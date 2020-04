W obecnych, ciężkich czasach kamera do streamowania służy nam nie tylko do transmitowania rozgrywek z ulubionych gry, tworzenia vlogów czy poradników, ale także do stałej komunikacji z rodziną i znajomymi. Oto 5 kamerek internetowych, które idealnie się do tego nadadzą.

Mimo pandemii moda na streamowanie trwa w najlepsze. Wystarczy spojrzeć na Twitcha, gdzie aż roi się od transmisji z rozgrywek z League of Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite czy Grand Theft Auto V. Gracze uwielbiają chwalić się swoimi wyczynami, a i chętnych do ich oglądania nie brakuje.

By jednak w ogóle myśleć o zabawie w streamera, czy to transmitującego własną rozgrywkę w najnowsze hity czy też rozpoczynającego swoją przygodę z vlogami, koniecznie trzeba zaopatrzyć się dobrą kamerę internetową do streamowania. Raz, że jest wygodniejsza w obsłudze, bo wszystkim da się sterować prosto z ekranu o komputera, a dwa – że pozwala dobrze pokazać naszą twarz.

Dzięki dodaniu widoku z kamery streamingowej publikowane materiały z pewnością będą znacznie ciekawsze i bardziej naturalne. Wszak nie ma to jak śledzenie prawdziwych emocji na twarzy grającego.

Sam obraz to nie wszystko, pamiętajcie również o dobrym audio - oto najlepsze mikrofony do wokalu w dobrej cenie.

Nie tylko streaming, czyli kamera internetowa do komputera w domu

Trwająca właśnie akcja #Zostańwdomu spowodowała, że kamera do streamowania stała się niemal towarem pierwszej potrzeby. Zamknięci w domach szukamy sposobów nie tylko na pracę zdalną, ale także na utrzymanie kontaktów z rodziną i znajomymi. Trudno się więc dziwić, że nagle świat przypomniał sobie o istnieniu kamerek internetowych do komputera. Streaming online, lekcje online, praca online - tam wszędzie potrzebujemy dobrego obrazu.

Ogromny wzrost zainteresowania mocno skomplikował jednak życie stającym dopiero przed dylematem - jaka kamera do streamowania. Dla tych, którzy szukają alternatywnych rozwiązań zdolnych zastąpić typowe kamery do streamowania polecamy zajrzeć na koniec niniejszego artykułu.

Jaka kamerka do streamowania? Oto polecane modele:

Kamerka internetowa do komputera – na co zwracać uwagę?

Wybierając kamerkę do streamowania z pewnością pierwsze na co zwracamy uwagę to rozdzielczość. Najtańsze modele potrafią rejestrować obraz w HD 720p, najdroższe zaś w UHD 4K. I choć rozdzielczość jest istotna, bo od niej zależy jakość obrazu, to jednak znacznie ważniejsza przy streamowaniu jest płynność nagrania. Wszak nikt nie lubi przeskakującego filmu.

Warto więc zawsze sprawdzić w ilu klatkach na sekundę kamerka rejestruje obraz. Najczęściej wartość ta sięga 30 kl/s, przy czym, co istotne, nie zawsze oznacza to stałą szybkość nagrywania. W przypadku droższych kamerek do streamowania może pojawić się także wybór między 30 a 60 kl/s.

Ta druga wartość pojawia się jednak najczęściej przy niższej rozdzielczości niż maksymalna. Pamiętaj, że sporo zależy też od twojego łącza internetowego – bez dobrej przepustowości na nic wysokie rozdzielczości czy superpłynność.

Oczywiście, podczas streamowania liczy się nie tylko obraz, ale i dźwięk. Polecane przez nas kamery do streamowania oferują w tym względzie różne rozwiązania. Niektóre z nich posiadają możliwość nagrywania dźwięku w stereo, inne – tylko mono. Większość zaś posiada układy redukujące ewentualne zakłócenia i szum otoczenia.

A czym kierowaliśmy się dobierając kamerki do naszego zestawienia? Przede wszystkim krążącymi po Sieci opiniami użytkowników. Poza tym staraliśmy się by wszystkie polecane przez nas modele stanowiły swoisty przegląd cenowy – od dobrych i tanich kamerek do streamowania, po najlepsze, najbardziej innowacyjne, oferujące masę dodatkowych funkcji. Każdy powinien więc móc znaleźć tu coś dla siebie.

Creative Live! Cam Sync HD - dobra i tania kamerka internetowa do streamowania









4,5/5 Ocena benchmark.pl Creative Live! Cam Sync HD jest idealnym przykładem na to, że kamerka do streamowania wcale nie musi być droga. Owszem, nagrywa jednie w rozdzielczości HD 720p przy płynności sięgającej 30 klatek na sekundę, ale na początek przygody ze streamowaniem powinno wystarczyć. Wbudowany mikrofon z układem redukcji szumów dba by rejestrowany dźwięk był odpowiednio klarowny, a funkcja „Plug & Chat” pozwala korzystać z kamerki bez potrzeby instalacji dedykowanego oprogramowania. Jest tu też opcja błyskawicznego udostępniania nagranych materiałów na Facebooku bądź Youtube, za jednym tylko kliknięciem. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 720p 30 kl./s Pokaż produkt

Microsoft LifeCam Cinema - popularna kamera do streamowania









4,5/5 Ocena benchmark.pl Choć Microsoft LifeCam Cinema ma już swoje lata (jej pierwsza wersja pojawiła się w 2009 roku) to wciąż pozostaje jedną z najchętniej kupowanych kamerek internetowych. Swoją popularność zawdzięcza ona jednak nie tylko przystępnej cenie, ale też niezłej jakości nagrań. Maksymalna rozdzielczość to co prawda jedynie 720p, ale dzięki technologiom TrueColor i ClearFrame, które dbają o odpowiednie naświetlenie i eliminację ewentualnych szumów rejestrowany obraz jest naprawdę dobrej jakości. Do tego dochodzi jeszcze niezły autofocus, funkcja śledzenia twarzy oraz przyzwoity, szerokopasmowy mikrofon z wbudowanym układem redukcji szumów. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 720p 30 kl./s

Wymiary 55,8 x 24 x 45,9 mm

Logitech HD Pro C920 - świetnie oceniana kamera internetowa do streamowania









4,5/5 Ocena benchmark.pl Świetna jakość za rozsądną cenę – tak w błyskawicznym skrócie można opisać tę kamerkę internetową. Nieprzypadkowo wśród większości streamerów Logitech C920 uchodzi za najlepszą kamerę do transmisji strumieniowych. Dlaczego? A choćby ze względu na możliwość nagrywania w rozdzielczości 1080p, i to w bez utraty płynności, w stałych 30 klatkach na sekundę. To pierwsza taka kamerka w naszym zestawieniu. Co więcej, podczas streamowania można tu korzystać z wydajnej kompresji H.264. Dodajmy do tego jeszcze dwa mikrofony zdolne nagrywać dźwięk stereo, optykę Carl Zeiss, niezły autofocus i możliwość szybkiego udostępniania nagranych materiałów w serwisach społecznościowych, i już mamy obraz niemal idealnej kamery dla streamera – od początkujących po zawodowców. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl. Pokaż produkt

Razer Kiyo - idealna kamera do streamingu









4,5/5 Ocena benchmark.pl Już na pierwszy rzut oka widać co dla twórców Razer Kiyo było najważniejsze. Wbudowany w kamerkę pierścień LED o temperaturze barwowej sięgającej 5600K i możliwości płynnej regulacji natężenia światła pozwala zapewnić sobie jak najlepsze warunki do nagrywania znacząco poprawiając ekspozycję. Pomysł na taką właśnie kamerkę podsunęli ponoć sami streamerzy korzystający na co dzień z Twitcha, z którymi Razer ściśle współpracował podczas fazy projektowania. Dzięki temu, poza pierścieniem doświetlającym, mamy tu także szerokokątny obiektyw, dwie rozdzielczości do wyboru – 720p (przy 60 kl/s) i 1080p (przy 30 kl/s) oraz całą masę parametrów nagrań do samodzielnego ustawienia w oprogramowaniu Razer Synapse. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 720p 60 kl./s, 1080p 30 kl. Pokaż produkt

Logitech Brio 4K Stream Edition - najlepsza kamera do streamowania









4,5/5 Ocena benchmark.pl A oto i najdroższa kamerka w naszym zestawieniu, ale też najbardziej innowacyjna i oferująca największe możliwości. Jakby nie patrzeć to pierwsza kamerka internetowa potrafiąca rejestrować obraz w rozdzielczości sięgającej UHD 4K. Mało tego, Logitech Brio 4K Stream Edition sięga też po technologię RightLight 3 z HDR by zagwarantować pierwszorzędną jakość nagrywanych materiałów, nawet w słabych warunkach oświetleniowych. A na tym wcale nie koniec, bo skoro to produkt z najwyższej półki to i dodatkowych funkcji zabraknąć po prostu nie mogło. I tak mamy tu regulowane pole widzenia (od 65 do 90 stopni), 5-krotne cyfrowe powiększenie, rozpoznawanie twarzy (świetnie działające z Windows Hello), automatyczne ustawianie ostrości i opcję neutralizacji tła. Logitech zadbał także o odpowiednią jakość nagrywanego dźwięku wyposażając kamerkę w podwójne mikrofony wielokierunkowe z automatyczną redukcją zakłóceń. Innymi słowy – jest tu wszystko co można sobie zamarzyć poważnie podchodząc do kwestii streamowania. Dotyczy to także dołączonej do zestawu 12-miesięcznej licencji XSplit Premium. Najważniejsze cechy: Rozdzielczość nagrań wideo 4096 x 2160 px, 720p 60 kl./s, 1080p 30 kl., 1080p 60 kl./s, 720p 30 kl./s

Wymiary 27 x 102 x 27 mm

Waga 63 g

A co, jeśli nie mogę kupić żadnej kamery polecanej kamery do streamowania?

Panujący obecnie deficyt kamer streamingowych wymusza sięganie do nietypowe rozwiązania. Oto dwie ciekawe alternatywy, które mogą przydać się zarówno do prowadzenia wideokonferencji ze współpracownikami czy rodziną, jak posłużyć za tymczasowy warsztat streamera.

Xblitz Reborn 4K - kamera sportowa, która może służyć jako kamerka online

Xblitz Reborn 4K – tak, jak najbardziej to możliwe – ta kamerka sportowa 4K sprawdzi się znakomicie także jako kamera internetowa do streamowania. Wystarczy podłączyć Xblitz Reborn 4K kablem USB do komputera i już można streamować, prowadzić wideo rozmowy bądź urządzać wideokonferencje. A jak pandemia się skończy, odłączamy kamerę i w drogę :)

Jabra PanaCast – ktoś pewnie powie teraz „zwariowali, kamerka za blisko 5000 zł do streamowania?” No cóż, to kamera specjalnego przeznaczenia – do wideokonferencji, ze 180-stopniowym zakresem widzenia, rozdzielczością 4K i inteligentnym zoomem. Ewentualne wykorzystanie w domu czy do zabawy to raczej margines (o czym zresztą wspominaliśmy w naszej wideorecenzji Jabra PanaCast), ale warto wiedzieć, że takie urządzenie istnieje.

