W poszukiwaniu słuchawek gamingowych warto spojrzeć na nowy produkt firmy Teufel. Bezprzewodowe słuchawki HD CAGE PRO to połączenie swobody ruchów, świetnego dźwięku, krystalicznie czystej transmisji głosu i wysokiego komfortu użytkowania.

Wśród kluczowych akcesoriów dla graczy najczęściej wymieniane są dobre monitory gamingowe, czy myszki do gier. Nie brakuje takich fanów wirtualnej rozrywki, którzy skrupulatnie analizują, jaki pad do pc będzie najlepszy. W natłoku produktów siłą rzeczy musi znaleźć się miejsce na słuchawki gamingowe.

Być może nowy produkt firmy Teufel trafi w gusta graczy i spełni ich oczekiwania. Poznajcie bezprzewodowe słuchawki HD CAGE PRO, oferujące transmisję sygnału niemalże bez żadnych opóźnień z zachowaniem wyjątkowej jakości dźwięku i wysokiego komfortu użytkowania, a wszystko to dopełnia elegancki styl dzięki wbudowanemu podświetleniu RGB w nausznikach.

CAGE PRO w pigułce

Czym charakteryzują się bezprzewodowe słuchawki gamingowe HD CAGE PRO?

Słuchawki obsługują format DTS Headphone:X v2 dla wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1;

Kierunkowy mikrofon pojemnościowy HD zadba o znakomitą zrozumiałość mowy w studyjnej jakości;

Elastyczne ramię mikrofonu, które jest montowane i demontowane za pomocą magnesów;

Podświetlenie RGB w nausznikach, które można konfigurować według własnych preferencji;

Przycisk wielofunkcyjny, który można dostosować, przycisk wyciszenia, pokrętło do regulacji głośności, wskaźniki LED pokazujące poziom naładowania baterii oraz tryby pracy;

Bateria o wysokiej wydajności, która umożliwia odtwarzanie dźwięku do 68 godzin przy umiarkowanym poziomie głośności;

Konstrukcja słuchawek jest bardzo lekka, a nauszniki są grubo wyściełane, co gwarantuje efektywną izolację od hałasu zewnętrznego oraz wysoki komfort użytkowania, również dla osób noszących okulary. Wewnętrzna strona nauszników, wykonana z tkaniny, zapewnia wygodę, a zastosowana wentylacja zapobiega nagromadzeniu ciepła;

Teufel Audio Center, kompatybilne z systemami Windows 10/11, oferuje funkcje takie jak obsługa formatu dźwięku DTS Headphone v2 oraz korektor;

Bezprzewodowa transmisja sygnału przebiega za pomocą adaptera USB, który jest kompatybilny z komputerami PC, Mac oraz konsolami Playstation 4 i 5, jak również poprzez Bluetooth do komputerów PC, Mac i urządzeń mobilnych;

Istnieje również opcja podłączenia słuchawek przy użyciu kabla 3,5 mm;

Słuchawki gamingowe CAGE PRO można już nabyć za 949 zł w sklepie teufelaudio.pl, dostępne są w kolorze Night Black.

CAGE PRO w szczegółach

Dostarczony adapter USB, kompatybilny z komputerami PC oraz konsolami Playstation 4 i 5, umożliwia przesyłanie sygnałów bez zauważalnych opóźnień. Słuchawki gamingowe CAGE PRO mogą być również łączone z urządzeniami za pomocą Bluetooth, a w razie potrzeby, także za pośrednictwem kabla. Ich 40-milimetrowe przetworniki liniowe HD dostarczają doskonałej jakości dźwięk na każdym urządzeniu, oferując bogate i wyraźne basy, mocne tony średnie oraz precyzyjne tony wysokie.

Niezwykle ważna jest precyzja dźwięku, zwłaszcza w grach taktycznych. Gry te charakteryzują się szczegółowo zaprojektowanym dźwiękiem przestrzennym – każdy dźwięk przemieszcza się w sposób fizycznie wiarygodny w wirtualnym świecie. Dzięki temu, że dźwięk odtwarzany jest natychmiastowo, gracze nie tylko obserwują świat wirtualny w trzech wymiarach, ale również słyszą go przestrzennie. Możliwość usłyszenia obecności przeciwników w określonym miejscu, zanim jeszcze się ich zobaczy, często stanowi kluczowy element przewagi – gracze Call of Duty Warzone doskonale wiedzą, o czym mowa.

Bycie słyszalnym w grze ma niemal takie samo znaczenie jak zdolność słyszenia innych graczy. Płynna komunikacja zespołowa jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu w większości gier kooperacyjnych – tu z kolei wywołać można graczy Helldivers 2. Wysokiej jakości kierunkowy mikrofon pojemnościowy HD gwarantuje krystalicznie czysty przekaz głosu, zarówno podczas czatów w grach, jak i podczas wideokonferencji prowadzonych z domowego biura. Gdy mikrofon staje się zbędny, można go łatwo odłączyć.

Jeśli preferujesz, aby nikt nie słyszał twoich wypowiedzi w grze, wystarczy nacisnąć przycisk wyciszenia i dostosować poziom głośności za pomocą pokrętła. Przycisk wielofunkcyjny pozwala na regulację jasności podświetlenia LED, jednak dzięki Teufel Audio Center, można mu przypisać dowolne funkcje na komputerze.

Zaawansowane oprogramowanie Teufel Audio Center dostępne dla systemów Windows, oferuje wiele dodatkowych funkcji, w tym wsparcie dla formatu DTS Headphone v2, co pozwala na doświadczanie wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 otaczającego gracza. Możesz również dostosować stylowe podświetlenie RGB według własnych preferencji.

Słuchawki gamingowe nie powinny być uciążliwe podczas długich sesji gry. Dlatego Teufel wyposażył model CAGE PRO w wyjątkowo duże nauszniki, które nie tylko skutecznie izolują hałas zewnętrzny, ale również nie wywierają ucisku na uszy, nawet przy noszeniu okularów. System wentylacyjny w nausznikach zapobiega nagromadzeniu ciepła, co jest kluczowe podczas długotrwałych rozgrywek.

Zintegrowana bateria oferuje wystarczającą energię do 68 godzin odtwarzania przy średnim poziomie głośności, co oznacza, że słuchawki CAGE PRO wymagają ładowania tylko co kilka dni i są zawsze gotowe do długich sesji gamingowych.

Cena i dostępność CAGE PRO

Słuchawki gamingowe CAGE PRO są dostępne na stronie teufelaudio.pl w cenie 949 zł, w eleganckim kolorze Night Black. Dodatkowo, w ofercie marki znajdują się przewodowe modele CAGE, CAGE ONE oraz ZOLA.