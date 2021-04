HP trochę kazało nam czekać, ale oto jest – ultrabook z ich prestiżowej serii Spectre x360, z matrycą o proporcjach 3:2! Innymi słowy, mimo bardzo kompaktowych rozmiarów można komfortowo takiego sprzętu używać do pracy. Do tego mamy nowe podzespoły – zapraszamy do recenzji!

marketplace Ocena benchmark.pl









4,6/5 Plusy - Bezkonkurencyjna proporcja ekranu 3:2; - Wysoka wydajność nowego procesora; - Zjawiskowy design; - Funkcjonalny tryb tabletu; - Bardzo długi czas pracy na baterii (z IPS); - Rewelacyjnie brzmiące nagłośnienie; - 2x Thunderbolt 4; - Rysik i etui w zestawie; - Bardzo wysoka jasność i kontrast (jak na IPS); Minusy - Rozczarowujące odwzorowanie barw matrycy IPS; - Przycisk zasilania ukryty w klawiaturze; - Bardzo mało portów i złączy; - Nieco ciepły pod pełnym obciążeniem;

Nikt Cię tak nie rozpieści jak HP Spectre

Mija rok od naszego testu ultrabooka Spectre x360 13 poprzedniej generacji i nie skrywamy, że czekaliśmy na okazję, aby ponownie móc w rękach potrzymać taki sprzęt. Testowany pod koniec 2020 roku HP Spectre x360 15 dodatkowo narobił nam smaka większym ekranem, więc łatwo wyobrazić sobie naszą radość, gdy okazało się, że w mniejszym modelu HP zdecydowało się przejść na proporcje ekranu 3:2! Jednak, aby tym razem poznać drugą stronę oferty HP, wybraliśmy model w najtańszej konfiguracji, z panelem LCD IPS – przy okazji więc dowiecie się, czy naszym zdaniem warto dopłacać do OLED.



O tym, że HP Spectre to produkt ściśle premium, świadczy już jego opakowanie – można odnieść wrażenie, że obcujemy z kosztowną biżuterią, a nie komputerem.

Po wydobyciu ozdobnego pudełka z kartonu transportowego rozpoczyna się naprawdę przyjemny proces unboxingu – w zestawie otrzymujemy dodatkowo skórzane etui, rysik z zapasowymi końcówkami oraz zasilacz USB-C o całkiem kompaktowych wymiarach. Kostka zasilająca jest o tyle uniwersalna, że bez problemu podładujemy nią również nasz telefon, tablet czy wspomniany rysik.



Zasilacz posiada 180-centymetrowej długości przewód w grubym oplocie – całość waży 240 g (z kablem zasilającym).

Pozornie to samo, ale jednak zupełnie inne

Laptop po zamknięciu do złudzenia przypomina pozostałe modele Spectre, w tym wspomniany x360 13 z zeszłego roku. W naszym odczuciu nie ma w tym nic złego, bo trudno nam wyobrazić sobie bardziej atrakcyjny wygląd ulatrbooka – nic więc dziwnego, że HP w tej kwestii zmian nie wprowadzało. Mamy zatem dwa duże zawiasy (jeden z logo), ścięte narożniki (jeden z nich ze złączem USB-C) oraz czarną, matową powierzchnię pokrywy (wszystko to oczywiście ze stopów metali).



Odwieczny problem – czy to laptop HP, czy DQ?

Od spodu zachowano równie klasyczny wygląd. Za stabilną pozycję na blacie odpowiadają dwa pokaźne paski gumy. Po bokach widać sporych rozmiarów perforację głośników, a bliżej matrycy znajdują się otwory wentylacyjne dla aktywnego systemu chłodzenia.



Taki układ nóżek gwarantuje odpowiednią wentylację, nawet gdy laptopa złożymy do trybu tabletowego.

Z boków doczekaliśmy się dwóch istotnych zmian, w naszym odczuciu niestety na minus względem poprzedniej koncepcji. Pierwsza z nich to rezygnacja z fizycznego wyłącznika kamery internetowej. Zgadza się – funkcja, którą HP tak szumnie reklamowało, niepostrzeżenie opuściła ich flagowy produkt. Zastąpił ją klasyczny przycisk funkcyjny na klawiaturze, pełniący identyczną funkcję, ponieważ kamera nadal ma fizyczną przesłonę (działającą niezależnie od systemu operacyjnego i zainstalowanego oprogramowania). Bez zmian (poza przejściem z Thunderbolt 3 na Thunderbolt 4) pozostała natomiast ilość portów, jakie mamy do dyspozycji, a są to:

2x Thunerbolt 4 (USB- C 3.2 gen.2)

1x USB 3.2 typu A gen.2

1x czytnik kart microSD

1x miniJack 3,5 mm (combo)

Tak, portów nie ma zbyt wiele i nawet wyjście na projektor HDMI będzie wymagało adaptera. W domu najwygodniejszym rozwiązaniem z pewnością będzie replikator portów pod Thunderbolt.



Port audio przeniesiono z lewego na prawy bok.

Druga niekorzystna zmiana to rezygnacja z przycisku zasilania, jaki był poprzednio umieszczony w lewym górnym narożniku z boku obudowy, co pozwalało na używanie go również w trybie tabletu. W nowym modelu po lewej stronie ostał się tylko port USB, a włącznik trafił na klawiaturę pomiędzy inne klawisze…



Widać też, że zmiana procesora na 11 generację pozwoliła zastosować port USB w pełnym formacie…

Ależ na tym HP Spectre x360 14 się dobrze pracuje!

Wszystkie te drobne mankamenty przestają mieć znaczenie, gdy laptopa otworzymy i zaczniemy podejrzewać, że przez przypadek przysłano nam model 15,6” zamiast 13,5”… Zgadza się, takie właśnie wrażenie robi bardzo poręczna matryca w proporcjach 3:2, w jaką w końcu Spectre x360 wyposażono.



Tak duża przestrzeń robocza w pionie to strzał w dziesiątkę dla ultrabooków!

Pulpit roboczy naturalnie również się wydłużył, choć głownie widać to po pasku z kratką wentylacyjną nad klawiaturą. Trochę szkoda, bo można było jeszcze bardziej powiększyć touchpad (co nie oznacza, że ten jest za mały, wprost przeciwnie). Tutaj też widzimy ostatnią funkcję, którą pochłonęła klawiatura - czytnik linii papilarnych wskoczył w miejsce przycisku prawy Ctrl (co bywa mylące, jeśli używacie skrótów z tym klawiszem).



Klawiatura w głównej części jest pełnowymiarowa i używa się jej równie wygodnie, co typowych modeli z PC.

Klawisze są równie solidne, co w poprzednich modelach – praktycznie mogą uchodzić za wzór tego, jak powinno się wykonywać klawiatury w laptopach. Skok przycisków jest wyraźnie odczuwalny, a te się nie „giboczą”. Uczucie jest bliskie temu, jakie możecie kojarzyć z niskoprofilowych klawiatur mechanicznych. Jedyne, co nam się tutaj nie podoba, to typowe dla HP ściśnięcie klawiszy strzałek do jednego rzędu.



Klawisze są podświetlane na biało w dwustopniowej skali jasności.

Touchpad jest minimalnie szerszy, ale za to znacznie wyższy niż u poprzednika lub, na dobrą sprawę, większości konkurencyjnych ultrabooków, nadal trzymających się proporcji 16:9. Praca z jego pomocą jest bardzo łatwa, a dzięki wielodotykowym gestom spokojnie może zastąpić klasyczną myszkę. Warto też zauważyć, że jest płytszy od tego z modelu 13,3”, co przekłada się na bardziej atrakcyjny wygląd.



Gładzik nie posiada fizycznych przycisków, ale jego dolna część jest „wciskalna”, co odpowiada lewemu i prawemu kliknięciu myszy.

Spectre x360 14 to nadal laptop konwertowany

Konstrukcja ogólnie nie jest rekordowo lekka (1,34 kg), ale to raczej typowe dla konwertowanych laptopów. W obudowie ukryto zarówno akcelerometr, jak i żyroskop, dzięki czemu system momentalnie sam dopasowuje orientację ekranu. Sztywność oceniamy pozytywnie, zwłaszcza w kontekście pokrywy laptopa. Pulpit nieco pozwala się wginać pod naciskiem, ale nie w stopniu, który byśmy zauważyli przy normalnej eksploatacji.



To chyba najmniej praktyczna pozycja, w jakiej można laptopa używać – no ale się da :)

Po pełnym złożeniu otrzymujemy dosyć gruby tablet – klawiatura z tyłu się dezaktywuje (choć nadal można odblokować system czytnikiem linii papilarnych), podobnie przestaje działać touchpad. Wystarczy przełączyć Windows w tryb tabletu i można zapomnieć, że mamy w rękach laptopa.



Laptop posiada specjalne miejsce na magnetyczne przymocowanie rysika – na lewym boku.

Dotykowa matryca została pokryta szkłem Corning Gorilla Glass, które możecie kojarzyć z telefonów komórkowych. Matryca jest błyszcząca, co niestety odbija się (hehe) na komforcie pracy na świeżym powietrzu lub przy bardzo rozświetlonych pomieszczeniach (choć tu wysoka jasność znacznie ten problem niweluje). Odwdzięcza się za to bardzo żywymi i soczystymi barwami. Panel jest oczywiście 10-dotykowy, ale to temat na osobny artykuł, który niebawem popełnimy. Tu jedynie zaznaczymy, że obsługa Spectre w trybie tabletu jest bardzo wygodna, tak z użyciem dołączonego rysika Zenvo (2 przyciski i ładowanie przez USB-C), jak i samymi palcami.

Specyfikacja HP Spectre x360 14

Model: HP Spectre x360 14-ea0016nw Procesor: Intel Core i7 1165G7 (4C/8T), 2,8-4,6 GHz Pamięć RAM: 2 x 8 GB LPDDRX4 4266 MHz Zintegrowany układ graficzny: Intel Iris X(e) - Tiger Lake UP3 GT2 Ekran: 13,5", 1920x1280, IPS, 60 Hz, 1000 nitów Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6 (ax) / BT 5.1 Dysk: SSD NVMe 1 TB Wymiary / materiały: 299 x 17 x 220 mm;

aluminium Waga: 1,34 kg Bateria: 66 Wh (wsparcie szybkiego ładowania) Porty: 2x USB 3.2 Gen2 typu C (Thunderbolt 4);

1x USB 2.0 typu A;

mini-jack (słuchawki/mikrofon);

czytnik kart SD (UHS-III) System operacyjny: Windows 10 Home Zasilacz: USB-C;

19 V @ 3,25 A;

5/9/15 V @ 3 A Dodatkowe funkcje

i oprogramowanie: kamerka internetowa 1 Mpx z sygnalizacją pracy;

4 głośniki (B&O);

2 mikrofony;

czytnik lini papilarnych;

dioda IR dla Windows Hello Cena w dniu testu: 7 399 zł Gwarancja: 3 lata

Czy IPS przystoi takiemu produktowi? Testy matrycy

Na początek omówienia testów wybraliśmy matrycę, gdyż ta jest zarazem największą zaletą (proporcje 3:2), jak i największym rozczarowaniem (poniżej 100% sRGB), jakie nas spotkało w tym modelu. Ale pozwólmy przemówić liczbom. HP przygotowało 3 profile kolorystyczne do wyboru z poziomu zasobnika systemu. Oto ich pomiary.

Pomiary fabrycznych profili obrazu matrycy IPS w HP Spectre x360 14

Pomiar\Profil

Jasność Domyślny

100% Foto

100% Native

100% Jasność maksymalna: 672 cd/m2 672 cd/m2 701 cd/m2 Luminacja czerni: 0,305 cd/m2 0,305 cd/m2 0,306cd/m2 Kontrast: 2203:1 2202:1 2293:1 Gamma: 2.21 2.36 2.31 Punkt bieli: 6396 K 6395 K 6403 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 5.75 / 12.41 4.48 / 9.91 5.61 / 11.43 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 5.72 / 11.76 5.25 / 11.21 5.39 / 11.45

Najbardziej zadziwia bardzo słabe odwzorowanie realnych kolorów. Żaden z profili nawet nie zbliżył się do norm ISO dla tego parametru. Pozytywnie wyróżnia się całkiem naturalna temperatura bieli oraz maksymalna jasność dobijająca do 700 nit (choć to znacznie poniżej 1000 nit, jakie producent podaje w specyfikacji). Co więcej, robi to przy ekstremalnie jak na IPS wysokim kontraście 2200:1. To tłumaczy, dlaczego mimo błyszczącej matrycy z laptopa da się całkiem dobrze korzystać na dworze :)



Do obiecanych 100% pokrycia sRGB nieco zabrakło.



Wizualizacja pokrycia gamutów kolorów - od lewej: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Przeprowadzenie profilowania ujawniło, że matryca jest w stanie pokryć jedynie 94% gamutu sRGB, co plasuje ją raczej w dolnych rejonach tego typu monitorów. Poniżej 66% pokrycia Adobe RGB raczej wyklucza ją z zastosowań profesjonalnych w kwestii obróbki grafiki. Tu zdecydowanie potrzeba dopłacić do modelu wyposażonego w OLED. Weryfikacja odwzorowania po profilowaniu ujawnia jednak, że nawet w tej matrycy drzemie pewien potencjał.



Weryfikacja odwzorowania kolorów po profilowaniu - od lewej: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Matryca teoretycznie jest zgodna z HDR i przy 700 nit, jakie osiąga, efekt powinien być odczuwalny. Niestety system Windows nie rozpoznaje na pulpicie panelu jako zgodnego z HDR, więc nie mogliśmy przeprowadzić naszych testów. Zmierzyliśmy za to dostępne poziomy jasności i okazuje się, że tę można zredukować aż do 16 nit przy zachowaniu 2100:1 kontrastu! Czytanie w ciemności to żaden problem i wzrok się nie męczy. Testy równomierności podświetlenia wypadają całkiem przyzwoicie.



Pomiar równomierności chromatycznej podświetlenia - kliknij, aby powiększyć.

Efekt poświaty IPS praktycznie nie występuje, ale od tego, co oferują OLED, dzieli go przepaść.



Wyciekania podświetlenia praktycznie brak.

Teraz mnie widzisz, a teraz nie - czyli aktywny filtr prywatności

Ostatnie, co jeszcze o matrycy trzeba powiedzieć, to obecność rewelacyjnej funkcji aktywnego filtra prywatności. Jak to działa? Bajecznie prosto - naciskamy przycisk F1 i momentalnie aktywuje się powłoka prywatyzująca nasz ekran, przez co tylko siedząc dokładnie na wprost ekranu można coś z niego odczytać - świetne rozwiązanie do tak mobilnego urządzenia, z którego przecież często będziemy korzystać w miejscach publicznych, a niekoniecznie chcemy dzielić się z osobami postronnymi tym, co przeglądamy. Użycie tej funkcji ma jedną, dosyć istotną podczas pracy "w terenie", wadę - znacząco obniża jasność matrycy (o ponad połowę) - jednakże przypominamy - połowa z 700 nit to nadal więcej, niż większość typowych laptopów oferuje przy pełnej jasności :)



Prezentacja funkcji HP Sure View Reflect na innym modelu laptopa HP.

Jak cię widzą i jak ich słyszysz – kamera i głośniki nowego HP Spectre x360 14

Cieszy widok kamery w należytym jej miejscu, czyli nad matrycą. Niestety nasz model oferuje nadal zupełnie podstawowy sensor o rozdzielczości jednego megapiksela, co przekłada się na nagrywanie 720p przy 30 FPS. Z jego zalet należy wskazać naprawdę miniaturowy rozmiar – ledwie można go dostrzec w i tak bardzo wąskiej ramce matrycy.



Niestety kamera jest tylko jedna – w trybie tabletu nie otrzymujemy dostępu do dodatkowego sensora o wyższej rozdzielczości.

Kamera dodatkowo wyposażona jest w diody IR, dzięki którym może służyć do odblokowywania ekranu funkcją Windows Hello. Poza kamerą do nagrywania użyto dwóch mikrofonów, których nie udało nam się zlokalizować. Nagrywają dźwięk bardzo czysto, a oprogramowanie B&O dodatkowo pozwala wyciąć szum tła z przechwytywanego dźwięku.



Poza trzema predefiniowanymi ustawieniami dźwięku można również ręcznie całość wystroić.

Najlepsze jednak wrażenie robi dźwięk, jaki oferuje system audio sygnowany również przez Bang & Olufsen. W jego skład wchodzą 4 głośniki – dwa skierowane ku podłożu (nisko-średniotonowe) oraz dwa bliżej matrycy, skierowane ku górze (średnio-wysokotonowe). Dźwięk jest bardzo czysty oraz pokrywa bardzo szeroki (jak na laptopa) zakres tonalny. Całość potrafi też zagrać całkiem głośno i słuchanie muzyki na tym maluszku bez skrępowania możemy określić mianem przyjemności.



To rzadki przypadek, gdy poza logo znanej marki mamy również faktycznie wyśmienity dźwięk.

Tutaj również odnotujemy, że jak na nowoczesny sprzęt przystało, HP Spectre x360 14 posiada układ Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1, zatem komunikacja bezprzewodowa przebiega bardzo sprawnie (zwłaszcza jeśli dysponujemy podobnej klasy routerem). Tradycyjnie już, dla tych najbardziej prestiżowych ultrabooków, zabrakło złącza RJ45 - jeżeli chcemy łaczyć się z Internetem przewodowo, to pozostaje adapter USB...

Bateria, zasilanie i chłodzenie – pola, na których Spectre x360 14 z certyfikatem Intel EVO mocno plusuje

Przy okazji testów modelu z panelem OLED zwróciliśmy uwagę na to, jak mocno jego obecność odbija się na żywotności laptopa na baterii – tym razem nie tylko matryca jest oszczędniejsza, ale również bateria o 10% większa (ze względu na rozmiar laptopa). Z drugiej strony nowa linia Spectre jest certyfikowana przez Intela znaczkiem EVO, co oznacza nie tylko obecność znacznie wydajniejszego procesora oraz spełnienie szeregu wymagań funkcjonalnych, ale również dużo oszczędniejszą pracę na baterii - bardzo niewiele laptopów obecnie tego zaszczytu dostępuje. Zobaczmy, jak to wszystko odbija się na czasie pracy bez zasilania.

Pomiar czasu pracy Spectre x360 14 na baterii

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność

aktywne Wi-Fi

jasność 100% 2:02 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria

aktywne Wi-Fi

jasność 50% 15:06h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria

offline

jasność 50%

głośność 50% 14:02 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii

offline

jasność 0% 21:06 h

Prawie 15 godzin pracy w typowo biurowy sposób, z dostępem do Internetu – jeżeli to nie robi na Was wrażenia, to nie wiemy, co może! Realnie nieco oszczędniej do pracy podchodząc, możemy dwa dni robocze wytrzymać bez dostępu do gniazdka. A jeżeli zrezygnujemy z Internetu oraz przygasimy ekran, to zrobią się z tego blisko 3 dni…

HP Spectre x360 14 nie tylko wytrzyma bardzo długo bez ładowania, ale sam ten proces też przebiega błyskawicznie – 60% w pierwsze 45 minut ładownia!

Jedynie dla graczy mamy złą wiadomość – nowy zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe dużo się pod względem zapotrzebowania na energię nie różni od wielokrotnie szybszych braci w dedykowanych układach…

Pobór prądu Spectre x360 14

Jak na nowoczesny sprzęt przystało, Spectre x360 14 nie obciąży mocno naszego rachunku za energię, gdy korzystać z niego będziemy po podpięciu do prądu. Realnie też widać, że nie będzie problemu z zasilaniem go z większości monitorów obsługujących USB-C 65 W Power Delivery.

Temperatury obudowy w spoczynku



Średnie temperatury obudowy podczas małego obciążenia.

Laptop, gdy mocno go nie obciążamy, jest raczej chłodny. Nagrzewa się, jeżeli podłączymy ładowanie w znacznym stopniu rozładowanej baterii, lub gdy zaczniemy wykonywać operacje bardziej obciążające procesor (jak odtwarzanie filmów na YT), jednak nawet wtedy nie ma problemu z trzymaniem go na gołych kolanach.

Temperatury obudowy pod obciążeniem (Render CPU)



Średnie (na niebiesko), oraz maksymalne (na pomarańczowo) odczyty temperatur obudowy podczas obciążenia CPU laptopa.

Gdy z procesora wyciśniemy dosłownie 100% jego możliwości, to nie tylko aktywuje się wentylator (nie ma co ukrywać, dosyć głośny jak na ultrabooka, choć to akurat przypadłość wszystkich modeli z Tiger Lake na pokładzie), ale też rozgrzeje się obudowa, zwłaszcza od spodu. Tak obciążonego Spectre radzimy trzymać z dala od naszych nóg…

Wydajność chłodzenia, czyli czy występuje Throttling?

Procesor pod pełnym obciążeniem zwykle utrzymuje taktowanie na poziomie 3,2-3,5 GHz, jednak momentami potrafi zwolnić do bazowych 2,8 GHz. Po odpięciu zasilania wartości te spadają do poziomu 2,0-2,5 GHz.

Czy nowy Spectre x360 14 to również lepsza wydajność?

Pora przyjrzeć się wydajności najnowszego ultrabooka HP. Zaczniemy od testów ogólnych w odniesieniu do innych konstrukcji mobilnych.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Udało się pokonać wyposażony w mocniejszy model CPU ultrabook od MSI i praktycznie zrównać się z wynikiem flagowego Asusa – to świetny rezultat i ogólnie te wyniki robią ogromne wrażenie. Nieco słabiej wypada wynik testu poszerzonego, gdzie Spectre zdobywa 4715 pkt, z uwagi na brak dedykowanej karty graficznej. Kolejny uniwersalny test to PassMark 9.0:

O ile wynik CPU wypada zgodnie z oczekiwaniem, ciut poniżej tego, co pokazał nam i7-1185G7, tak punktacja za testy 3D wypada bardzo dobrze, pokazując przewagę w sterowaniu zasilaniem oraz chłodzeniem w modelu HP (to najwyższy wynik w tych testach, jaki uzyskaliśmy na 11-tej generacji Intela)! Całkiem wysoko plasuje się również wynik dysku, więc tradycyjnie to jemu teraz przyjrzymy się bliżej.



Po lewe pomiary na prawie pusty dysku, a po prawej po jego zapełnieniu w 90%.

Dysk SSD o pojemności 1 TB osiąga bardzo przyzwoite prędkości, choć do czołówki dysków PCI-E Gen.3 sporo tu brakuje. Jednakże do typowej pracy i codziennych zadań jest to dysk więcej niż wystarczający. Warto też odnotować, że nie zwalnia znacząco po zapełnieniu.

Po testach dysku pora na testy w zastosowaniach profesjonalnych, w tabelce wyniki porównamy do większego modelu o bardziej studyjnym charakterze oraz do wcześniej testowanego ultrabooka o podobnej konfiguracji.

Pomiar wydajności HP Spectre x360 w zastosowaniach profesjonalnych.

Laptop: HP Spectre x360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7399 zł MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 5499 zł HP ENVY 15

Core i7-10750H

RTX 2060 Max-Q

Cena 8999 zł Cinebench R20

Multi Core: 2070 2243 3243 Cinebench R20

Single Core: 558 589 469 Cinebench R23

Multi Core: 5094 N/A N/A Cinebench R23

Single Core: 1461 N/A N/A Blender (CPU)

BMW [minuty]: 8:12.49 7:32.73 4:53.51 Blender (CPU)

Barcelona [minuty] : 25:22.09 23:50.31 17:01.57 GeekBench 5.2.4

Single Core: 1509 1517 1213 GeekBench 5.2.4

Multi Core: 5577 5420 6339 GeekBench 5.2.4

Vulkan: 17 369 18 464 53 344 GeekBench 5.2.4

OpenCL: 18 247 19 277 72 143 Next V-Ray 4

CPU [ksamples]: 6230 6412 9333 Next V-Ray 4

GPU [mpaths]: 28 33 165 SPECviewperf 2020

FHD 3DSMax 07: 14.61 14.87 62.39 SPECviewperf 2020

FHD Catia 06: 12.46 12.95 39.54 SPECviewperf 2020

FHD Creo 03: 1.46 1.58 67.01 SPECviewperf 2020

FHD Energy 03: 3.69 5.28 13.61 SPECviewperf 2020

FHD Maya 06: 53.71 55.01 151.99 SPECviewperf 2020

FHD Medical 03: 5.91 6.24 19.65 SPECviewperf 2020

FHD SNX 04: 5.14 5.13 14.66 SPECviewperf 2020

FHD Solidworks 05: 8.18 8.51 N/D 7zip (MIPS) 36 816 35 071 50 065

Nowy procesor Intela ponownie pokazuje pazur w zastosowaniach jednowątkowych. Dodatkowo zaskakująco dobrze radzi sobie pod dłuższym obciążeniem, co jest zasługą wyśmienitego chłodzenia, zastosowanego przez HP, choć nie na tyle, aby przeskoczyć w takich testach wyżej taktowanego brata i7-1185G7. Ostatecznie jednak trudno nam taki model polecić do bardziej zaawansowanej pracy projektowej, co widać po wynikach pakietu SPECViewPerf 2020.

Czy to prawda, że na ultrabookach teraz też można pograć?

Postęp, jaki Intel poczynił w kwestii wydajności 3D, pozwala nam bez zawahania testować takie ultarbooki również pod tym względem. Zobaczcie sami, że nie wygląda to wcale źle na tle gamingowych laptopów.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

To już trzeci taki ultrabook, który zbliża się do progu 2000 pkt, a przypomnijmy, że jeszcze rok temu, Spectre x360 13 uzyskał oszałamiające 675 pkt! Przeskok oferowany przez tę generację w tej kwestii jest ogromny. Potwierdzają to również pozostałe testy z pakietu 3DMark:

Test HP Spectre x360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena: 7399 zł MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena: 5499 zł Acer Swift 5

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena: 5199 zł Huawei Matebook 13

Core i7-10510U

GeForce MX250 2GB

Cena: 5499 zł 3DMark Night Raid: 15 184 15 842 14 789 11 980 3DMark Sky Dive: 14 524 15 111 12 965 11 026 3DMark Fire Strike: 4890 5324 4550 3441

Segment ten kończymy szybkim rzutem oka na wydajność w grach. Tu nie możemy porównać bezpośrednio z poprzednikiem, gdyż ten nie wypadał na tym polu na tyle dobrze, aby testować go w świeżych tytułach. Tymczasem Tiger Lake realnie daje radę!

Pomiar wydajności HP Spectre x360 14 w grach

Legenda: Średni FPS

Low 5% CS:GO

najniższe 960p 212

29 CS:GO

najniższe 1280p 147

22 Shadow of the Tomb Raider

najniższe 960p 50

43 Shadow of the Tomb Raider

najniższe 1280p 32

28

Nawet w wyższej niż typowe FHD rozdzielczości nie ma problemu, aby ogrywać świeże nowe gry (choć akurat Cyberpunk nie chciał się uruchomić :(), a tytuły sieciowe utrzymują bardzo wysoki klatkarz, umożliwiający kompetytywną grę. Jeśli jednak tego Wam mało, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby do portu Thunderbolt podpiąć zewnętrzną kartę graficzną!

Czy HP Specter x360 14 to laptop godny polecenia?

Ultrabooki to bardzo specyficzny segment rynku komputerów – to, co w zwykłym PC jest kluczowe, czyli wydajność i opłacalność, schodzi tu na drugi plan. Najważniejsze stają się cechy takie, jak mobilność, trwałość, funkcjonalność czy design. I na tych polach HP Spectre x360 od zawsze prezentowały się bardzo dobrze, a tegoroczna odsłona znacząco podnosi aspekt funkcjonalności przez zastosowanie matrycy w proporcjach 3:2.



Taki oto futerał otrzymujemy w zestawie.

Kolosalnie też zwiększyła się wydajność, dzięki zastosowaniu 11-tej generacji procesora Intel z grafiką Iris Xe. To pozornie może wydawać się bez znaczenia w ultrabooku, ale w praktyce oznacza, że sprzęt dużo mniej energii potrzebuje na wykonanie tych samych zadań i dzięki temu też pracuje dłużej na baterii. Choć w tej kwestii największa zasługa leży po stronie oszczędnej matrycy IPS – w naszym odczuciu jedyny słabszy punkt testowego Spectra, ponieważ przy aż tak prestiżowym sprzęcie matryca OLED jakoś naturalniej pasuje. A do tego sprawiłaby, że moglibyśmy go polecić do prac kreatywnych.

Matrycę IPS polecamy tylko do typowo biurowych zastosowań lub jeśli czas pracy na baterii jest krytycznie ważny – to nadal dobry panel, ale do OLED startu nie ma

Negatywnie musimy ocenić zmiany w konstrukcji w postaci rezygnacji z przycisku zasilania oraz wyłącznika kamery. Podobnie też, jak w zeszłym roku, musimy wytknąć brak portu HDMI (jedyne wyjście obrazu to USB-C, z DisplayPort 1.4). Trochę też brakuje nam dostępności konfiguracji z wbudowanym modemem LTE.



Z pewnością nie można Spectre x360 14 odmówić pięknego wyglądu.

Cena testowanego modelu z IPS zaczyna się od 7400 zł, co czyni go nieco droższym wyborem od znacznie bardziej „nijakiej” konkurencji. Modele z OLED cenowo zbliżają się do 8 000 zł, co jest ceną równie premium, jak sam model. W parze z nią idzie również 3-letnia gwarancja producenta oraz pakiet HP Carepack, co tylko utwierdza nas co do wysokiej jakości tego produktu.

HP Spectre x360 14 to bardzo funkcjonalny wybór dla osób chcących się wyróżniać

Bezsprzecznie przyznajemy (po raz kolejny) odznaczenie za Super Design i Jakość. Z matrycą OLED ogólna ocena pewnie też wskoczyłaby na Super Produkt. Jednakże nie jest to żadną miarą król opłacalności – zresztą takie odznaczenie HP Spectre pewnie uznałoby za ujmę na honorze :)

Ocena HP Spectre x360 14

Bezkonkurencyjna proporcja ekranu 3:2

Wysoka wydajność nowego procesora

Zjawiskowy design

Funkcjonalny tryb tabletu

Bardzo długi czas pracy na baterii (z IPS)

Rewelacyjnie brzmiące nagłośnienie

2x Thunderbolt 4

Rysik i etui w zestawie

Bardzo wysoka jasność i kontrast (jak na IPS),…



… ale rozczarowujące odwzorowanie barw matrycy IPS

Przycisk zasilania ukryty w klawiaturze

Bardzo mało portów i złączy

Nieco ciepły pod pełnym obciążeniem

92%4,6/5

Co jeszcze warto przeczytać: