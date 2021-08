Kamerka internetowa stała się produktem pierwszej potrzeby. Potrzebuje jej uczeń, potrzebuje student i potrzebuje wielu pracowników, a na dobrą sprawę przydać może się każdemu. Czas wybrać tę najlepszą.

Dobra kamerka internetowa sprawia, że wideokonferencje i rozmowy wideo stają się dużo przyjemniejsze. Usprawnia też zdalną naukę i zdalną pracę. Ale jaka to ta dobra kamera? Przede wszystkim powinna oferować rozdzielczość Full HD (lub wyższą, choć wówczas trzeba liczyć się ze zdecydowanie większym wydatkiem) i płynność co najmniej 30 klatek na sekundę. Dodatkowym atutem będzie zintegrowany mikrofon – najlepiej redukujący szumy z otoczenia. Pełna kompatybilność z popularnymi platformami i aplikacjami to kolejny wymóg. Biorąc to wszystko pod uwagę, stworzyliśmy nasze zestawienie.

Jaka jest najlepsza kamera internetowa? Ranking 2021:

Kamerki internetowe – produkt pierwszej potrzeby

Niemal z dnia na dzień kamerki internetowe stały się produktami pierwszej potrzeby. Uczniowie i studenci musieli przejść na tryb nauki zdalnej, a i wielu pracowników zostało poproszonych o pozostanie w domach. Te urządzenia jednym i drugim pozwoliły kontynuować realizację swoich obowiązków. Umożliwiły również utrzymywanie kontaktu z bliskimi, gdy normalnie nie było to możliwe.

Błyskawicznie rosnące zainteresowanie sprawiło, że kamerki podrożały, ale wciąż da się kupić dobry sprzęt za kilkaset złotych (a nawet mniej niż 100 zł – taki model też znajdziesz w naszym rankingu). Niewiele za to pojawiło się nowych urządzeń, dlatego też wiele spośród naszych propozycji w zestawieniu to kamerki od lat wiernie służące swoim użytkownikom. Dzięki temu masz pewność, że to sprawdzone rozwiązania.

Kamerka do streamowania? Streaming online w modzie

Warto przy okazji podkreślić, że pomimo pandemii moda na streamowanie trwa w najlepsze. Wystarczy spojrzeć na Twitcha, gdzie aż roi się od transmisji z rozgrywek z League of Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite czy Grand Theft Auto V. Gracze uwielbiają chwalić się swoimi wyczynami, a i chętnych do ich oglądania nie brakuje.

By jednak w ogóle myśleć o zabawie w streamera, czy to transmitującego własną rozgrywkę w najnowsze hity czy też rozpoczynającego swoją przygodę z vlogami, koniecznie trzeba zaopatrzyć się dobrą kamerę internetową do streamowania. Raz, że jest wygodniejsza w obsłudze, bo wszystkim da się sterować prosto z ekranu o komputera, a dwa – że pozwala dobrze pokazać naszą twarz. Dzięki dodaniu widoku z kamery streamingowej publikowane materiały z pewnością będą znacznie ciekawsze i bardziej naturalne. Wszak nie ma to jak śledzenie prawdziwych emocji na twarzy grającego.

W przypadku streamingu rozdzielczość jest istotna, ale znacznie ważniejsza jest płynność nagrania. Wszak nikt nie lubi przeskakującego filmu. Warto więc zawsze sprawdzić w ilu klatkach na sekundę kamerka rejestruje obraz (w przypadku droższych kamerek do streamowania może pojawić się także wybór między 30 a 60 kl/s). Oczywiście, podczas streamowania liczy się nie tylko obraz, ale i dźwięk. Większość polecanych przez nas kamer nagrywa audio w stereo i ma układy redukujące ewentualne zakłócenia i szum otoczenia.

Są kamerki konkretnie kierowane do streamerów i są też urządzenia uniwersalne. W tym zestawieniu skupialiśmy się raczej na tych drugich, ale nie wyprzedzajmy faktów i po prostu przejdźmy do rzeczy: oto, jaka kamera internetowa najbardziej zasługuje dziś na uwagę...

Oto nasz ranking kamer internetowych do nauki, pracy, streamingu i zabawy

Savio CAK-01 – dobra kamera internetowa do 100 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Czy za mniej niż 100 złotych da się kupić dobrą kamerkę internetową do zdalnej nauki czy pracy? To zadanie nie należy do najłatwiejszych, ale wcale nie jest z góry skazane na porażkę. Przy mocno ograniczonym budżecie warto rzucić okiem choćby na Savio CAK-01. Choć kosztuje niedużo, nagrywa wideo w rozdzielczości Full HD i w 30 klatkach na sekundę. Całkiem dobrze zbiera również głos, więc jesteśmy nie tylko dobrze widziani, ale też słyszani. Oczywiście nie ma co liczyć na jakiekolwiek wodotryski, ale zdecydowanie można spodziewać się niezawodnego sprzętu o przyzwoitej jakości. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1920 x 1080 px

A4Tech PK-910H – kamerka internetowa do wideokonferencji Ocena benchmark.pl









4/5 A to już jedna z najpopularniejszych kamerek na rynku, co zawdzięcza przede wszystkim świetnej relacji ceny do oferowanych możliwości. Wydając około stówki otrzymujemy urządzenie zapewniające w pełni komfortowe warunki do prowadzenia czy uczestniczenia w zdalnych spotkaniach – czy to szkolnych, czy też firmowych. Oczywiście równie dobrze spisuje się podczas wideorozmów z rodziną i znajomymi. Kamera A4Tech PK-910H rejestruje obraz w Full HD, a jej mikrofon oferuje dodatkowo technologię redukcji szumów z otoczenia, więc nic nie zakłóca czystej komunikacji. Atutem jest też konstrukcja z uniwersalnym klipsem i obrotowym łączeniem. Najważniejsze cechy: Wymiary 40 x 215 x 148 mm

Waga 170 g

Creative Live! Cam Sync 1080p – świetna kamerka do komputera Ocena benchmark.pl









4,6/5 Najlepsza kamerka internetowa dla ucznia, studenta lub zdalnego pracownika? Creative Live! Cam Sync 1080p jest poważną kandydatką do tego tytułu. Oferowany przez nią obraz Full HD jest bogaty w szczegóły, żywy i płynny, a podwójny mikrofon gwarantuje dobrą słyszalność ludzkiego głosu, eliminując przy okazji niechciane szumy z otoczenia. Urządzenie nie wymaga instalacji sterowników i jest kompatybilne ze wszystkimi popularnymi platformami. Przysłowiową wisienką na torcie jest zaś fizyczna osłona obiektywu, która z jednej strony pozwala zadbać o prywatność, z drugiej natomiast chroni przed kurzem. Najważniejsze cechy: Matryca 2 Mpix

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl.

Wymiary 105 x 65 x 60 mm

Waga 96 g

Logitech C920 – dobra kamerka do streamingu i rozmów online Ocena benchmark.pl









4,5/5 Świetna jakość za rozsądną cenę – tak w błyskawicznym skrócie można opisać tę kamerkę internetową. To bardzo wybór do rozmów online, ale też nieprzypadkowo wśród większości streamerów Logitech C920 uchodzi za najlepszą kamerę do transmisji strumieniowych. Dlaczego? A choćby ze względu na możliwość nagrywania w rozdzielczości 1080p, i to w bez utraty płynności, w stałych 30 klatkach na sekundę. Co więcej, podczas streamowania można tu korzystać z wydajnej kompresji H.264. Dodajmy do tego jeszcze dwa mikrofony zdolne nagrywać dźwięk stereo, optykę Carl Zeiss, niezły autofocus i możliwość szybkiego udostępniania nagranych materiałów w serwisach społecznościowych. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl.

Razer Kiyo – bardzo dobra kamera do streamowania w Full HD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Już na pierwszy rzut oka widać, co dla twórców Razer Kiyo było najważniejsze. Wbudowany w kamerkę pierścień LED o temperaturze barwowej sięgającej 5600K i możliwości płynnej regulacji natężenia światła pozwala zapewnić sobie jak najlepsze warunki do nagrywania znacząco poprawiając ekspozycję. Pomysł na taką właśnie kamerkę podsunęli ponoć sami streamerzy korzystający na co dzień z Twitcha, z którymi Razer ściśle współpracował. Dzięki temu, poza pierścieniem doświetlającym, mamy tu także szerokokątny obiektyw, dwie rozdzielczości do wyboru – 720p (przy 60 kl/s) i 1080p (przy 30 kl/s) oraz całą masę parametrów nagrań do samodzielnego ustawienia w oprogramowaniu Razer Synapse. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 720p 60 kl./s, 1080p 30 kl.

Przy większym budżecie i większych wymaganiach możesz też pójść o poziom wyżej i wybrać kamerkę oferującą rozdzielczość 4K – za mniej niż tysiąc złotych kupisz na przykład Logitech Brio. Na co dzień jednak w zupełności wystarczy Full HD.