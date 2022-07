Za około 800 - 850 dostajemy telefon z aparatem głównym 50 Mpx, nowym systemem Android 12, łącznością NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, slotem na kartę pamięci microSD, złączem na słuchawki przewodowe mini jack 3,5 mm i akumulatorem 5000 mAh, wystarczającym na około 2 dni działania. Ma też szybki czytnik linii papilarnych i duży wyświetlacz 6,6 cala. Co prawda jest to panel IPS LCD, a nie AMOLED, ale w tak niskiej cenie to nie jest wada. Patrząc na tę specyfikację trzeba przyznać, że dostajemy całkiem sporo, a wydajemy niewiele. Samsung Galaxy A13 to po prostu opłacalny i dobry tani telefon do 800 zł.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) Exynos 850

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 5 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 195 g