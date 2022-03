Te akcesoria do laptopa Apple MacBook są przydatne codziennie w domu i w pracy. Rozszerzą możliwości Twojego MacBooka z procesorem M1 i jego nowszymi wariantami. Część z nich pasuje też do innych laptopów i MacBooków. Te akcesoria warto kupić.

Najlepsze akcesoria do MacBooka

Cześć! Wiele osób rzuciło się na pierwsze MacBooki Air z procesorem M1, bo jest to jeden z najbardziej opłacalnych laptopów za około 4000 zł. Działa szybko, pracuje realnie kilkanaście godzin na jednym ładowaniu i jest całkowicie bezgłośny. To w zasadzie idealny lekki laptop. Pytanie tylko… jakie akcesoria kupić, żeby rozszerzyć jego możliwości i zwiększyć komfort obsługi w domu i biurze?

Wybrałem kilkanaście różnych produktów od podstawki, przez myszkę, dysk, słuchawki, przejściówki, aż do plecaka. Do tego zestawienia wybrałem akcesoria całkowicie subiektywnie, ale mam zamiar brać pod uwagę Wasze sugestie w komentarzach. Jeśli polecacie coś ciekawego i przydatnego, to piszcie. Jest szansa, że dodam ten produkt w przyszłej aktualizacji.

Dla Waszej wygody ranking akcesoriów do MacBooka prezentuję w dwóch formach - wideo i tekstowej. Zapraszam!

Podstawka pod laptop

Używanie małego laptopa na biurku sprawia, że ciągle patrzymy w dół, co może powodować ból szyi lub pleców. Dlatego pierwszym akcesorium, bardzo przydatnym w domu i biurze jest podstawka pod laptop. Ja wybrałem taką, która ma pod spodem miejsce na klawiaturę, żeby nie odsuwać od siebie dość małego wyświetlacza. Nie będę podawał konkretnego producenta tych podstawek, ale koszt waha się od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych.

Klawiatura do MacBooka

Jeśli chodzi o klawiaturę, to polecam Logitech MX Keys, szczególnie w wersji mini, ale duża też będzie OK. Jest bezprzewodowa, z podświetleniem, cichymi klawiszami i dość długim czasem pracy na baterii. Wadą jest tylko to, że ma trochę inny układ klawiszy, niż w MacBooku.

Podczas przenoszenia może przydać się sztywne etui ochronne do klawiatury, które zazwyczaj kosztuje kilkadziesiąt złotych.

Jeśli identyczny układ klawiszy jak w MacBooku jest konieczny i możesz zrezygnować z podświetlenia, to kup klawiaturę Apple Magic Keyboard. Obie łączą się przez Bluetooth, a Logitech również przez odbiornik USB.

Myszka do MacBooka

Najlepszą myszką jest moim zdaniem Logitech MX Master 3. Polecam ją do każdego laptopa, zarówno z systemem MacOS, jak i Windows. Jest bardzo wygodna, reaguje szybko, działa długo na akumulatorze i ma świetną, magnetyczną rolkę górną. Można ją sparować z trzema komputerami, zarówno przez Bluetooth, jak i przez odbiornik USB. Nie jest płaska, ale jest komfortowa i solidna.

Przenośny monitor do laptopa

W domu lub biurze MacBook może być podłączony do dużego monitora, ale część osób potrzebuje też monitora przenośnego, który zasilany jest z własnego akumulatora i podłączany przez USB-C. Tutaj polecić mogę panel Asus ZenScreen Touch MB16AMT. Co ciekawe po odpowiedniej konfiguracji może on służyć do dotykowej obsługi MacBooka, co może być szczególnie przydatne podczas prezentacji i spotkań z klientami. Jego przekątna to 15,6 cala, a rozdzielczość Full HD. Innymi słowy może przydać się również podczas pracy stacjonarnej, jako drugi monitor.

Szybki dysk przenośny

Wiele osób kupuje MacBooka w najtańszej wersji, z najmniejszą pamięcią, więc do przechowywania danych przyda się szybki dysk zewnętrzny. Moje propozycje są dwie. Po pierwsze Samsung T7 z prędkością odczytu i zapisu około 1000 MB/s. Jest solidny, bardzo szybki, lekki i dobrze wyceniony. Wersja 1 TB kosztuje nawet poniżej 500 zł.

A jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze szybszego, to wybierz SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2, który ma odczyt i zapis około 2000 MB/s. Wersja 1 TB kosztuje około 850 zł.

Szybka karta pamięci SD UHS-II

Jeśli masz najnowszego MacBooka Pro, to możesz podłączyć do niego szybką kartę pamięci SD, w standardzie UHD-II. Taka karta może być podłączona cały czas do laptopa, a jednocześnie oferuje szybkość odczytu około 300 MB/s i zapisu 2670 MB/s. Przykładem mogą być dwa modele: SanDisk Extreme Pro SDXC oraz Kingston SD Canvas React Plus. Szybkość to zaleta, ale trzeba przygotować się na spory wydatek. Karta UHS-II 128 GB może kosztować grubo ponad 500 zł.

Szybka ładowarka samochodowa do MacBooka

Jeśli często podróżujesz lub pracujesz w trasie, to przyda Ci się szybka ładowarka samochodowa do MacBooka. Przykładem może być Satechi o łącznej mocy 72 W. Może dostarczyć 60 W z gniazda USB-C i jednocześnie 12 W z USB-A. To w zupełności wystarczy, żeby sprawnie ładować MacBooka z procesorem M1 i jego nowszymi odmianami i jednocześnie ładować iPhone. Koszt to około 140 zł.

Przejściówka z USB-C na USB-A

Użytkownicy nowszych MacBooków wiedzą, że regularnie przydaje się przejściówka z małego USB-C na duże USB-A. Oczywiście teoretycznie można kupić najtańszą, ale realnie lepiej jest trochę dopłacić, by mieć wsparcie przynajmniej dla szybszego standardu USB 3. Takich adapterów jest wiele na rynku, a koszt to zazwyczaj w granicach 30-60 zł.

Multi-port z USB-C do MacBooka M1

A jeśli prosta przejściówka z USB-C nie wystarczy, lecz potrzebujesz wielofunkcyjnego multi-portu, to warto uważać. Zdarzało się, że nieoficjalne akcesoria psuły MacBooki z procesorami M1. Dlatego w tym przypadku warto korzystać z oficjalnie rekomendowanych multi-portów, takich jak Satechi Aluminum USB-C Multiport Pro. Dostępny jest na oficjalnej stronie Apple, kompatybilny z procesorami M1 i wyposażony w czytnik kart pamięci SD, złącze HDMI ze wsparciem dla 4K, duże USB-A 3.0 oraz USB-C z zasilaniem Power Delivery.

DAC USB do MacBooka

MacBooki oferują dobrą jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym mini jack 3,5 mm, ale jeśli ktoś potrzebuje jeszcze lepszej mocy i szczegółowości dźwięku, to polecam zakup DAC’a USB. Najlepiej małego, który nie zajmie wiele miejsca na biurku i będzie można go łatwo przenosić. Dobrym przykładem jest FiiO K3s. Dekoduje nawet pliki DSD256 i obsługuje dźwięk 384kHz/ 32-bit, a przy tym zaskakuje czystością i głębią brzmienia w atrakcyjnej cenie około 600 zł. Poradzi sobie nawet z dużymi, wymagającymi słuchawkami.

Słuchawki przewodowe do MacBooka

A skoro już jesteśmy przy słuchawkach, to jakie przewodowe wybrać? Ja proponuję coś z nieco wyższej półki, a dokładniej model Sennheiser HD 660S. Mają konstrukcję otwartą i łączą w sobie brzmienie kultowych wręcz słuchawek HD600 i HD650. Mają odłączany przewód, miękkie welurowe poduszki, są lekkie i wygodne. Imponują szczegółowością i czystością brzmienia oraz dobrą przestrzenią, ale nie są przeznaczone dla miłośników ciężkiego basu. Oferuję elegancką, wysublimowaną jakość. Koszt? No cóż, tanio nie jest - zapłacimy około 1700 - 1800 zł.

Słuchawki bezprzewodowe do MacBooka

Alternatywnie mogę polecić słuchawki małe i bezprzewodowe. Nie będzie chyba zaskoczeniem jeśli powiem, że z MacBookiem najlepiej współpracują słuchawki douszne Apple AirPods 3 lub dokanałowe Apple AirPods Pro. Łączą się szybko, sygnał jest stabilny, a jakość dźwięku bardzo dobra. Mają też mikrofony, więc można używać ich w czasie połączeń głosowych i wideokonferencji. Ponadto gdy skończymy pracę na MacBooku, to możemy ich używać z iPhonem.

Plecak do laptopa

Na koniec zostawiłem plecak do laptopa. Jego wybór jest kwestią gustu. Większy, mniejszy, czarny, kolorowy, płócienny, skórzany - każdy wybierze coś innego. Ja znalazłem na polskim Amazonie taki, który domyślnie jest bardzo cienki, ale jego grubość można powiększyć, by zmieścić więcej w środku. Wygląda minimalistycznie i elegancko, pomieści MacBooka i dokumenty, a po rozłożeniu można dorzucić ładowarkę, kable, dysk, multi-port i na dokładkę jeszcze iPada. Powinien wytrzymać lekki deszcz i nie kosztuje zbyt wiele, bo około 170 zł.

Zakończenie

To już wszystkie moje propozycje akcesoriów, ale tak jak wspomniałem na początku bardzo chętnie zapoznam się z Waszymi rekomendacjami. Jeśli uważacie, że warto coś dodać, albo odjąć, to piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie, to dajcie też łapkę w górę i suba. Tymczasem, do zobaczenia!