Windows na ARM także dla graczy? Ważna aktualizacja aplikacji Xbox

Windows jest domyślną platformą do gier dla wielu użytkowników, ale wśród nich nie są raczej użytkownicy laptopów z układami od Qualcomma. To ma ulec zmianie wraz z debiutem aplikacji Xbox w wersji dla układów w architekturze ARM.

Laptopy z jednostkami zbudowanymi na architekurze ARM i Windowsem 11 nie zawojowały rynku. Przy okazji premiery układów Qualcomma dowiedzieliśmy się też, że o ile pozwalają cieszyć się dłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu niż w większości laptopów, tak nie do końca radzą sobie z grami. Jednocześnie popularność tych urządzeń nie jest ogromna, ale zaczyna być istotna – w pierwszym kwartale 2025 roku miały zagarnąć 13,9% rynku laptopów.

Jednostki ARM na systemie Windows są ważne nie tylko dla Qualcomma oraz Nvidii, która najpewniej buduje własne jednostki do laptopów. To także istotny projekt do Microsoftu, co firma potwierdza przekonwertowaniem aplikacji Xbox dla komputerów z jednostkami pokroju Snapdragon X Elite czy X Plus.

Nie tylko aplikacja Xbox działa na ARM. Jest tam też sporo gier

W poście na stronie Windows Experience Blog Microsoft poinformował o tym, że aplikacja Xbox, będąca przepustką do gier z abonamentu Xbox Game Pass, działa na urządzeniach z układami w architekturze ARM. Gry uruchamiają się dzięki emulatorowi Prism, który zyskał wsparcie dla instrukcji AVX oraz AVX2 lub są przygotowane natywnie, choć ten drugi scenariusz jest rzadkością.

Jak duża jest platforma kompatybilnych tytułów? Microsoft mówi o 85% gier dostępnych w abonamencie Xbox Game Pass. Wśród obsługiwanych tytułów znajdziemy między innymi Gears of War: Reloaded czy Fortnite. Tytuły multiplayer uruchomimy dzięki wsparciu dla Epic Anti-Cheat na platformie ARM.

Microsoft może też liczyć na to, że większa kompatybilność z platformą ARM pozwoli tworzyć wydajne konsole do gier z Windowsem, które nie przytłoczą rozmiarem. Dotychczas najwięksi producenci opierali się na zintegrowanych układach w architekturze x86 dostarczanych przede wszystkim przez AMD i czasem przez Intela. Otwarcie się na architekturę ARM przez deweloperów gier mogłoby pozwolić Xboxowi zyskać w oczach tych, którzy preferują SteamOS ze względu na większą energooszczędność.

Źródło: Tom's Hardware