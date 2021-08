Możliwości aparatów stosowanych w smartfonach rosną. Nagrywanie w 4K powoli staje się standardem, niektórzy zaczynają spoglądać w kierunku 8K. I producenci coraz częściej wychodzą temu naprzeciw.

Jakie telefony nagrywają w 8K? Póki co, (głównie) te najdroższe

Chociaż może właściwsze byłoby stwierdzenie, iż to producenci próbują kreować kolejny trend na rynku mobilnym? Opcja rejestrowania wideo w 8K zawitała do sektora smartfonów w 2019 roku. Na początku nie wywołało to jednak większego poruszenia, być może między innymi z racji faktu, iż szlaki przecierała nubia Red Magic 3, a propozycje przygotowywane przez ZTE nie są w naszej części świata szczególnie popularne. Poza tym mało porywająco brzmiała adnotacja, że przy 8K (7680 × 4320 px) trzeba ograniczyć się do 15 fps.

Jeśli dość uważnie śledzicie rynek mobilny to wiecie, że 2 lata to tutaj dość sporo. Temat podjęli inni producenci, także ci najbardziej znani i lubiani przez użytkowników. W efekcie aktualnie wybór smartfonów oferujących omawianą funkcjonalność jest już dość spory, aczkolwiek nie sposób nie zauważyć dwóch istotnych kwestii. Po pierwsze, w zdecydowanej większości mowa tu o propozycjach z najwyższego segmentu, a tym samym najwydajniejszych (procesor ma znaczenie) i najdroższych. Po drugie, jeśli skupiać się wyłącznie na aspektach technicznych to poza blaskami są też cienie.

Chociaż pojawia się coraz więcej smartfonów oferujących nagrywanie w 8K, nie warto popadać w huraoptymizm. Należy mieć na uwadze, że wzrost rozdzielczości nie powinien być jednoznacznie utożsamiany z poprawą jakości materiału wideo. Minie jeszcze sporo czasu zanim producenci pozbędą się kompromisów, na jakie póki co trzeba być tutaj gotowym.

Smartfony z aparatem 8K - lista modeli*

Samsung z serii Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20

Xiaomi z serii Mi 10, Mi 10T, Mi 11

POCO F2 Pro

OnePlus z serii 9

LG V60 ThinQ

Asus z serii, ZenFone 7, ZenFone 8, ROG Phone 3 i ROG Phone 5

*W zestawieniu ujęte zostały modele, które są dostępne na polskim rynku - stan na lipiec 2021 r.

Czy iPhone nagrywa w 8K?

Rzut oka na powyższe zestawienie pokazuje, że celujący w smartfony z nagrywaniem w 8K mają już dość spory wybór. Tym bardziej, jeśli doda się do tego kilka modeli, które nie są dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji, ale ewentualnie można zamówić je z zagranicznych sklepów. Nie potrzeba też szczególnie wnikliwej analizy aby dostrzec, że brak tu smartfonów z logo Apple.

Przedstawiciele serii iPhone 12 oferują opcję rejestrowania wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K, do wyboru z płynnością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s. Nie jest to jednak zarzut w ich stronę, bo to jedne z najlepszych smartfonów dla sympatyków rozbudowanych możliwości foto-wideo w smartfonach, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę iPhone'a 12 Pro i iPhone'a 12 Pro Max. Wcale nie jest przesądzone, że wraz z serią iPhone 13 amerykański producent zmieni zdanie. Ba, pojawiają się nawet branżowe spekulacje, że zdecyduje się zastosować aparat z opcją rejestrowania wideo w 8K dopiero w 2022 roku.

8K w smartfonach wciąż z mankamentami

Jak trafnie stwierdził kiedyś Goethe, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Niezależnie od sceptycznych głosów, mówimy tutaj o kolejnym kroku w rozwoju. Swojego czasu wiele wątpliwości budziło wprowadzanie nagrywania w 4K, które obecnie niektórzy traktują już jak standard.

Tak naprawdę podobne argumenty na nie podnoszone są również teraz, przy 8K. Prawdą jest, że filmy zarejestrowane w 4K (3840 x 2160 px) mają więcej klatek na sekundę, a zatem cechują się lepszą płynnością. Co więcej, często w przypadku przechodzenia na wyższą rozdzielczość trzeba rezygnować z dodatkowych opcji, głównie, ale nie tylko OIS.



źródło grafiki: Samsung

Nagrywanie wideo 8K mija się też z celem w przypadku braku dostępu do monitorów i telewizorów obsługujących taką rozdzielczość. A nie jest tajemnicą, że daleko do określania ich czymś szeroko rozpowszechnionym.

Jest też kwestia miejsca, jakie takie nagrania zajmują w pamięci smartfona, dość głośno mówiono o tym przy premierze Galaxy S20. Sam producent podaje tu, iż 1 minuta filmu 8K zajmuje 600 MB. To jednak chyba najmniej znaczące z wymienionych niedogodności, tym bardziej, że prócz rosnących zasobów pamięci wbudowanej można ratować się dobrą kartą microSD.

Chcesz 8K? Jesteś w mniejszości

To, że producenci będą coraz mocniej akcentować filmy 8K i tym samym zachęcać do zakupów nowych smartfonów nie jest niczym zaskakującym. Jak postrzegają to użytkownicy? Opublikowany w marcu BlinkAI’s 2021 Smartphone Consumer Report pokazuje, że w odniesieniu do możliwości foto-wideo zdecydowanie częściej skupiają się na innych aspektach.

Spośród ankietowanych, jako dobry argument do zmiany sprzętu aż 44% wskazało na Tryb nocny, udowadniając tym samym tezę, że zmrok i noc to fajny moment na zdjęcia. 8K? Uplasowało się dalej ze zdecydowanie niższym wynikiem 9%.



źródło: BlinkAI’s 2021 Smartphone Consumer Report

Wydaje się, że jesteśmy na etapie, w którym obecność opcji rejestrowania 8K nie powinna przesądzać o ostatecznej decyzji co do zakupu smartfona.

Podobnie jak było to przy popularyzacji standardu 4K, z czasem producentom zapewne uda się wyeliminować większość ograniczeń. Pytanie tylko, kiedy. Jak sądzicie?