No i wreszcie docieramy do najważniejszego smartfonu w tym rankingu. Oto POCO X3 Pro, czyli najszybszy, najwydajniejszy, najfajniejszy i po prostu najlepszy tani telefon do 1000 zł. Ma znakomity procesor Snapdragon 860, wręcz niesłychane 8 GB pamięci RAM i aż 256 GB szybkiej pamięci masowej UFS 3.1. Innymi słowy w zasadzie wszystko działa na nim bardzo dobrze. To jednak dopiero początek zalet. POCO X3 Pro ma również wyświetlacz 120 Hz (oczywiście Full HD+), dzięki czemu obraz jest bardzo płynny, a gry mają szansę uzyskać nawet do 120 klatek na sekundę. nagrywa też filmy 4K i robi dobre zdjęcia z przodu i z tyłu. Wyposażono go w głośniki stereo, które poprawiają wrażenia w czasie oglądania filmów. Na pokładzie jest też NFC do płatności w sklepach za pomocą telefonu (tak jak zwykłą kartą), a także dual SIM. Na koniec warto też wspomnieć o dużej baterii 5160 mAh, wystarczającej na 2 - 2,5 dnia. Zupełnie serio: jeśli chcesz kupić możliwie najlepszy tani telefon do 1000 zł, to wybierz POCO X3 Pro 8/256 GB.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 215 g