Jaki telefon do 1500 zł warto kupić? Odpowiednio wybrany smartfon w tym budżecie może mieć wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, dobrą baterię, wydajny procesor i całkiem niezłe aparaty fotograficzne. Podpowiadamy, na który model postawić.

Dobre telefony do 1500 zł

Telefony do 1500 zł cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Trudno się dziwić, ponieważ to optymalny wybór dla większości osób. Jasne, że każdy chciałby mieć najlepszy smartfon na rynku, ale w praktyce nie każdy takiego potrzebuje, więc nie zawsze warto dopłacać. Z kolei tańsze telefony do 1000 zł nie będą oferować tego samego, co modele za 1500 zł. Różnice są tu naprawdę znaczące. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem telefonu, który zapewni dobrą jakość i dużo funkcji za stosunkowo niewiele pieniędzy, to powinniście szukać w przedziale cenowym 1000 - 1500 zł. Osobom, które stwierdzą, że telefony z poniższego zestawienia wciąż stanowią dla nich za duży kompromis, polecamy z kolei rozejrzeć się po naszym zestawieniu polecanych smartfonów do 2000 zł.

Jaki smartfon do 1500 zł? TOP opłacalnych modeli w 2023 roku:

Jaki telefon do 1500 zł? Na co zwracać uwagę?

W tym zestawieniu prezentujemy telefony dostępne w popularnych polskich sklepach. Głównie najnowsze, ale nie tylko. Niekiedy ciekawy może być smartfon np. sprzed roku, który na premierę kosztował ponad 2000 zł, a teraz dostępny jest znacznie taniej. Takie modele niekiedy zapewniają elementy normalnie niedostępne w tym budżecie, chociażby wodoszczelność czy OIS (optyczną stabilizację obrazu) w aparacie. Każdy powinien sam odpowiedzieć sobie na pytanie czy woli coś starszego, ale potencjalnie wydajniejszego i wciąż dobrego, czy raczej nowy model z najbardziej aktualnym oprogramowaniem i modną stylistyką.

Na co więc zwracać uwagę przy wyborze dobrego telefonu do 1500 zł? Klasycznie w przypadku telefonów z Androidem trzeba upewnić się, że ma wystarczającą pamięć RAM. W tej cenie warto stawiać na modele z 6 GB, zaletą będzie 8 GB. Jeśli chodzi o pamięć masową, to absolutnym minimum są 64 GB, ale tak naprawdę za standard wypada postrzegać już 128 GB. W niektórych przypadkach będzie można cieszyć się pamięcią 256 GB. Miejsce dla karty pamięci microSD zawsze jest dodatkowym atutem. Najlepiej jeśli jest oddzielne, a nie hybrydowe, czyli zamiast jednej karty SIM.

Wyświetlacz to kwestia gustu - jedni wolą większe (lepsze np. do filmów z YouTube lub Netflix), a inni mniejsze, bardziej poręczne i wygodniejsze w obsłudze dotykowej. Dobrze jednak by rozdzielczość była możliwie jak najwyższa (w tej cenie powinno być to Full HD+), podobnie jak jasność. Warto wyróżnić też modele z wyświetlaczami AMOLED i wyższą częstotliwością odświeżania. 90 Hz lub 120 Hz znacznie poprawia płynność animacji przy przewijaniu stron czy graniu.

Opisane tutaj smartfony mają podwójne, a nawet potrójne aparaty. Jakość zdjęć i filmów w tej klasie sprzętu to również ważna rzecz - wiele osób kładzie duży nacisk na dobry aparat w telefonie. Najlepiej przed zakupem sprawdzić recenzje danego telefonu i zapoznać się z przykładowymi zdjęciami i filmami. Same rozdzielczości matryc podawane w specyfikacjach nie mówią wiele. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że mimo wszystko nawet najlepszy smartfon do 1500 zł będzie odstawał od droższych modeli głównie pod względem możliwości foto-wideo.

Dla niektórych osób priorytetem jest to, by telefon działał szybko przez dłuższy czas i był dobrze zoptymalizowany. W takim przypadku warto rozważyć kupno telefonu z czystym Androidem, np. marki Motorola. Alternatywą byłby dobry iPhone z systemem iOS, ale niestety będzie on znacznie droższy niż 1500 zł. Kolejną kwestią jest łączność. Coraz więcej osób przyznaje, że szybka łączność komórkowa 5G jest istotnym elementem telefonu, która staje się coraz bardziej popularna w tej klasie smartfonów. Przydatna jest też komunikacja zbliżeniowa NFC do płatności telefonem w sklepach (tak jak zwykłą kartą - wystarczy zbliżyć telefon do terminala płatniczego). Jak zawsze przyda się też nowoczesny Bluetooth (5.0 lub nowszy).

Ranking smartfonów do 1500 zł

Redmi Note 12 - tani dobry telefon Ocena benchmark.pl









4,1/5 Najtańszy z wybranych przez nas modeli to Redmi Note 12, jeden z najnowszych smartfonów w portfolio Xiaomi. Wariant 64 GB kosztuje nawet mniej niż 1000 zł, ale mimo wszystko polecamy wariant 128 GB. Więcej pamięci to zawsze plus. Tym bardziej, że slot na kartę microSD jest współdzielony z miejscem na drugą kartę SIM. Redmi Note 12 cechuje nowoczesna stylistyka nawiązująca do drożnych modeli tego producenta i obudowa imitująca szkło, a także świetny w tym budżecie ekran. To panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności powyżej 1200 nitów. Smartfon dobrze sprawdza się w codziennej pracy, obsłudze systemu i podstawowych aplikacji oraz multimediów. Pozwala też pobawić się z mniej wymagającymi grami, te bardziej zaawansowane są już problemem dla zestawu składającego się z procesora Qualcomm Snapdragon 685 i 4 GB RAM. Zdjęcia dzienne prezentują się zadowalająco, gorsze światło przypomina, że to budżetowy telefon. Na plus za to bateria o pojemności 5000 mAh, zapewniająca do 2 dni pracy i ładowanie 33W. W tej cenie, jest dobrze. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 685

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 183 g

Xiaomi Redmi Note 11 Pro - dobry telefon do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Więcej kosztuje inny model z tej rodziny, starszy Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Dopłacając można sporo zyskać. Przede wszystkim więcej pamięci RAM (6 GB), a to w końcu jeden z kluczowych elementów specyfikacji. Do tego głośniki stereo, nieco lepszy aparat fotograficzny (ale nagrywający też w maksymalnie Full HD przy 30 fps) i baterię o tej samej pojemności, ale obsługującą znacznie szybsze ładowanie 67W. Poza tym Redmi Note 11 Pro ma bardzo podobny wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, chociaż o nieco niższej jasności maksymalnej. Posiada moduł NFC, a więc można nim płacić zbliżeniowo w sklepach, pozwala używać dwóch numerów telefonicznych (dual SIM podobnie jak w Redmi Note 12 jest hybrydowy) i podłączymy do niego klasyczne słuchawki przewodowe przez mini jack 3,5 mm. Obudowa jest tutaj szklana, mimo podobnych rozmiarów Xiaomi Redmi Note 11 Pro jest przez to trochę cięższy. Wadą względem wyżej omówionego młodszego brata będzie nieco krótsze wsparcie producenta. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G96

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 202 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola moto g73 5G - telefon za 1500 zł i dużo pamięci Ocena benchmark.pl









4,2/5 Motorola moto g73 5G to stosunkowo nowa propozycja lubianego w Polsce producenta. Ma na pokładzie system Android 13 - podobnie jak w innych Motorolach - w czystej wersji bez nakładek, co pozytywnie przekłada się na płynność działania. Tym bardziej, że podzespoły są niezłe. Uwagę zwraca nie tyle procesor Mediatek Dimensity 930, co towarzyszące mu zasoby pamięci. Motorola moto g73 5G ma 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. To w tej cenie bardzo dużo. Wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala. Prezentuje obraz w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. To jednak panel IPS LCD, w związku z czym kolory nie są tak nasycone jak w przypadku AMOLEDów. Aparat ma tylko dwa obiektywy, główny 50 Mpix i ultraszerokokątny 8 Mpix, producent nie dodawał na siłę niewiele wnoszących oczek do makro czy głębi ostrości, więc realnie trudno mówić tu o wadzie. Szczególnie, że zdjęcia makro można wykonywać w specjalnym trybie w obiektywie ultraszerokokątnym. Design tego modelu wyraźnie nawiązuje do innych, droższych konstrukcji Motoroli. Obudowa skrywa złącze słuchawkowe i głośniki stereo, niejako standardowo dla tego producenta można też mówić o dobrej baterii - 5000 mAh z ładowaniem 30W. Wielu osobom Motorola moto g73 5G powinna wystarczać na 2 dni pracy. Jak sugeruje nazwa tego modelu, obsługuje on 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 930

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 181 g

realme 9 Pro - telefon do 1500 zł do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 realme 9 Pro ma kilka zalet. W cenie do 1500 zł możecie kupić wersję z 8 GB RAM, co ma bardzo pozytywny wpływ na szybkość działania telefonu, nawet przy wielu otwartych zakładkach w przeglądarce internetowej oraz kilku aplikacjach działających w tle (jest też wersja 6 GB). Telefon ma funkcję wirtualnego rozszerzenia pamięci RAM, za pomocą pamięci masowej, co podnosi komfort obsługi w najbardziej wymagających sytuacjach. Tym bardziej, że procesor Snapdragon 695 nie stanowi tutaj wąskiego gardła. Realme 9 Pro oferuje też całkiem dobre aparaty z przodu i z tyłu, ma akumulator na nawet dwa dni działania oraz szybką łączność komórkową 5G. Jest też wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz, gwarantującym bardzo dobrą płynność przewijania stron oraz działania gier. Co prawda jest to tylko panel LCD IPS, a nie AMOLED jak u kilku konkurentów, ale jakość obrazu wciąż jest niezła. Realme 9 Pro to bardzo dobry telefon do 1500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 195 g

OnePlus Nord CE 3 Lite - nowoczesny telefon do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 OnePlus Nord CE 3 Lite to świeża propozycja producenta cenionego m.in. za szybką, dobrze zoptymalizowaną nakładkę OxygenOS. Tutaj zaletą jest też to, że oparto ją o najnowszy system Android 13. Przy procesorze Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2 trudno powiedzieć cokolwiek złego o działaniu tego telefonu. Bardzo dobrze spisuje się na co dzień. Ekran to niestety panel IPS LCD, ale za to o wysokiej rozdzielczości (Full HD+) i z odświeżaniem 120 Hz. OnePlus Nord CE 3 Lite wpada w oko z racji nowoczesnej stylistyki i ciekawych kolorów obudowy, ma głośniki stereo, moduł do obsługi sieci 5G, dobry aparat główny 108 Mpix (pozostałe to niestety tylko oczka po 2 Mpix) i solidną baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem SUPERVOOC 67W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,72 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 2,4 + 2,4 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 195 g Zobacz recenzję

Samsung Galaxy A33 5G - wodoszczelny telefon do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Samsung Galaxy A33 5G mocno punktuje chociażby bardzo wysoką jakością wykonania i wodoszczelnością IP67, która w tym przedziale cenowym jest rzadkością. Ma też dobry wyświetlacz Super AMOLED z odświeżaniem 90 Hz i niezłe aparaty fotograficzne, w tym główny z aż czterema obiektywami pozwalający na robienie różnorodnych. Umożliwia też rejestrowanie filmów w jakości 4K/30 fps zarówno z tyłu jak i z przodu. To odpowiedni wybór dla osób robiących dużo zdjęć, także selfie, oraz często oglądających filmy (poza odpowiednim do tego ekranem producent zadbał o głośniki stereo). Nieco gorzej Samsung Galaxy A33 5G może sprawdzać się w grach, część nowszych konkurentów ma lepsze procesory. Jeśli jednak też (robi to naprawdę wiele osób) wpisujesz w Google frazę "samsung do 1500 zł", postaw na ten model. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 1280

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 186 g

Motorola Edge 30 Neo - najlepszy telefon do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Spadki cen są zauważalne także w przypadku modelu Motorola Edge 30 Neo, chociaż wciąż minimalnie przekracza ona założony budżet. Jeśli ktoś może dorzucić kilkadziesiąt złotych lub będzie miał szczęście trafiając na promocję, to nie ma się co zastanawiać. Motorola Edge 30 Neo jest zdecydowanie najbardziej kompletnym smartfonem z tego grona. To naprawdę solidny średniak, który wyróżnia się nie tylko miłą dla oka stylistyką, ale też nieszczególnie dużym ekranem o przekątnej 6,28 cala i wagą tylko 155 g. Ergonomia jest świetna, telefon można wygodnie obsługiwać nawet jedna ręką. W testach udało nam się potwierdzić bardzo dobrą jakość obrazu z panelu OLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz oraz dobrą wydajność wynikającą z procesora Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 GB RAM i czystego Androida 12. Producent zadeklarował dwie duże aktualizacje, ten smartfon dostanie Androida 13 i Android 14. Motorola Edge 30 Neo ma też dobre, mocne głośniki stereo, moduł 5G, niezłe aparaty fotograficzne (chociaż nie nagrywa w 4K) oraz baterię, która obsługuje szybkie ładowanie 68W i bezprzewodowe ładowanie 5W nieczęsto trafiające się w tym budżecie. Chociaż pojemność baterii 4020 mAh może zniechęcać, dzięki doskonałej optymalizacji Motorola Edge 30 Neo może pracować nawet 1,5 do 2 dni. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,28 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 +13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 155 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy telefon do 1500 zł naszym zdaniem

Przed szereg wysuwa się tutaj Motorola Edge 30 Neo. Kosztuje najwięcej z zaprezentowanych modeli, ale jest to uzasadnione, ponieważ oferuje zdecydowanie najlepszą specyfikację i wysoką jakość wykonania. Ma czystego Androida i zagwarantowaną aktualizację do nadchodzącej wersji 14, bardzo dobry wyświetlacz OLED 120 Hz, solidny procesor i dużo pamięci. Jest przy tym bardzo lekka i poręczna, a do tego może pochwalić się baterią o z pozoru małej pojemności, ale bardzo dobrych osiągach. Do tego obsługuje szybkie i bezprzewodowe ładowanie.