Przed wami lista najlepszych gier na PC z trybem lokalnej kooperacji (co-op) i rywalizacji (Player vs Player) - czyli po prostu gier w które możecie pograć we dwóch na jednym komputerze! Oto nasz ranking gier na dwie osoby.

Szukacie najlepszych gier wieloosobowych do lokalnej kooperacji lub rywalizacji, na wspólnym lub podzielonym ekranie? Gry na dwie osoby na jednym komputerze nieodmiennie cieszą się dużą popularnością. Sieciowy multiplayer to fajna sprawa, ale powiedzmy sobie szczerze - nie ma to jak kanapowa kooperacja... czy też rywalizacja (versus). Pierwsze co się nasuwa jeśli chodzi o gry dla dwóch osób na jednej maszynie są oczywiście konsole, ale gry kooperacyjne PC również nie należą do rzadkości! Gry multiplayer PC w wersji lokalnej mają się dobrze i naprawdę jest z czego wybierać. Oto dowód!

TOP 10 gier na 2 osoby na jednym komputerze

Gry do lokalnej kooperacji i versus

Przygotowaliśmy dla was zestawienie 10 naszym zdaniem najlepszych gier PC do lokalnego multiplayera. Poniżej topu czeka na was jednak niespodzianka - propozycje kilkudziesięciu kolejnych gier do lokalnego co-opa i versus!

Często używamy tu określenia "gry 2 osobowe" ale niektóre z nich umożliwiają rozgrywkę nawet dla czterech osób na raz. W naszym poprzednim zestawieniu znalazły się takie tytuły jak Lara Croft and Temple of Osiris, Unruly Heroes, Overcooked czy A Way Out.

Co to są gry do lokalnego (kanapowego) trybu multiplayer? To gry które umożliwiają rozgrywkę we dwie (lub więcej) osoby na jednym komputerze, bez dostępu do sieci. Można grać w kooperacji lub też przeciw sobie (versus/PvP), na wspólnym lub podzielonym ekranie (splitscreen). Wiele z takich gier na PC wymaga dwóch padów - inne umożliwiają rozgrywkę na klawiaturze (gracz #1) i padzie (gracz #2), a tylko nieliczne umożliwiają rozgrywkę we dwóch na jednej klawiaturze.

Jeśli więc poważnie myślisz o kanapowej rywalizacji warto zaopatrzyć się w dobry pad do PC - a raczej nawet dwa. Zobaczysz, że gry na dwie osoby PC są warte dodatkowego wydatku.

Najlepsze gry coop na jednym PC

Uwaga - zestawienie obejmuje jedynie gry, w które co najmniej dwóch graczy może grać równocześnie przed jednym ekranem na jednym komputerze - w kooperacji (tzw. gry coop) lub przeciwko sobie (Player vs Player).

Dlatego też nie ma tu tzw. produkcji hotseat, gdzie jedna osoba działa, a druga czeka na swoją kolej (czyli np. Worms, Beyond: Two Souls czy Heroes of Might & Magic).

Szukacie najlepszych gier do kanapowej kooperacji i rywalizacji? Oto nasze propozycje.

10 najlepszych gier do lokalnej kooperacji

DiRT 5

Przypomnijmy, że tryb podzielonego ekranu był dostępny jedynie w DiRT 3 i DiRT: Showdown (nie było go na przykład w DiRT Rally 2.0) - teraz w piątej części gry na szczęście powrócił!

Hellish Quart

Gra wciąż znajduje się we wczesnym dostępie, ale na pewno warto ją wspomnieć - jest to bowiem symulator walki bronią białą osadzony w XVII-wieku więc możemy tu między innymi powywijać szabelką polskiego szlachica, jak i zaporoskiego kozaka. W tworzenie trybu fabularnego zaangażowany jest Jacek Komuda. Jedną z najbardziej znanych bijatyk 3D jest Tekken 7.

Call Of Duty: Black Ops III

Ostatnie odsłony Call Of Duty i Battlefielda was zawiodły? Zawsze można sięgnąć po kultową Call Of Duty Black Ops III - ze wsparciem trybu splitscreen. Inne gry tego typu: Call Of Duty: WW2.

Captain Tsubasa: Rise Of The New Champion

Masz dość kolejnych odsłon FIFA, a kierunek w który poszedł PES, to już w ogóle woła o pomstę do nieba? Oto piłka nożna w nieco innym wydaniu, no i z udziałem legendarnego Kapitana Jastrzębia!

Darksiders: Genesis

Seria Darksiders ma wielu fanów i chociaż ta część odchodzi nieco od pierwowzoru, to możliwość rozgrywki na dwóch sprawia, że jest godną następczynią tej znanej serii.

Trine (1-4)

Serii Trine również nie trzeba przedstawiać. Gry z tej serii umożliwiają rozgywkę dla trzech osób równocześnie (każda wciela się w inną postać - wojownika, maga lub złodziejkę). Część trzecia nie zebrała już tak entuzjastycznych recenzji jak dwie pierwsze gry, ale wciąż przynosi mnóstwo zabawy. Czwórka natomiast jest znakomita! Podobne gry: Nine Parchments.

Soul Calibur VI

Jeśli dobrze pamiętam początki tej gry sięgają pierwszej konsoli Playstation i już wtedy była grą kultową. Dodatkową atrakcją w części VI jest możliwość rozgrywki Geraltem z Rivii. Podobne gry: Jump Force, czy Dead or Alive 6. Jeśli wolisz bijatyki 2D to sięgnij po Dragon Ball Fighter Z, Street Fighter V, Mortal Kombat, czy Street Fighter X Tekken.

Gears 5

Tej gry nikomu przedstawiać nie trzeba - ten hit z Xboxa to absolutny must have. Możliwość przejścia kampanii w kooperacji to prawdziwa radocha. Taką samą opcję znajdziecie w Gears Of War 4. Podobne gry: Resident Evil 6 lub jeśli interesuje was strzelanie w wersji FPP to sięgnijcie po Serious Sam 3 BFE.

Divinity: Grzech Pierworodny (1 i 2)

Jeśli chodzi o gry cRPG splitscreen na PC to nie znajdziecie nic lepszego. Pierwszorzędna gra role-playing z możliwością gry na podzielonym ekranie na dwie osoby! To zbyt piękne by było prawdziwe? A jednak! Po ograniu pierwszej części nie zapomnijcie o sięgnięciu po drugą! Podobne gry: Outward.

It Takes Two

Gra twórców A Way Out, która pozamiatała w kwestii rozgrywki we dwóch (czy dwoje). Emocjonująca i wzruszająca historia, na dodatek cholernie grywalna!

Mało? Oto inne fajne gry wieloosobowe na PC!

(multiplayer lokalny)

Jeśli macie jeszcze inne propozycje gier do lokalnego multiplayera na PC, koniecznie dajcie znać w komentarzach!

