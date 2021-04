Coraz trudniej uzasadniać jest zakup drogiego telefonu ze względu na aparaty cyfrowe. Dobrym przykładem jest realme 8 Pro, który wbrew pozorom zadowoli niejednego entuzjastę smartfonowej fotografii cyfrowej. W przypadku amatora sprawi, że będzie on “w dobrych rękach”.

Kilka lat temu emocje w branży mobilnej wzbudzały coraz większe przekątne ekranów. Potem zaczęliśmy emocjonować się dodatkowymi aparatami na tylnej ściance telefonów. Wciąż producenci zaskakują nas nowymi rozwiązaniami w tej dziedzinie, ale dziś najciekawszym trendem jest migracja wysokiej jakości technologii foto z wysokiej półki cenowej do półki średniej. Przystępnych cenowo konstrukcji, bo realme 8 Pro, o którym w tym tekście mowa, kupić możemy za 1200-1300 złotych, zależnie od wariantu pamięci RAM.



Nawet taki detal jak porowata tylna ścianka i ogólnie poręczna obudowa pomaga w fotografowaniu

Pisząc technologie foto, mam na myśli nie tylko elektronikę powiązaną z aparatami cyfrowymi, a także te rozwiązania, które czynią fotografowanie i filmowanie lepszym. Mam tu na myśli ekrany dobrze odwzorowujące kolory, szybkie procesory i pamięć, dzięki czemu przeglądanie wykonanych zdjęć nie powoduje irytacji użytkownika. Ale też samo oprogramowanie aparatów, które pozwala dać upust zarówno możliwościom zastosowanych sensorów jak i optyki (tak to nie pomyłka), a także kreatywności fotografa.

Połączenie tych wszystkich elementów pozwoli nam uzyskać tytułowe profesjonalne zdjęcia. Bo profesjonalne to nie tyle wykonane przez osobę profesjonalnie zajmującą się fotografią (czyli bierze za to pieniądze), czy posługującą się kosztownym aparatem cyfrowym, ale przez człowieka z talentem do robienia dobrych zdjęć. A wtedy nawet realme 8 Pro potrafi zdziałać cuda, choć to tylko sprzęt ze średniej półki cenowej.

realme 8 Pro - najpierw sprawdźmy co mamy do dyspozycji sprzętowo

Tylna ścianka wygląda klasycznie, cztery oczka obiektywów kryją jednakże całkiem inne aparaty. Są to:

108 Mpix sensor Samsung HM2 (ISOCELL Plus), który ma rozmiar klasy 1/1,52 cala i obiektyw o jasności f/1,9,

8 Mpix sensor Hynix HK846 z obiektywem o jasności f/2,3 o ultraszerokokątnym polu widzenia,

2 Mpix sensor OmniVision OV02B z obiektywem o jasności f/2,25, zoptymalizowany do wykonania zdjęć makro z odległości 4 cm,

2 Mpix sensor wspierający detekcję głębi przydatny przy wykonywaniu zdjęć portretowych.

Jest też 16 Mpix aparat z przodu przeznaczony do zdjęć selfie.

Układ aparatów sugerować może nie najwyższej klasy sprzęt do fotografii mobilnej, ale nie mówmy hop zanim nie przeskoczymy. realme 8 Pro wykorzystuje to co dostał od producenta w bardzo produktywny sposób, a korzyści z zastosowania 108 Mpix sensora są realne, a nie tylko papierowe. Zdjęciami z tego telefonu zaskoczymy nie tylko siebie, ale też znajomych, którzy korzystają z dużo droższych urządzeń.

Oprogramowanie aparatu - czyli przechodzimy do sedna. Co daje tryb ręczny

Aplikacja aparatu realme 8 Pro przypomina oprogramowanie, które spotkać można w telefonach marki OPPO. Jest ono jednak jeszcze łatwiejsze w użyciu, oprócz standardowych funkcji mamy kilka atrakcyjnych dodatków w postaci trybów tematycznych (tryb przesuniętej osi Tilt-shift, gwiaździstego nieba) lub efektowych (w trybie Portret), a także filtry koloru, dzięki którym bez dalszej obróbki zapewnimy zdjęciom oryginalny wygląd.

W tym tekście skupiamy się jednak na korzyściach, które daje ręczny tryb fotografowania. Jest on dostepny w menu Więcej jako tryb Pro (Ekspert). Jeśli jako mobilny fotograf ograniczacie się jedynie do wykonania zdjęcia, a nawet nie próbujecie wymusić korekty ekspozycji i ostrości, co możliwe jest nawet w automatycznym trybie Zdjęcie, to czasem możecie stracić wiele ciekawych ujęć.

Tryb ręczny fotografowania to coś czego nie należy się bać. Dopóki bowiem nie będziemy w nim nic zmieniali, zachowa się dokładnie tak jak tryb automatyczny, który podejmuje decyzję za nas

Nie oznacza to, że wasze zdjęcia nie będą udane, ale tryb ręczny fotografowania daje korzyści, których automatyka nie zapewnia. Nawet jeśli włączycie AI.

Na co pozwala tryb ręczny w oprogramowaniu aparatu realme 8 Pro możliwość dostosowania balansu bieli, czyli określenia jak wypadną kolory – przydaje się to w sytuacjach, gdy oświetlenie jest problematyczne dla oprogramowania aparatu i zafałszowuje rzeczywiste kolory obiektów, takim problemem może być światło sztuczne, ale też światło słoneczne

dobór czasu ekspozycji - wydłużenie lub skrócenie czasu ekspozycji przydaje się nocą lub przy fotografowaniu dynamicznych obiektów, w przeciwieństwie do trybu Zdjęcie, który zakłada optymalne wykorzystanie ekspozycji, tak by zdjęcie było nieporuszone podczas fotografowania z dłoni lub miało jak najlepszą jakość, co skutkuje albo zaszumionymi ujęciami w słabym oświetleniu, albo poruszonymi obiektami takimi jak owady czy szybko poruszające się pojazdy

dobór czułości ISO – to parametr, który bezpośrednio wiąże się w telefonach z czasem ekspozycji, ponieważ nie możemy regulować przysłoną, zmiana czasu wymusza zmianę ISO jeśli naświetlenie kadru ma pozostać takie samo.

regulacja ostrości - automatyka ostrości nie zawsze ustawia ją tak jak byśmy tego sobie życzyli, na przykład w sytuacji, gdy kadr zawiera wiele planów i trudno oprogramowaniu aparatu określić, który dla nas akurat jest istotny, nie osiągniemy tu zbliżenia tak dobrego jak w aparacie makro, ale ze względu na wyższą jakość obrazu z głównego sensora warto rozważyć fotografowanie z bliska także w trybie ręcznym z regulacją ostrości

Sfotografowanie ruchliwego gołębia będzie łatwiejsze, gdy skrócimy czas ekspozycji

Regulacji powyżej opisanych parametrów możemy dokonać także podczas fotografowania aparatem ultraszerokokątnym. Z jedną różnicą, nie będziemy mogli wtedy włączyć trybu zapisu zdjęć jako pliki RAW. Ten tryb działa tylko przy aparacie głównym, czyli szerokokątnym.



Popołudniowe zdjęcie z aparatu ultraszerokokątnego - tutaj najlepiej zadbać o właściwą ekspozycję już na etapie fotografowania

Jeśli pozostaniemy przy trybie zapisu zdjęć wyłącznie jako JPEG, dla każdego wybranego aparatu mamy dostępne kilka ustawień zoomu cyfrowego. Najlepiej wypada pod tym względem aparart główny ze względu na wysoką natywną rozdzielczość zastosowanego sensora.

108 Mpix - będziesz z nich korzystał w realme 8 Pro

Powyższe należy rozumieć dwojako. W ogóle jako użycie sensora o takiej rozdzielczości, a także jako fotografowanie z rozdzielczością 108 Mpix, która daje zdjęcia o rozmiarze 12000 x 9000 pikseli. W większości przypadków korzystanie z tak dużego rozmiaru nie będzie nam potrzebne, bo i tak zdjęcia wyświetlą się w mocno zmniejszonym rozmiarze, a po drugie fotografowanie z domyślną rozdzielczością 12 Mpix w pełni wystarcza do zaspokojenia potrzeb nawet profesjonalnego ze smartfonowej perspektywy użytkownika.

W praktyce również rozdzielczość 12 Mpix wykorzystuje 108 Mpix sensor. Po prostu następuje tu łączenie pikseli po 9 w domyślnym trybie pracy aparatu (zarówno w trybie Zdjęcie jak Ekspert). Skutkuje to stworzeniem bardzo dużego efektywnego piksela (rozmiar 2,1 um) pomimo niewielkiego rozmiaru matrycy aparatu 108 Mpix. Takie piksele pozwalają uzyskać lepszą jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych, ale też umożliwiają uzyskanie dobrej kolorystyki na zdjęciach za dnia.



Zdjęcie wykonane tuż przed zachodem Słońca

Rozdzielczość 108 Mpix w trybie ręcznym nie jest dostępna, możemy z niej korzystać jako z oddzielnego trybu fotografowania. Przyda się on nam przede wszystkim w sytuacjach, gdy jesteśmy niezdecydowani i wiemy, że po wykonaniu fotografii przyda się kadrowanie ujęcia, tylko jeszcze nie wiemy w jakim zakresie. Tryb 108 Mpix nie daje oczywiście większej szczegółowości zdjęć niż tryb 12 Mpix, ale gdy zmniejszymy na komputerze takie dużej rozdzielczości zdjęcie i wytniemy jego fragment, będzie ono sprawiało wrażenie lepszego niż wycinek z 12 Mpix fotografii. A ponieważ w fotografii wrażenie jest również istotne, warto o tym pamiętać.



Po lewej zdjęcie zapisane jako 12 Mpix, po prawej zmniejszone zdjęcie o rozdzielczości 108 Mpix

Pełna rozdzielczość sensora w głównym aparacie daje o sobie znać w trybie Zdjęcie, także gdy zastosujemy zoom. realme 8 Pro nie ma bowiem teleobiektywu i zoom jest operacją na obrazie ze 108 Mpix sensora. Lecz operacją bardzo dobrze zrealizowaną. Wykorzystany jest tu algorytm, który łączy 8 szybko wykonanych zdjęć w jedno o dużo lepszej jakości niż zwykły kadr ze 108 Mpix fotografii.



Zdjęcie z zoomem x3

Zdjęcia z zoomem x3 można traktować tak jakby były wykonane z pomocą dedykowanego aparatu. Przy wyższej krotności nawet na niepowiększonych zdjęciach ujawniają się niedostatki elektroniki, pojawia się także malarski charakter ujęć, ale nie można odmówić realme 8 Pro, dobrego podejścia do problemu zoomu cyfrowego na tle innych, nawet sporo droższych smartfonów. Zdjęcia z krotnością zoomu x10 czy x20 w zastosowaniach dokumentalnych, w internecie, mediach społecznościowych, jak najbardziej się sprawdzą. W przeciwieństwie do telefonów innych firm, które nie mają aparatów z teleobiektywem, zdjęcia na maksymalnym dostępnym zoomie cyfrowym zachowują charakter, który pozwala odbiorcy jasno wyczytać, co na nich widać. A nie tylko domyślać się, czym dana plamka barwna może być.



Zoom x3



Zoom x5



Wyższe krotności zoomu, x10, x20. Widoczne już artefakty przetwarzania, ale wciąż można rozróżnić poszczególne osoby

Tryb RAW to nie tylko zabawka, to przydatne narzędzie, którego nie należy się bać

Wspomniany wcześniej tryb RAW w przypadku telefonów była zdradliwy. Niektórzy producenci nie potrafią sobie poradzić z efektywnym zapisem zdjęć w formacie DNG, co skutkuje wypaczeniem zalet tego trybu zapisu zdjęć (wraz z plikami DNG zapisywany jest jednocześnie plik JPG, więc nawet jeśli zrezygnujemy z użycia formatu DNG zawsze pozostanie nam tradycyjne zdjęcie). Realme 8 Pro pozytywnie zaskakuje pod tym względem. Nie tylko oferuje tryb RAW, choć jego brak i tak byłby do wybaczenia w segmencie cenowym z jakim mamy do czynienia, ale na dodatek tryb ten jest bardzo użyteczny.

Format RAW w smartfonach nie jest tak wydajny tak jak w aparatach systemowych. Mimo to w przypadku realme 8 Pro daje wymierne korzyści i warto po niego sięgać, gdy chcemy mieć większą kontrolę nad zdjęciami

Fotografowanie w RAWach, jak to określa się w profesjonalnej fotografii użycie tego formatu zapisu, wiąże się z pewnym kompromisem. Oznacza, że musimy zrezygnować z takich funkcji jak HDR i innych efektów. Jednakże korzyści mogą przeważyć ewentualne straty. Przede wszystkim tryb RAW działa w trybie Ekspert (ręcznym), czyli możemy wpływać samodzielnie na ekspozycję. Po drugie, nawet jeśli pomylimy się w ustawieniach lub po prostu pozostawimy je takimi jak chciała automatyka aparatu, wciąż możemy w pliku DNG dokonać różnych korekt. Zmienić ekspozycję, balans bieli, nasycenie kolorów, ostrość i stopień kompresji wyjściowego pliku JPG, co jest jedną z największych zalet fotografowania w formacie DNG.



Żółta ikonka RAW przypomina, że zapis odbywa się w parach plików o formacie JPG i DNG. Ikonka z drzewkami służy przełączaniu się pomiędzy aparatami - szerokokątnym i ultraszerokokątnym

To nie wszystko. Jeśli dysponujemy oprogramowaniem przystosowanym do obróbki zdjęć DNG i ich zapisu jako plików JPG (jest to wskazane, gdyż przeglądarki systemowe i większość przeglądarek zdjęć nie radzi sobie z poprawnym wyświetlaniem plików DNG), możemy zrobić dużo więcej, w tym:

rozjaśnić lub przyciemnić zbyt jasne lub ciemne (niedostatecznie lub zbyt mocno naświetlone) elementy kadru, jednocześnie zachowując szczegóły

manipulować kolorami zdjęcia



Zdjęcie z aparatu (po lewej) wykonane nawet przy słabej pogodzie, można ożywić (po prawej)



Korekta kolorystyki to nie tylko zmiana nasycenia barw. Pliki RAW dają większą swobodę manipulacji



Odblask w szybie potrafi wyjść często mdły, na szczęście można to skorygować

Oczywiście trzeba pamiętać, że obróbka zdjęć RAW ma swoje limity. Im więcej manipulujemy kolorami tym trudniej nad nimi zapanować w całym kadrze. Podobnie miejsc, które zostały niedoświetlone lub prześwietlone w trakcie fotografowania, nie da się odzyskać nawet w najlepszym oprogramowaniu. Po prostu format RAW daje sporą swobodę i szanse naprawy błędów ekspozycji, ale ta swoboda ma swoje granice.

Co możemy osiągnąć fotografując realme 8 Pro

Zdjęcia można zmieniać po ich wykonaniu w dowolnym zakresie, ale prawda jest taka, że profesjonalista nie stara się ich modyfikować na potęgę, a jedynie w zakresie potrzebnym do właściwego pokazania kadru. Dlatego czasem zmiany mogą być subtelne, jak drobne przyciemnienie zbyt jasnej ściany by pokazać fakturę cegieł, czy minimalne korekty balansu bieli. A mimo to, nawet laik oglądając zdjęcia dostrzeże ich zalety w porównaniu z nieprzetworzonymi fotografiami.

Poniżej przykłady tego co można osiągnąć w przypadku fotografowania realme 8 Pro.

Tekst powstał we współpracy z Realme

