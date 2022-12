Nasz cykl świątecznych prezentowników powinien nosić podtytuł „Nie tylko skarpety”! A skoro nie tylko skarpety, to może coś konkretnego? Coś od marki Canon? Drukarka fotograficzna - taka mobilna lub wielofunkcyjne urządzenie? Sprawdźmy, co mamy w worku Świętego Mikołaja!

Aparaty fotograficzne? Tak! Drukarki? No również tak. Optyka najwyższej jakości? No pewnie! Z tymi urządzeniami powszechnie kojarzy się marka Canon, prawda? Czasem jednak warto postawić na odrobinę szaleństwa i wykonać ukłon w stronę bardziej oryginalnych, a jednocześnie niezwykle przydatnych, praktycznych i życiowo przyjemnych w użytkowaniu urządzeń… Oto propozycje prezentowe od marki Canon, takie na co dzień, takie dla każdego!

Drukuj mobilnie z Canon SELPHY CP1500

Pierwszym prezentem z logo Canon, który byłby doskonałym pomysłem jest drukarka Canon SELPHY CP1500. Ale, ale! Nie byle jaka drukarka! SELPHY CP1500 to malutka, bezprzewodowa i supermobilna drukarka fotograficzna, termosublimacyjna, która pozwoli niezapomniane chwile - np. te spędzone z bliskimi podczas świąt - utrwalić na zdjęciach. Co ważne, fotografie te w optymalnych warunkach mogą przetrwać nawet 100 lat.

SELPHY CP1500 jest absolutnie genialna w obsłudze (podobnie jak model SELPHY CP1300) - ot ściągamy sobie aplikację na telefon lub łączymy z laptopem przez Wi-Fi i już, możemy drukować. Rzecz jasna, kabelkiem USB też damy radę się z tą drukarką połączyć. Plusem urządzenia jest również duży ekran LCD i wygodny układ przycisków - manualna obsługa sprzętu jest obłędnie wygodna.

SELPHY CP1500 obsługuje 16,7 miliona kolorów, drukuje zdjęcia w formatach od 100 na 148 milimetrów do miniaturowych fotek o wymiarach 22 na 17,3 milimetra - a fotografię o wielkości pocztówki wydrukuje w 41 sekund! Co ciekawe, na zdjęciach można dodać filtry i różne oryginalne efekty, a nawet link wrzucając na nie kod QR. Ten sprzęcik ma rekomendację gwiazdora, oficjalne papiery na bycie superprezentem, bo sprawia, że szybkie i do tego analogowe selfie znad wigilijnego barszczu nigdy nie było tak proste, takie na wyciągnięcie ręki.

Nie chcesz robić zdjęć podczas świąt? Nie musisz! Zrobi to za ciebie Canon PowerShot PX

Canon PowerShot PX to aparat towarzyszący, przyjaciel wszystkich fotografów uwieczniających rodzinne imprezy, których nigdy na tych zdjęciach nie ma. Ciekawe dlaczego… Canon PowerShot PX to inteligentny aparacik, który kładzie się np. na stole i rusza do zabawy, ucztowania, spędzania czasu z najbliższymi. I gdy my się bawimy, on sobie robi zdjęcia, nagrywa filmy, a później pokazuje nam na aplikacji mobilnej, co też udało mu się uwiecznić. Aparat wyposażono w uchylno-obrotowy obiektyw, który wspiera całkiem bystre oprogramowanie, co sprawia, że urządzenie samo kadruje zdjęcia, wybiera te najlepsze i… ma oko do fotografii!

A i tu ważna rzecz, możemy obsługiwać ten sprzęt manualnie, wystarczy… Z nim pogadać. Kiedy powiemy, „Hello Pixie, take a picture”, to - nie uwierzycie - aparat zrobi zdjęcie. Głosowo możemy również poprosić go, by nagrał film lub poszukał w swoim obiektywie innej osoby do fotografowania. Dodajmy jeszcze, że bardzo przyjemna jest aplikacja na smartfony oraz to, że PowerShot PX może działać jak kamera internetowa.

Technicznie PowerShot PX to matryca o rozdzielczości 11,7 megapiksela, filmy Full HD w 60 klatkach, obiektyw o ogniskowej 19-57 milimetrów, kącie obrotu 340 stopni i kącie odchylenia 110 stopni. Do tego możliwość śledzenia i rozpoznawania obiektów, komendy głosowe, rozbudowana aplikacja i mnóstwo, mnóstwo możliwości. Genialny świąteczny gadżet, który zadba o to, by wszyscy, ale to naprawdę wszyscy byli uwiecznieni na bożonarodzeniowych fotografiach i filmach.

Urządzenie wszystkomające - Canon Pixma G3460

Na koniec Canon ma dla was coś na bogato, top topów, mistrza wśród mistrzów, gwiazdę, celebrytę wśród drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Canon Pixma G3460 to kolorowa drukarka typu MegaTank i skaner w jednym. Czym wyróżnia się to urządzenie?

Oferuje doskonałą jakość druku tak w czerni, jak i w kolorze, radząc sobie ze zwykłym papierem oraz papierem fotograficznym. Rozdzielczość druku sięga wartości rzędu 4800 na 1200 dpi, dzięki czemu wydruki są wybitnie szczegółowe. Doskonały sprzęt do codziennego użytku, a także dla fotografów amatorów. Do tego łączy się przez USB i Wi-Fi, drukuje z chmury, kopiuje, skanuje w 8-bitowej głębi koloru, dogaduje się z asystentami głosowymi od Google i Amazon.

Pixma G3460 to urządzenie na lata, doskonałe jakościowo, sprawdzające się w każdym domu, i tam, gdzie drukuje się dużo, od wypracowań szkolnych, po dokumenty firmowe, czy sprawozdania, czy cokolwiek innego, i tam, gdzie czasem ma się ochotę wydrukować kilka fotografii z wakacji. Świetna sprawa!

To co? Drukujemy coś w te święta?

Co wybieracie na święta? Dla siebie pewnie postawiłbym na mobilną drukarkę, choć przyznaję, że wszystkie propozycje to solidni gracze i doskonałe opcje prezentowe! Nic tylko wybierać, co się chce i słać list do Świętego Mikołaja!

Wesołych Świąt, kochani! Takich rodzinnych, takich, jakie tam sobie wymarzycie! No i… wiadomo, że Szczodrych Godów!

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Canon.