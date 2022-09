Dobra kamera internetowa to sprzęt, będący niezbędnym elementem wyposażenia pokoju ucznia czy domowego biura, ale też szczególnie ważne urządzenie dla streamerów i youtuberów. Już teraz sprawdź nasz ranking kamerek internetowych i wybierz model dla siebie.

Najlepsze kamerki internetowe – podpowiadamy co wybrać

Porządna kamera internetowa potrafi sprawić, że wideokonferencje i rozmowy wideo stają się dużo przyjemniejsze. Usprawnia też zdalną naukę i zdalną pracę. Do tego jest istotnym elementem stanowiska streamera lub youtubera. Stworzyliśmy ranking kamerek internetowych, aby pomóc ci wybrać najlepszy model dla siebie. Oto nasze typy:

Jaka kamera internetowa? Ranking 2022:

Co w sobie ma dobra kamera internetowa?

Co to znaczy „dobra kamerka internetowa”? Przede wszystkim powinna ona oferować rozdzielczość Full HD (lub wyższą, choć wówczas trzeba liczyć się ze zdecydowanie większym wydatkiem) i płynność co najmniej 30 klatek na sekundę. Dodatkowym atutem będzie zintegrowany mikrofon – najlepiej redukujący szumy z otoczenia. Pełna kompatybilność z popularnymi platformami i aplikacjami to kolejny wymóg. Przydatne jest też oprogramowanie umożliwiające dostosowywanie parametrów. Biorąc to wszystko pod uwagę, stworzyliśmy nasze zestawienie.

W rankingu polecamy zarówno kamerki do wideorozmów i zdalnej nauki lub pracy, jak i modele dla streamerów, bo też moda na streamowanie trwa w najlepsze. Wystarczy spojrzeć na Twitcha, gdzie aż roi się od transmisji z rozgrywek z League of Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite czy Grand Theft Auto V. Gracze uwielbiają chwalić się swoimi wyczynami, a i chętnych do ich oglądania nie brakuje.

By jednak w ogóle myśleć o karierze streamera, czy to transmitującego własną rozgrywkę w najnowsze hity czy też rozpoczynającego swoją przygodę z vlogami, koniecznie trzeba zaopatrzyć się dobrą kamerę internetową do streamowania. Raz, że jest wygodniejsza w obsłudze, bo wszystkim da się sterować prosto z ekranu o komputera, a dwa – że pozwala dobrze pokazać naszą twarz. Dzięki dodaniu widoku z kamery streamingowej publikowane materiały z pewnością będą znacznie ciekawsze i bardziej naturalne. Wszak nie ma to jak śledzenie prawdziwych emocji na twarzy grającego.

W przypadku streamingu rozdzielczość jest istotna, ale znacznie ważniejsza jest płynność nagrania. Wszak nikt nie lubi przeskakującego filmu. Warto więc zawsze sprawdzić w ilu klatkach na sekundę kamerka rejestruje obraz (w przypadku droższych kamerek do streamowania może pojawić się także wybór między 30 a 60 kl/s). Oczywiście, podczas streamowania liczy się nie tylko obraz, ale i dźwięk. Większość polecanych przez nas kamer nagrywa audio w stereo i ma układy redukujące ewentualne zakłócenia i szum otoczenia. Przejdźmy już do rzeczy…

Oto nasz ranking kamer internetowych

Modele w naszym zestawieniu ułożyliśmy od najtańszych do najdroższych: od 100 do 1000 złotych. W tej pierwszej kategorii konkurencja jest dość mocna – na rynku znajdziesz co najmniej kilka urządzeń, do których pasuje określenie „dobra i tania kamerka internetowa”. Na wzmiankę zasługują choćby takie modele jak Savio CAK-01 czy też Xiaomi Imilab Full HD. Mimo wszystko jednak, mając do dyspozycji stówkę, postawilibyśmy raczej na…

A4Tech PK-910H – najlepsza kamera internetowa do 100 złotych Ocena benchmark.pl









4/5 A4Tech PK-910H to jedna z najpopularniejszych kamerek na rynku, co zawdzięcza przede wszystkim świetnej relacji ceny do oferowanych możliwości. Wydając stówkę, otrzymujemy urządzenie zapewniające w pełni komfortowe warunki do prowadzenia czy uczestniczenia w zdalnych spotkaniach – czy to szkolnych, czy też firmowych. Oczywiście równie dobrze spisuje się podczas wideorozmów z rodziną i znajomymi. Kamera rejestruje obraz w Full HD (w 30 kl./s), a jej mikrofon oferuje dodatkowo technologię redukcji szumów z otoczenia, więc nic nie zakłóca czystej komunikacji. Atutem jest też konstrukcja z uniwersalnym klipsem i obrotowym łączeniem. Najważniejsze cechy: Wymiary 40 x 215 x 148 mm

Waga 170 g

Creative Live! Cam Sync 1080p V2 – kamera z dobrym mikrofonem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ta kamerka również nagrywa wideo w rozdzielczości Full HD przy płynności 30 klatek na sekundę, dlaczego więc ktoś miałby zapłacić niemal dwa razy więcej, by mieć Creative Live! Cam Sync 1080p V2? Cóż, ten model ma kilka atutów, które uzasadniają wyższą cenę. Przede wszystkim jest to wysokiej jakości obiektyw, dzięki któremu obraz jest wyraźny i bogaty w detale. Do tego mamy tu bardzo dobry mikrofon z technologią redukcji szumów. W dodatku oko kamery można fizycznie przysłonić (w trosce o prywatność), a o jakości dobrze też świadczą certyfikaty kompatybilności z takimi komunikatorami jak Zoom, Microsoft Teams czy Cisco Webex. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl.

Wymiary 83 x 58 x 60 mm

Waga 100 g

Za 200 czy 300 złotych można kupić sobie także jeden z popularnych modeli konkurencji, jak choćby Logitech C270 czy Trust GXT 1160 Vero – będzie to równie dobry wybór. Naprawdę niezłą jakość oferują także kamerki Microsoft LifeCam Cinema oraz Microsoft LifeCam Studio, jednak ich ceny mogą okazać się odstraszające (szczególnie, że oba modele rejestrują wideo jedynie w rozdzielczości HD 720p).

Logitech C920 – dobra kamera internetowa z obiektywem Zeiss Ocena benchmark.pl









4,5/5 Świetna jakość za rozsądną cenę – tak w telegraficznym skrócie można opisać tę kamerkę internetową. To bardzo wybór do rozmów online, ale też nieprzypadkowo wśród większości streamerów Logitech C920 uchodzi za jedną z najlepszych. Dlaczego? A choćby ze względu na optykę Zeiss czy możliwość nagrywania w rozdzielczości 1080, i to bez utraty płynności, w stałych 30 klatkach na sekundę. Co więcej, podczas streamowania można tu korzystać z wydajnej kompresji H.264. Dodajmy do tego jeszcze dwa mikrofony nagrywające dźwięk stereo, niezły autofocus i możliwość szybkiego udostępniania nagranych materiałów w serwisach społecznościowych. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl.

Razer Kiyo – gamingowa kamerka z lampą i autofocusem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Już na pierwszy rzut oka widać, co dla twórców Razer Kiyo było najważniejsze. Wbudowany w kamerkę pierścień LED o temperaturze barwowej sięgającej 5600K i możliwości płynnej regulacji natężenia światła pozwala zapewnić sobie jak najlepsze warunki do nagrywania znacząco poprawiając ekspozycję. Pomysł na taką właśnie kamerkę podsunęli ponoć sami streamerzy korzystający na co dzień z Twitcha, z którymi Razer ściśle współpracował. Dzięki temu, poza pierścieniem doświetlającym, mamy tu także szerokokątny obiektyw, dwie rozdzielczości do wyboru – 720p (przy 60 kl./s) i 1080p (przy 30 kl./s) oraz całą masę parametrów nagrań do samodzielnego ustawienia w oprogramowaniu Razer Synapse. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 720p 60 kl./s, 1080p 30 kl.

Chcąc zadowolić wszystkich streamerów producent z kalifornijskiego San Diego przygotował także mniej i bardziej zaawansowany model swojej kamerki: to tańszy Razer Kiyo X (za około 200 zł) bez pierścienia doświetlającego oraz droższy Razer Kiyo Pro (za około 600 zł) oferujący 60 klatek na sekundę w Full HD oraz szeroki kąt widzenia – nie 82, lecz 103 stopnie.

Logitech StreamCam – bardzo dobra kamera do streamowania Ocena benchmark.pl









4,6/5 Z myślą o streamerach – co zresztą widać już po samej nazwie – powstała również kamerka Logitech StreamCam. Aby sprostać ich potrzebom producent postarał się o podzespoły umożliwiające nagrywanie filmów w rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Na wysoką szczegółowość i płynność możesz liczyć niezależnie od warunków, a dbają o to: inteligentny system automatycznego ustawiania ostrości oraz technologia inteligentnej ekspozycji. Lepiej niż dobrze w akcji radzą sobie także dwa mikrofony – i to niezależnie od tego, czy opowiadasz historię, czy dzielisz się ze światem swoją najnowszą piosenką. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 60 kl./s

Wymiary 66 x 58 x 48 mm

Waga 150 g

Elgato Facecam – najlepsza kamera internetowa dla twórców Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zdobyła nagrodę za innowacyjność podczas targów CES 2022 i nie ma w tym ani odrobiny przypadku. Elgato Facecam to kamerka internetowa, będąca aktualnie jednym z najlepszych możliwych wyborów dla wszelkiego rodzaju twórców. W kompaktowej konstrukcji zamyka profesjonalne podzespoły, takie jak złożony z 8 elementów szklany obiektyw stałoogniskowy, przetwornik CMOS Sony STARVIS czy ultraszybki procesor obrazu. Kamera rejestruje obraz Full HD w 60 klatkach na sekundę, cechując się przy tym polem widzenia do 82 stopni. To w skrócie stanowi gwarancję tego, że twoje streamy będą się prezentować bez zarzutu. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 60 kl./s

Wymiary 80 x 48 x 58 mm

Waga 103 g

Logitech BRIO – świetna kamera internetowa 4K do streamingu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nasze zestawienie zamyka kamerka internetowa, za którą sporo trzeba zapłacić, ale jej cena jak najbardziej jest uzasadniona. Tak jak poprzedni model potrafi nagrywać filmy Full HD w 60 klatkach na sekundę, ale na tym nie kończy, bo może rejestrować obraz nawet w 4K. Do tego Logitech BRIO obsługuje HDR, umożliwia regulację kąta widzenia od 65 do 90 stopni i dba o to, by wideo prezentowało się jak należy, niezależnie od oświetlenia w pokoju. Logitech BRIO 4K Stream Edition to po prostu topowy model – zarówno dla streamera, jak i użytkownika poszukującego sprzętu do wideokonferencji. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 4096 x 2160 px, 720p 60 kl./s, 1080p 30 kl., 1080p 60 kl./s, 720p 30 kl./s

Wymiary 27 x 102 x 27 mm

Waga 63 g

A jaka kamerka do sali konferencyjnej?

W naszym rankingu skoncentrowaliśmy się na modelach – nazwijmy to – konsumenckich, a więc przeznaczonych do typowego zastosowania domowego. Jeśli jednak szukasz profesjonalnego sprzętu do sali konferencyjnej albo po prostu kamery internetowej klasy premium, to polecamy Logitech ConferenceCam Connect (za ok. 1500 zł), Jabra PanaCast MS (za ok. 2500 zł) lub Logitech MeetUp (za ok. 3500 zł).