Dobry telefon do 1500 zł to sprzęt, który można polecić prawie każdemu. Spełni oczekiwania zdecydowanej większości użytkowników. Ma szczegółowy wyświetlacz, dobry aparat, atrakcyjną, niekiedy wodoszczelną obudowę i niezły procesor. Dowiedz się jaki telefon do 1500 zł kupić.

Najlepszy telefon do 1500 zł w 2021 roku

Telefon do 1500 zł to optymalny wybór dla większości z nas. Oczywiście każdy chciałby mieć najlepszy smartfon na rynku, ale w praktyce nie każdy takiego potrzebuje. Z drugiej strony telefony do 1000 zł mogą nie oferować takiej jakości lub funkcjonalności jak modele za 1500 zł (choć oczywiście są odstępstwa od tej reguły).

Jaki telefon do 1500 zł kupić? Oto polecane modele

Jeśli więc zastanawiacie się nad kupnem telefon, który zaoferuje jak najwięcej, za jak najmniej, to powinniście właśnie szukać w przedziale 1000 - 1500 zł. Znajdziecie w nim smartfony optymalnie łączące cenę, z jakością, wydajnością i funkcjonalnością.

W tym zestawieniu prezentujemy głównie nowe telefony, dostępne w popularnych polskich sklepach. Nie bierzemy pod uwagę modeli używanych. Oczywiście za te pieniądze można już szukać telefonów flagowych sprzed 1-2 lat. Powinniście więc odpowiedzieć sobie na pytanie czy wolicie coś starszego, ale potencjalnie wydajniejszego i wciąż dobrego, czy raczej stawiacie na nowy model, taki jak realme X50 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy M51 lub OPPO Reno4 Lite.

Na co więc zwracać uwagę przy wyborze dobrego telefonu do 1500 zł? Klasycznie w przypadku telefonów z Androidem trzeba upewnić się, że ma wystarczającą pamięć RAM. W tej cenie standard to obecnie 6 GB, a zaletą będzie 8 GB. Jeśli chodzi o pamięć masową, to powinniśmy wymagać przynajmniej 64 GB, ale najlepiej wybrać telefon który będzie miał 128 GB. Dobrym przykładem optymalnego połączenia RAM’u i pamięci masowej jest smartfon realme 7 Pro. Miejsce dla karty pamięci microSD zawsze jest dodatkową zaletą. Najlepiej jeśli jest oddzielne, a nie zamiast jednej karty SIM.

Opisane tutaj smartfony mają wyświetlacze o wydłużonych proporcjach, a większość z nich ma również podwójne, a nawet potrójne aparaty, np. Redmi Note 9 Pro. Jakość aparatu w tej klasie sprzetu to również rzecz bardzo ważna - wiele osób kładzie duży nacisk na dobry aparat w telefonie. Najlepiej przed zakupem sprawdzić recenzje danego telefonu i zapoznać się z przykładowymi zdjęciami i filmami.

Kolejną kwestią jest łączność. Zaletą będzie nowoczesna, bardzo szybka łączność komórkowa 5G, która sytaje się coraz bardziej popularna w tej klasie smartfonów. W praktyce konieczna jest też komunikacja zbliżeniowa NFC, wykorzystywana głównie do płatności telefonem w sklepach (tak jak zwykłą kartą). Przyda się też nowoczesny Bluetooth 5.0 lub 5.1.

Dla wielu osób priorytetem jest to, by telefon działał szybko przez dłuższy czas i był dobrze zoptymalizowany. W takim przypadku warto rozważyć kupno telefonu z czystym Androidem - np. marki Nokia, Motorola lub Xiaomi. Alternatywą jest dobry iPhone z systemem iOS.

Wyświetlacz to kwestia gustu - jedni wolą większe (lepsze np. do filmów z YouTube), a inni mniejsze (bardziej poręczne i wygodniejsze w obsłudze). Dobrze jednak by rozdzielczość była możliwie jak najwyższa, podobnie jak jasność. Warto wyróżnić też modele z wyświetlaczami AMOLED (np. Samsung Galaxy M51).

Dobre telefony do 1500 zł

realme X50 5G 6/128GB - bardzo szybki telefon z 5G do 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Powodów żeby kupić realme X50 jest kilka. Po pierwsze telefon ma bardzo dobry, wydajny i nowoczesny procesor, dużo pamięci RAM i wyświetlacz z wysokim odświeżaniem aż 120 Hz. Połączenie tych rzeczy sprawia, że telefon działa szybko w każdej sytuacji i nadaje się do gier. Ma też funkcję szybkiego ładowania baterii, nowoczesną łączność komórkową 5G, NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, dobre aparaty z nagrywaniem wideo 4K i atrakcyjną obudowę. Warto dodać, że smartfony realme cieszą się dobrą opinią pod względem prostoty obsługi. Jest to zdecydowanie jeden z najlepszych smartfonów do 1500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,57 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 202 g Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy M51 6/128 GB - telefon z dużą baterią do 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Galaxy M51 ma potężny akumulator aż 7000 mAh, więc pod względem czasu pracy na baterii deklasuje większość konkurentów w tej cenie. 3 dni pracy na baterii? Z tym smartfonem to nie tylko możliwe, ale wręcz realne. Ma też duży wyświetlacz AMOLED, sporo pamięci i dobry procesor. Galaxy M51 to smartfon duży i ciężki, ale bardzo uniwersalny i kompletny. Robi dobrej jakości zdjęcia z przodu i z tyłu, nagrywa filmy 4K z obu stron, ma NFC i funkcję ładowania zwrotnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 213 g Pokaż specyfikację

realme 7 Pro 8/128 GB - dobry telefon z wyświetlaczem AMOLED i szybkim ładowaniem do 1300 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl O realme 7 Pro też pisać będziemy głównie w superlatywach. Jak na telefon za około 1300 zł (czasami nawet mniej), wyróżnia się bardzo dobrym ekranem AMOLED, szybkim działaniem, wygodną obsługą dotykową, całkiem niezłym aparatem z przodu i z tyłu, a także superszybkim ładowaniem baterii. Energię można uzupełnić od zera do pełna, w trochę ponad pół godziny. To bardzo dobry wynik, choć trzeba zaznaczyć, że akumulator ma znacznie mniejszą pojemność, niż np. w Samsungu Galaxy M51. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 720G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 182 g Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A42 5G 4/128 GB - telefon z 5G do 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Galaxy A42 ma nowoczesną łączność 5G, która będzie stawała się coraz popularniejsza w Polsce w 2021 roku. Ten telefon z pewnością nie jest idealny, choćby dlatego, że ma wyświetlacz o rozdzielczości HD+, zamiast FHD+. Na szczęście wykonano go w technologii AMOLED gwarantującej żywe kolory i wysoki kontrast. Galaxy A42 5G wyposażono też w dużą baterię, wystarczającą na całe 2 dni typowego działania. Na wyróżnienie zasługuje dobry procesor Snapdragon 750, który świetnie radzi sobie z rozdzielczością HD+, więc telefon nadaje się nawet do gier. A42 robi też całkiem niezłe zdjęcia i nagrywa filmy 4K. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 190 g Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/128 GB - szybki smartfon z 5G i dobrą baterią do 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Mi 10T Lite to kolejny wysoko oceniany smartfon, który za około 1500 zł oferuje kilka ważnych zalet. Największe wrażenie robi szybkość działania, którą zawdzięcza nowoczesnemu procesorowi i wyświetlaczowi 120 Hz. Obsługa dotykowa jest wręcz wzorowa. W tej klasie cenowej trudno znaleźć telefon, który będzie działał szybciej. Mi 10T Lite nadaje się do filmów, gier i mediów społecznościowych. Nagrywa wideo 4K, robi dobre zdjęcia, ma szybki czytnik linii papilarnych, NFC, hybrydowy dual SIM i dość pojemny akumulator. Typowy czas działania to 1,5 - 2 dni. Warto jednak podkreślić, że jest to telefon duży i ciężki oraz nie ma lubianego wyświetlacza AMOLED, lecz IPS LCD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 214.5 g Pokaż specyfikację

OnePlus Nord N10 5G 6/128 GB - telefon z dobrym aparatem do 1500 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Marka OnePlus zasłynęła z tworzenia najszybszych smartfonów z Androidem. Jej modele flagowe zaliczają się do elity i są bardzo godne polecenia. Czy to samo dotyczy OnePlus Nord N10 5G? Odpowiedź brzmi: do pewnego stopnia tak. Owszem ten telefon ma wyświetlacz 90 Hz, dobry procesor i przede wszystkim dobrze zoptymalizowany system, ale rzecz jasna nie będzie konkurował z flagowcami, lecz średniakami, więc nie musi być aż tak wydajny. Wyróżnia się zaskakująco dobrą jakością zdjęć z aparatu tylnego i dość atrakcyjnym wyglądem. Ma też NFC do płatności telefonem w sklepach oraz szybki czytnik linii papilarnych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 690

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 190 g Pokaż specyfikację

POCO X3 NFC 6/128 GB - najlepszy telefon do 1100 zł









4,3/5 Ocena benchmark.pl POCO X3 NFC jest najlepszym smartfonem za mniej niż tysiąc złotych oraz jednym z najlepszych do 1500 zł. Różnica polega na wersji pamięci - tutaj znajdziecie bez problemu opcję 128 GB. W zasadzie jest to jeden z najbardziej opłącalnych telefonów na rynku. Nie ma wyświetlacza AMOLED, ale ma 120 Hz, baterię na 2 dni pracy, dobre aparaty z przodu i z tyłu, nagrywanie filmów 4K,, NFC, dual SIM oraz bardzo ładną obudowę. POCO X3 NFC działa bardzo szybko w większości sytuacji i jest bardzo godny polecenia. Jest jednak duży, gruby i ciężki. Jego obsługa jedną dłonią nie jest zbyt wygodna (mimo, że system i aplikacje działają bardzo sprawnie). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 13 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 215 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

OPPO Reno4 Lite 8/128 GB - dobry telefon do 1400 zł z AMOLEDem









4,5/5 Ocena benchmark.pl W tym modelu dostajemy dość przeciętną baterię, ale za to z systemem szybkiego ładowania, do pełna w mniej niż godzinę. Telefon działa typowo do 1,5 dnia. Odwdzięcza się jednak relatywnie smukłą obudową, która nie wypycha kieszeni i dobrze leży w dłoni. Ma też dobry wyświetlacz AMOLED FHD+ o przekątnej 6,4 cala, który jest wystarczająco duży do wygodnego oglądania filmów, a jednocześnie w miarę wygodny w obsłudze. Telefon ma też NFC, dobre aparaty i czytnik linii papilarnych pod powierzchnią ekranu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P95

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 164 g Pokaż specyfikację

Redmi Note 9 Pro 6/128 GB - dobry smartfon do 1400 zł









4/5 Ocena benchmark.pl Z całą pewnością jest to telefon godny uwagi, choć ma mocnego i w dodatku tańszego konkurenta, w postaci Samsunga Galaxy M21. Wyróżnia się dość dużą baterią, zapewniającą czas pracy około 2 dni. Wyświetlacz to IPS LCD, więc czerń i kontrast nie są tak dobre jak w panelu AMOLED, ale jakość obrazu jest dobra. Wystarcza do oglądania filmów. Pamięci RAM też nie brakuje, a procesor Snapdragon 720G jest całkiem niezły do typowych zadań, może poza najbardziej wymagającymi grami, które z pewnością uruchomią się na niższych ustawieniach graficznych. Telefon ma NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, dual SIM, oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD oraz dobry aparat. Jest nawet klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 720G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 209 g Pokaż specyfikację

TCL 10 Plus 6/256 GB - telefon z najlepszym ekranem do 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Telefon marki TCL może być zaskoczeniem w tym zestawieniu, ale zapewniam Was, że jest godny uwagi, zwłaszcza jeśli zależy Wam na bardzo dobrym wyświetlaczu. TCL to firma znana z produkcji dobrej jakości telewizorów i ogólnie wyświetlaczy, więc w tym telefonie wykorzystali swoją wiedzę w tym zakresie. TCL 10 Plus to elita pod względem jakości obrazu na wyświetlaczu AMOLED, w cenie do 1500 zł. Ekran ma też jasność przekraczającą 900 cd/m2, więc jest wyraźny i czytelny nawet w słoneczny dzień. Telefon ma też dobre aparaty z przodu i z tyłu, aż 256 GB pamięci dla plików i aplikacji, NFC oraz całkiem dobrą baterię wystarczającą na 1,5 dnia pracy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 172 g Pokaż specyfikację

Najlepszy telefon do 1500 zł - opinia

Wyróżnienie za całokształt dostaje od nas realme 7 Pro. Można go kupić za niespełna 1300 zł, a ma wyświetlacz AMOLED, dość dobre aparaty i działa szybko. To po prostu bardzo dobry smartfon do 1500 zł.

Zobacz również: