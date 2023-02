Ogromny spadek popytu na komputery PC sprawia, że kolejna gigantyczna firma technologiczna szuka oszczędności, aby przetrwać spowolnienie gospodarcze. Zgodnie z obowiązującym trendem tysiące pracowników dostaną wypowiedzenia.

Był wzrost, jest i spadek

Według statystyk Della popyt na laptopy i pecety leci na łeb na szyję, po gwałtownym wzroście, który miał miejsce podczas globalnej pandemii COVID-19. Jest to kolejna już duża firma, która wybiera masowe zwolnienia jako lek na spowolnienie gospodarcze rozwijające się przez ostatnie miesiące. Najgłośniejszą falą zwolnień była rzecz jasna ta, która nawiedziła Twittera, pisaliśmy już też między innymi o zwolnieniach w Mecie oraz redukcji pracowników Disneya, a niedawno nawet Spotify.

Dell swoją decyzję o zwolnieniach motywuje statystykami. Okazuje się, że porównując ostatnie trzy miesiące z analogicznym okresem w zeszłym roku, firma zanotowała 37-procentowy spadek popytu na laptopy oraz komputery PC. To poważny cios biorąc pod uwagę, że aż 55 procent przychodów Della pochodzi ze sprzedaży pecetów. Firma tłumaczy, że takie działania są niezbędne dla „długoterminowego zdrowia i sukcesu Della" poprzez reorganizacje poszczególnych działów, by były bardziej wydajne i innowacyjne. Nie jest to z resztą jedyna komputerowa marka wykonująca takie kroki, bo końcem zeszłego roku Lenovo zwolniło nieujawnioną liczbę dotychczasowych pracowników.

Tysiące pracowników zwolnionych

Według notatki, do której dotarł Bloomberg, Dell ma zamiar zwolnić około 6650 pracowników, co stanowi około 5% jego globalnej siły roboczej. W porównaniu ze swoim szczytowym okresem zatrudnienia, który wypadał w styczniu 2020 roku (zatrudniali wtedy około 165 tys. osób), firma będzie miała o 39 tys. pracowników mniej. Liczba pracowników w firmie będzie najniższa od sześciu lat.

Już wcześniej radziliśmy sobie ze spadkami gospodarczymi i wychodziliśmy z nich silniejsi. Będziemy gotowi, kiedy rynek się odbije.

- Jeff Clarke, dyrektor operacyjny Della

Źródło: theverge