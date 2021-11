Jak co roku, na Święto Niepodległości wybieramy 11 najlepszych, naszym zdaniem, polskich gier. Paru wymiataczy growego świata wciąż świetnie trzyma się w naszym zestawieniu, ale po piętach coraz mocniej depcze już im grono fantastycznych nowości. Oto najlepsze polskie gry!

Nie tylko Wieśkiem polskie gry stoją! W żadnym razie! Wprawdzie Biały Wilk wciąż wiedzie tutaj prym, wciąż pozostając jedną z najlepszych i najlepiej wspominanych polskich gier w historii, ale tłumnie dołączają do niego kolejne tytuły, czy to wprost z listy najbardziej oczekiwanych gier 2021 roku czy też takich, które pojawiając się niespodziewanie z miejsca rozbijają bank. Oczywiście, jest też prężnie rozwijająca się działka polskich indyków. Te najciekawsze i dobrze rokujące na przyszłość też nie mogły więc ujść naszej uwadze. Wszystkie te znakomite tytuły wylądowały w naszym zbiorczym zestawieniu 11 najlepszych polskich gier ostatnich lat.

Narodowe Święto Niepodległości

Bo jak Święto Niepodległości to przecież i duma narodowa, a w świecie gier możemy być - oj, możemy! - dumni z tego, że nasi krajanie szturmem biorą kolejne terytoria rynku wirtualnej rozrywki. Czy to RPG, czy gry przygodowe, czy survival-horrory, czy nawet… symulator żula - nie ma chyba takiego obszaru, w który Polacy nie zatknęliby już biało-czerwonego proporca.

Najlepsze polskie gry:

Czas więc przyjrzeć się bliżej tym jedenastu polskim tryumfom na światowej gamingowej scenie ostatnich lat. Obok tytułów powszechnie znanych i lubianych znajdziecie tu również nowości, które, mimo iż całkiem niedawno ujrzały światło dzienne, zdążyły zwrócić na siebie całkiem sporą uwagę. Nie zapomnieliśmy też o produkcjach, które może najlepszego startu nie miały, ale wciąż w duchu liczymy, że mają jeszcze szansę stać się czymś naprawdę wielkim.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może zgadzać się z naszym wyborem najlepszych polskich gier ostatnich lat. Dlatego też na końcu naszego zestawienia umieściliśmy dodatkową, rezerwową listę wartych zapamiętania polskich tytułów, które mocno wryły nam się w pamięć i które wciąż, mimo upływu czasami nawet kilku lat od ich premiery, potrafią dostarczyć całą masę frajdy. Nie przedłużając więcej zapraszamy do lektury! Oto jedenaście najlepszych polskich gier ostatnich lat, nasza narodowa chluba i powód do dumy z coraz lepiej radzącego sobie polskiego gamedeva.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Producent: CD Projekt RED

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Data premiery: 19 maja 2015 (PS4/XONE/PC)/15 października 2019 (Switch)

Cyfrowe przygody Białego Wilka to nie tyle gra polska, co arcy-polska. Raz, że wyrasta ona z drzewa literatury Sapkowskiego, a dwa, że i ono jest głęboko zakorzenione w żyznej glebie naszej rodzimej kultury. Mimo, że akcja serii gier o Wiedźminie - a w tym też najbardziej rozrośniętej części trzeciej, - toczy się w świecie fantasy, roi się w tym uniwersum od słowiańskich akcentów. Wsie, jak żywcem wycięte z obrazów Wyspiańskiego, postacie jak z poematów Mickiewicza i żarty jak z filmów Barei. CD Projekt RED sprytnie przemyca nasze dziedzictwo narodowe, biało-czerwony farsz skrywając w krwistym mięsiwie wciągającej opowieści. Co ciekawe, w 2019 roku Wiedźmin 3 pojawił się także w wersji przenośnej, na Nintendo Switch, a już wkrótce, w 2022 będziemy mogli bawić się nim na nextgenach. I dobrze, bo fenomenalna gra.

Dying Light

Producent: Techland

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Data premiery: 27 stycznia 2015 (PS4/XONE/PC)/19 października 2021 (Switch)

Niesamowite, jak ten tytuł się „trzyma”. Niby od jego premiery minęło już nawet więcej czasu niż od debiutu Wiedźmina 3, a Dying Light wciąż niezmiennie wywołuje spore emocje wśród graczy. Wystarczy spojrzeć na niedawną premierę tejże gry na Nintendo Switch – jakość tego portu sprawiła nam wszystkim naprawdę sporą niespodziankę. Zresztą z samym Dying Light jest jak z jajem Kolumba – niby prosty pomysł, ale trzeba było na niego wpaść! No bo czy ktoś wcześniej zaserwował nam tak wybuchową mieszankę żywych trupów, otwartego świata i parkouru? Ano nie.

Tymczasem wrocławskiemu Techlandowi ta sztuka się udała, choć nie od razu. Za swoistego rodzaju poligon do testowania systemu walki i ogólnej konwencji posłużył wcześnie ceniony nie tylko w Polsce, choć nieco już zapomniany Dead Island. Dopiero doświadczenia nabyte przy jego produkcji pozwoliły na stworzenie majestatycznej i przerażającej metropolii Harran, w której zakochali się wielbiciele akrobatycznego survivalu z całego świata. I to na tyle, że nerwowo wyczekują już dalszej części tej niesamowitej historii w Dying Light 2.

Outriders

Producent: People Can Fly

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 1 kwietnia 2021

Oj, burzliwą historię ma za sobą polskie studio People Can Fly. Dla nas, graczy, najważniejsze są jednak owoce ich pracy, a te niemal za każdym razem przynosiły nam ogrom emocji. Pamiętacie może Painkillera? A Bulletstorm albo Gears of War: Judgment? Ano właśnie. Doskonale wpisuje się w to też Outriders, nazywane przez niektórych naszą polską odpowiedzią na Borderlands i Destiny 2.

Ta sieciowa, kooperacyjna strzelanka z elementami RPG uwiodła miliony graczy – nie tylko niezwykle klimatycznym, postapokaliptycznym światem, wciągającą historią czy całkiem pomysłowymi drzewkami rozwoju czterech dostępnych tu klas postaci i ich super zdolnościami. Największym atutem Outriders okazał się bowiem wyjątkowo satysfakcjonujący system strzelania. Jasne, tytuł ten nie jest pozbawiony wad. No ale skoro można pograć w niego niemal za darmo, w ramach abonamentu Xbox Game Pass, to czemużby nie spróbować. Nie da się zaprzeczyć, że właśnie to było kluczem do światowego sukcesu Outriders.

Hellish Quart

Producent: Kubold

Platforma: PC

Data premiery: 16 lutego 2021 (wczesny dostęp)

Możecie się dziwić, że gra, która faktycznie jeszcze nie „wyszła”, znalazła się w naszym zestawieniu najlepszych polskich gier. Hellish Quart już we wczesnym dostępie dokonał czegoś na co inne, dużo większe tytuły potrzebują znacznie więcej czasu. Ta nietypowa bijatyka osadzona w XVII-wiecznej Polsce zdołała bowiem zjednać sobie przychylność sporej liczby graczy oferując początkowo naprawdę niewielką zawartość. Jak to możliwe? Cóż, kwestia podejścia do rozgrywki. No bo ile znacie tytułów, w których w super realistyczny sposób walczymy na szable, miecze i rapiery? Hellish Quart może więc i wciąż nie ma porządnej kampanii dla pojedynczego gracza (nadal na nią czekamy), a rozgrywka ciągle skupia się wyłącznie na pojedynkach, ale są one niezwykłe i niesamowicie wyglądające, że naprawdę ciężko się od nich oderwać. Brawa za pomysł i wykonanie. Czekamy na więcej.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Producent: CI Games

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 4 czerwca 2021 (PS4/XONE/XSX/PC)/24 sierpnia 2021 (PS5)

Gry snajperskie cieszą się wśród graczy niesłabnącym powodzeniem. Tym bardziej mamy powody do dumy, że w samej czołówce tego typu strzelanin znalazła się nie jedna polska produkcja, a cała ich seria. Co prawda Sniper: Ghost Warrior, bo to o tym cyklu oczywiście mowa, przez ostatnie lata mocno się zmieniło zastępując olbrzymi, otwarty świat mniejszymi, bardziej skondensowanymi mapami, ale jak widać wyszło jej to na dobre. Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, z wyraźnie lepszą oprawą wizualną, ciekawymi misjami oraz strzałami snajperskimi z prawdziwie ekstremalnych dystansów, wyraźnie podbił serca graczy osiągając niemały sukces sprzedażowy. Brawa dla twórców!

Gamedec

Producent: Anshar Studios

Platforma: PC

Data premiery: 16 września 2021

Pośród najlepszych polskich gier tego tytułu po prostu nie mogło zabraknąć. Gamedec jest bowiem na wskroś polski. Nie dość bowiem, że to nietypowe RPG tworzone było przez polskie studio przy czynnym udziale Marcina Przybyłka, autora książkowej sagi Gamedec, to jeszcze cyberpunkowy świat, w którym rozgrywa się akcja gry, ma tutaj obraz Warszawy dalekiej przyszłości. Światów jest tu oczywiście więcej, bo przecież jesteśmy Gamedekiem, czyli detektywem rozwiązującym zagadki w szalenie popularnych w XXII wieku wirtualnych światach gier wideo. I właśnie ta niezwykła różnorodność wraz z całkiem niezłą fabułą, świetnymi dialogami, ciekawym systemem dedukcji, humorem i przełamywaniem czwartej ściany zaskarbiła sobie nasze uznanie.

Cyberpunk 2077

Producent: CD Projekt RED

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Data premiery: 10 grudnia 2020

Ktoś powie pewnie teraz „a co robi ten Cyberbug pośród najlepszych polskich gier? Przecież to jeden z największych zawodów ostatnich lat”. A i owszem, debiut nowej gry twórców nieśmiertelnego Wiedźmina 3 z pewnością trudno uznać za udany. Tyle że źródłem problemów nie był tu świat gry, bohaterowie, fabuła czy wymyślone na jej potrzeby misje. Cyberpunk 2077 wszedł na rynek w fatalnej kondycji technicznej. Co tu dużo pisać, takiej ilości bugów i niedoróbek dawno nie widzieliśmy, przynajmniej pośród tych najgłośniejszych tytułów z największym budżetem. Czy coś się w tej materii przez te ostatnie miesiące zmieniło? Trochę tak – wyeliminowano te najbardziej wkurzające błędy, co nieco poprawiono i ulepszono. Wreszcie można skupić się na opowieści i faktycznie ten tytuł docenić. Wierzcie lub nie, ale jest tego wart.

Ghostrunner

Producent: One More Level

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Data premiery: 27 października 202 (PS4/XONE/PC)/9 grudnia 2020 (Switch)/28 września 2021 (PS5/XSX)

Oj, obrodziło cyberpunkiem na naszej liście, obrodziło. Na szczęście tym razem nie chodzi o kolejnego erpega, a „radosną”, ultraszybką i bezpardonową sieczkę na ulicach ponurego miasta-wieży. Z tą „radosną” to oczywiście nieco przesadziłem, bo rozgrywka jest tu bardzo wymagająca i o śmierć nietrudno, ale właśnie to przecież lubimy, no nie? W błyskawicznym skrócie Ghostrunner to taki futurystyczny Dark Souls – dynamiczny, dużo bardziej zręcznościowy, świetnie zaprojektowany i bezlitosny. W tej grze będziesz ginąć, nie ma zmiłuj. Ale będziesz też cieszyć się z każdego, nawet najmniejszego triumfu.

The Medium

Producent: Bloober Team

Platformy: PS5/XSX/PC

Data premiery: 29 stycznia 2021 (XSX/PC)/3 września 2021 (PS5)

Polacy nie gęsi i swojego rodzimego Silent Hill’a też mają. The Medium od polskiego Bloober Team to rasowy horror psychologiczny, w którym balansujemy na granicy dwóch światów – tym rzeczywistym i tym duchowym. Siłą tego tytułu jest jednak nie tylko nietypowe ukazanie akcji i możliwość płynnego „przechodzenia” między wymiarami. Twórcy postarali się tu o naprawdę wciągającą fabułę, świetną, podkręcającą atmosferę niepokoju muzykę oraz prawdziwie mroczny, ponury świat duchów niemal żywcem wyciągnięty z obrazów Beksińskiego. Czy warto w to zagrać? Też pytanie. Czy warto ukończyć? Oj, i to jak. The Medium potrafi miło zaskoczyć.

Papetura

Producent: Patums

Platforma: PC

Data premiery: 7 maja 2021

Ciekawe ilu z Was słyszało o tym tytule. Pewnie niewielu, bo przecież nie da się śledzić wszystkich co rusz pojawiających się małych indyczków. Papetura jest właśnie takim małym przygodowym cudeńkiem – niesamowicie krótkim, bo całość można skończyć w jakieś dwie godziny, ale też wyjątkowo oryginalnym i absolutnie przepięknym. Dość powiedzieć, że papierowy świat tejże gry jest owocem pracy jednego człowieka – Tomasza Ostafina, który przez 7 długich lat faktycznie rysował, wycinał z papieru i sklejał poszczególne elementy, które później fotografował i przenosił do swojej produkcji. Tytaniczna praca nie dałaby jednak tak znakomitego efektu, gdyby nie doskonale spasowana, klimatyczna muzyka autorstwa Tomasa Dvoraka. Co tu dużo pisać – drugiego tak czarującego polskiego tytułu ze świecą szukać.

War Mongrels

Producent: Destructive Creations

Platforma: PC (konsole – 2022)

Data premiery: 19 października 2021

Co powiecie na polskie Commandos? Tak, taką grę też już mamy. Osadzone w czasach II wojny światowej War Mongrels to co prawda bardzo świeża produkcja, której premiera miała miejsce ledwie miesiąc temu, ale ma ona spore zadatki na stanie się czymś naprawdę znakomitym… o ile tylko uda się wyeliminować błędy wieku dziecięcego. Dlaczego więc znalazła się w naszym zestawieniu najlepszych polskich gier? Bo to naprawdę udane połączenie taktycznej strategii, skradania i przygodówki, które dodatkowo nie boi się podejmować trudnych tematów. To z pewnością nie miły spacerek a’la Commandos - w tej grze faktycznie można poczuć grozę i okrucieństwo wojny. Spróbujcie, bo warto!

Inne świetne polskie gry warte wspomnienia

To oczywiście nie wszystkie godne polecenia tytuły, za którymi kryją się polscy twórcy. Poniżej znajdziecie dodatkową, rezerwową listę polskich produkcji, które może nie zmieściły się w pierwszej jedenastce, ale wciąż pozostają bardzo dobrymi grami i najlepszym dowodem na to, że „Polak potrafi”.

Frostpunk– tej niezwykłej strategii nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś jak wyglądałoby nasze życie na skutej lodem Ziemi to we Frostpunk znajdziesz odpowiedź. Nie myśl jednak, że to tylko rozbudowa ostatniej ludzkiej osady. W tej grze czekają cię też naprawdę niełatwe decyzje.

This War of Mine – nie ma chyba drugiej takiej gry, która tak niezwykle realistycznie potrafi przedstawić okropieństwa współczesnych wojen na przykładzie grupki osób starających się przetrwać w zrujnowanym mieście. To od nas i naszych decyzji zależy ich przeżycie. Takich dylematów moralnych jeszcze nie mieliście. To wojna jakiej nie znacie i nigdy nie chcielibyście jej poznać.

Green Hell – ta gra survivalowa przeniesie Cię w sam środek pełnej niebezpieczeństw dżungli, gdzie, by przeżyć, musisz szybko nauczyć się trudnej sztuki przetrwania. Jak pozyskać jedzenie, rozpalić ogień, a nawet, jak wyleczyć odniesione rany – tu wszystko ma znaczenie.

Chernobylite – w błyskawicznym skrócie to duchowy spadkobierca kultowego Stalkera z polskim pazurem. Stąd prócz wędrówek po postapokaliptycznych pustkowiach, znalazły się tu również zabawy z rozrywaniem czasoprzestrzeni, psychodeliczne flashbacki, które nawiedzają głównego bohatera, a także mnóstwo fabularnych rozgałęzień oraz wymagających zagadek.

Ruiner– szybka, dynamiczna, taktyczna strzelanka mocno podlana cyberpunkowym sosem. Do tego całkiem wymagająca i naprawdę nieźle wyglądająca. Jeśli podoba Wam się ten opis to wiecie już co musicie zrobić, prawda?

Observer: System Redux – rzadko zdarza by w polskich produkcjach ujrzeć aktora tej klasy aktora co Rutger Hauer, słynnego Roya Batty z Blade Runnera. Tymczasem w tym polskim horrorze mocno zanurzonym w cyberpunkowych klimatach wcielił się on w głównego bohatera. Już samo to brzmi nieźle, prawda? Odświeżona edycja tejże gry to lepsza rozdzielczość, oświetlenie i modele postaci.

Shadow Warrior 2 – powiedzieć „szalona” o tej strzelaninie to w zasadzie nie powiedzieć nic. W tej opowieści o awanturniczym ninja, którego cięty język ostrością dorównuje tylko brzeszczotowi jego miecza, będziesz na przemian tłukł hordy demonów, siał zniszczenie i śmiał się do rozpuku. Ot, frajda w czystej postaci.

Beat Cop – niby staroszkolna przygodówka point’n’click, a jakże ciekawie zrealizowana. Pod tą specyficzną oprawą retro kryje się bowiem pełna czarnego humoru, wielowątkowa i mocno wciągająca fabuła i cała masa naprawdę ciekawych mechanik.

Layers of Fear – oto horror jak się patrzy. I to dosłownie. Krakowskie studio Bloober Team zaprosiło nas tu bowiem do XIX-wiecznej posiadłości pewnego malarza. A że ów artysta jest nieco szalony to z każdym kolejnym pociągnięciem jego pędzla otaczająca go rzeczywistość wynaturza się coraz bardziej, a on sam gubi się w swoich urojeniach. Tak jak i my kierując jego postacią!

Zaginięcie Ethana Cartera – pamiętacie Miasteczko Twin Peaks? No to macie Twin Peaks w polskim wydaniu. Ta niezwykła produkcja pozwala nam zanurzyć się w mroczne odmęty surrealistycznego śledztwa prowadzonego w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku. A samo rozwiązanie budzącej grozę intrygi potrafi dać naprawdę niezłego kopa.

Call of Juarez: Gunslinger– mimo, że od premiery tej gry minęło już ponad 8 lat, wciąż ją miło ją wspominamy. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że to najlepsza odsłona tej serii. Co stoi za jej sukcesem? Rysunkowa grafika, niewysilony humor, zaskakująca narracja i wciskające w fotel strzelaniny. Chciałoby się zobaczyć kolejny tak dobry western, no nie?

A jakie najlepsze polskie gry Wy polecacie?

Jak widać polski gamedev z roku na rok jest coraz lepszy i coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w branży. Dlatego też zdajemy sobie sprawę, że przy tej ilości starych i nowych produkcji nie każdy może zgadzać się z naszym wyborem. Polskich gier jest już całe mrowie. Wcale nie tak trudno ominąć więc jakąś prawdziwą perełkę. Może ktoś z Was na coś takiego właśnie trafił? Piszcie w komentarzach. Chętnie poznamy też Wasze typy najlepszych polskich gier.