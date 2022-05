Wybierając telefon Xiaomi do 1000 zł mamy kilka ciekawych opcji, ale na początek warto zadać sobie pytanie - czy potrzebuję 5G? Jeśli tak, to zwróć uwagę na Redmi Note 10 5G. Można go kupić np. w Amazon.pl już za mniej niż 800 zł. Pamiętaj tylko, że producent zastosował tutaj pewne kompromisy. Dostajesz nowoczesną, szybką łączność komórkową 5G oraz NFC, ale w porównaniu do zwykłego Redmi Note 10 tracisz wyświetlacz AMOLED na rzecz gorszego IPS LCD, a także nie masz nagrywania wideo 4K z tyłu i dostajesz gorszy aparat przedni. Mimo to, Redmi Note 10 5G to wciąż dobry smartfon do 1000 zł z 5G. Działa sprawnie, robi dość dobre zdjęcia, ma wyjście słuchawkowe mini jack oraz miejsce na kartę pamięci microSD.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 700

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 190 g