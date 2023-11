Blokada współdzielenia konta na HBO Max? Szef serwisu postanowił odnieść się do kontrowersyjnego rozwiązania, po które jako pierwszy sięgnął Netflix. Jego odpowiedź nie spodoba się widzom.

Blokada współdzielenia konta na HBO Max

Podczas prezentacji ramówki HBO na 2024 rok szef serwisów HBO Max i Max – Casey Bloys – postanowił odnieść się do wielu nurtujących widownię kwestii. Tą, która wywołuje największe emocje, jest oczywiście ewentualna blokada współdzielenia konta na HBO Max – rozwiązanie analogiczne do tego, które jako pierwszy wprowadził Netflix.

Przypomnijmy, że po fali krytyki, z jaką spotkał się ten ostatni, koniec końców wyszedł na swoje, a jego śladem ruszyło m.in. Disney+. W oczach wielu zaledwie kwestią czasu pozostaje podobny krok ze strony reszty serwisów VOD. Niestety, słowa Bloysa potwierdzają słuszność tych obaw:

Jedyną przewagą Netflixa, kiedy chodzi o współdzielenie haseł, jest to, że jest on pierwszym graczem na rynku, więc myślę, że ma nieco większe możliwości, by stawić temu czoła niż inni streamerzy. Ale zdecydowanie znajduje się to na naszej liście do zrobienia i myślę, że każda platforma streamingowa to rozważa.

Aktualnie trwają prace nad szczegółami w zakresie mechanizmów, które umożliwiłyby wdrożenie rozwiązania, jakim jest blokada współdzielenia konta na HBO Max.

Seriale HBO na Netfliksie – co dalej?

Kolejną kwestią, w przedmiocie której wypowiedział się Bloys, jest wyraźnie zauważalna ostatnimi czasy współpraca marki z największym konkurentem w branży – Netflixem. W bibliotece tego ostatniego wylądowały bowiem niedawno cenione produkcje oryginalne HBO, takie jak “Kompania braci”, “Gracze” czy "Sześć stóp pod ziemią".

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nic się w tym zakresie nie zmieni. Najnowsze produkcje będą przy tym wciąż dostępne wyłącznie w HBO Max i Max:

Musimy chronić nasze programy, które odnoszą sukcesy, ale pracowałem w telewizji wystarczająco długo, aby wiedzieć, że dystrybucja była i jest garncem złota, czymś bardzo pożądanym. Oznacza to, że twój program będzie trwał dalej i będzie miał życie po jego początkowej emisji, i to przez dziesięciolecia. Pomysł sprzedaży programu poza ekosystem nie był niczym niezwykłym. W HBO często to robiliśmy. W zasadzie sprzedaliśmy wszystko [...]. To powiedziawszy, nie sądzę, że zobaczysz nowsze programy [na licencji – przyp. red.]. Nie sądzę, że zobaczysz programy, które tu prezentowałem gdziekolwiek indziej, lecz stanie się to dopiero po latach i taki jest model dystrybucji. Dobrze się z tym czuję i jak dotąd wydaje się, że to działa.

Źródło: Deadline