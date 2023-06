Czy można kupić dobry telefon do 1000 zł? Jak najbardziej – a w naszym rankingu znajdziesz 5 najlepszych telefonów do 1000 zł, które mogą spełnić twoje oczekiwania pomimo niskiej ceny.

Dobry tani telefon to taki, którego cena nie przekracza 1000 zł, a przy okazji sprawdzi się na co dzień do najważniejszych zadań. Mowa tu przede wszystkim o smartfonach, których bateria pozwoli pracować przynajmniej jeden dzień bez ładowania, a do tego są dobrze zoptymalizowane pod kątem wydajności.

Na co zwrócić uwagę kupując telefon do 1000 zł?

Dziś w tej półce cenowej coraz trudniej znaleźć dobre smartfony. Bynajmniej nie oznacza to, że wcale ich nie ma – ale stosunkowo często obserwujemy, jak kolejni producenci nawet w najtańszych propozycjach przekraczają próg 1000 zł za telefon.

Niemniej, rozglądając się za takim urządzeniem, warto zwracać przede wszystkim na optymalizację. Na bok powinniśmy odłożyć przyzwyczajenia do konkretnego producenta, a skupić się na tym, czy telefon do 1000 zł posiada wystarczająco dużo pamięci RAM, aby obsłużyć najnowsze aplikacje, a przy tym pracuje na możliwie nowym wydaniu systemu operacyjnego. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem okażą się telefony z czystym Androidem.

Absolutnym minimum pod kątem RAM w telefonach do 1000 zł w 2023 r. jest 4 GB. Warto jednak rozglądać się za modelami, które mają 6 GB. Istotna jest także obecność wyświetlacza AMOLED, akumulator o pojemności przynajmniej 4000 mAh i technologia NFC.

Dla osób, które często robią zdjęcia, ważnym aspektem podczas wyboru taniego telefonu będzie też sam aparat. Niestety w cenie do 1000 zł telefony nie mogą pochwalić się najlepszej klasy obiektywami. Wśród naszych propozycji znajdują się telefony z dobrymi aparatami, natomiast nie należy oczekiwać tutaj jakości zdjęć niczym z najlepszego flagowca. Oszczędności nawet w najlepszym telefonie do 1000 zł będą zauważalne.

W tym rankingu znajdziesz dobre telefony do 1000 zł. Jeśli szukasz czegoś jeszcze tańszego sprawdź nasze zestawienie dotyczące telefonów do 700 zł, a jeśli oczekujesz jednak wyższej wydajności i jakości zobacz smartfony do 1500 zł. Szukając modelu o konkretnym przeznaczeniu, na przykład dla dziecka czy dla osoby starszej, zajrzyj z kolei do naszego rankingu smartfonów dla dzieci i poradnika dotyczącego telefonów dla seniora.

Jaki telefon do 1000 zł kupić? Ranking TOP 5 najlepszych tanich smartfonów:

Samsung Galaxy M23 4/128 GB: tani Samsung do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 To propozycja dla osób, które chcą tani telefon z 5G i są wierne marce Samsung. W tej cenie można oczekiwać nieco więcej pamięci RAM, jednak wszechobecny wzrost cen sprawia, że wybierając telefon do 1000 zł, często będziemy ograniczeni do wyboru 4 GB RAM – jak w tym przypadku. Galaxy M23 5G to dobry smartfon z baterią o pojemności 5000 mAh, ma niezły aparat z tyłu (50 Mpx) i pozwala nagrywać wideo w 4K 30 kl./s. Nie brakuje w nim NFC, zatem umożliwia płatności zbliżeniowe. Wart podkreślenia jest też duży wyświetlacz 6,6”, który mimo technologii LCD, jest dobrej jakości. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 5 + 8 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 110 g

Realme C55 8/256 GB: tani telefon z wbudowaną pamięcią 256 GB Ocena benchmark.pl









4/5 W tej półce cenowej wyjątkowo trudno znaleźć dobry telefon z tak dużą przestrzenią na dane. 256 GB w Realme C55 wystarczy każdemu, kto w swojej galerii przechowuje dziesiątki tysięcy zdjęć i korzysta z wielu aplikacji. To jedna z większych zalet tego smartfona do 1000 zł, która wyróżnia się na tle konkurencji. Oprócz tego warto wspomnieć o 8 GB RAM i dużym wyświetlaczu o przekątnej 6,72” (IPS). Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G88 powinien zapewnić płynne działanie systemu. Dodatkową zaletą jest aparat (64 Mpx), który będzie zapisywał twoje kadry w całkiem dobrej jakości – co w tej cenie nie jest takie oczywiste. To dobry telefon do 1000 zł i do tego uniwersalny – ma jednak dość duży wyświetlacz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,72 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G88

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 190 g Zobacz recenzję

Redmi Note 12 4/64 GB: dobry i tani Xiaomi do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Czasami trudno uciec od przyzwyczajeń – doskonale to rozumiemy, dlatego w rankingu najlepszych telefonów do 1000 zł nie mogło zabraknąć marki Xiaomi. Redmi 12 w wariancie z 4 GB RAM i 64 GB przestrzeni na dane to wybór, którego mocną stroną jest przede wszystkim szybkie ładowanie 33 W i dobry aparat główny (50 Mpx). Bateria o pojemności 5000 mAh – podobnie jak u konkurencji w tej półce cenowej – pozwala nawet na 2 dni ciągłej pracy. Dodatkowo całkiem niezły wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6,67" i rozdzielczości 2400 x 1080 px. Te parametry sprawiają, że Xiaomi Redmi Note 12 to dobry smartfon do 1000 zł i jest rozsądnym wyborem dla każdego, kto szuka urządzenia uniwersalnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 685

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 183 g

POCO M5 4/128 GB: tani telefon z dobrym aparatem i dużą baterią Ocena benchmark.pl









4/5 Ta propozycja doskonale obrazuje segment tanich telefonów do 1000 zł. POCO M5 jest poprawny w każdym aspekcie, ale nie wyróżnia się na tle konkurencji. Ot, to dobry smartfon w cenie ok. 900 zł, który ma wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz i przekątnej 6,58”, więc dobrze sprawdzi się m.in. do oglądania seriali na platformach VOD. Poza tym robi poprawne zdjęcia w dzień (nocne są nieco gorszej jakości), a dodatkowo posiada gniazdo 3,5 mm na słuchawki. Zadowalającą wydajność gwarantuje pamięć UFS 2.2, a ciekawym dodatkiem jest tutaj nadajnik podczerwieni, który posłużyć może np. do sterowania telewizorem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,58 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G99

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 201 g Zobacz recenzję

Vivo Y33s 8/128 GB: smartfon do 1000 zł z dużą baterią i 8 GB RAM Ocena benchmark.pl









4/5 Tę propozycję warto rozważyć przede wszystkim z uwagi na 8 GB RAM. Dodatkowo producent wyposażył Y33s w pojemny akumulator (5000 mAh), dla którego nawet intensywny dzień pracy nie powinien sprawiać trudności. Ci, którzy robią dużo zdjęć powinni z kolei docenić wbudowaną pamięć 128 GB, która pozwoli zapisać wiele kadrów, ale też aplikacji, jeśli lubisz mieć ich dużo w telefonie. Poza tym “bebechy” tego telefonu do 1000 zł stanowi procesor MediaTek Helio G80 (ośmiordzeniowy), jest też technologia NFC ekran o rozdzielczości 2408 x 1080 px (IPS, 6,58”). To kolejny dobry telefon, który jest zwyczajnie poprawny i sprawdzi się do podstawowych zadań, a przy tym nie powinien sprawiać problemów na co dzień. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,58 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G80

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 2 x 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 182 g

Bonus

Oprócz znanych i cenionych przez użytkowników marek w rodzaju Xiaomi czy Samsung, również Motorola zanotowała spory sukces w zakresie telefonów do 1000 złotych. Mieliśmy przyjemność testować model Motorola Moto G52 i możemy polecić go osobom ceniącym sobie czysty system Android, długi czas pracy na baterii, a także tym, którym zależy na sporym ekranie AMOLED i złączu słuchawkowym.

Jaki jest najlepszy telefon do 1000 zł? Opinia

Wybór w sklepach w teorii jest duży, w praktyce jednak wiele tanich smartfonów stanowią konstrukcje sprzed lat z nieadekwatnymi do obecnych standardów technologiami. Z kolei najnowsze modele coraz częściej przekraczają barierę 1000 zł, co sprawia, że wybór najlepszej propozycji jest wyjątkowo trudny.

Naszym zdaniem jednak, najlepszy telefon do 1000 zł, a do tego najbardziej opłacalny to Realme C55. Nie dość, że jako jeden z niewielu w tym segmencie oferuje 256 GB pamięci masowej, to jeszcze ma 8 GB RAM, co gwarantuje dobrą wydajność. Poza tym robi całkiem niezłe zdjęcia i ma relatywnie dobry wyświetlacz (który niestety nie jest wykonany w technologii AMOLED). Choć dla niektórych przekątna ekranu 6,7” może okazać się za duża, to dla wielu ten rozmiar będzie stanowił nomen omen największą zaletę. Szukając dobrego telefonu do 1000 zł, warto zainteresować się Realme C55.