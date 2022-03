Jaki telefon do 1500 zł warto kupić? W tym rankingu znajdziesz polecane modele. Dobry smartfon za 1500 zł może mieć wyświetlacz 120 Hz AMOLED, dużą baterię, wydajny procesor, dobre aparaty, nagrywanie filmów 4K i łączność 5G. Sprawdź który jest najlepszy w tej cenie.

Telefony do 1500 zł w 2022 roku

Telefon do 1500 zł łączy jakość, szybkość i funkcjonalność, z dobrą ceną. To optymalny wybór dla większości osób. Jasne, że każdy chciałby mieć najlepszy smartfon na rynku, ale w praktyce nie każdy takiego potrzebuje, więc nie zawsze warto dopłacać. Z kolei tańsze telefony do 1000 zł lub smartfony za 700 zł mogą nie oferować tego samego, co modele za 1500 zł, choć bywają odstępstwa od tej reguły. Sprawdźmy zatem jaki telefon do 1,5 tys. zł warto kupić.

Jaki telefon do 1500 zł kupić? Oto polecane modele

Jeśli więc zastanawiacie się nad kupnem telefon, który zaoferuje jak najwięcej, za jak najmniej, to powinniście właśnie szukać w przedziale 1100 - 1500 zł.

W tym zestawieniu prezentujemy głównie nowe telefony, dostępne w popularnych polskich sklepach. Nie bierzemy pod uwagę modeli używanych. Oczywiście za te pieniądze można już szukać telefonów flagowych sprzed 1-2 lat. Powinniście więc odpowiedzieć sobie na pytanie czy wolicie coś starszego, ale potencjalnie wydajniejszego i wciąż dobrego, czy raczej stawiacie na nowy model, taki jak bardzo szybki POCO F3 albo POCO X3 Pro, a także Redmi Note 11 Pro, realme 9 Pro czy realme GT Master Edition.

Na co więc zwracać uwagę przy wyborze dobrego telefonu do 1500 zł? Klasycznie w przypadku telefonów z Androidem trzeba upewnić się, że ma wystarczającą pamięć RAM. W tej cenie standard to obecnie 6 GB, a zaletą będzie 8 GB. Jeśli chodzi o pamięć masową, to absolutnym minimum jest 64 GB, ale standard to już 128 GB, a najlepsze telefony za mniej niż 1500 zł mają już pamięć 256 GB. Miejsce dla karty pamięci microSD zawsze jest dodatkowym atutem. Najlepiej jeśli jest oddzielne, a nie hybrydowe, czyli zamiast jednej karty SIM.

Opisane tutaj smartfony mają podwójne, a nawet potrójne aparaty. Jakość aparatu w tej klasie sprzetu to również rzecz bardzo ważna - wiele osób kładzie duży nacisk na dobry aparat w telefonie. Najlepiej przed zakupem sprawdzić recenzje danego telefonu i zapoznać się z przykładowymi zdjęciami i filmami.

Kolejną kwestią jest łączność. Dla niektórych osób zaletą będzie nowoczesna, bardzo szybka łączność komórkowa 5G, która staje się coraz bardziej popularna w tej klasie smartfonów. Przydatna jest też komunikacja zbliżeniowa NFC do płatności telefonem w sklepach (tak jak zwykłą kartą - wystarczy zbliżyć telefon do terminala płatniczego). Przyda się też nowoczesny Bluetooth 5.0 lub 5.1.

Dla wielu osób priorytetem jest to, by telefon działał szybko przez dłuższy czas i był dobrze zoptymalizowany. W takim przypadku warto rozważyć kupno telefonu z czystym Androidem - np. marki Nokia lub Motorola. Alternatywą jest dobry iPhone z systemem iOS, choć może on być znacznie droższy.

Wyświetlacz to kwestia gustu - jedni wolą większe (lepsze np. do filmów z YouTube lub Netflix), a inni mniejsze, bardziej poręczne i wygodniejsze w obsłudze dotykowej. Dobrze jednak by rozdzielczość była możliwie jak najwyższa, podobnie jak jasność (Full HD+ to standard). Warto wyróżnić też modele z wyświetlaczami AMOLED (np. Samsung Galaxy M52 5G, realme GT Master, Redmi Note 11 Pro).

Dobre telefony do 1500 zł

Samsung Galaxy M52 5G 6/128 GB - telefon z dobrym aparatem do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,1/5 Ten smartfon powinien dostać duże wyróżnienie za całokształt. Ma wiele zalet i zaskakująco mało słabych stron. Działa bardzo szybko, jest dobry do gier i ma wręcz zaskakująco dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz. Przyjemnie obsługuje się na nim media społecznościowe i ogląda filmy, a na dodatek nie rozładowuje się zbyt szybko, bo ma dość duży akumulator 5000 mAh, wystarczający na 1,5 - 2 dni działania. Świetnie nadaje się też do tworzenia treści, bo robi atrakcyjne zdjęcia z tyłu i z przodu oraz nagrywa wideo 4K30 z obu stron. Ma też NFC, dual SIM, miejsce na kartę pamięci microSD do 1 TB, nowoczesną łączność komórkową 5G i szybkie Wi-Fi 6. Samsung Galaxy M52 5G to niedrogi telefon wart zakupu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 +5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 175 g

realme GT Master Edition 5G 6/128 GB - najlepszy telefon do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Tańszy od standardowego realme GT 5G, ale w praktyce różni się głównie procesorem i nadal imponuje szybkością działania. Dla wielu osób będzie wręcz lepszą, bardziej opłacalną propozycją. Ma łączność 5G, więc wystarczy na kilka lat. Wyposażono go w duży, jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz, zapewniający wysoką jakość obrazu w filmach, grach i mediach społecznościowych. Ma zaskakująco dobry aparat przedni 32 Mpx. Aparat tylny też jest w porządku, choć ma mniejszy sensor i nagrywa 4K w 30, a nie 60 klatkach na sekundę, niż w standardowym realme GT. Telefon wyposażono w szybkie ładowanie akumulatora 65 W, które uzupełnia energię w około pół godziny. Pojemność akumulatora może nie imponuje, ale na cały dzień powinna wystarczyć. Realme GT Master to jeden z najlepszych smartfonów do 1500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 178 g

realme 9 Pro 5G 8/128 GB - telefon z 5G do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten smartfon ma kilka zalet. W cenie do 1500 zł możecie kupić wersję z 8 GB RAM, co ma bardzo pozytywny wpływ na szybkość działania telefonu, nawet przy wielu otwartych zakładkach w przeglądarce internetowej oraz kilku aplikacjach działających w tle (jest też wersja 6 GB). Telefon ma funkcję rozszerzania pamięci RAM, za pomocą szybkiej pamięci masowej, co podnosi komfort obsługi w najbardziej wymagających sytuacjach. Tym bardziej, że nowoczesny procesor Snapdragon 695 nie stanowi tutaj wąskiego gardła. Realme 9 Pro oferuje też dobre aparaty z przodu i z tyłu, ma akumulator na dwa dni działania oraz szybką łączność komórkową 5G. Jest też wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz, gwarantującym bardzo dobra płynność przewijania stron oraz działania gier. Co prawda jest to tylko panel LCD IPS, a nie AMOLED jak u kilku konkurentów, ale jakość obrazu wciąż jest niezła. Realme 9 Pro to bardzo dobry telefon do 1500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 195 g

POCO F3 5G 6/128 GB - szybki telefon do 1400 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 POCO F3 w wersji z 6 GB RAM można kupić za mniej niż 1400 zł, nawet bez promocji. To świetna wiadomość dla osób, które szukają szybkiego telefonu w tym budżecie. POCO F3 pod względem realnej wydajności w aplikacjach, multimediach i grach jest wciąż jednym z liderów. Działa bardzo sprawnie, nawet pod dużym obciążeniem, a zawdzięcza to procesorowi Snapdragon 870, szybkiej pamięci masowej UFS 3.1 i dobrej optymalizacji systemu. Ma też NFC i 5G. Muszę jednak zaznaczyć, że nie jest liderem pod względem jakości zdjęć. W tej kwestii lepiej wypada conajmniej kilku nowszych konkurentów - np. Samsung Galaxy M52 i Redmi Note 11S. Może jednak nagrywać wideo 4K30. POCO F3 jest jednym z liderów szybkości działania w swojej cenie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Redmi Note 11S 6/128 GB - dobry smartfon do 1300 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ma aparat tylny 108 Mpx, co w tej klasie telefonów jest wciąż rzadkością. Oczywiście zdjęcia w trybie automatycznym są pomniejszane, ale dzięki temu zyskujemy mniejsze szumy, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrej ostrości obrazu. Smartfon ma wyświetlacz AMOLED też wyróżniający się jakością. Choć ma on odświeżanie 90 Hz (a nie 120), to płynność obrazu jest wciąż dobra, a zużycie energii mniejsze. Na pokładzie jest też przydatne NFC, więc można płacić tym telefonem w sklepach. Akumulator 5000 mAh wystarcza na 2 dni typowego działania telefonu. Redmi Note 11S nie ma łączności 5G, ale ma dual SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 179 g

Najlepszy telefon do 1500 zł - opinia

Najlepszym telefonem do 1500 zł jest Samsung galaxy M52 5G. Szybki, wyposażony w wyświetlacz AMOLED 120 Hz, dobre aparaty z przodu i z tyłu, nagrywanie 4K, a także nowoczesną łaczność 5G i duży akumulator. Działa dobrze i jest świetny do multimediów.