Dobra bateria w telefonie to podstawa. Jest konieczna do wygodnej, bezstresowej obsługi, szczególnie jeśli często używamy telefonu poza miastem, z dala od gniazdka sieci elektrycznej. W tym zestawieniu prezentujemy 5 telefonów z dużą baterią, w różnych cenach.

Smartfon z dużą baterią

Wszyscy oczekujemy by telefon, który kupujemy był szybki, miał dobry wyświetlacz, robił wysokiej jakości zdjęcia i po prostu był nowoczesny. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że bardzo ważną rzeczą w każdym sprzęcie przenośnym jest bateria. W końcu po co nam nawet najlepszy smartfon, jeśli nie możemy z niego skorzystać, bo się rozładował? Dlatego stworzyliśmy dla Was zestawienie pięciu telefonów z dobrą baterią, byście mogli wybrać coś idealnego dla siebie.

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli chcielibyśmy zaznaczyć ważną kwestię. Aby telefon długo pracował na baterii nie zawsze akumulator musi być duży. Oczywiście, że większa pojemność niemal zawsze się przydaje, ale ostatecznie najbardziej liczy się realny czas pracy, a nie cyferki. Ponadto pomimo ogólnego dostępu do znanych chińskich sklepów, wiele osób preferuje kupno telefonu, który można obejrzeć w polskim sklepie. Dlatego do zestawienia wybraliśmy smartfony, które pracują długo na baterii, jednocześnie skupiając się na modelach dostępnych od ręki w znanych polskich sklepach.

Warto wiedzieć, że telefon z mocną baterią nie musi być drogi. Co więcej, to właśnie w niższym i niekiedy w średnim segmencie cenowym można liczyć na najlepiej wypadającej pod tym względem modele. Koniec końców znajdziecie tutaj telefony w różnych cenach - zarówno tanie, jak i droższe. Mają różne specyfikacje, wygląd i możliwości, ale wszystkie działają dobrze na tle konkurentów w swojej klasie cenowej i korzysta się z nich przyjemnie.

Jaki telefon z dobrą baterią wybrać? Oto polecane modele:

Na co jeszcze warto zwracać uwagę przy wyborze takiego telefonu? W klasie niższej i średniej przede wszystkim powinniśmy skupiać się na modelach z jak największą pojemnością pamięci RAM. Wśród propozycji z Androidem minimum to już tak naprawdę 4 GB RAM, powinien posiadać je nawet prosty telefon z dobrą baterią. Nie chcąc wymieniać urządzenia za rok najlepiej zdecydować się od razu na 6 GB RAM. Nawet jeśli komuś nie podoba się taki wyścig, nieprzypadkowo na rynku mamy już smartfony nie z 12 GB, ale nawet z 16 GB pamięci RAM. Pamięć masowa też ma duże znaczenie - minimum w postaci 16 GB odeszło do lamusa, rekomendowane są wersje 32 GB, a nawet 64 GB. Oczywiście przy niższych cenach, bo wraz z ich wzrostem powinniśmy otrzymywać więcej przestrzeni na dane.

Przyjrzyjmy się samemu systemowi. Powinien być dostępny w jak najnowszej wersji. Warto zagłębić się też w to, czy i jaka nakładka została zastosowana przez producenta. Optymalizacja to ważny element również dla baterii, podobnie jak czynności, jakie będziemy wykonywać. Nie każda aplikacja zużywa tyle samo energii, jeszcze bardziej łakome są na nią gry. W awaryjnych sytuacjach mogą przydać się natomiast wskazówki dotyczące tego jak wydłużyć czas pracy na baterii smartfona.

Dodatkowymi atutami, jaki mogą cechować się nie tylko telefony z dobrą baterią, ale wszystkie tego typu urządzenia to funkcja dual SIM i dobry czytnik linii papilarnych. Wydając więcej niż 1200 - 1500 złotych można oczekiwać nie tylko większych zasobów pamięci, ale też wydajniejszych procesorów i lepszych wyświetlaczy, bardziej zaawansowanych aparatów fotograficznych i rozbudowanych możliwości komunikacji bezprzewodowej na czele z łącznością zbliżeniową NFC i 5G.

POCO M3 - tani smartfon z dobrą baterią









4/5 Ocena benchmark.pl POCO M3 to propozycja dla osób z ograniczonym budżetem, które szukają smartfona do podstawowych zastosowań. Za mniej niż 700 zł dostajemy tu propozycję z akumulatorem o pojemności aż 6000 mAh, który pozwala na spokojne 2-3 dni pracy. Pozytywnie ocenić wypada też obsługę ładowania 18W oraz funkcję ładowania zwrotnego. W tym segmencie cenowym często na baterii kończą się atuty, ale tutaj tak nie jest. POCO M3 został wyposażony również w procesor Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB RAM i dość szybką pamięć wewnętrzną UFS 2.1 lub 2.2 (w zależności od wariantu). Działa całkiem dobrze, nie tylko podczas obsługi samego systemu, ale również popularnych aplikacji (np. komunikatorów czy portali społecznościowych). Z uwagi na ekran Full HD+ i głośniki stereo jest również dobrą opcją do oglądania filmów, ma też wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 662

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 198 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy M21 - dobry smartfon z baterią 6000 mAh









4,9/5 Ocena benchmark.pl Biorąc pod uwagę relację cena - możliwości, Samsung Galaxy M21 to jeden z najlepszych smartfonów koreańskiego producenta, jakie przygotował w ostatnich latach, a zarazem model, którego największym atutem jest właśnie bateria o pojemności 6000 mAh. Mimo tego smartfon zachowuje wygląd zgodny z panującymi trendami i nie jest nawet przesadnie gruby (8.9 mm). Ładowanie 15W być może nie imponuje, ale w tej cenie trudno też bardzo na nie narzekać. Tym bardziej, że Samsung Galaxy M21 ma kilka innych atutów. Przede wszystkim wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED, co przy rozdzielczości Full HD+ daje miłe dla oka efekty wizualne. Procesor Exynos 9611 współpracujący z 4 GB RAM pozwala na płynną pracę systemu Android 10 z One UI (z aktualizacją do Android 11) oraz większości aplikacji i mniej zaawansowanych gier. Dual SIM? Obecny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9611

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 188 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

POCO X3 Pro - wydajny smartfon z mocną baterią









4,9/5 Ocena benchmark.pl Wiele dobrego o relacji cena - możliwości można powiedzieć również w przypadku POCO X3 Pro. To najwydajniejszy model w swoim segmencie cenowym, pod tym kątem dorównujący nawet zdecydowanie droższym konstrukcjom. Posiada procesor Qualcomm Snapdragon 860, 6 GB lub 8 GB pamięci RAM oraz szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Działa bardzo szybko, z powodzeniem sprawdza się jako smartfon do gier. Tym bardziej, że producent zastosował tu również aż 6,7-calowy wyświetlacz o wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz głośniki stereo. Co z kluczową dla tego zestawienia baterią? Ma pojemność 5160 mAh i w praktyce pozwala na nawet 2 dni pracy, co przy tak wysokiej wydajności należy uznawać za bardzo dobry wynik. Jest też szybkie ładowanie 33 W, które pozwala na uzupełnienie baterii od 0 do 100% w nieco ponad godzinę. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 215 g Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy M51 - telefon z baterią 7000 mAh









4,5/5 Ocena benchmark.pl Interesujcie Cię Samsung z dużą baterią? Drugi z modeli koreańskiego producenta to pod względem baterii prawdziwy potwór, telefon z największą baterią. Tego typu określania wcale nie są tu przesadzone, imponująca pojemność 7000 mAh pozwala na 3, niekiedy nawet 4 dni bez sięgania po ładowarkę. Warto dodać, że ma ona moc 25W, co w takim przypadku i takiej cenie wypada uznać za rozsądne minimum. W ogólnym rozrachunku Samsung Galaxy M51 to nie tylko smartfon z najlepszą baterią, ale bardzo solidny i funkcjonalny średniak. Ma duży ekran Super AMOLED Plus, a także procesor Qualcomm Snapdragon 730G i 6 GB RAM, w związku z czym sprawdza się np. podczas oglądania filmów, z powodzeniem daje sobie też radę z większością gier. Można liczyć tu również na całkiem dobrą jakość zdjęć, będzie to odpowiedni wybór także dla sympatyków portali społecznościowych. Zwłaszcza przy aparacie selfie 32 Mpix. Jest moduł NFC, jeśli wskazywać na oszczędności, których producent szukał to są to głównie plastikowa obudowa i brak głośników stereo. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 213 g Pokaż specyfikację

OnePlus 8 Pro - telefon z dobrą baterią i aparatem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Im bardziej wydajny i ogólnie zaawansowany smartfon tym trudniej liczyć na zadowalające osiągi baterii. Wśród topowych modeli jednym z lepiej wypadających jest tutaj OnePlus 8 Pro. Owszem, to zeszłoroczna propozycja tego producenta, ale większości użytkowników nadal wystarczy. Tym bardziej, że OnePlus 9 Pro nie wywołuje efektu wow, a kosztuje zdecydowanie więcej. Procesor Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB RAM i szybka pamięć wewnętrzna UFS 3.0 to zestaw wystarczający do komfortowej obsługi wszystkich aplikacji i gier przygotowanych pod kątem Androida. Dodatkowo można liczyć tu na doskonale zoptymalizowaną nakładkę OxygenOS uprzyjemniającą obsługę, a także świetny ekran Fluid AMOLED o bardzo wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Bateria ma pojemność 4510 mAh i w praktyce pozwala na 1,5 do 2 dni pracy na jednym ładowaniu, a to odbywa się tu z mocą 30W - zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. OnePlus 8 Pro ma też głośniki stereo przydatne przy oglądaniu filmów i graniu oraz bardzo dobry, poczwórny aparat z obiektywami głównym z OIS, ultraszerokokątnym, teleobiektywem z OIS oraz filtrem fotochromatycznym. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3168x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 48 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 199 g Pokaż specyfikację

Telefony z dużą baterią, który jest najlepszy?

Nie da wskazać jednego modelu, który będzie najlepszy dla wszystkich. Biorąc pod uwagę indywidualne wymagania, preferencje i budżet do dyspozycji, dla każdego telefon z najlepszą baterią będzie oznaczać co innego. Dlatego też wybraliśmy kilka modeli z różnych przedziałów cenowych, które pozytywnie wyróżniają się na tle bezpośrednich konkurentów. Przede wszystkim właśnie dobrym czasem pracy na baterii.

A Wy, na jaki model z zaproponowanych byście się zdecydowali? A może już któregoś posiadacie, albo też macie jeszcze inną propozycję?

