Jeśli szukasz dobrego laptopa z dedykowaną kartą graficzną, aktualnie wybór może być tylko jeden - wybierz jeden z modeli z kartą NVIDIA GeForce.

Nie da się ukryć, że większość użytkowników poszukuje laptopów uniwersalnych - takich, które sprawdzą się w jak największej ilości zastosowań. Mogą one służyć zarówno do pracy, nauki, jak i zabawy. W takim wypadku należy zrezygnować z najlżejszych laptopów, które są wyposażone zwykle jedynie w zintegrowaną z procesorem grafikę, a wybrać jeden z modeli z dedykowaną kartą graficzną. Wybór odpowiedniej karty graficznej w laptopie nie jest prosty, ale z pewnością aktualnie należy wybrać jeden z nowszych modeli z kartą firmy NVIDIA.

Jeśli chodzi o zewnętrzne (dedykowane) układy graficzne w laptopach, to obecnie rynek zdominowany jest przez mobilne GPU NVIDII (GeForce GTX 16xx i RTX 20xx), które też oferują najwyższą wydajność.

Obecnie NVIDIA ma w swoim portfolio wiele znakomitych układów graficznych do laptopów. Poszukujący najwyższej wydajności w grach mogą sięgnąć po modele GeForce RTX 2070 Super, 2080 lub też 2080 Super. Modele RTX 2070 i RTX 2060 to dobry kompromis pomiędzy ceną, a wydajnością. Oznaczenie "RTX" w nazwie układu graficznego oznacza, że mamy do czynienia z grafikami, które oferują sprzętową obsługę ray-tracingu oraz technologii DLSS.

Laptopy do szkoły z kartami NVIDIA GeForce

Wprowadzenie ray-tracingu oznacza nową jakość grafiki w grach, co łatwo można stwierdzić sprawdzając w działaniu takie gry jak Control, Battlefield V, Shadow Of The Tomb Raider, czy w końcu Minecraft RTX. W technologię tę ma być również nadchodzący hit od twórców Wiedźmina, czyli Cyberpunk 2077.

Z kolei DLSS (również w nowej odsłonie 2.0) pozwala na przyśpieszenie działania gier - dzięki temu można cieszyć się możliwościami ray-tracingu nawet na najmniej wydajnych kartach z serii GeForce RTX. DLSS 2.0 wykorzystują gry: Death Stranding, Control, Wolfenstein: Youngblood, Minecraft RTX, Deliver Us the Moon i MechWarrior 5: Mercenaries, a inne gry otrzymają wsparcie dla DLSS już niedługo (m.in. Cyperpunk 2077, Fortnite, Crysis Remastered, Watch Dogs: Legion czy Call of Duty: Black Ops - Cold War).

Poniżej znajdują się też laptopy z kartami graficznymi serii GeForce GTX - 1660 Ti, 1650 Ti, czy 1650. Te nie są już wyposażone w obsługę ray-tracingu i DLSS, ale oferują za to dobrą wydajność w niższej cenie. Na rynku wciąż można spotkać laptopy wyposażone w starsze modele kart GTX (np. GTX 1050, czy 1060), ale zdecydowanie warto zainwestować w nowsze rozwiązania.

17,3 cala i GeForce RTX 2070 Max-Q - MSI GS75 Stealth 10SF-490PL

MSI GS75 Stealth 10SF-490PL to naprawdę potężna maszyna - ekran IPS o przekątnej 17,3 cala i odświeżaniu 240 Hz, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, bardzo wydajny procesor Intel Core i7-10875H, 16 GB RAM oraz SSD o pojemności 1 TB.

Zobacz cenę MSI GS75 Stealth 10SF-490PL w sklepie Komputronik.

15,6 cala i GeForce RTX 2070 Max-Q - ASUS ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T

ASUS ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T oferuje ekran o przekątnej 15,6 cala, ale rónież z odświeżaniem 240 herców. Na pokładzie znalazło się miejsce dla układu GeForce RTX 2070 Max-Q, procesora Intel Core i7-10750H, 16 GB RAM i SSD 1 TB.

Zobacz cenę ASUS ROG Zephyrus M GU502LW-AZ057T w sklepie Komputronik.

15,6 cala i GeForce RTX 2060 - Lenovo Legion Y540-15IRH

Jeśli do waszych potrzeb w zupełności wystarczy układ graficzny GeForce RTX 2060, to możecie zerknąć na inne cechy Lenovo Legion Y540-15IRH. A znalazło się tu miejsce dla procesora Intel Core i7-9750H, 8 GB RAM i SSD o pojemności 256 GB.

Zobacz cenę Lenovo Legion Y540-15IRH (81SX00QEPB) w sklepie Komputronik.

17,3 cala i GeForce GTX 1650 Ti - MSI GL75 Leopard 10SCSR-027XPL

Nie potrzebujesz bardzo wydajnej karty graficznej, ale interesuje cię większy ekran? MSI GL75 Leopard 10SCSR-027XPL może się pochwalić ekranem 17,3 cala z odświeżaniem 144 Hz, układem graficznym GeForce GTX 1650 Ti, procesorem Intel Core i5-10300H, 16 GB RAM oraz dwoma dyskami - SSD o pojemności 500 GB i HDD o pojemności 1 TB.

Zobacz cenę MSI GL75 Leopard 10SCSR-027XPL w sklepie Komputronik.

15,6 cala i GeForce GTX 1650 - Lenovo Ideapad 3-15IMH Gaming

Atrakcyjny cenowo Lenovo Ideapad 3-15IMH Gaming ma do zaoferowania układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650, procesor Intel Core i5-10300H, 8 GB RAM oraz SSD o pojemności 256 GB.

Zobacz cenę Lenovo Ideapad 3-15IMH Gaming (81Y400J5PB) w sklepie Komputronik.

Warto również wspomnieć, że zarówno układy RTX, jak i GTX mogą pracować pod kontrolą sterowników dedykowanych dla graczy (Game Ready Driver), bądź osób korzystających z aplikacji kreatywnych (Studio Driver). Sterowniki Game Ready optymalizują bowiem działanie gier, a Studio zapewniają przede wszystkim maksymalną stabilność działania wraz z jak najlepszym wsparciem obliczeń przez układ graficzny.

