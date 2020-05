Dobra bateria w telefonie to podstawa. Jest konieczna do wygodnej, bezstresowej obsługi, szczególnie jeśli często używamy telefonu poza miastem, z dala od gniazdka sieci elektrycznej. W tym zestawieniu prezentujemy 5 telefonów z dużą baterią, w różnych cenach.

Smartfon z dużą, dobrą baterią

Wszyscy oczekujemy by telefon, który kupujemy był szybki, miał dobry wyświetlacz, robił wysokiej jakości zdjęcia i po prostu był nowoczesny. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że bardzo ważną rzeczą w każdym sprzęcie przenośnym jest bateria. W końcu po co nam nawet najlepszy smartfon, jeśli nie możemy z niego skorzystać, bo się rozładował? Dlatego stworzyliśmy dla Was zestawienie pięciu telefonów z dobrą baterią, byście mogli wybrać coś idealnego dla siebie.

Jaki telefon z dobrą baterią wybrać? Oto polecane modele:

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli chcielibyśmy zaznaczyć ważną kwestię. Aby telefon długo pracował na baterii nie zawsze akumulator musi być duży. Oczywiście, że większa pojemność niemal zawsze się przydaje, ale ostatecznie najbardziej liczy się realny czas pracy, a nie cyferki. Ponadto pomimo ogólnego dostępu do znanych chińskich sklepów, wiele osób preferuje kupno telefonu, który mogą obejrzeć w polskim sklepie.

Dlatego do zestawienia wybraliśmy smartfony, które pracują długo na baterii oraz skupiliśmy się na modelach dostępnych od ręki w znanych polskich sklepach. Znajdziecie tutaj telefony w różnych cenach - zarówno tanie, jak i droższe. Mają różne specyfikacje, wygląd i możliwości, ale wszystkie działają dobrze na tle konkurentów w swojej klasie cenowej i korzysta się z nich przyjemnie.

Na co jeszcze warto zwracać uwagę przy wyborze takiego telefonu? W klasie niższej i średniej przede wszystkim powinniśmy skupiać się na modelach z jak największą pojemnością pamięci RAM. Wśród smartfonów z Androidem minimum to już 3 GB RAM, ale najlepiej zdecydować się na 4 GB RAM. Pamięć masowa też ma duże znaczenie - minimum w postaci 16 GB odchodzi do lamusa, rekomendowane są wersje 32 GB lub 64 GB. Przyjrzyjmy się też samemu systemowi. Powinien być dostępny w jak najnowszej wersji. Dodatkowymi atutami będą funkcja dual SIM i dobry czytnik linii papilarnych. Wraz ze wzrostem ceny można oczekiwać nie tylko większych zasobów pamięci i wydajniejszych procesorów, ale też lepszych wyświetlaczy, bardziej zaawansowanych aparatów fotograficznych i rozbudowanych możliwości komunikacji bezprzewodowej na czele z łącznością zbliżeniową NFC.

Redmi 8 - tani telefon z dużą baterią









4,5/5 Ocena benchmark.pl Redmi 8 propozycja dla osób z ograniczonym budżetem, które szukają smartfona do podstawowych zastosowań. Za mniej niż 700 zł dostajemy tu propozycję z akumulatorem o pojemności aż 5000 mAh, który pozwala na spokojne 2-3 dni pracy. W tej cenie pozytywnie ocenić wypada też obsługę ładowania 18W oraz kilka innych elementów specyfikacji, chociażby 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej czy funkcję dual SIM. Procesor Qualcomm Snapdragon 439 robi już zdecydowanie mniejsze wrażenie, ale do komfortowej realizacji podstawowych zadań przy sporym zapasie pamięci wystarcza. Nie jest też obciążany przez rozdzielczość wyświetlacza (1520x720 pikseli). Jeszcze taniej można kupić wariant 3 GB RAM + 32 GB. Różnica w cenie jest jednak na tyle niewielka, że polecamy ten lepszy, z którego korzystanie będzie zauważalnie przyjemniejsze. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1520x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 439

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Samsung Galaxy M21 - smartfon z największą baterią









4,4/5 Ocena benchmark.pl Samsung Galaxy M21 to jeden z najnowszych smartfonów tego koreańskiego producenta, a zarazem model, którego największym atutem jest właśnie bateria o imponującej pojemności 6000 mAh. Mimo tego smartfon zachowuje wygląd zgodny z panującymi trendami i nie jest nawet przesadnie gruby (8.9 mm). Ładowanie 15W być może nie imponuje, ale w tej cenie trudno też bardzo na nie narzekać. Tym bardziej, że Samsung Galaxy M21 ma kilka innych atutów. Przede wszystkim wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED, co przy rozdzielczości Full HD+ daje miłe dla oka efekty wizualne. Procesor Exynos 9611 współpracujący z 4 GB RAM pozwala na płynną pracę systemu Android 10.0 z One UI 2 oraz większości aplikacji i mniej zaawansowanych gier. Dual SIM? Obecny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9611

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Motorola Moto G8 Power - czysty Android i bateria 5000 mAh









4,1/5 Ocena benchmark.pl Motorola Moto G8 Power to jeden z najnowszych przedstawicieli popularnej także w Polsce serii smartfonów z pogranicza niższej i średniej półki. Głównym elementem specyfikacji jest tutaj bateria o pojemności aż 5000 mAh, która wedle przeprowadzonych przez nas testów pozwala na nawet 3 dni normalnego użytkowania. Zastosowano tu ładowanie TurboPower 18W, przy tej pojemności baterii pełne ładowanie trwa ponad 2 godziny. Motorola Moto G8 Power pracuje pod kontrolą systemu Android 10, który zgodnie z polityką tego producenta jest tutaj niemal czysty. Z tego względu procesor Qualcomm Snapdragon 665 i 4 GB RAM okazują się zestawem pozwalającym na komfortową realizację zadań, jakie można stawiać przed smartfonami za 1000 zł. Pozytywnie zaskakuje tutaj aparat fotograficzny z poczwórnym obiektywem, producent zadbał też o dobre głośniki. Nie zachwyca za to zaplecze komunikacyjne, przede wszystkim jednozakresowe Wi-Fi i brak NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2300 x 1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Xiaomi Mi Note 10 - fotograficzny smartfon z dużą baterią









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi Note 10 ma bardzo duży, bo 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED, który jest tu zresztą jednym ważniejszych atutów. Podobnie można określać baterię, pojemność 5260 mAh wypada dobrze i na papierze i w praktyce pozwalając na 2 dni pracy. Dzięki szybkiemu ładowaniu 30W uzupełnienie energii od 0 do 100% zajmuje niecałe 1,5 godziny. Zastosowanie przez producenta procesora Qualcomm Snapdragon 730G i 6 GB RAM pozwala liczyć jednocześnie na dobrą wydajność, a 128 GB pamięci wewnętrznej to sporo przestrzeni na dane. Mocną stroną Xiaomi Mi Note 10 są również możliwości fotograficzne, komplet modułów łączności bezprzewodowej (tak, łącznie z NFC) i dual SIM. Ekran oraz tylny panel pokrywa tu szkło Gorilla Glass 5. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 20 + 12 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Apple iPhone 11 - iPhone z najlepszą baterią









4,5/5 Ocena benchmark.pl Smartfony Apple nie imponują pojemnościami baterii, ale są osoby, które planując zakup smartfona będą brały pod uwagę właśnie propozycje tego producenta. Jeśli bateria będzie przy tym istotna, najlepiej wpada obecnie iPhone 11, który wedle deklaracji zapewnia nieco lepsze osiągi niż poprzedni rekordzista, czyli iPhone XR. Jest też dowodem potwierdzającym wzmiankę zawartą we wstępie - same cyferki nie są decydujące. Czas pracy jest tu zadowalający, ale podkreślenia wymaga fakt, że szybka ładowarka 18W sprzedawana jest oddzielnie. Na plus trzeba za to zapisać obsługę bezprzewodowego ładowania. Oczywiście można liczyć tutaj również na najnowszą wersję iOS, co przy procesorze A13 Bionic gwarantuje bardzo wysoką wydajność. iPhone 11 to jeden z najmocniejszych smartfonów na rynku, ma też dobre aparaty i wodoszczelną obudowę (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1792x828 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx Zobacz recenzję Pokaż produkt

Jaki telefon z dużą baterią wybrać?

Nie da wskazać jednego modelu, który będzie najlepszy dla wszystkich. Biorąc pod uwagę indywidualne wymagania, preferencje i budżet do dyspozycji, dla każdego telefon z najlepszą baterią będzie oznaczać co innego. Dlatego też wybraliśmy kilka modeli z różnych przedziałów cenowych, które pozytywnie wyróżniają się na tle bezpośrednich konkurentów. Przede wszystkim właśnie dobrym czasem pracy na baterii.

A Wy na jaki model z zaproponowanych byście się zdecydowali? A może już któregoś posiadacie, albo też macie jeszcze inną propozycję? Dajcie znać w komentarzach.

Zobacz również: