Dobry telefon dla dziecka powinien spełniać kilka podstawowych wymogów. Powinien być w miarę tani, bo ryzyko jego uszkodzenia w przypadku najmłodszych jest dość duże. Dobrze, aby był dość lekki, cechował się płynnym działaniem i pojemną baterią.

Dobry telefon dla dziecka to telefon dobrany do wieku

Jaki powinien być dobry telefon dla dziecka? Jak się okazuje odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Niektórym młodszym pociechom dajemy telefon w zasadzie tylko po to, by mieć z nimi stały kontakt. Sami odpowiedzmy sobie ile razy zdarza się, że dziecko dzwoni z informacją „co w szkole”, albo że zostanie po lekcjach na chwilę u kolegi/koleżanki. Sami też zapewne dzwonimy do dziecka, by dowiedzieć się czy wszystko w porządku.

Jednak wraz z wiekiem oczekiwania dzieci zwiększają się. Chcą mieć telefon do gier, dobry smartfon do zdjęć, a także oczekują, że będą mogły komunikować się z rówieśnikami na Facebooku, Messengerze, WhatAppie czy Snapchacie. Innymi słowy, młodszym dzieciom wystarcza telefon z możliwością uruchamiania prostych gier i z podstawowym aparatem, ale gdy już zaczynają wkraczać w wiek nastoletni mają o wiele większe oczekiwania odnośnie komunikacji, jakości zdjęć i usług internetowych.

Nie zamierzamy pouczać Was, od którego roku życia powinniście sprezentować dziecku telefon. Sami zdecydujecie kiedy i czy w ogóle chcecie to zrobić. Jeśli jednak podejmiecie tę decyzję, to warto wydać pieniądze na dobry, sprawdzony smartfon, który nie zrujnuje Was finansowo, ale spełni oczekiwania dziecka.

Najlepsze telefony dla dzieci. Oto polecane modele:

Przede wszystkim pierwszy telefon dla dziecka nie powinien być drogi. W zasadzie możemy Wam polecić nasze zestawienie dobrych tanich telefonów do 500 zł, ale taka kwota nie zawsze gwarantuje, że dziecko (zwłaszcza nieco starsze) będzie w pełni zadowolone. Dlatego w tym zestawieniu polecamy Wam również telefony do 1000 zł i smartfony do 1500 zł. Dlaczego raczej nie warto wydawać większej kwoty na telefon dla dziecka? Bo dzieciom częściej zdarza się upuścić telefon. Są specjalne telefony odporne na upadki, ale nie każde dziecko chce mieć w swojej kieszeni taki wynalazek. Nie porywa wyglądem, zazwyczaj jest ciężki, a specyfikacja została ograniczona na koszt wytrzymałości.

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę jest wielkość telefonu, która zależy od wielkości wyświetlacza. Chodzi oczywiście o to, że dzieci mają małe dłonie i łatwiej im się obsługuje relatywnie małe telefony. Oczywiście należy przy tym zachować pewien umiar, bo zbyt mały ekran może gorzej spisywać się w grach. Warto zapytać dziecka jaki telefon preferuje - większy czy mniejszy. Jednocześnie nie sposób nie odnieść się tu do rynkowych standardów, obecnie królują smartfony z dużymi ekranami, kompaktowych konstrukcji jest niewiele.

Warto wiedzieć, jak dziecko korzysta z telefonu Niektórzy decydują się na telefon dla 10 latka albo nawet jeszcze nieco młodszego dziecka. W takich przypadkach po zakupie warto odpowiednio skonfigurować urządzenie i pomyśleć przy tym o kontroli rodzicielskiej. Instalacja stosownego programu aktywującego blokadę rodzicielską na niektóre aplikacje/funkcje nie powinna być postrzegana jako naruszanie swobody dziecka (nie trzeba robić tego za jego plecami, można po rozmowie i wytłumaczeniu całej sytuacji), ale jako jego ochrona przez nadmiernym lub złym korzystaniem z telefonu i Internetu. Niezależnie od tego czy będzie to telefon dla dziewczynki czy telefon dla chłopca, programy do kontroli rodzicielskiej pozwalają np. na blokowanie instalacji wybranych aplikacji, ustawianie filtrów w przeglądarce internetowej, ale też w wyszukiwarce Google, a także kontrolę nad czasem, jaki dziecko spędza ze smartfonem w dłoni i z jakich aplikacji czy gier korzysta najwięcej. Nie bez powodu niektórzy twierdzą, iż bezpieczny telefon dla dziecka to większa wartość niż wytrzymały telefon dla dziecka. Dodatkowo twórcy takiego oprogramowania przewidują opcję lokalizacji telefonu dziecka sparowanego z telefonem rodzica. A to już opcja, która niekiedy może oszczędzić sporo stresu.

Co jeszcze? Tradycyjnie zwracajmy uwagę na pojemność pamięci i pojemność akumulatora (im więcej tym lepiej). Jeśli chodzi o aparat, to nie liczy się liczba megapikseli (Mpix) dlatego przy wyborze poszczególnych modeli sugerujmy się realną jakością zdjęć prezentowaną w recenzjach smartfonów. Nawet podstawowy telefon dla dzieci powinien też mieć obecnie łączność LTE. Dual SIM w telefonie dla dziecka raczej nie jest wymagane.

Tani telefon dla dziecka do 500 zł

Redmi 9C NFC - pierwszy telefon dla dziecka









4,2/5 Ocena benchmark.pl Nie zawsze, ale zdarza się, że pierwszy telefon dla dziecka to ten najtańszy. Warto pokusić się o wybór modelu, którego działanie nie będzie irytujące i chociaż Redmi 9C NFC można dostać za mniej niż 400 złotych, spełnia to kryterium. Procesor MediaTek Helio G35 to słaba jednostka nieprzypadkowo obecna w tym segmencie cenowym, na szczęście dostał tu do pomocy 3 GB RAM. Nadal należy jednak traktować Redmi 9C NFC jako telefon do podstawowych zadań, nie sprawdzi się przy próbach korzystania z większej liczby aplikacji jednocześnie, a już z pewnością nie nadaje się do gier. Na baterii działa dość długo, bo 2, 3 dni. To istotne, bo ładowanie przez złącze microUSB mocno się przedłuża. Aparaty są bardzo podstawowe, ale wykonywane nimi zdjęcia nie odstraszają. Jak sugeruje nazwa, smartfon posiada moduł NFC. W tej cenie to duża niespodzianka. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G35

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 13 + 2 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 196 g Pokaż specyfikację

Motorola Moto E7 Plus - smartfon dla dziecka









4,5/5 Ocena benchmark.pl Również bardzo tanim, ale już lepszym smartfonem, który chcemy Wam polecić jest Motorola Moto E7 Plus. Dzięki systemowi pozbawionemu dodatkowej nakładki i rzadko spotykanym w tym przedziale cenowym 4 GB pamięci RAM cechuje się dobrą płynnością działania. Z powodzeniem sprawdzi się nie tylko podczas komunikacji, ale też przy przeglądaniu Internetu czy portali społecznościowych. Bardzo dobrze wypada tu również bateria o pojemności 5000 mAh, wystarcza na około 2 dni pracy, ale i tu ładowanie jest powolnym procesem. Trudno mieć też zastrzeżenia do możliwości fotograficznych, bo i tu uwzględniając cenę Motorola Moto E7 Plus wypada dobrze np. jak na telefon dla 10 latka. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 460

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 200 g Pokaż specyfikację

Telefon dla dziecka do 1000 zł

realme 7 - telefon dobry dla dzieci









4,4/5 Ocena benchmark.pl realme 7 to już smartfon dla dziecka, które odkryło świat mobilnych gier i nie za bardzo chce z niego rezygnować. Chcąc wydać możliwie niewielką sumę, realme 7 wypada pod tym kątem bardzo dobrze. Ma bowiem procesor MediaTek Helio G95 i w zależności od wersji 6 GB lub nawet 8 GB pamięci RAM, pod względem wydajności przewyższając większość bezpośrednich konkurentów. Dodatkowo producent zadbał o ekran Full HD+ o podwyższonej częstotliwości odświeżania 90 Hz, a także baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem Dart Charge 30W. realme 7 dobrze radzi sobie z grami, a co za tym idzie również z mniej wymagającymi zadaniami, co sprawia, że to dobry, funkcjonalny smartfon na co dzień. Tym bardziej, że ma też odpowiednie zaplecze komunikacyjne, łącznie z modułem NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G95

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 196.5 g Pokaż specyfikację

Smartfon dla dziecka do 1500 zł i 2000 zł

OPPO Reno 4









4,5/5 Ocena benchmark.pl OPPO Reno 4 może stanowić ciekawą opcję jako telefon dla dziewczynki. Ma kilka cech, na które młode przedstawicielki płci pięknej powinny zwrócić uwagę. Producent przyłożył tutaj sporą wagę do designu i zadbania o ciekawe warianty kolorystyczne, zastosował wyświetlacz AMOLED Full HD+ świetny np. do oglądania zdjęć i filmów, a także rozbudowane możliwości fotograficzne. Zdjęcia wykonane OPPO Reno 4, zarówno aparatem głównym jak i selfie, powinny stanowić świetne materiały na portale społecznościowe, ale i do prywatnych kolekcji. Tym bardziej, że oprogramowanie oferuje kilka dodatkowych funkcji. Co istotne, smartfon działa przy tym bez zarzutu, ma bardzo dobry procesor Qualcomm Snapdragon 720G i 8 GB RAM. Mimo największych możliwości, jest lżejszy od wszystkich powyższych modeli. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 720G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 165 g Pokaż specyfikację

Apple iPhone SE (2020)









4,9/5 Ocena benchmark.pl Najmniej waży jednak Apple iPhone SE (2020). Jeśli chcesz kupić dziecku bardzo mały, bardzo lekki, bardzo prosty w obsłudze, ale przy okazji szybko działający i wydajny smartfon, to naszym zdaniem najlepszym wyborem jest właśnie ten model. Ma najnowszy system iOS 14, mały 4,7-calowy wyświetlacz i bardzo dobry procesor, na którym bez problemu działają nie tylko wszystkie aplikacje, ale i gry. Jest tu również dobry aparat z nagrywaniem filmów 4K, szybkie Wi-Fi ax i NFC do płatności zbliżeniowych Apple Pay, a nawet bezprzewodowe ładowanie baterii. Na tle innych polecanych propozycji to także wytrzymały telefon dla dziecka, ponieważ cechuje się wodoszczelną obudową (IP67). Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 148 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Najlepszy telefon dla dziecka

Gdybym miał kupić telefon dla swojego dziecka wybrałbym model Apple iPhone SE (2020), ponieważ działa idealnie płynnie, jest szybki i wystarczająco wydajny aby poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami. Ma też sporo innych atutów i chociaż nie należy do najtańszych to niewątpliwym atutem będzie tu długie, kilkuletnie wsparcie i aktualizacje. W przypadku dysponowania niższym budżetem pozostają smartfony z systemem Android, w zależności o kwoty, którą chce się przeznaczyć dobrze wypadną wszystkie zaproponowane tu modele.

