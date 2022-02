Dobra bateria w telefonie to podstawa. Jest konieczna do wygodnej, bezstresowej obsługi, szczególnie jeśli często używamy telefonu poza miastem, z dala od gniazdka sieci elektrycznej. W tym zestawieniu prezentujemy 5 telefonów z dużą baterią, w różnych cenach.

Smartfon z dużą baterią

Wszyscy oczekujemy by telefon, który kupujemy był szybki, miał dobry wyświetlacz, robił wysokiej jakości zdjęcia i po prostu był nowoczesny. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że bardzo ważną rzeczą w każdym sprzęcie przenośnym jest bateria. W końcu po co nam nawet najlepszy smartfon, jeśli nie możemy z niego skorzystać, bo się rozładował? Dlatego stworzyliśmy dla Was zestawienie pięciu telefonów z dobrą baterią, byście mogli wybrać coś idealnego dla siebie.

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli chcielibyśmy zaznaczyć ważną kwestię. Aby telefon długo pracował na baterii nie zawsze akumulator musi być duży. Oczywiście, że większa pojemność niemal zawsze się przydaje, ale ostatecznie najbardziej liczy się realny czas pracy, a nie cyferki. Ponadto pomimo ogólnego dostępu do znanych chińskich sklepów, wiele osób preferuje kupno telefonu, który można obejrzeć w polskim sklepie. Dlatego do zestawienia wybraliśmy smartfony, które pracują długo na baterii, jednocześnie skupiając się na modelach dostępnych od ręki w znanych polskich sklepach.

Warto wiedzieć, że telefon z mocną baterią nie musi być drogi. Co więcej, to właśnie w niższym i niekiedy w średnim segmencie cenowym można liczyć na najlepiej wypadającej pod tym względem modele. Koniec końców znajdziecie tutaj telefony w różnych cenach - zarówno tanie, jak i droższe. Mają różne specyfikacje, wygląd i możliwości, ale wszystkie działają dobrze na tle konkurentów w swojej klasie cenowej i korzysta się z nich przyjemnie.

Jaki telefon z dobrą baterią wybrać? Oto polecane modele:

Na co jeszcze warto zwracać uwagę przy wyborze takiego telefonu? W klasie niższej i średniej przede wszystkim powinniśmy skupiać się na modelach z jak największą pojemnością pamięci RAM. Wśród propozycji z Androidem minimum to już tak naprawdę 4 GB RAM, powinien posiadać je nawet prosty telefon z dobrą baterią. Nie chcąc wymieniać urządzenia za rok najlepiej zdecydować się od razu na 6 GB RAM. Nawet jeśli komuś nie podoba się taki wyścig, nieprzypadkowo na rynku mamy już smartfony nie z 12 GB, ale nawet z 16 GB pamięci RAM. Pamięć masowa też ma duże znaczenie - minimum w postaci 16 GB odeszło do lamusa, rekomendowane są wersje 32 GB, a nawet 64 GB. Oczywiście przy niższych cenach, bo wraz z ich wzrostem powinniśmy otrzymywać więcej przestrzeni na dane.

Przyjrzyjmy się samemu systemowi. Powinien być dostępny w jak najnowszej wersji. Warto zagłębić się też w to, czy i jaka nakładka została zastosowana przez producenta. Optymalizacja to ważny element również dla baterii, podobnie jak czynności, jakie będziemy wykonywać. Nie każda aplikacja zużywa tyle samo energii, jeszcze bardziej łakome są na nią gry. W awaryjnych sytuacjach mogą przydać się natomiast wskazówki dotyczące tego jak wydłużyć czas pracy na baterii smartfona.

Dodatkowymi atutami, jaki mogą cechować się nie tylko telefony z dobrą baterią, ale wszystkie tego typu urządzenia to funkcja dual SIM i dobry czytnik linii papilarnych. Wydając więcej niż 1200 - 1500 złotych można oczekiwać nie tylko większych zasobów pamięci, ale też wydajniejszych procesorów i lepszych wyświetlaczy, bardziej zaawansowanych aparatów fotograficznych i rozbudowanych możliwości komunikacji bezprzewodowej na czele z łącznością zbliżeniową NFC i 5G.

Motorola moto G60 - dobry smartfon z dużą baterią Ocena benchmark.pl









4,1/5 Pierwszy proponowany smartfon dobrze sprawdzi się w codziennych zastosowaniach, a dzięki niezłej specyfikacji poradzi sobie nawet z nieco bardziej wymagającymi zadaniami czy mobilnymi grami. Motorola moto G60 wyposażona jest w ekran, którego przekątna ma długość 6,78 cala, więc jest to całkiem spore urządzenie. Co więcej, posiada 6 GB pamięci RAM i działa pod kontrolą systemu Android 11. Smartfon Moto G60 wyposażony został w aparat z trzema obiektywami. Główny może poszczycić się rozdzielczością 108 Mpx. Jest też ultraszerokokątna soczewka z funkcją umożliwiającą robienie zdjęć makro. Bateria o pojemności 6000 mAh według producenta zapewnia aż 54 godziny pracy na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (przód) 32 Mpx

Bateria (pojemność) 6000 mAh

Waga 220 g

Samsung Galaxy M52 - smartfon z dobrym aparatem i dużą baterią Ocena benchmark.pl









4,1/5 Smartfony marki Samsung to obecnie jedne z najczęściej wybieranych tego typu urządzeń. Galaxy M52 to model ze średniej półki cenowej, który zadowoli nawet nieco bardziej wymagających użytkowników. Mimo stosunkowo niewysokiej ceny charakteryzuje się wydajnymi podzespołami, które zapewniają płynną pracę. Warto także zwrócić uwagę na wbudowany modem do obsługi sieci 5G. Smartfon wyposażony jest w trzy tylne obiektywy o rozdzielczości 64, 12 oraz 5 Mpix, dzięki którym możliwe jest między innymi robienie zdjęć w trybie makro oraz nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K Ultra HD. Bateria ma pojemność 5000 mAh, a to obecnie standard w smartfonach z systemem Android. Zapewnia bardzo dobry czas pracy, choć stanowi wyraźny krok wstecz w stosunku do aż 7000 mAh w wycofanym już z rynku modelu M51. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 +5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 175 g

vivo Y33S - tani smartfon z dużą baterią Ocena benchmark.pl









4/5 Kolejny proponowany model to smartfon do podstawowych zastosowań za niewielką cenę. Nie oznacza to jednak, że producent nie zadbał o specyfikację techniczną. Na pokładzie znajdziemy między innymi 8 GB pamięci RAM oraz 8-rdzeniowy procesor MediaTek. Co więcej, jest tutaj nawet Dual SIM. Ciekawą funkcją vivo Y33S jest tryb Ultra Game Mode, który optymalizuje działanie podzespołów telefonu w taki sposób, by uzyskać jak najlepsze osiągi podczas grania w gry mobilne. Zastosowana w tym smartfonie bateria charakteryzuje się pojemnością 5000 mAh, która przy normalnym użytkowaniu spokojnie wystarczy na ponad 24 godziny pracy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,58 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G80

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 2 x 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 182 g

iPhone 13 Pro Max - iPhone z dużą baterią Ocena benchmark.pl









4,6/5 iPhone 13 Pro Max to smartfon marki Apple charakteryzujący się najdłuższym czasem pracy w całej historii tej firmy. Producent twierdzi, że zastosowana bateria pozwala na 28 godzin odtwarzania wideo oraz 95 godzin odtwarzania dźwięku. Jej pojemność wynosi 4352 mAh. 13 Pro Max to obecnie jeden z najlepszych smartfonów na rynku. Zastosowany układ A15 Bionic zapewnia bardzo wysoką wydajność oraz długi cykl życia urządzenia. W przeciwieństwie do smartfonów z Androidem, iPhone’y wspierane są przez długi okres, dochodzący nawet do 6 lat. iPhone’y 13 serii Pro posiadają także jedne z najlepszych na rynku aparatów. Minusem jest jednak to, że trzeba za nie bardzo dużo zapłacić. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2778x1284 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 238 g

Oukitel WP6 - smartfon z największa baterią Ocena benchmark.pl









4/5 Oukitel WP6 to smartfon do zadań specjalnych. Posiada niezłe podzespoły, które zapewniają płynność działania, ale nie jest to smartfon dla tych, którzy wyciskają ze swoich telefonów siódme poty. To raczej urządzenie, dla osób przebywających w trudnych warunkach i same lubią się spocić. Jest odporny na kurz, wilgoć oraz deszcz, co potwierdza spełnienie wymagań standardu IP68. Co więcej, telefon zaliczył różne testy militarne. Wytrzyma kilka godzin pod wodą oraz w skrajnie niskich i wysokich temperaturach. Jest też odporny na stłuczenia i zarysowania. Aha, bateria w tym smartfonie ma pojemność aż 10000 mAh. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,3 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P70

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 379 g

Telefony z dużą baterią, który jest najlepszy?

Nie da wskazać jednego modelu, który będzie najlepszy dla wszystkich. Biorąc pod uwagę indywidualne wymagania, preferencje i budżet do dyspozycji, dla każdego telefon z najlepszą baterią będzie oznaczać co innego. Dlatego też wybraliśmy kilka modeli z różnych przedziałów cenowych, które pozytywnie wyróżniają się na tle bezpośrednich konkurentów. Przede wszystkim właśnie dobrym czasem pracy na baterii.

A Wy, na jaki model z zaproponowanych byście się zdecydowali? A może już któregoś posiadacie, albo też macie jeszcze inną propozycję?