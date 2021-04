Spółka nazwa.pl obchodzi dzisiaj 24 lata swojej obecności na polskim rynku IT. Choć wszyscy znamy ją jako dostawcę usług hostingowych, dzisiejsza oferta firmy znacząco wykracza poza ten opis.

Z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że o ile nazwa.pl jest krajową firmą, to jej usługi są świadczone na światowym poziomie. Spółka realizuje je zgodnie z normą bezpieczeństwa ISO 27001 w nowoczesnych Data Center, które zostały zlokalizowane w Krakowie, Warszawie, Amsterdamie, Madrycie, Waszyngtonie i Seattle.

Tym samym rozbudowane zaplecze technologiczne umożliwia użytkownikom serwerów skuteczne oferowanie treści ich stron WWW również odbiorcom spoza granic kraju. Internet to bowiem medium globalne. Dziś ważna jest nie tylko dostępności strony internetowej, ale przede wszystkim szybkość jej działania. To dlatego nazwa.pl stworzyła i rozbudowuje obecnie swoją sieć CDN (Content Delivery Network), obejmującą serwery pośredniczące w udostępnianiu naszych treści użytkownikom w innych krajach i na innych kontynentach.

Sieć CDN nazwa.pl składa się z kluczowych węzłów, zlokalizowanych w Europie i Ameryce Północnej. Jej działanie jest transparentne, co oznacza, że każda domena skonfigurowana w ramach usługi CloudHosting korzysta automatycznie z przyśpieszenia ruchu dla odbiorców w Europie Zachodniej, USA, Azji i Australii (z tych dwóch ostatnich kontynentów połączenia odbywają się bowiem do Polski głównie przez Amerykę Północą).

Najważniejsze daty w historii nazwa.pl 1997 - Piotr Nowak 14 kwietnia zakłada firmę NetArt, początkowo firma korzysta z dzierżawionych serwerów w USA, potem przenosi swoje usługi do Polski,

2003 - NASK uwalnia rynek rejestracji domen, a nazwa.pl zaczyna swoją karierę jako samodzielny rejestrator. Po dwóch latach zyskuje 20% udziału w rynku i osiąga poziom 40 tysięcy zarejestrowanych domen,

2007 - w ofercie nazwa.pl pojawiają się gotowe strony WWW, z których można korzystać w modelu abonamentowym,

2012 - do oferty trafiają narzędzia sklepu internetowego, certyfikaty SSL, a także kreator WWW dla laików, którzy chcą w przysłowiowe „5 minut” założyć własny serwis,

2015 - nazwa.pl jest liderem rejestracji domen w Polsce, obsługuje najwięcej abonentów domeny .pl, a w rankingu EURid jest na 4 miejscu na świecie w rejestracji domen .eu,

2016 – dalsze sukcesy jako rejestrator domen, nazwa.pl jest największym partnerem NASK,

2018 - dla wszystkich domen na serwerach DNS nazwa.pl wdrożono protokół DNSSEC (nazwa.pl obsługuje ponad 66% tak zabezpieczonych domen w Polsce), uruchomiono wymianę ruchu z większością operatorów w Polsce i Europie Zachodniej, w tym redundantne połączenia z centrami danych we Frankfurcie i Amsterdamie. Firma stała się jedynym polskim sponsorem tego projektu, obok takich firm jak: Google, Mozilla czy Facebook,

2019 - z rozwiązań nazwa.pl skorzystało, od momentu jej powstania aż do teraz, ponad milion klientów, którzy zarejestrowali ponad cztery miliony domen i aktywowali pół miliona usług hostingowych. Firma została uznana przez Ministerstwo Cyfryzacji za Operatora Usługi Kluczowej dla cyberbezpieczeństwa Polski,

2020 – nazwa.pl wdrożyła usługi chmurowe CloudHosting. Nastąpiło również zakończenie wymiany serwerów na sprzęt wykorzystujący procesory Intel Xeon E-2288G. Ponadto spółce przyznano nagrodę IT Champion dla firmy hostingowej roku. Firma uzyskała Certyfikat ISO 27001:2017 będący potwierdzeniem najwyższych standardów bezpieczeństwa stosowanych przez spółkę,

2021 – oficjalne uruchomienie sieci Content Delivery Network, pozwalającej na jeszcze szybsze działanie stron WWW.

Rozwój nazwa.pl to odbicie ewolucji całego Internetu na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza

Powyższe zdanie to najlepsze zobrazowanie drogi, jaką przeszła nazwa.pl od 1997 roku, gdy rozpoczęła działalność jako niewielka firma dzierżawiąca serwery. Dziś klient nazwa.pl nie tylko otrzymuje możliwość rejestracji i utrzymania domeny, ale również ofertę CloudHostingu, serwerów VPS, rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem platformy WordPress, e-sklepów, poczty, a nawet aplikacji do wykonywania kopii zapasowych. Uzupełnienie tej oferty przez dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, a także dostęp do narzędzi wspierających bezpieczeństwo naszych treści w sieci, pozwala klientom nazwa.pl ograniczyć liczbę kroków potrzebnych do efektywnego zaistnienia w globalnej sieci.

Aktualna oferta nazwa.pl Wypunktowanie wszystkich narzędzi, do których dostęp mają klienci nazwa.pl, zajęłoby większość artykułu, dlatego ograniczmy się do najważniejszych. Rejestracja domen – możliwość założenia indywidualnego adresu internetowego wraz z szeregiem zabezpieczeń w ramach usługi „Bezpieczna Domena”, która chroni użytkownika działającego w sieci,

CloudHosting z CDN nazwa.pl – chmurowe usługi hostingu stron WWW, e-sklepów i blogów bazujących na CMS WordPress, wspierane dodatkowo siecią serwerów cache w Europie i USA,

Cloud Backup – program do wykonywania kopii zapasowych danych z komputerów z Microsoft Windows 7/8/10. Backup przechowywany jest w bezpiecznym Data Center,

CloudMail - poczta we własnej domenie, o powierzchni dyskowej od 100 GB do nawet 2 TB,

VPS - wirtualne maszyny działające z systemem Linux lub Windows Server,

SSL - certyfikaty nazwaSSL wykorzystujące zarówno szyfrowanie RSA 2048-bit, jak również oparte o krzywe eliptyczne szyfrowanie EDCSA P-384.

Bezpieczeństwo to dla nazwa.pl zarówno inwestycje w sprzęt, oprogramowanie, jak i w zasoby ludzkie

Bezpieczeństwo stanowi dla nazwa.pl najwyższy priorytet. Spółka inwestuje w sprzęt, który odzwierciedla aktualne trendy technologiczne. Tak jak w naszych komputerach dyski talerzowe zastąpiły dyski SSD, a dane zaczęliśmy chętnie przechowywać w chmurze, tak i nazwa.pl modernizowała swoje serwery. Dziś cała infrastruktura oparta jest na technologii cloud, która zapewnia maksymalnie szybkie i nieprzerwane działanie witryn internetowych.

Standardowa oferta zabezpieczeń, która zadowoli większość konsumentów i klientów firmowych, może być dodatkowo rozbudowana o elementy zapewniające jeszcze wyższy stopnień ochrony. W ofercie nazwa.pl znajdziemy zatem również certyfikaty z walidacją domeny i organizacji, korzystające z szyfrowania ECDSA z kluczem publicznym na bazie krzywych eliptycznych P-384.

nazwa.pl to numer jeden, któremu warto zaufać

Klienci, poszukujący najlepszego dostawcy usług IT, nie zawsze stawiają na lidera branży. Jest to jednak błąd. Spółka nazwa.pl, która wiedzie prym jako polski rejestrator domen i krajowy gigant usług hostingowych, zawsze kierowała się czytelnymi zasadami i transparentnością. Do wglądu klientów są kluczowe informacje o standardach, protokołach, typach i wersjach baz danych czy też wersjach oprogramowania, z których w ramach nazwa.pl można korzystać.

Podobnie parametry sprzętowe nigdy nie były tajemnicą. Dlatego nie trzeba obawiać się, że wybierając nazwa.pl, trafiamy na firmę, która nie spełni naszych wymagań. Nawet wtedy, gdy jesteśmy profesjonalnymi webmasterami, developerami czy specjalistami od SEO. Wygoda użytkowania rozwiązań nazwa.pl oznacza zarówno szeroką ofertę skryptów, wtyczek, które często są od razu aktywowane dla zaoszczędzenia nam czasu, jak również kontrolę nad bezpieczeństwem udostępniania danych w sieci. Lwią część tej pracy przejmuje na siebie nazwa.pl, stosując mechanizmy zabezpieczeń na różnych etapach dostępu do treści.

My możemy natomiast skupić się na ich tworzeniu i umieszczaniu na stronach. Warto wspomnieć, że wszystkie usługi nazwa.pl realizowane są zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, co zostało potwierdzone przez urząd certyfikacji DEKRA wydanym certyfikatem ISO 27001:2017.

Technologie stosowane przez nazwa.pl, o których webmaster powinien pamiętać

PHP 8 - obecnie najnowsza wersja języka skryptowego, która od początku 2021 roku jest dostępna dla użytkowników CloudHostingu nazwa.pl,

Composer - system zarządzania pakietami danych dla języka PHP,

WP-CLI - narzędzie pozwalające zoptymalizować i zautomatyzować zarządzanie witrynami tworzonymi w oparciu o WordPress,

Node.js - środowisko uruchomieniowe dla kodu JavaScript na poziomie serwera, przydatne do tworzenia aplikacji internetowych,

MongoDB - nierelacyjne bazy danych, które w przeciwieństwie do baz relacyjnych nie zakładają sztywnego powiązania pomiędzy obiektami, łatwiej się skalują i są lepiej dostosowane do nowoczesnych dysków serwerowych, w tym do stosowanych w nazwa.pl Intel Optane,

Redis i Memcached - magazyny danych, które przyśpieszają działanie stron internetowych, takich jak WordPress czy Prestashop,

Dedykowane adresy IP lokalizowane geograficznie - serwery CloudHosting i VPS w nazwa.pl mogą korzystać dodatkowych adresów IP lokalizowanych geograficznie i ustawień Reverse DNS. Dostępne są takie lokalizacje jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania.

Modernizacje i inwestycje w 2021 roku

W bieżącym roku nazwa.pl planuje wydać aż 12 milionów złotych na innowacje. Oprócz wspomnianej wcześniej dalszej rozbudowy sieci CDN nazwa.pl, planowane jest uruchomienie chmury publicznej i prywatnej. Wdrożony zostanie również Kubernetes, służący do automatyzacji i skalowania aplikacji kontenerowych. Pojawią się też nowe usługi SaaS oraz Serverless, czyli rozwiązania internetowe rozliczane będą na bazie faktycznego zużycia.

Ponadto istniejąca usługa Cloud Backup zostanie zaktualizowana, stanie się dostępna również dla komputerów z macOS i Linuxem. Mail Backup to z kolei nowa możliwość zabezpieczenia poczty z kont użytkowników dzięki wykonywaniu szyfrowanej kopii zapasowych.

nazwa.pl - 24 lata doświadczenia i inwestycji, które doceni każdy konsument i biznesmen

Początkujący właściciel strony internetowej może czuć się zagubiony. Na szczęście z pomocą przychodzi doświadczenie, jakie przez 24 lata zdobyła nazwa.pl. Mowa nie tylko o profesjonalnym i intuicyjnym panelu zarządzania usługami hostingowymi CloudHosting Panel, który spółka wprowadzi w bieżącym roku, czytelnie opisanej ofercie i usłudze pomocy, ale też licznych poradnikach, które są umieszczane w sekcji blogowej.

Dzięki temu każdy użytkownik, niezależnie od stopnia zaawansowania, może być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata IT, które pozwolą mu profesjonalnie prowadzić biznes w sieci. Zachętą do korzystania z usług firmy jest również Program Partnerski nazwa.pl, w ramach którego możemy polecać rozwiązania spółki i uzyskać dzięki temu najwyższe prowizje w Polsce za polecanie usług internetowych.

Urodzinowy konkurs nazwa.pl

Chcieliśmy jeszcze zaprosić Czytelników do udziału w konkursie organizowanych przez nazwa.pl. Wystarczy dołączyć do grupy WordPress Pomoc na Facebooku i odpowiedzieć na proste pytanie. Najlepsze odpowiedzi zostaną nagrodzone darmową usługą CloudHosting Start na rok, a pozostali uczestnicy otrzymają wspomniane rozwiązanie bezpłatnie na 6 miesięcy. W tym konkursie wszyscy wygrywają!

Na koniec chcieliśmy życzyć nazwa.pl kolejnych 24 lat rozwoju. Jeśli szukacie przykładu na to, że Polak potrafi, to nazwa.pl jest tego najlepszym przykładem.

Tekst powstał we współpracy z nazwa.pl

