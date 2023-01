Dobra bateria w telefonie jest konieczna do wygodnej, bezstresowej obsługi urządzenia. Docenią ją wszyscy, nie tylko często używający smartfona poza miastem, z dala od gniazdka sieci elektrycznej. Jaki telefon z mocną baterią wybrać? Oto 5 propozycji w różnych cenach.

Telefon z mocną baterią, to nie zawsze ten z najpojemniejszą

Wszyscy oczekujemy by kupowany telefon był szybki, miał dobry wyświetlacz, robił wysokiej jakości zdjęcia i po prostu był nowoczesny. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że bardzo ważną rzeczą w każdym sprzęcie przenośnym jest bateria. W końcu po co nam nawet najlepszy smartfon, jeśli nie możemy z niego skorzystać, bo się rozładował? Dlatego stworzyliśmy dla Was zestawienie pięciu telefonów z dobrą baterią, byście mogli wybrać coś idealnego dla siebie.

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli chcielibyśmy zaznaczyć ważną kwestię. Aby telefon długo pracował na baterii nie zawsze akumulator musi być rekordowo duży. Oczywiście, że większa pojemność niemal zawsze się przydaje, ale ostatecznie najbardziej liczy się realny czas pracy, a nie cyferki. Z tym niekiedy bywa naprawdę różnie, bo znaczenie mają nie tylko wykonywane na urządzeniu czynności i instalowane aplikacje, ale też inne podzespoły (szczególnie procesor i wyświetlacz z wyższym odświeżaniem), a także oprogramowanie i optymalizacja. Poza tym, pomimo ogólnego dostępu do znanych chińskich sklepów, wiele osób preferuje kupno telefonu, który można obejrzeć w polskim sklepie. Dlatego do zestawienia wybraliśmy smartfony, które pracują długo na baterii, jednocześnie skupiając się na modelach dostępnych od ręki w znanych polskich sklepach.

Warto wiedzieć, że telefon z mocną baterią nie musi być drogi. Co więcej, to właśnie w niższym i niekiedy w średnim segmencie cenowym można liczyć na najlepiej wypadającej pod tym względem modele. Koniec końców znajdziecie tutaj propozycje w różnych cenach - zarówno tanie telefony, jak i droższe. Mają różne specyfikacje, wygląd i możliwości, ale wszystkie działają dobrze na tle konkurentów w swojej klasie cenowej i korzysta się z nich przyjemnie.

Jaki telefon z dobrą baterią wybrać? TOP

Na co jeszcze warto zwracać uwagę przy wyborze takiego telefonu? W klasie niższej i średniej przede wszystkim powinniśmy skupiać się na modelach z jak największą pojemnością pamięci RAM. Wśród propozycji z Androidem minimum to 4 GB RAM, powinien posiadać je nawet prosty telefon z dobrą baterią. Nie chcąc wymieniać urządzenia za rok najlepiej zdecydować się od razu na 6 GB RAM. Nawet jeśli komuś nie podoba się taki wyścig, nieprzypadkowo na rynku mamy już smartfony nie z 12 GB, ale nawet z 16 GB czy 18 GB pamięci RAM. Pamięć masowa też ma duże znaczenie - minimum w postaci 16 GB dawno odeszło do lamusa, rekomendowane są wersje nawet nie z 32 GB, ale z 64 GB. Oczywiście przy niższych cenach, bo wraz z ich wzrostem powinniśmy otrzymywać więcej przestrzeni na dane.

Przyjrzyjmy się samemu systemowi. Powinien być dostępny w jak najnowszej wersji. Warto zagłębić się też w to, czy i jaka nakładka została zastosowana przez producenta. Optymalizacja to ważny element również dla baterii, podobnie jak czynności, jakie będziemy wykonywać. Nie każda aplikacja zużywa tyle samo energii, jeszcze bardziej łakome są na nią gry. W awaryjnych sytuacjach mogą przydać się natomiast wskazówki dotyczące tego jak wydłużyć czas pracy na baterii smartfona. Coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę także na obsługiwane technologie ładowania. Producenci od pewnego czasu oferują w tej kwestii naprawdę sporo, ładowarki o mocy np. 68W jak w Motorola Edge 30 Pro czy 125W jak w Motorola Edge 30 Ultra nie są już niczym zaskakującym. Ładowanie bezprzewodowe, poza nielicznymi wyjątkami, pozostaje zarezerwowane dla topowych smartfonów.

Dodatkowymi atutami, jaki mogą cechować się nie tylko telefony z dobrą baterią, ale wszystkie tego typu urządzenia to funkcja dual SIM i dobry czytnik linii papilarnych. Wydając więcej niż 1500 złotych można oczekiwać nie tylko większych zasobów pamięci, ale też wydajniejszych procesorów i lepszych wyświetlaczy, bardziej zaawansowanych aparatów fotograficznych i rozbudowanych możliwości komunikacji bezprzewodowej na czele z łącznością zbliżeniową NFC i 5G.

Smartfon z dobrą baterią - przegląd polecanych modeli

Motorola moto g52 - tani telefon z dużą baterią Ocena benchmark.pl









4,3/5 Motorola moto g52 to obecnie jeden z najciekawszych smartfonów do 1000 złotych. Wypadł pozytywnie w naszych testach, także pod kątem baterii 5000 mAh, która wystarcza tu na 1,5 do 2 dni tzw. codziennej pracy z SOT (czas włączonego wyświetlacza) na poziomie 7-8 godzin. Naprawdę niezłe wyniki, a do tego można liczyć na ładowanie o mocy 30W, w tym budżecie to też pozytyw. Zresztą, jest ich tu znacznie więcej. Motorola moto g52 ma ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, głośniki stereo, NFC i niezły procesor Qualcomm Snapdragon 680 4G oraz 4 GB pamięci RAM, przy czystym Androidzie bez nakładki zapewnia to bardzo dobre działanie telefonu podczas komunikacji, korzystania z Internetu, portali społecznościowych, oglądania filmów, a nawet grania w proste gry. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 680

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 169 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Xiaomi Redmi Note 11 Pro - smartfon z dobrą baterią do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 2 dni na jednym ładowaniu wytrzyma też Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Zauważalnie wyższa cena od moto g52 ma swoje uzasadnienie, bo dopłacając sporo zyskujemy. Jeszcze w odniesieniu do baterii będzie to szybsze ładowanie 67W, pozwalające uzupełnić energię od 0 do 100% w mniej niż godzinę. Wyświetlacz Super AMOLED ma niemal identyczną przekątną i rozdzielczość, ale odświeżanie do 120 Hz. Wydajność też jest wyższa, poza procesorem Mediatek Helio G96 producent dał tu 6 GB RAM i szybszą pamięć wewnętrzną UFS 2.2. Jeśli dodać do tego głośniki stereo, złącze słuchawkowego, moduł NFC i całkiem niezłą jakość zdjęć, otrzymujemy jeden z lepszych smartfonów do 1500 złotych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G96

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 202 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Sony Xperia 10 IV - wodoszczelny smartfon na 3 dni bez ładowania Ocena benchmark.pl









4,2/5 Smartfony Sony bywają niedoceniane, daleko im do najpopularniejszych, ale nie znaczy to, że są złe. Ba, w niektórych kwestiach potrafią zawstydzać konkurencję i w przypadku czasu pracy na jednym ładowaniu nie sposób nie wspomnieć o modelu Xperia 10 IV. Bateria 5000 mAh nie jest rekordowa, ale tutaj cechuje się rewelacyjnymi osiągami, smartfon bez trudu wytrzymuje 2 dni pracy, a u niektórych (zależnie od wykonywanych czynności na urządzeniu) będzie to jeszcze dłużej. Trochę w tym zasługi ekranu z odświeżaniem tylko 60 Hz, co w tej cenie chluby nie przynosi. Na pocieszenie producent postarał się o technologię OLED z HDR, jakość prezentowanego obrazu może się podobać. Wodoszczelna obudowa (IP68) skrywa również procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i aparat fotograficzny z teleobiektywem, co w tej klasie cenowej wciąż nie zdarza się często. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 8 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 161 g

Asus ROG Phone 6 - smarfon do gier z dobrą baterią Ocena benchmark.pl









4,5/5 Bolączką najwydajniejszych smartfonów są obecnie przede wszystkim baterie. Trudno znaleźć topowego smartfona, którego nie trzeba będzie codzienne ładować. Trudno, ale nie jest to niemożliwe, czego dowodzi między innymi Asus ROG Phone 6. Ma baterię o pojemności 6000 mAh i w naszych testach dawał radę przed 1,5 do 2 dni, co uwzględniając wyświetlacz z odświeżaniem do 165 Hz i procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 jest wynikiem kapitalnym. Oczywiście to cykl mieszany, bo w trybie konsoli (przy skorzystaniu z dedykowanych akcesoriów to bardzo trafne określenie) energii wystarczy na kilka godzin. Jeśli już zachodzi konieczność ładowania, to z pomocą przychodzi ładowarka o mocy 65W. Asus ROG Phone 6 to smartfon gamingowy z ciekawymi dodatkami, ale z powodzeniem sprawdzi się też w innych zastosowaniach, ma jedne z najlepszych głośników stereo na rynku, dużo pamięci i kompletne zaplecze komunikacyjne. W zasadzie nie wypada polecać go wyłącznie jednej grupie odbiorców - sympatykom fotografii mobilnej, robi niezłe zdjęcia, ale są smartfony oferujące za te pieniądze więcej. Inna sprawa, że nie tak wydajne i dobrze brzmiące, nie z taką dużą baterią, kwestia priorytetów i potrzeb. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,78 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2448 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 239 g

OUKITEL WP17 - wzmacniany smartfon z pojemną baterią Ocena benchmark.pl









4,3/5 Telefon z baterią 7000 mAh, 8000 mAh, a może jeszcze większą? W przypadku tzw. pancernych modeli nie jest to nic zaskakującego, aczkolwiek w ich przypadku trzeba być jeszcze bardziej skrupulatnym przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Chodzi o to, aby dobrać model, który będzie nie tylko mocny, ale też akceptowalny jeśli chodzi o gabaryty oraz odpowiednio wyposażony w kwestii podzespołów. OUKITEL WP17 wypada w swoim przedziale cenowym całkiem nieźle. Ma obudowę spełniającą założenia norm IP69K i MIL-STD-810G, przy wadze 320 g cechuje się baterią 8300 mAh, dzięki czemu nie straszny mu dłuższy rozbrat z cywilizacją i prądem. Podobać mogą się inne elementy specyfikacji, bo producent pokusił się o ekran Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, procesor MediaTek Helio G95 i sporo, bo 8 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na dane z opcją rozbudowy o kartę microSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,78 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G95

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 20 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 320 g

Telefony z dużą baterią, który jest najlepszy?

Nie da wskazać jednego modelu, który będzie najlepszy dla wszystkich. Biorąc pod uwagę indywidualne wymagania, preferencje i budżet do dyspozycji, dla każdego telefon z najlepszą baterią będzie oznaczać co innego. Dlatego też wybraliśmy kilka modeli z różnych przedziałów cenowych, które pozytywnie wyróżniają się na tle bezpośrednich konkurentów. Przede wszystkim właśnie dobrym czasem pracy na baterii.

A Wy, na jaki model z zaproponowanych byście się zdecydowali? A może już któregoś posiadacie, albo też macie jeszcze inną propozycję, z którą nie musicie co chwilę biegać do ładowarki?