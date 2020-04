Nasze rekomendacje i przegląd ciekawych, gotowych komputerów do biura. Najtańsze mini PC do 500 zł, niedrogie gotowe PC do 1000 zł, ekonomiczne laptopy oraz funkcjonalne komputery z monitorem typu All in On.

Dobry komputer biurowy powinien oferować odpowiednią wydajność i funkcjonalność, ale nie musi kosztować krocie. W tym TOP 10 polecamy proste i niedrogie maszyny na stanowisko biurowe. Nasze rekomendacje to sugestie i jednocześnie przegląd gotowych komputerów. Wszystko czego potrzeba, aby pracować z programem pocztowym, kalendarzem, pakietem biurowym - również lokalnie na dysku lub online w chmurze. Również przeglądać internet, telefonować przez skype, a czasami zrobić nawet bardziej zaawansowane prace. Do komputera w pracy podłączymy drukarkę biurową ze skanerem. Zapraszamy również do naszego zestawienia najlepszych laptopów biznesowych.

Najlepszy komputer do biura

Nie mówimy w tym przypadku o komputerze do zadań specjalnych. W innej sytuacji, gdy kupujesz komputer dla siebie, lub sprzęt typowo np. dla grafika warto postawić na wydajną maszynę. Komputer do księgowości, czy np. dla sekretarki nie musi być wyposażony w dedykowaną kartę graficzną, co znacznie obniża koszty.

Jeśl jednak pracownik ma prowadzić wideokonferencje, to warto by komputer był wyposażony w kamerkę, ale można też kupić dedykowane kamery do streamowania. Ciekawym przykładem, jest testowana ostatnio na naszych łamach Jabra Panacast, która oferuje znacznie wiecej niż klasyczne webkamerki.

Komputer stacjonarny do biura, a może laptop?

Komputer do biura można zamówić i złożyć z wybranych komponentów, lub wybrać gotowy markowy zestaw komputerowy. Pierwsza metoda jest wskazana przy droższych, zaawansowanych zestawach. Druga, gdy potrzebujemy mały, ekonomiczny lub estetyczny, podstawowy komputer.

W większości przypadków komputer stanowi tylko jednostkę centralną i obliczeniową, a do pełnego zestawu potrzebny jest jeszcze monitor, wygodna klawiatura i myszka. Czasami to dobry monitor - albo nawet dwa monitory - o dużej przekątnej i wysokiej rozdzielczości, mogą decydować o efektywnej i ergonomicznej pracy. Im mniej wydamy na "skrzynkę" z komputerem, tym więcej zostanie nam na lepsze peryferia.

Jeśli w firmie mamy mało wolnej przestrzeni, być może warto kupić laptop i niedrogą myszkę do 100 zł. Laptop do pracy nie zajmuje dużo miejsca. Jednak, jeśli przy komputerze spędza się dużo czasu, pracownikowi będzie wygodnie pracować przy osobnym monitorze, niż przed ekranem laptopa.

Ciekawym rozwiązaniem jako koputer do biura są zestawy All-in-One - czyli zazwyczaj komputer wbudowany w monitor, do którego podłaczmy jedynie klawiaturę i myszkę. Wyglądają estetycznie i nie ptorzebujemy miejsca na "skrzynkę".

Jaki komputer do biura

Intel Compute Stick









5/5 Ocena benchmark.pl Pierwsza propozycja jaka przychodzi na myśl to komputer typu mini Stick. Podłączany bezpośrednio do monitora przez złącze wideo HDMI. Idealne rozwiązanie gdy w biurze nie ma za wiele miejsca, lub zależy nam schludnym stanowisku pracy. Wydajność można określić jako zadowalającą w zastosowaniach biurowych - zbliżona do wydajnego tabletu - ale w zamian mamy bardzo mały pobór energii i ciche działanie. Gdy zajdzie taka potrzeba, taki komputer bardzo łatwo po skończonej pracy zamknąć w szufladzie na klucz. Model, który polecamy, ma dwa porty USB. Do takiego komputera można więc podłączyć zestaw bezprzewodowej klawiatury z myszką, a do USB 3.0 zewnętrzny dysk z danymi. Warto zauważyć, że cena około 600 zł zawiera w sobie system Windows 10. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Atom X5-Z8300

Karta graficzna Intel HD Graphics

Pamięć RAM 2 GB

Dysk twardy 32 GB eMMC Pokaż produkt

Intel NUC Kit NUC7PJYH2 (BOXNUC7PJYH2)









4,5/5 Ocena benchmark.pl O ile urządzenia typu Stick imponują niewielkimi rozmiarami, to jednak ich moc obliczeniowa jest mocno ograniczona. W takim przypadku warto sięgnąć po mini-PC (mini-PC Intela noszą nazwę NUC) wyposażonego w bardziej wydajny procesor oraz większą liczbę portów. Intel NUC Kit NUC7PJYH2 wykorzystuje procesor Intel Pentium J5005 z grafiką Intel UHD Graphics 605. Zgodnie z nazwą (KIT) jest to zestaw do złożenia - musimy do niego dokupić pamięć RAM i dysk 2,5 cala, co jest o tyle dobre, że możemy wybrać podzespoły zgodnie z naszymi potrzebami. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Pentium J4205

Karta graficzna Intel UHD Graphics 605

Pamięć RAM (nieznana) GB

Klawiatura i mysz w zestawie nie Pokaż produkt

Intel NUC Kit NUC8I3BEH2 (BOXNUC8I3BEH2)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli do swojej pracy biurowej potrzebujesz czegoś wydajniejszego niż Pentium, możesz sięgnąć po bardziej wydajne modele mini-PC, na przykład wyposażone w procesory Core i wydajniejsze modele zintegrowanej grafiki. Intel NUC Kit NUC8I3BEH2 wykorzystuje procesor Intel Core i3-8109U z układem graficznym Iris Plus Graphics 655. W porównaniu do poprzednika mamy tu również możliwość montażu dysku M.2 oraz złącze Thunderbolt 3. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-8109U

Karta graficzna Intel Iris Plus Graphics 655

Pamięć RAM (nieznana) GB

Klawiatura i mysz w zestawie nie Pokaż produkt

Lenovo Ideapad S145-14IWL (81MU009TPB)









4/5 Ocena benchmark.pl Praca biurowa nie oznacza wyłącznie pracy w jednym miejscu - w wielu zastosowaniach znakomicie sprawdzi się również niedrogi laptop. Jeden z tańszych, ale godnych polecenia w swoim segmencie cenowym modelów jest 14-calowy Lenovo Ideapad S145-14IWL. Wyposażony w procesor Intel Core i3-8145U z grafiką UHD Graphics 620, 4 GB pamięci RAM oraz dysk SSD M.2 o pojemności 128 GB sprawdzi się w przypadku biurowych zastosowań. Nie zabrakło tu złącz USB 3.0, czy wyjścia HDMI. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-8145U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Gigabyte Brix (GB-BRi3H-8130)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Brix to z kolei mini-PC ze stajni Gigabyte. Ten model został wyposażony w procesor Intel Core i3-8130U z układem graficznym UHD Graphics 620. Podobnie jak inne konstrukcje typu mini-PC, ten również jest pozbawiony pamięci RAM i nośników (można w nim zainstalować dysk 2,5 cala lub SSD M.2) - należy je dokupić we własnym zakresie. Oprócz wymienionych podzespołów komputerek wyposażono między innymi porty USB 3.1 i 3.0, port LAN, czy wyjścia obrazu HDMI 2.0 oraz mini DisplayPort. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-8130U

Karta graficzna Intel UHD Graphics 620

Pamięć RAM (nieznana) GB

Klawiatura i mysz w zestawie nie Pokaż produkt

Lenovo Ideapad C340-14API (81N6004FPB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Czasami praca biurowa wymaga od nas wykorzystania laptopa konwertowalnego, czyli tzw. urządzenia dwa w jednym, które może pracować w trybie laptopu, namiotu i tabletu. Oczywiście jak każdy laptop konwertowalny, ten 14-calowy model również wyposażony jest w dotykowy ekran. Jeśli chodzi o podzespoły zastosowano tu AMD Ryzen 3 3200U z układem graficznym Radeon Vega 3, 4 GB pamięci RAM oraz SSD o pojemności 256 GB. Wśród portów znajdziemy między innymi USB 3.0, USB 3.1 typu C, czy HDMI. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C Pokaż produkt

ASUS VivoBook X509FA-EJ075T









4,5/5 Ocena benchmark.pl Laptop ASUS VivoBook X509FA to kolejny niedrogi model laptopa, który świetnie sprawdzi się w pracy biurowej. Ten model z kolei wyposażony jest w większy ekran o przekątnej 15,6 cala, co odbija się na jego mobilności, ale większy ekran to również bardziej komfortowa praca. Na pokładzie tego modelu znalazł się procesor Intel Core i3-8145U z grafiką UHD Graphics 620, 4 GB RAM oraz szybki SSD PCI Express o pojemności 256 GB. Znalazły się tu również wszystkie podstawowe porty jak HDMI, USB 3.0, czy też USB typu C. Ten model sprzedawany jest z preinstalowanym systemem Windows 10 Home. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-8145U

Karta graficzna Intel UHD Graphics 620

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C Pokaż produkt

Lenovo IdeaCentre A340-22ICB (F0E9008RPB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli laptop nie odpowiada twoim oczekiwaniom, a nie chcesz kompletować monitorów, klawiatur i myszek do komputerów mini PC, możesz zdecydować się na komputer AIO, czyli konstrukcji typu All In One. Generalnie w przypadku komputerów AIO jednostka centralna jest zintegrowana z monitorem, a klawiaturę i myszkę otrzymujesz w zestawie. Kupujesz więc gotowy do pracy zestaw, który dodatkowo oszczędza miejsce pod biurkiem. Lenovo IdeaCentre A340-22ICB (F0E9008RPB) to niedrogi model z 22-calowym ekranem, procesorem Intel Core i3-8100T, zintegrowaną grafiką Intel UHD 630, 4 GB RAM oraz SSD o pojemności 128 GB. Warto jednak zwrócić uwagę, że ten konkretny model sprzedawany jest z systemem Windows 10 S. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 S

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-8100T

Karta graficzna Intel UHD Graphics 630

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Klawiatura i mysz w zestawie tak Pokaż produkt

MSI All in One PRO 24X (10M-012XPL)"









4,5/5 Ocena benchmark.pl AIO MSI All in One PRO 24X jest nieco droższy, ale oferuje między innymi ekran IPS o przekątnej 23,8 cala. Na tym jego zalety się nie kończą, bowiem zastosowano w nim nowoczesny procesor Intel Core i3-10110U, 8 GB pamięci RAM, a także szybki dysk SSD NVMe o pojemności 256 GB. Ten konkretny model sprzedawany jest bez systemu operacyjnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-10110U

Karta graficzna Intel UHD

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Klawiatura i mysz w zestawie tak Pokaż produkt

Apple iMac 21,5"









4,5/5 Ocena benchmark.pl iMac, czyli komputer All in One od Apple, to propozycja do stylowego biura lub gabinetu, w którym chcielibyśmy postawić na nowoczesność i elegancje. Oprócz tego, iMac to świetny sprzęt i bardzo wydajny komputer. Oczywiście ma to swoją odpowiednio wysoką cenę. Na rekomendację wybraliśmy najprostszy i najtańszy model, biorąc pod uwagę, że rozpatrujemy sprzęt do biura. Trzeba też pamiętać, że używanie iMac to rezygnacja z systemu Windows - co zależnie od okoliczności może być wadą lub zaletą. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 21,5 cale/cali

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-7360U

Karta graficzna Intel Iris Plus Graphics 640

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy HDD 1000 GB

Ekran dotykowy Nie Pokaż produkt

Inne propozycje komputerów do biura

Oczywiście można po prostu wybrać tani, klasyczny komputer stacjonarny w sporej obudowie i podstawowymi podzespołami. Jeśli nie zależy nam na oszczędności miejsca w biurze, można się zdecydować na takie rozwiązanie. Klasyczne komputery biurowe oparte na procesorach Pentium można już kupić w cenie ponad 1100 złotych (bez monitora, myszki i klawiatury).

Może Cię również zainteresować: