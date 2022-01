Realme 8 też wyróżnia się pozytywnie. Wyposażony jest w dual SIM, slot na kartę pamięci microSD, wyjście mini jack 3,5 mm dla słuchawek przewodowych, NFC do płatności w sklepach za pomocą telefonu, nowoczesny Bluetooth 5.1 i dość dobry czytnik linii papilarnych. Ma też jasny wyświetlacz AMOLED, bardzo dobry do filmów i gier. Kolory są żywe, nasycone, a rozdzielczość Full HD+ zapewnia ostry i szczegółowy obraz. Telefon ma pamięć 6/128 GB, więc przestrzeni jest pod dostatkiem zarówno na dane użytkownika, jak i dla aplikacji otwartych w tle. Realme 8 działa szybko, nawet jeśli otworzymy wiele zakładek w przeglądarce internetowej. Działa 1,5 - 2 dni na baterii i ładuje się do pełna w godzinę. Jeśli dodamy do tego dobre aparaty i ładną obudowę, to otrzymujemy po prostu bardzo interesujący telefon do 1000 zł, wart zakupu.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G95

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 177 g