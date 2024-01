AI napisze za ciebie SMS-a, a do tego stoczy walkę z internetowymi trollami! Orlen zbuduje farmę wiatrową, nowy system Huawei będzie super wydajny, a na Amazonie można kupić podrabiane karty graficzne. No i jeśli masz smartfona - masz płacić abonament! Oto 25 odcinek SięKlika.

CES 2024

W ostatnim odcinku wspominałem o CES-ie 2024 i wspominałem też, że nic wam w sumie o nim nie opowiem, bo graliśmy odcinek przed tym eventem. I pomyślałem sobie, że może w tym odcinku opowiem coś o tym CES-ie, ale w sumie… Nie, bez sensu.

Test Xiaomi Smart Air Purifier 4

Zrobiłem dla was taki ludzki, przyziemny test oczyszczacza powietrza od Xiaomi - Smart Air Purifier 4. Polecam zerknąć, bo to niegłupie urządzenie, tanie, a dobre - takie, jakie chyba większość z nas lubi.

CES 2024 jasno określa kierunek, w którym zmierzają telewizory

Wojtas przygotował tekst traktujący o przyszłości telewizorów, na bazie tego, co pokazano na CES-ie. Fajny tekścik, fajnie się czytało - a mówię to ja, który telewizory to zwykle i zasadniczo ma tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Nauczyłem się czegoś z tego tekstu, a skoro ja się czegoś nauczyłem, to ktoś zainteresowany będzie nim, no, usatysfakcjonowany.

Prinker, czyli drukarka do tatuaży

Miron pobawił się na CES-ie 2024 Prinkerem, czyli drukarką do tatuaży. Wydrukował sobie napis benchmark na przedramieniu. Drukarka drukuje tatuaże tymczasowe, co to mają się utrzymywać na ciele do pierwszej kąpieli, czyli pewnie w przerwach świątecznych jakieś dwa tygodnie… Fajny gadżet, ot co.

AI napisze za ciebie SMS-a

Serwis 9to5Google pogrzebał w plikach aplikacji Wiadomości - tej, co to z niej wysyłamy SMS-y na telefonach z Androidem i znalazł tam zaszytego Barda. To AI od Google. Po co? Ano po to, żeby AI pomogło nam w pisaniu SMS-ów.

Temat przybliżył nam Miron i podrzucił nawet przykładowe prompty, które możemy do Barda wbić, żeby on pomógł nam napisać SMS-a. Podszedł do nich krytycznie nieco… Ale, przykładowy promp, taki co sprawi, że Bard napisze wiadomość SMS za nas, może brzmieć tak:

Napisz wiadomość tekstową, którą mogę wysłać do mojego szefa, że jestem dziś chory. To ważny dzień prezentacji zespołowej, więc jest mi smutno, że zawodzę wszystkich. 3 zdania lub mniej

Zostawiam to tu bez komentarza.

Nowy “Wiedźmin” nadchodzi

CD Project RED poinformowało, że niedługo ruszą prace nad projektem Polaris, czyli grą osadzoną w uniwersum Wiedźmina. No i fajnie.

Abonament RTV na smartfony

Naczelny Sąd Administracyjny wydał decyzję, że ci, którzy słuchają radia czy oglądają telewizję na smartfonach i innych tabletach powinni opłacać abonament RTV. Cóż, jak dla mnie brzmi to, jak nieszczególnie śmieszny żart, ale zapraszam do tekstu Karola, który wykazał się większą cierpliwością niż ja i nawet ten temat jakoś zgłębił.

Orlen wiatrem stoi

Orlen wybuduje farmę wiatrową Baltic Power, która będzie pierwszym tego rodzaju obiektem na świecie wybudowanym przy wykorzystaniu niskoemisyjnej stali. Orlen ogarnie budowę z kanadyjską firmą Northland Power.

Co w tym wszystkim jest takiego super? Ano to, że wykorzystanie tej niskoemisyjnej stali pozwoli zmniejszyć ślad węglowy w całym cyklu życia turbiny o 10 procent. Nie znam się, ale 10 procent to już jakoś brzmi. Elektrownia ma ruszyć w 2026 roku i pozwolić na pokrycie ok. 3 proc. całego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

AI walczy z trollami internetowymi

Już niebawem w Polsce do walki z internetowymi trollami ruszy AI, a konkretnie TrollWall AI - pomysł słowackiego startupu, który wykrywa w czasie rzeczywistym mowę nienawiści i inne formy trollowatych ataków i skutecznie te treści blokuje.

Bardzo mi się podoba ta idea. Myślę sobie, że przy odrobinie szczęścia TrollWall AI sprawi, że internet zamilknie na wieki. A ludzie wrócą do czytania książek i prowadzenia kulturalnych konwersacji w harbaciarniach i kawiarniach. Tak, no, tak będzie…

Senua’s Saga: Hellblade 2 z datą premiery!

Druga część cudownej, wspaniałej, ociekającej grozą i miodem Hellblade: Senua's Sacrifice, czyli Senua`s Saga: Hellblade 2 otrzymała datę premiery! Gra wbija na rynek w maju tego roku. Wbija na PC-ty i Xboksy i wbija też w Game Passa. Bajka!

Nowy system od Huawei - HarmonyOS NEXT

Huawei pokazał nowy system operacyjny, niebędący tylko nakładką na Androida. Nowy system, co to się zwie HarmonyOS NEXT bazuje na jądrze Harmony, które ma być aż 3 razy bardziej wydajne w zarządzaniu pamięcią niż jądro Linuksa. System ma też mocno stawiać na ochronę prywatności użytkowników… Ma mieć certyfikaty bezpieczeństwa i takie tam.

Podróba GeForce RTX 4090 na Amazonie

Szok i niedowierzanie! Amazon sprzedaje podróby! Coby nie siać zamętu i chaosu - chodzi o to, że jakiś typ kupił sobie na Amazonie podobno lekko uszkodzoną kartę ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix OC.

W praktyce okazało się jednak, że karta nie była lekko uszkodzona, a podrobiona i to jak nam przytoczył w swoim tekście Paweł - podrobiona niedbale i nieudolnie.

Tech Winter Challenge 2024

Na koniec tej części głównej, gdzie nie tylko robię z siebie idiotę, ale jednocześnie coś faktycznie próbuję wam przekazać, wspomnę, że za moment rusza Tech Winter Challenge 2024. Jedziemy z Kostkiem i Kamilem w Bieszczady i będziemy ogarniać technologię w lesie, w górach, w śniegu albo w błocie - wszystko zależy od pogody.

I to już koniec #25

