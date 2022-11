Jaki telefon do 1500 zł warto kupić? W tym rankingu znajdziesz polecane modele. Dobry smartfon za 1500 zł może mieć wyświetlacz 120 Hz AMOLED, dużą baterię, wydajny procesor, dobre aparaty, nagrywanie filmów 4K i łączność 5G. Sprawdź który jest najlepszy w tej cenie.

Telefon do 1500 zł łączy jakość, szybkość i funkcjonalność, z dobrą ceną. To optymalny wybór dla większości osób. Jasne, że każdy chciałby mieć najlepszy smartfon na rynku, ale w praktyce nie każdy takiego potrzebuje, więc nie zawsze warto dopłacać. Z kolei tańsze telefony do 1000 zł lub smartfony za 700 zł mogą nie oferować tego samego, co modele za 1500 zł, choć bywają odstępstwa od tej reguły. Sprawdźmy zatem jaki telefon do 1,5 tys. zł warto kupić.

Jaki smartfon do 1500 zł wybrać? Oto polecane modele:

Jeśli więc zastanawiacie się nad kupnem telefon, który oferuje dobrą jakość i dużo funkcji za niewiele pieniędzy, to powinniście szukać w przedziale cenowym 1100 - 1500 zł.

W tym zestawieniu prezentujemy głównie nowe telefony, dostępne w popularnych polskich sklepach. Nie bierzemy pod uwagę modeli używanych. Oczywiście za te pieniądze można już szukać telefonów flagowych sprzed 1-2 lat. Powinniście więc odpowiedzieć sobie na pytanie czy wolicie coś starszego, ale potencjalnie wydajniejszego i wciąż dobrego, czy raczej stawiacie na nowy model, taki jak POCO X4 Pro, Redmi Note 11 Pro, realme 9 Pro lub realme GT Master Edition.

Na co więc zwracać uwagę przy wyborze dobrego telefonu do 1500 zł? Klasycznie w przypadku telefonów z Androidem trzeba upewnić się, że ma wystarczającą pamięć RAM. W tej cenie standard to obecnie 6 GB, a zaletą będzie 8 GB. Jeśli chodzi o pamięć masową, to absolutnym minimum jest 64 GB, ale standard to już 128 GB, a najlepsze telefony za mniej niż 1500 zł mają już pamięć 256 GB. Miejsce dla karty pamięci microSD zawsze jest dodatkowym atutem. Najlepiej jeśli jest oddzielne, a nie hybrydowe, czyli zamiast jednej karty SIM.

Opisane tutaj smartfony mają podwójne, a nawet potrójne aparaty. Jakość zdjeć i filmów w tej klasie sprzetu to również ważna rzecz - wiele osób kładzie duży nacisk na dobry aparat w telefonie. Najlepiej przed zakupem sprawdzić recenzje danego telefonu i zapoznać się z przykładowymi zdjęciami i filmami.

Kolejną kwestią jest łączność. Dla niektórych osób zaletą będzie nowoczesna, bardzo szybka łączność komórkowa 5G, która staje się coraz bardziej popularna w tej klasie smartfonów. Przydatna jest też komunikacja zbliżeniowa NFC do płatności telefonem w sklepach (tak jak zwykłą kartą - wystarczy zbliżyć telefon do terminala płatniczego). Przyda się też nowoczesny Bluetooth 5.0 lub nowszy.

Dla wielu osób priorytetem jest to, by telefon działał szybko przez dłuższy czas i był dobrze zoptymalizowany. W takim przypadku warto rozważyć kupno telefonu z czystym Androidem - np. marki Nokia lub Motorola. Alternatywą jest dobry iPhone z systemem iOS, choć może on być znacznie droższy.

Wyświetlacz to kwestia gustu - jedni wolą większe (lepsze np. do filmów z YouTube lub Netflix), a inni mniejsze, bardziej poręczne i wygodniejsze w obsłudze dotykowej. Dobrze jednak by rozdzielczość była możliwie jak najwyższa, podobnie jak jasność (Full HD+ to standard). Warto wyróżnić też modele z wyświetlaczami AMOLED (np. Motorola Moto G72, realme GT Master, Redmi Note 11 Pro).

Motorola Moto G72 8/128 GB - szybki telefon do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 To jeden z najnowszych telefonów w cenie do 1500 zł. Motorolę warto wybrać dlatego, że jest to jeden z najszybszych smartfonów w tej klasie cenowej. Jego specyfikacja jest dobra, ale w praktyce o wiele bardziej liczy się to, że ma niemal czysty system Android, cechujący się bardzo dobrą optymalizacją. Dzięki temu Motorola działa szybko i jednocześnie zużywa relatywnie mniej energii od wielu konkurentów. Nie ma łączności komórkowej 5G, ale nie każda osoba jej potrzebuje. Bardziej warto docenić obecność znakomitego wyświetlacza OLED, który imponuje jakością kolorów i kontrastem. Jest o wiele lepszy od IPS LCD. Ma też odświeżanie 120 Hz, dzięki czemu przewijanie stron internetowych jest płynniejsze. Lepiej wyglądają też animacje systemowe i gry (potencjalnie więcej klatek na sekundę). Na pokładzie jest też dobry aparat główny 108 Mpx, duży akumulator na 2, a nawet 2,5 dnia działania i dość sprawne ładowanie 30 W. Moto G72 wyposażona jest również w dwa głośniki i szybkie odblokowywanie za pomocą dobrego czytnika linii papilarnych. To zdecydowanie jeden z najlepszych smartfonów do 1500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 128 + 8+ 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 166 g

Redmi Note 11 Pro 6/128 GB - Xiaomi do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Xiaomi też ma w swojej ofercie kilka dobrych smartfonów do 1500 zł. Najlepszym z nich jest obecnie Redmi Note 11 Pro. Co ważne w cenie poniżej 1500 zł można kupić nie tylko wersję z pamięcią masową 64 GB, ale nawet 128 GB. Rzecz jasna druga z nich jest o wiele bardziej warta zakupu, bo zdjęcia, aplikacje, muzyka i inne dane nie zapełnią tak szybko całej dostępnej przestrzeni. Redmi Note 11 Pro ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz, oferujący znacznie głębszą czerń, wyższy kontrast i bardziej nasycone, żywe kolory od ekranów IPS LCD. Telefon świetnie nadaje się korzystania z mediów społecznościowych i oglądania filmów, tym bardziej, że ma głośniki stereo. Wyposażony jest też w dobry aparat tylny 108 Mpx, z trybem nocnym, dużą baterię, wystarczającą na 2 dni i szybkie ładowanie 67 W. Ma NFC więc można nim płacić zbliżeniowo w sklepach, można w nim używać dwóch numerów telefonicznych (dual SIM) i podłączymy do niego klasyczne słuchawki przewodowe przez mini jack 3,5 mm. To świetny telefon do 1,5 tys. zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G96

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 202 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

POCO X4 Pro 5G 6/128 GB - telefon z ekranem AMOLED do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Poco to też marka należąca do Xiaomi, ale mająca swój indywidualny, nowoczesny i bardziej nietuzinkowy charakter. Model X4 Pro 5G to moim zdaniem jeden z najładniejszych telefonów do 1500 zł na rynku. Wygląda świetnie i jest dobrze wykonany. Jak sama nazwa wskazuje ma najnowszą i najszybszą łączność komórkową, ale na tym zalety się nie kończą. Na pokładzie jest też duża bateria na 2 dni działania, szybkie ładowanie 67 W, świetny aparat 108 Mpx, bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz (czyli ze świetnymi kolorami i bardzo gładkim ruchem obrazu), głośniki stereo, dobry procesor, dual SIM oraz NFC do płatności telefonem w sklepach, tak jak zwykłą kartą. Poco X4 Pro 5G wygląda ładnie, działa szybko i jest prosty w obsłudze. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 205 g

realme 9 Pro 5G 8/128 GB - telefon z 5G do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten smartfon ma kilka zalet. W cenie do 1500 zł możecie kupić wersję z 8 GB RAM, co ma bardzo pozytywny wpływ na szybkość działania telefonu, nawet przy wielu otwartych zakładkach w przeglądarce internetowej oraz kilku aplikacjach działających w tle (jest też wersja 6 GB). Telefon ma funkcję rozszerzenia pamięci RAM, za pomocą szybkiej pamięci masowej, co podnosi komfort obsługi w najbardziej wymagających sytuacjach. Tym bardziej, że nowoczesny procesor Snapdragon 695 nie stanowi tutaj wąskiego gardła. Realme 9 Pro oferuje też dobre aparaty z przodu i z tyłu, ma akumulator na dwa dni działania oraz szybką łączność komórkową 5G. Jest też wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz, gwarantującym bardzo dobra płynność przewijania stron oraz działania gier. Co prawda jest to tylko panel LCD IPS, a nie AMOLED jak u kilku konkurentów, ale jakość obrazu wciąż jest niezła. Realme 9 Pro to bardzo dobry telefon do 1500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 195 g

vivo Y35 8/256 GB - telefon z dużą pamięcią do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten smartfon kosztuje niecałe 1400 zł. W tej cenie wyróżnia się przede wszystkim bardzo dużą pamięcią masową aż 256 GB, a także pamięcią RAM 8 GB. Pierwsza z tych cech oznacza, że mamy mnóstwo miejsca na zdjęcia, filmy, programy, gry, muzykę i inne dane. Druga cecha ma wpływ na sprawniejsze działanie systemu i aplikacji. Ten telefon nie będzie zauważalnie zwalniał, gdy otworzymy wiele kart w przeglądarce internetowej Chrome. Vivo Y35 ma też dobry aparat tylny 50 Mpx i przedni 16 Mpx. Wyświetlacz to zwykły IPS LCD, więc nie może konkurować pod względem kolorów z Poco X4 Pro, Redmi Note 11 Pro lub Moto G72, jednak jakość i jasność są wystarczająco dobre, by przyjemnie korzysta się z aplikacji i przeglądało internet. Na uznanie zasługuje też dobry czas pracy na baterii, typowo 1,5 do 2 dni. Telefon nie ma łączności 5G, ale ma czytnik kart pamięci microSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,58 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 680

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 2 +2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 188 g

Samsung Galaxy M23 5G 4/128 GB - Samsung do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Chciałbym polecić Wam szczerze smartfon Samsung Galaxy M52s 5G, ale ceny zwiększyły się tak bardzo, że teraz kosztuje on około 1600 zł, więc lekko przekracza założony limit. Dlatego spójrzmy tym razem na coś tańszego - Galaxy M23 5G za mniej niż 1300 zł. Ten telefon też może być całkiem kuszący, tym bardziej, że wiele osób lubi markę Samsung i często wybiera takie telefony. M23 5G oprócz łączności 5G ma duży wyświetlacz 6,6 cala, niestety LCD, a nie OLED. Ekran jest wystarczająco dobry do mediów społecznościowych, zdjęć, gier i aplikacji. Galaxy M23 5G ma też całkiem dobry i nowoczesny procesor Snapdragon 750G, robi zdjęcia 50 Mpx z tyłu i może nagrywać wideo 4K. Wyposażony jest również w szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy, slot na kartę microSD, dość świeży system Android 12 z One UI 4 oraz duży akumulator 5000 mAh wystarczający na 1,5 - 2 dni. Jego ładowanie mogłoby być szybsze, bo wynosi maksymalnie 25 W. Ogólnie jednak jest to dobry telefon do 1300 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 5 + 8 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 110 g

Najlepszą propozycją telefonu do 1500 zł jest Poco X4 Pro 5G. Bardzo ładny, nowoczesny, szybki, z bardzo dobrym wyświetlaczem AMOLED 120 Hz, świetnym aparatem tylnym 108 Mpx, dużą baterią i szybkim ładowaniem. Niemniej wszystkie smartfony zaprezentowane w powyższym zestawieniu są modelami wartymi rozważenia w trakcie poszukiwań urządzenia we wskazanym budżecie.