecnie z mocno niekorzystnego przelicznika złotówki. Obecnie, na osłodę takiego stanu rzeczy, Lenovo w pakiecie z laptopem (bez dopłat) dołącza usługę Lenovo Premium Care (zatem obsługę techniczną z serwisem na miejscu u klienta) oraz 3 miesiące abonamentu Microsoft XBox Game Pass. W swoim segmencie Legion 5 Pro to bardzo mocny zawodnik i ogólnie udana konstrukcja – z naszej strony polecamy z małym zastrzeżeniem. Jeżeli sprawa może poczekać kolejne pół roku, to warto poczekać na pierwsze modele (być może również Legion), wyposażone w układ RTX 4000 – skok wydajności energetycznej, jaki się dokonał w tej generacji może sporo namieszać w rynku sprzętu mobilnego.

Nasza ocena laptopa Lenovo Legion 5 Pro: 96% 4.8/5





Artykuł powstał we współpracy z firmą Lenovo, która dostarczyła laptopa na czas testów.