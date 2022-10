Czy gra projektowana z myślą o Playstation 4 po adaptowaniu jej na komputery z systemem Windows może zagrozić dzisiejszym kartom i procesorom? Jakie są wymagania minimalne i czy faktycznie wystarczy je spełnić? Sprawdzamy to dla Was!

W samym środku intensywnego okresu premier sprzętowych, jakie przyniósł nam (jak zwykle) październik, do sprzedaży trafiła czwarta część hitu z konsoli PlayStation – Uncharted 4: Kres Złodzieja w wersji przeznaczonej dla PC. Realnie jej premiera miała miejsce kilka dni temu (tego samego dnia, co A Plague Tale: Requiem, w którym również sprawdziliśmy karty i procesory), ale postanowiliśmy wstrzymać się z publikacją tego testu, ze względu na drastyczne zmiany w jakości i stabilności wersji gry po aktualizacji premierowej. Teraz (po powtórzeniu wszystkich testów…) realnie jesteśmy gotowi zaprezentować Wam, czego można się spodziewać po owym tytule.

Jakie wymagania ma Uncharted 4?

Zacznijmy klasycznie od przyjrzenia się samym wymaganiom określonym przez producenta. Okazują się być z jednej strony całkiem rozsądne, ale z drugiej pamiętajmy, że mówimy o grze sprzed 6 lat, zatem wymaganie RTX 2070 do grania w 60 FPS powyżej FHD to dosyć wygórowane żądania.

Minimalna konfiguracja sprzętowa (30 FPS, 1920x1080 px, ustawienia Niskie):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-4330 / AMD Ryzen 3 1200

8 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 960 4 GB / Radeon R9 290X 4GB

126 GB wolnego miejsca na dysku twardym (rekomendowany SSD)

Zalecana konfiguracja sprzętowa (60 FPS, 2560x1440 px, ustawienia Wysokie):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3700

16 GB RAM

karta graficzna: GeForce RTX 2070 6 GB / Radeon RX 5700 XT 8GB

126 GB wolnego miejsca na SSD

Ultra konfiguracja sprzętowa (60 FPS, 3840x2160 px, ustawienia Ultra):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 9 3950X

16 GB RAM

karta graficzna: GeForce RTX 3080 10 GB / Radeon RX 6800 16 GB

126 GB wolnego miejsca na SSD

Jeżeli interesuje nas granie w 4K, to już nie ma mowy o kompromisach – tylko sprzęt z najwyższej półki (przemijającej właśnie generacji GPU) ma pozwolić na przyjemną zabawę. Zastanawia natomiast dosyć nisko wyznaczona poprzeczka dla procesora, co nie jest częstym widokiem w przypadku gier przeniesionych z konsol. Cóż, przekonamy się, ile w tym prawdy.

Na PC nie mogło zabraknąć rozbudowanych ustawień grafiki

Znakiem rozpoznawczym grania na komputerze od zawsze jest personalizacja ustawień pod swoje preferencje (i, nie oszukujmy się, możliwości naszego sprzętu :P). Pod tym względem Uncharted wypada dosyć typowo. Możemy regulować ustawienia jakości tekstur, cieniowania, oświetlenia, odbić oraz szczegółowości modeli. Jest również ustawienie filtrowania anizotropowego tekstur, które w naszym odczuciu powinno być w każdej grze po 2010 roku ustawione na maksymalne i w tej pozycji zablokowane (efekt ten nie wpływa na wydajność, a drastycznie zmienia jakość obrazu!).



Warto poczekać aż gra skończy buforwoać shadery - przyspieszy to czas wczytywania etapów oraz znacznie zmniejszy skoki FPS w czasie gry.

Do testów wydajności użyliśmy gotowych czterech presetów, z tym zastrzeżeniem, że w każdym z nich ręcznie wybraliśmy filtrowanie tekstur na pozycję ultra. Zanim jednak przyjrzymy się wynikom, zobaczmy jeszcze jak owe ustawienia wpływają na jakość obrazu w grze – tutaj pozostawiliśmy pozycję filtrowania na poziomie ustalonym przez twórców!

Porównanie ustawień – Niskie -> Bardzo Wysokie

Porównanie ustawień – Średnie -> Bardzo Wysokie

Porównanie ustawień – Wysokie -> Bardzo Wysokie

Różnice w jakości tekstur (nawet abstrahując od ich filtrowania) są stanowczo najbardziej rzucającymi się w oczy. Najniższy poziom tekstur polecamy tylko użytkownikom z mniej niż 4 GB pamięci graficznej (na naszym RTX 4090 te ustawienia pobierały nieco ponad 3 GB, zatem nawet na karcie z 2 GB powinny działać dosyć dobrze). Ustawienia średnie sprawdzą się dobrze na kartach z 4 GB vRAM, a wysokie będą wymagać już karty z 6-8 GB takiej pamięci. W najwyższych ustawieniach, w rozdzielczości 5120x1440 nasza karta raportowała zajęcie ponad 15 GB vRAM, zatem problem mogą mieć nawet karty z mniej niż 12 GB pamięci.

Graficznie Uncharted 4 na PC nie oferuje widocznego skoku jakości względem wersji na stare konsole – mamy za to wsparcie dla ultrapanoramicznych monitorów

Pozostałe ustawienia wymagają już bezpośrednio mocy obliczeniowej i najbardziej pod tym względem obciążające są odbicia (realizowane przez rasteryzację) – nawet 20% wydajności można zyskać między ustawieniem niskim a ultra. To też jedyny parametr, który wyraźnie wypada lepiej niż na konsoli, której bliżej w tej kwestii do ustawień średnich. Nieco lepiej niż na konsoli wypadają również cienie – te na PC przekładają się na 15% różnicy w wydajności między ustawieniem niskim (brak miękkich cieni) a ultra. Poniżej nasza propozycja co do ustawień zoptymalizowanych pod względem wydajności, bez widocznej utraty na jakości obrazu.



Optymalne ustawienia – pamiętajcie, aby indywidualnie dopasować jakość tekstur do pojemności pamięci graficznej karty!

Testy wydajności Uncharted 4 PC - na czym testowaliśmy?

Do weryfikacji wydajności posłużyła nam nasza redakcyjna platforma testowa z testów kart graficznych. Z jej pomocą również sprawdziliśmy większość procesorów z porównania (poza tymi wymagającymi własnej platformy).

Nasza platforma testowa:

W czasie testów używaliśmy systemu Windows 11 21H2 oraz najnowszych sterowników dostępnych na dzień 17.10.2022, tj. Adrenaline 22.10.2 dla kart AMD, Game Ready 522.25 dla kart NVIDII oraz Sterownika DCH 31.0.101.3490 dla karty Intela (jej pełen test już niebawem).

Uncharted 4 - 1080p, ustawienia Niskie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 171

158 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 162

153 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 144

123 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 88

72 Intel ARC A380

AsRock Chalenger 55

43 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 54

37 Intel ARC A380 [ReBar OFF]

AsRock Chalenger 45

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dla ustawień poniżej ultra ograniczyliśmy się do tylko słabszych kart, jakie mieliśmy w redakcji. Jak można wywnioskować z wyników obecnych w testach kart, płynną rozgrywkę w FHD powinny zapewnić karty klasy GTX 1650 Super oraz RX 6500 XT. Obecny i dosyć już leciwy GTX 970 również radzi sobie tutaj całkiem dobrze, czego nie można powiedzieć o świeżych kartach Intela – widać, że niespecjalnie odpowiada im praca z tak starą (technologicznie) grą.

Uncharted 4 - 1080p, ustawienia Średnie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 154

128 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 145

118 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 128

105 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 108

89 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 78

65 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 49

32 Intel ARC A380

AsRock Chalenger 48

39 Intel ARC A380 [ReBar OFF]

AsRock Chalenger 39

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ustawienia średnie wiele nie zmieniają w kwestii wydajności – karty ze średniego segmentu mają jeszcze spory zapas wydajności i nadal można grać na znacznie starszych kartach (a nawet na kartach Intela, zakładając, że nasz zestaw obsługuje Resizable Bar).

Uncharted 4 - 1080p, ustawienia Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 142

117 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 134

110 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 119

98 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98

82 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 71

59 Intel ARC A380

AsRock Chalenger 39

31 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 38

17 Intel ARC A380 [ReBar OFF]

AsRock Chalenger 35

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Na ustawieniach wysokich widać już pierwsze ofiary zwiększenia jakości tekstur. GTX 970, ale możliwe, że również karty klasy GTX 1650 oraz RX 6500 XT (zwłaszcza na PCI-E 3.0), będą już zmagać się z częstymi przycinkami płynności animacji. Jeżeli jednak zmniejszymy ustawienia tekstur, to na tych kartach nadal ustawienia wysokie będą grywalne. Mocniejsze karty nadal trzymają bardzo wysoką wydajność.

Uncharted 4 - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 249

189 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 202

166 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 187

153 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 184

153 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170

139 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 166

117 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 139

117 AMD Radeon RX 6800

AMD 137

111 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 131

108 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 123

102 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 108

90 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 90

74 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 65

54 Intel ARC A380

AsRock Chalenger 34

21 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 34

16 Intel ARC A380 [ReBar OFF]

AsRock Chalenger 32

5 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dla ustawień ultra na wykresie zagościła cała reszta kart, w tym absurdalnie wydajny RTX 4090, którego oczywiście ogranicza tutaj nasz procesor. Warto zaznaczyć, że karty AMD dobrze wypadają na tle swoich odpowiedników cenowych ze stajni NVIDII, co można tłumaczyć optymalizacją gry pod konsole, w których również znajduje się sprzęt AMD. Jakby się uprzeć (i zmniejszyć ustawienia tekstur), to nadal da się grać na najtańszych kartach, ale realnie do tych ustawień polecamy minimum RTX 3050 oraz RX 6600 (który powinien być w tej grze od niego wyraźnie szybszy).

Uncharted 4 - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 231

174 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 147

120 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 133

111 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 131

108 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 121

100 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 120

100 AMD Radeon RX 6800

AMD 103

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 96

79 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 89

73 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 83

65 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 68

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 59

33 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 42

34 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Podbicie rozdzielczości do 2560x1440p okazuje się być znacznie większym wyzwaniem dla większości kart niż podnoszenie ustawień graficznych. RTX 4090 nadal nie pracuje pełną parą, ale nie jest też całkowicie ograniczony przez procesor. Do tej rozdzielczości optymalnym wyborem będą karty graficzne klasy RTX 3060 Ti oraz RX6650 XT, a jeżeli celujemy w wyższe odświeżanie, to trzeba już sięgnąć po topowe rozwiązania, takie jak RX 6800 XT lub RTX 3080 Ti.

Uncharted 4 - 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 137

116 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 84

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 74

59 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 73

60 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 68

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 67

50 AMD Radeon RX 6800

AMD 57

46 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 51

42 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

32 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

33 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 34

28 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 31

23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20

13 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Po przejściu na 4K wszystkie karty już miały pełne ręce roboty. Ponad 100 FPS (i to znacznie) bez posiłkowania się skalowaniem obrazu oferował tylko RTX 4090, podczas gdy przyjemną zabawę oferowały dopiero karty klasy RTX 3080 oraz RX 6800 XT. Co jednocześnie potwierdza dane podane w specyfikacji, choć dla tej rozdzielczości karty AMD nieco zaczynają tracić wobec kart NVIDII. Co ciekawe, da się w tej rozdzielczości grać również na RTX 3060 oraz RX 6650 XT, jednak doświadczenie to będzie dalekie do optymalnego.

Uncharted 4 na PC oferuje jednocześnie DLSS 2.0, jak i FSR 2.0 – co wypada lepiej?

Jak na porządną współczesną grę przystało, Uncharted 4 posiada implementację obu istotnych technik skalowania obrazu (NVIDIA DLSS Super Resolution oraz AMD FSR 2.0). Porównaliśmy ich działanie oraz sprawdziliśmy, jaką wydajność zaoferują karty z użyciem skalowania w trybie Jakość.

Porównanie natywnego 1080p z różnymi trybami DLSS

Porównanie natywnego 1440p z różnymi trybami DLSS

Porównanie natywnego 1080p z różnymi trybami FSR 2.0

Porównanie natywnego 1440p z różnymi trybami FSR 2.0

Porównanie różnych trybów FSR 2.0 i DLSS między sobą w FHD

Porównanie różnych trybów FSR 2.0 i DLSS między sobą w QHD

Poprawa jakości skalowania FSR 2.0 względem jego poprzednika jest wyraźna i realnie w statycznych porównaniach (w trybie Jakość) jest mu już znacznie bliżej do tego, co oferuje natywny obraz. Nieco gorzej sprawa wygląda w ruchu, podczas którego FSR 2.0 gorzej radzi sobie z ostrymi krawędziami od DLSS. Jednocześnie DLSS 2.0 potrafi zrekonstruować obraz w wyższej jakości niż to, co gra generuje natywnie i Uncharted 4 to kolejny przykład, który tego dowodzi. Widać to wyśmienicie nie tylko na obiektach, takich jak kraty wentylacyjne czy siatki z cienkiego drutu, ale również na roślinności w dalszym planie. Stanowczo zalecamy granie z tą funkcją aktywną, nawet gdy wydajności mamy pod dostatkiem. Niemniej sam zysk wydajności również jest niczego sobie.

Uncharted 4 - 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

Intel Core i9-12900KS, więcej=lepiej [FPS]

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 198

175 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 122

102 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 102

88 AMD Radeon RX 6900 XT [FSR Q]

AMD 100

86 AMD Radeon RX 6800 XT [FSR Q]

AMD 94

81 AMD Radeon RX 6800 [FSR Q]

AMD 82

70 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 79

64 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 72

54 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR Q]

AMD 68

53 AMD Radeon RX 6650 XT [FSR Q]

AMD 52

26 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q]

Gigabyte Eagle 35

20 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Ogólnie temat można podsumować tym, że dzięki obecności FSR oraz DLSS w przygody Nathana Drake’a na PC będzie mógł zagrać każdy, kto ma jeszcze działającego PC z kartą graficzną. A jeżeli posiadamy komputer z chociaż średniej półki, to grę ujrzymy w pełnej krasie, miejscami nawet nieco przewyższającą to, co widać na konsolach. Do grania w wyższych rozdzielczościach skalowanie sprawdza się jeszcze lepiej, bo korzystać można nawet z profili Zbalansowanych bez widocznej utraty jakości obrazu (przynajmniej w przypadku DLSS). Warto jednak odnotować, że karty NVIDII, poza tym lepszym obrazem, zyskują również minimalnie większy przyrost wydajności w analogicznych trybach skalowania (ot, zasługa dedykowanych jednostek Tensor).

Czy Uncharted 4 na PC wymaga mocnego procesora?

Na koniec jeszcze rzut oka na zapotrzebowanie testowanej gry na ilość i szybkość rdzeni procesora.

Uncharted 4 - wydajność procesorów [FPS]

RTX 4090, FHD, Bardzo Wysokie, więcej=lepiej [FPS]

Intel Core i9-12900KS 249

190 Intel Core i7-12700K 246

190 Intel Core i5-12600K 244

189 Intel Core i5-12400F 237

181 Intel Core i3-12100F 168

127 Intel Core i5-8400 129

89 Intel Core i5-4690 116

74 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Okazuje się, że gra potrafi zrobić pożytek z 6 wydajnych rdzeni. Przesiadka z 4-rdzeniowego Core i3 robi ogromną różnicę, podczas gdy dalsze zwiększanie ilości wątków nie daje już nic (przyrosty na wykresie wynikają z wyższego taktowania kolejnych modeli CPU). Na starszych procesorach nadal da się przyjemnie pograć. Nawet leciwy, 4-rdzeniowy i 8-wątkowy Core i5 czwartej generacji zapewni optymalną płynność dla kart ze średniego segmentu. Zakładamy również, że procesory AMD odpowiadające specyfikacją procesorom Intela będą zachowywać się w tej grze bardzo podobnie i jeżeli posiadacie procesor z "Ryzen" w nazwie, to nie musicie się niczego obawiać.

Ile RAM potrzeba do grania w Uncharted 4 na PC?

Pod względem użycia pamięci systemowej Uncharted 4 nie jest szczególnie wymagającym tytułem. Bez większych problemów będzie się dało grać na 8 GB RAM, pod warunkiem, że poza grą nie będziemy mieli absolutnie nic więcej uruchomionego w tle. Do pozostałych przypadków w zupełności wystarczy 16 GB RAM.

Czy gra Uncharted 4 jest dobrze zoptymalizowana?

Po problemach, jakich uświadczyliśmy w przedpremierowej wersji gry, byliśmy bardzo negatywnie nastawieni do tego tytułu, ale okazało się, że 90% problemów zupełnie zniknęło w dniu premiery lub w jeszcze kolejnym patchu. Jedyne, co pozostało, to źle lub w ogóle niedziałający motion blur (który i tak zalecamy jak zwykle wyłączyć, więc niewielka to strata) oraz tylko okazjonalne wywalenia gry do pulpitu (po losowych cut-scenkach, które stanowią, zdaje się, 50% gry…). Taki stan rzeczy i tak dziwi, mając na uwadze rewelacyjne w tej kwestii (poprawności) porty gier, takich jak Horizon Zero Dawn na PC lub Days Gone (a nawet mniej idealny Marvel’s Spider-Man Remastered na PC).



Dbałość o detale oraz mimika twarzy podczas scenek nawet po tych 6 latach potrafi zachwycić!

Pod względem samej optymalizacji gry, zasadniczo nie ma się do czego (obecnie, po kliku pierwszych patchach!) przyczepić, co trudno uznać za pochwałę dla studia, skoro portowana gra ma ponad 6 lat na karku i pochodzi z poprzedniej epoki konsol. Jest to jednak dobra wiadomość dla samych graczy – nie potrzeba mocnego sprzętu, aby cieszyć się tą skądinąd wyśmienitą grą przygodową na naszych blaszakach. Szkoda tylko, że gra prezentuje tak nierówny poziom graficzny – momentami prawdziwie zachwyca (głównie w wyreżyserowanych scenkach), aby za chwilę walnąć nam po oczach kwadratowymi palmami i ścianą z teksturą godną Doom 3. Oczekiwalibyśmy dopieszczenia tych elementów w wersji wydanej po latach na PC.

Grę Uncharted 4: Kres Złodzieja na potrzeby niniejszego testu otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy Sony Interactive Entertainment Polska.